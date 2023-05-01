Come preparare il tuo file per il caricamento della stampa

Preparazione alla stampa di file JPEG o TIF utilizzando Photoshop.
Tutti i file da caricare nel sistema di ordinazione di theprintspace per un ordine di stampa devono essere formattati come segue:
- Salvati come file JPEG oppure file TIF appiattito
- 300 pixel per pollice
- Salvato in 8bit
- La nostra piattaforma creativehub è dotata di uno strumento integrato di ridimensionamento e bordi per i clienti che non si sentono sicuri nel ridimensionare le immagini in Adobe Photoshop.
- Spazio colore RGB, o convertito al profilo della carta su cui stampi.
- Se vuoi saperne di più sull’accuratezza dei colori e su come utilizzare i profili di colore, guarda la video guida qui sotto
Video guida: Preparazione dei file alla stampa
Per stampe in Bianco & Nero
- Si prega di notare che è importante non utilizzare i profili colore di theprintspace per la stampa in Bianco & Nero.
- Per stampare immagini in Bianco & Nero utilizza il profilo standard Adobe 1998. Il metodo migliore è cambiare la modalità dell’immagine in scala di grigi e poi tornare a RGB in Photoshop per scartare tutte le informazioni di colore che possono essere contenute nel file.
Salvataggio dei file
Quando salvi il tuo file da Adobe Photoshop, ti consigliamo di salvare il file in formato JPEG, con la massima risoluzione (12) e formato impostato su “Baseline Standard”. Questo ti permetterà di caricare il file più velocemente riducendo al minimo la perdita di qualità.
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