Cuatro cosas que puede significar «montada» La palabra abarca cuatro tratamientos distintos. No son intercambiables, y la diferencia más importante entre ellos es si la impresión se podrá volver a separar alguna vez de su soporte. Tratamiento Qué se le hace a la impresión ¿Reversible? Cómo se presenta Montaje en seco Se adhiere por todo el reverso a un panel rígido con un adhesivo de conservación No Sin marco en la pared, o en un marco de bandeja (caja americana) Montaje tras metacrilato Se adhiere por la cara al reverso de una plancha de metacrilato transparente y después se le coloca una trasera No Sin marco en la pared Paspartú Nada: un cartón con una ventana biselada se coloca sobre la impresión Sí Dentro de un marco, tras un cristal Montaje de conservación (con bisagras, flotante o en libro) Se sujeta a una trasera solo con cinta de conservación Sí Dentro de un marco, tras un cristal Cuando un laboratorio, una galería o un resultado de búsqueda dicen «impresión montada» sin más precisión, casi siempre se refieren al primero: una impresión montada en seco. De eso trata la mayor parte de esta guía. Los métodos reversibles se explican más abajo, porque para algunas impresiones son la respuesta correcta y el montaje en seco es la equivocada.

Cómo funciona el montaje en seco y por qué es permanente En el montaje en seco, la impresión se adhiere a un soporte rígido con un adhesivo de conservación que cubre todo el reverso de la hoja. Una vez pegada, el papel ya no puede moverse por su cuenta. Una hoja de papel suelta absorbe y cede humedad con el aire que la rodea, y al hacerlo se ondula. Una impresión montada no puede ondularse, así que se mantiene plana, y como no necesita cristal delante no hay nada entre quien la mira y la superficie de la impresión. Ese es todo su atractivo: un objeto limpio, sin marco, en el que la imagen es lo único que hay que mirar. El precio es que el proceso no se puede deshacer. La impresión y el panel pasan a ser un solo objeto, y la impresión no se puede despegar sin destruirla. El montaje, además, aplana la hoja por completo, así que cuando el tacto del papel forma parte de la obra (un borde con barbas, un papel de algodón muy texturizado) esa cualidad se reduce. De ahí salen dos reglas: No montes en seco un original único, ni ninguna impresión que no se pueda volver a hacer.

No montes en seco una impresión que quizá quieras volver a enmarcar, guardar en plano o revender como hoja suelta. Para una impresión hecha para la pared en la que va a estar, nada de eso importa, y el montaje en seco da un resultado más plano y más llamativo que cualquier marco. Nuestra introducción al montaje en seco tiene un vídeo corto con las opciones.

Los soportes sobre los que montamos Montamos sobre siete soportes. Tres son de calidad de archivo: materiales permanentes, de nivel de exposición, que no dañarán la impresión con el tiempo. Cuatro son de presentación: más ligeros y más baratos, pero contienen ácidos que degradan una impresión a largo plazo, así que convienen a obra con una vida limitada. Soporte Grosor Categoría Qué es y para qué sirve Aluminio Archivo Un panel metálico plano, ligero y de calidad de conservación. Dibond 3 mm Archivo Un panel de composite de aluminio: rígido, relativamente ligero y el estándar en exposiciones. El mejor equilibrio entre rigidez y peso para un panel que tiene que aguantar una manipulación repetida. Acrylic Reverse 3 mm de metacrilato transparente, más una trasera Archivo La impresión se ve a través de metacrilato transparente. Mucho brillo y mucho impacto. Consulta la sección siguiente. Foamex 3 mm o 5 mm Presentación Una plancha rígida de PVC en negro o en blanco. Más duradera que el cartón pluma. Se usa habitualmente en caballetes, o en paredes donde no se permiten tornillos. Cartón pluma 5 mm o 10 mm Presentación Cartón pluma Kappa, solo en blanco. La opción más ligera y más barata. Se abolla, así que no es para piezas que se manipulan. Display Card 2 mm Presentación Un cartón ligero y económico para exponer a corto plazo. MDF 12 mm Presentación El soporte más pesado: rígido, y solo para uso en interiores. El cartón pluma y el Foamex se confunden con facilidad y son materiales distintos: uno es un núcleo de espuma revestido de papel, el otro una plancha maciza de PVC. Si necesitas un tablero negro, es Foamex. El grosor importa cuando una impresión montada tiene que encajar en un marco de bandeja, una caja o un embalaje de madera. Como ejemplo práctico, el Hahnemühle Photo Rag de 308 g/m² tiene 0,48 mm de grosor y, montado sobre Dibond de 3 mm, la pieza terminada mide aproximadamente de 3,48 a 4 mm, un margen que tiene en cuenta la capa de adhesivo. Trabaja con la cifra superior. En cuanto al coste, el cartón pluma es el soporte más barato y Acrylic Reverse el más caro. El precio del montaje depende del soporte y del tamaño de la impresión, más los herrajes si los hay: la página de precios tiene las tablas.

El montaje tras metacrilato Lo que suele llamarse montaje en metacrilato, montaje frontal o montaje en Perspex nosotros lo ofrecemos como Acrylic Reverse. La impresión se adhiere al reverso de una plancha de Perspex transparente de 3 mm, de modo que miras la imagen a través del metacrilato, y detrás de la impresión va una trasera que la sella y la protege. La trasera la eliges tú: Perspex blanco, Perspex negro, aluminio o Dibond, todos al mismo precio. Los cantos del metacrilato van pulidos, y el color de la trasera se ve desde el lateral. Qué puedes esperar: Una superficie de alto brillo, sea cual sea el papel que haya debajo, con sensación de profundidad y un color más vivo. Le sienta bien a la fotografía y a la obra atrevida y colorista.

Reflejos. Una superficie brillante refleja ventanas y luces, así que piensa dónde va a colgar antes de hacer el pedido.

Es un acabado de montaje, no un producto retroiluminado. Nada ilumina la imagen desde atrás.

El metacrilato protege la superficie de la impresión, pero se raya con más facilidad que el cristal. Límpialo con un paño suave y seco. Acrylic Reverse se hace únicamente sobre papel C-type Fuji Matt, y tarda más que los demás montajes: cuenta con 10 días laborables. En exteriores solo es adecuado para exposiciones de corta duración o resguardadas.

Qué papel montar Todos los papeles sobre los que imprimimos se pueden montar sobre aluminio, Dibond, cartón pluma, Foamex, Display Card y MDF, incluidos el Hahnemühle Photo Rag y los demás papeles giclée de algodón. La única restricción es Acrylic Reverse, que es solo para C-type Fuji Matt. Dicho esto, no todos los papeles se montan igual de bien: Los papeles C-type son los que mejor se montan. La imagen está dentro de una emulsión resistente, así que la superficie aguanta la manipulación que implica el montaje. Si la pieza se hace para ir montada, una copia C-type es la opción más sólida.

La imagen está dentro de una emulsión resistente, así que la superficie aguanta la manipulación que implica el montaje. Si la pieza se hace para ir montada, una copia C-type es la opción más sólida. Las imágenes oscuras con detalle en las sombras quedan mejor en los papeles estucados con base de resina, que mantienen la densidad y son los que mejor resisten el montaje.

quedan mejor en los papeles estucados con base de resina, que mantienen la densidad y son los que mejor resisten el montaje. El Canson Baryta se puede montar, pero añade un margen blanco para proteger el detalle de la imagen en los bordes de la impresión.

se puede montar, pero añade un margen blanco para proteger el detalle de la imagen en los bordes de la impresión. Los papeles de algodón texturizados se pueden montar, pero pregúntate si un papel elegido por su textura es un papel que quieres ver prensado y plano. Muchas veces un marco es mejor destino para él.

Herrajes: cómo se cuelga una impresión montada Un panel montado no tiene marco del que colgarlo, así que el herraje se elige junto con el soporte. Según el soporte y el tamaño de la impresión, las opciones son listones, un bastidor trasero, colgadores de ojo de cerradura, colgado con clavos, pletinas de fijación a la pared, anillas en D con cordel o ningún herraje. Los listones y los bastidores se fijan al reverso del panel y lo mantienen ligeramente separado de la pared, lo que oculta el herraje y da el aspecto flotante que la mayoría de la gente asocia con el montaje de galería. Hay algunos límites: Los listones y los bastidores sobre aluminio, Dibond y Acrylic Reverse necesitan una impresión cuyo lado más corto mida 305 mm (12 pulgadas) o más.

Los listones se ofrecen hasta 40 x 40 pulgadas.

El Dibond con listones está disponible hasta A1. Las piezas de Dibond más grandes llevan bastidor.

El MDF de 12 mm, a partir de 1016 x 762 mm, solo admite listones. Las piezas montadas tienen las esquinas rectas. No se ofrecen esquinas redondeadas. Los herrajes se describen, con fotografías, en herrajes para colgar obra montada en seco. Una impresión montada también puede ir en un marco de bandeja, que deja la cara de la impresión al descubierto y pone un marco fino alrededor del canto del panel. Consulta nuestra página de enmarcado para ver los estilos de marco.

Montaje reversible: cuando la impresión importa más que su presentación La práctica de la conservación parte de una prueba: ¿se puede volver a sacar la obra de su montaje o de su marco sin dañarla? El montaje en seco no supera esa prueba por definición. Para obra valiosa o rara que va a ir enmarcada, ofrecemos métodos de montaje de calidad museo que sí la superan. Montaje con bisagras. El montaje de conservación estándar para una impresión enmarcada. La impresión se sujeta a la trasera con bisagras de cinta de conservación a lo largo del borde superior, de modo que cuelga de forma natural detrás del paspartú.

El montaje de conservación estándar para una impresión enmarcada. La impresión se sujeta a la trasera con bisagras de cinta de conservación a lo largo del borde superior, de modo que cuelga de forma natural detrás del paspartú. Montaje flotante. La impresión queda en relieve sobre la trasera, con los cuatro bordes a la vista. Úsalo cuando un borde con barbas o rasgado forma parte de la obra.

La impresión queda en relieve sobre la trasera, con los cuatro bordes a la vista. Úsalo cuando un borde con barbas o rasgado forma parte de la obra. Montaje en libro. Para obra valiosa o rara. La impresión se sujeta con la mínima cinta de conservación sobre un cartón de montaje hecho de 100 % algodón. Ninguno de estos métodos pega la impresión, y todos se pueden deshacer. La contrapartida es la planitud: una impresión con bisagras no quedará perfectamente plana, porque tiene libertad para moverse. Ese ligero movimiento es la señal de una impresión bien cuidada, no un defecto. El paspartú que suele acompañarlos (un «mat», en el uso estadounidense) se corta en cartón libre de ácido de 1,4 mm de grosor, con la ventana cortada en un ángulo de 45° para que el canto quede biselado. Los paspartús forman parte de una impresión enmarcada: no se venden sueltos ni se pueden añadir a una impresión sin marco. Hay más detalles en opciones de montaje reversible de conservación para enmarcado.

Tamaños, plazos y límites El más pequeño. Online, el montaje sobre un soporte rígido necesita una impresión cuyo lado más corto mida al menos 180 mm. Para un montaje sobre aluminio más pequeño, pregúntanos por un pedido a medida.

Online, el montaje sobre un soporte rígido necesita una impresión cuyo lado más corto mida al menos 180 mm. Para un montaje sobre aluminio más pequeño, pregúntanos por un pedido a medida. El más grande. El montaje se puede elegir online hasta 2440 mm (96 pulgadas) en el lado más largo. Una pieza montada de más de 1905 mm en el lado largo o 1270 mm en el lado corto solo se puede pedir para recogerla en nuestro estudio de Londres, y el envío de una pieza de ese tamaño lo presupuesta el equipo.

El montaje se puede elegir online hasta 2440 mm (96 pulgadas) en el lado más largo. Una pieza montada de más de 1905 mm en el lado largo o 1270 mm en el lado corto solo se puede pedir para recogerla en nuestro estudio de Londres, y el envío de una pieza de ese tamaño lo presupuesta el equipo. Dónde se hace. Las piezas montadas se hacen en nuestro estudio de Londres, sea cual sea el destino. Para una dirección de Estados Unidos eso convierte la entrega en un envío internacional, y el transportista cobra al destinatario los aranceles de importación estadounidenses en el momento de la entrega.

Las piezas montadas se hacen en nuestro estudio de Londres, sea cual sea el destino. Para una dirección de Estados Unidos eso convierte la entrega en un envío internacional, y el transportista cobra al destinatario los aranceles de importación estadounidenses en el momento de la entrega. Envío. Las piezas montadas de más de 40 x 30 pulgadas se envían por mensajería en caja de madera.

Las piezas montadas de más de 40 x 30 pulgadas se envían por mensajería en caja de madera. Plazo de producción. Un pedido con montaje estándar (aluminio, Dibond, cartón pluma, Foamex o MDF) se expide en un plazo de 5 días laborables, impresión incluida. Acrylic Reverse se expide en un plazo de 10 días laborables, impresión incluida.

Un pedido con montaje estándar (aluminio, Dibond, cartón pluma, Foamex o MDF) se expide en un plazo de 5 días laborables, impresión incluida. Acrylic Reverse se expide en un plazo de 10 días laborables, impresión incluida. Acabado. Las piezas montadas salen sin laminar. No laminamos ni barnizamos.

Las piezas montadas salen sin laminar. No laminamos ni barnizamos. Tus propias impresiones. El montaje se hace sobre impresiones que hacemos nosotros, en nuestros propios soportes, dentro del mismo pedido. No podemos montar una impresión hecha en otro sitio, una obra original, ni una impresión sobre un panel que nos envíes.

Dónde va a colgar Una impresión montada no tiene cristal delante ni un marco sellado alrededor, así que la habitación importa más que en el caso de una impresión enmarcada. Luz. Mantenla fuera del sol directo. Las estimaciones de longevidad de las impresiones de archivo dan por supuesta una iluminación de galería, no una pared soleada.

Mantenla fuera del sol directo. Las estimaciones de longevidad de las impresiones de archivo dan por supuesta una iluminación de galería, no una pared soleada. Humedad. Mantén la habitación por debajo de un 60 % de humedad relativa, aproximadamente, y evita los baños, las cocinas con mucho vapor y los sótanos húmedos. La humedad acelera el deterioro del papel, de los cartones y de los adhesivos por igual.

Mantén la habitación por debajo de un 60 % de humedad relativa, aproximadamente, y evita los baños, las cocinas con mucho vapor y los sótanos húmedos. La humedad acelera el deterioro del papel, de los cartones y de los adhesivos por igual. Temperatura. Las grandes oscilaciones hacen que el papel y el soporte se dilaten y se contraigan a ritmos distintos, lo que con el tiempo puede agrietar o deformar una pieza montada en seco. Una habitación estable es mejor que una cálida.

Las grandes oscilaciones hacen que el papel y el soporte se dilaten y se contraigan a ritmos distintos, lo que con el tiempo puede agrietar o deformar una pieza montada en seco. Una habitación estable es mejor que una cálida. Exteriores. El montaje estándar no se recomienda para un uso permanente en exteriores. Hay más información en cómo afecta el entorno a tu obra montada.

Cómo elegir Nuestra opinión es que el montaje es una decisión sobre el objeto, no sobre la imagen. Pregúntate cuánto tiene que durar la pieza y si la hoja de papel tiene un valor propio, y la elección casi se hace sola. Si la pieza es... Elige Una impresión rara o valiosa, o una que quizá vuelvas a enmarcar o vendas más adelante Nada de montaje en seco. Enmárcala con montaje con bisagras, flotante o en libro. Fotografía para una exposición o para exhibirse de forma permanente Dibond o aluminio con bastidor o listones, sobre un papel C-type. Obra en color que debe tener el máximo impacto en un espacio contemporáneo Acrylic Reverse, aceptando los reflejos y los 10 días laborables. Un panel que va a viajar, a manipularse o a colgarse de nuevo a menudo Dibond. Una exposición de fin de carrera, un pop-up o un montaje de vida corta y presupuesto ajustado Foamex o cartón pluma, aceptando que no son de calidad de archivo. Un tablero para un caballete, o una pared que no admite tornillos Foamex. Gasta en el soporte en proporción al tiempo que tenga que durar la pieza. Una impresión de archivo sobre un tablero que no lo es resulta una pieza de presentación, por buena que sea la impresión. Y si no tienes claro si una impresión debe montarse o no, probablemente deba enmarcarse.

Preguntas frecuentes ¿Una impresión montada es lo mismo que una impresión enmarcada? No. Una impresión montada está adherida a un panel rígido y normalmente cuelga sin marco y sin cristal. Una impresión enmarcada va suelta dentro de un marco, por lo general detrás de un paspartú y un cristal. Las dos cosas se pueden combinar: una impresión montada puede ir en un marco de bandeja. ¿Se puede retirar de su soporte una impresión montada en seco? No. El montaje en seco es permanente e irreversible, y por eso no se recomienda para originales únicos ni para impresiones de mucho valor. Si puede que la impresión tenga que volver a salir, haz que la enmarquen con montaje con bisagras, flotante o en libro. ¿Qué diferencia hay entre el cartón pluma y el Foamex? El cartón pluma es cartón pluma Kappa, de 5 mm o 10 mm de grosor y solo en blanco. Es ligero y económico, y se abolla. El Foamex es una plancha rígida de PVC, de 3 mm o 5 mm de grosor, en negro o en blanco, y es el más duradero de los dos. ¿Se puede montar cualquier impresión tras metacrilato? No. Acrylic Reverse, nuestro montaje tras metacrilato, se hace únicamente sobre papel C-type Fuji Matt. Todos los demás soportes que ofrecemos se pueden usar con cualquiera de nuestros papeles. ¿El montaje en seco es de calidad de archivo? Depende del soporte. El aluminio, el Dibond y Acrylic Reverse son montajes de archivo, de nivel de exposición. Display Card, Foamex, el cartón pluma y el MDF no lo son: contienen ácidos que degradan una impresión a largo plazo. Aun así, el montaje en seco de archivo es permanente, de modo que protege la impresión pero no se puede revertir. ¿Cuánto tarda el montaje? Un pedido con montaje estándar se expide en un plazo de 5 días laborables, impresión incluida. Acrylic Reverse se expide en un plazo de 10 días laborables, impresión incluida. ¿Podéis montar una impresión que ya tengo? No. El montaje se hace sobre impresiones que hacemos nosotros, en nuestros propios soportes, dentro del mismo pedido. No podemos montar impresiones hechas en otro sitio ni obras originales, y no podemos montar sobre un panel que nos facilites tú.

Consulta las opciones de montaje y sus precios