Primero, la pregunta que lo decide todo: ¿quién va a comprar? Es tentador empezar por la tecnología: qué web, qué plataforma, qué aplicación. Empieza mejor por las personas. Según nuestra experiencia, las ventas de impresiones dependen más de tu público que de tu temática o tu estilo. Los compradores siguen a un artista, ven cómo se hace la obra y compran a alguien con quien sienten un vínculo. «Público» solo quiere decir las personas que ya prestan atención a tu obra: seguidores en Instagram, gente que te ha dado su dirección de correo electrónico, antiguos clientes, visitantes de tus exposiciones. Si tienes algunos, aunque sea un número modesto, el mejor sitio para vender es uno que lleve tu nombre y el de nadie más. Si todavía no tienes ninguno, un marketplace puede poner tu obra delante de desconocidos, pero es lento, y lo más útil que puedes hacer mientras tanto es empezar a crear un público propio. Si quieres una cifra de la que partir, el estimador de ventas de creativehub es gratuito y se tarda unos dos minutos en usarlo. Se sirve de tus seguidores de Instagram y de tu lista de correo para estimar lo que podría ingresar un drop de impresiones, y está construido a partir de más de 700 drops reales. Una estimación es una orientación, no una garantía.

Las cuatro vías de un vistazo Vía Quién trae a los compradores Qué cuesta estar ahí De quién es el cliente Ideal para Un marketplace Los clientes del propio marketplace, más los que tú envíes Las comisiones del marketplace por publicar y por vender En gran medida, del marketplace Que te encuentre gente que nunca ha oído hablar de ti Tu propia tienda Tú Normalmente, una cuota mensual por la plataforma de tienda Tuyo Un catálogo permanente con tu propio nombre Un drop con fecha límite Tú, concentrado en unos pocos días Nada por adelantado en una página alojada por nosotros Tuyo Lanzar obra nueva y ediciones limitadas Una subasta Tú Una comisión, solo si la obra se vende Tuyo Obras originales únicas, no impresiones Elijas la vía que elijas, la impresión puede funcionar igual. Con la impresión bajo demanda (print on demand), no se imprime nada hasta que alguien compra. Configuras cada impresión una sola vez (el archivo, el papel, los tamaños, las opciones de marco, tu precio) y, cuando entra un pedido, lo imprimimos, lo enmarcamos si hace falta, lo embalamos y se lo enviamos a tu comprador. No tienes stock y no pagas nada por adelantado. Lo explicamos con más detalle más abajo.

1. Un marketplace Un marketplace es un gran sitio de compras donde muchos vendedores publican su trabajo unos junto a otros: Etsy y eBay son los más conocidos, y también hay marketplaces de arte con selección previa. Abres una tienda dentro, publicas tus impresiones y el buscador del propio marketplace hace pasar a los compradores por delante de ellas. Lo bueno. La gente ya está ahí con la tarjeta en la mano. Se fía del proceso de pago. Puedes publicar unas pocas impresiones y aprender qué se vende sin construir nada. Lo malo. Tu impresión aparece en una cuadrícula junto a miles de otras, a menudo más baratas, y el comprador está comparando. El marketplace fija las normas y las comisiones, y puede cambiar ambas. Y la relación pertenece sobre todo al marketplace: el comprador recuerda dónde compró, no siempre a quién, y tú tienes pocas formas de hablarle de tu próxima obra. Con qué conectamos. No conectamos con Etsy. Nuestra integración con Etsy se retiró de forma definitiva el 10 de septiembre de 2026, a raíz de los cambios en las condiciones de Etsy para los socios de producción externos. Tampoco hay integración con eBay, ni con la tienda propia de Instagram ni con ninguna otra tienda de redes sociales. Eso no te impide vender impresiones en un marketplace y que las hagamos nosotros. Configura cada impresión como un producto en tu cuenta de vendedor de creativehub y, cuando entre una venta, tramítala como pedido manual con los datos de entrega del comprador. Un pedido manual lleva tu certificado de autenticidad, tu firma y tu marca, exactamente igual que uno automático. Es un paso más por cada venta. Consulta cómo hacer un pedido manual.

2. Tu propia tienda online Tu propia tienda es una web con tu nombre y un proceso de pago: una tienda donde todos los productos son tuyos. La mayoría de los artistas la montan sobre una plataforma de tienda, que es un servicio que pone las páginas, la cesta y los pagos a cambio de una cuota mensual. Con qué conectamos. Cinco plataformas de tienda se conectan con creativehub: Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace y Big Cartel. Una vez conectada, creas tus productos de impresión en creativehub y los publicas en tu tienda. Aparecen en las páginas de tu tienda, con el diseño de tu tienda. Cuando un comprador hace un pedido, este nos llega automáticamente, lo imprimimos y lo enviamos, y nosotros nos ocupamos de la preparación del pedido y del seguimiento. Para una web hecha a medida hay una API, que requiere un desarrollador. En qué puedes conectar está la lista actualizada. Lo bueno. Todo lo que hay en la página es tuyo. No hay ningún competidor a un clic de distancia. Ves quién ha comprado, y esas personas pueden apuntarse a tu lista de correo. Tus impresiones pueden estar junto a tus originales, tus libros o cualquier otra cosa que vendas. Lo malo. Una tienda sin visitas no vende nada, y la tienda no va a encontrarte visitantes. Además, es un segundo sistema que pagar y mantener. Si todavía no tienes tienda, no empieces por montar una. Empieza por la vía siguiente y añade una tienda cuando la gente te pida comprar entre un drop y otro.

3. Un drop de impresiones con fecha límite Un drop de impresiones es una venta con fecha de inicio y fecha de fin. Anuncias que una pequeña selección de impresiones estará disponible, por ejemplo, desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la noche, y después se cierra. En términos de marketing es un lanzamiento. En términos llanos es un evento, como una inauguración con hora de cierre. Funciona por una razón que no tiene nada que ver con la tecnología: una fecha límite vende. El arte es algo que la gente piensa comprar más adelante. Una tienda permanente se lo permite. Un drop le da a tu público un momento en el que presentarse y un motivo para decidir ahora, te permite vender sin hacer descuentos, y una edición que se cierra es más coleccionable que una que siempre está disponible. Además, convierte la venta, que deja de ser una tarea constante de fondo, en unas pocas semanas de trabajo concentrado al año. Dónde vive un drop. Una página de drop se puede publicar en una tienda Shopify conectada o en una tienda que alojamos nosotros para ti, que no necesita ninguna plataforma. Una página alojada tiene su propia dirección, o está en tu propio dominio si conectas uno. Los compradores te pagan directamente a través de tu propia cuenta de Stripe (Stripe es un servicio de pagos; abrir la cuenta es gratis). No hay cuota de alta, ni cuota mensual, ni comisión: solo cobramos el coste de impresión y de envío de cada pedido. Cada drop tiene un enlace de acceso anticipado para tu lista de correo y una página pública con cuenta atrás. La página de print drops de creativehub muestra el aspecto que tiene uno. Lo malo. Un drop necesita gente a la que contárselo. Sin público, una cuenta atrás llega a cero sin que pase nada. También exige un esfuerzo concentrado de publicaciones y correos, y entre un drop y otro no se vende nada, a menos que mantengas además una página permanente abierta. La sección de consejos para vender arte del centro de ayuda va más allá, e incluye cuándo empezar a vender en drops con fecha límite, cuántos drops hacer al año y si conviene mantener una colección permanente.

4. Una subasta, para los originales Una subasta es para lo único de lo que un laboratorio de impresión no puede hacer más: el original. En creativehub puedes subastar obras únicas (una pintura, un dibujo, una escultura, una copia fotográfica única) en una venta online con fecha límite y con tu propio nombre. Las ediciones y las reproducciones no se pueden subastar. Esas se venden como impresiones. El comprador paga la puja ganadora más el envío, sin comisión del comprador añadida. Nosotros nos quedamos una comisión del 20 % de la puja ganadora, y un lote que no se vende no te cuesta nada. Una página de subasta también puede ofrecer impresiones de tu catálogo, de modo que quienes no ganen el original puedan comprar igualmente la edición. Si nunca has vendido en subasta, lee vender una obra original en subasta, que explica el vocabulario, el dinero y las decisiones.

Lo que no cambia, elijas lo que elijas La vía de venta y la producción de las impresiones son decisiones separadas. Sea cual sea la vía que tomes, si nosotros preparamos y enviamos los pedidos: No pagas nada por darte de alta. No hay costes iniciales ni suscripción mensual por crear productos de impresión y venderlos. Cuando se vende una impresión, te cobramos el coste de producción y envío (la impresión, el enmarcado si lo hay y la entrega), y el resto de lo que pagó tu comprador es tuyo. El precio de venta al público lo fijas tú. En nuestra página de precios están los costes actuales.

No hay costes iniciales ni suscripción mensual por crear productos de impresión y venderlos. Cuando se vende una impresión, te cobramos el coste de producción y envío (la impresión, el enmarcado si lo hay y la entrega), y el resto de lo que pagó tu comprador es tuyo. El precio de venta al público lo fijas tú. En nuestra página de precios están los costes actuales. La impresión es la misma impresión. Una impresión giclée o C-type hecha en nuestros propios estudios, con enmarcado si lo ofreces.

Una impresión giclée o C-type hecha en nuestros propios estudios, con enmarcado si lo ofreces. Puede ser una edición en toda regla. Las ediciones limitadas pueden llevar un certificado de autenticidad. Si conviene o no limitar una edición se trata en ¿vender mis impresiones como ediciones limitadas generará más ventas?

Las ediciones limitadas pueden llevar un certificado de autenticidad. Si conviene o no limitar una edición se trata en ¿vender mis impresiones como ediciones limitadas generará más ventas? El paquete lleva tu nombre, no el nuestro. Los pedidos salen en un embalaje neutro, y en la etiqueta figura el nombre de tu tienda como remitente.

Los pedidos salen en un embalaje neutro, y en la etiqueta figura el nombre de tu tienda como remitente. Los pedidos se hacen cerca del comprador. Cada pedido lo produce el estudio que corresponde a su destino de entrega: Londres para el Reino Unido, Nueva York para Estados Unidos y Canadá, Düsseldorf para la UE y el resto del mundo, con algunas excepciones como el enmarcado a medida, que se hace en Londres. Los compradores del Reino Unido, la UE y Estados Unidos no pagan cargos de importación en los pedidos de solo impresión y en los de dropshipping hechos en su propia región. Hay algo que no somos: un marketplace. No vendemos tu obra a una lista de clientes nuestra, y las personas que te compran pasan a tu lista, no a la nuestra.

Lo que haríamos nosotros Si nos lo preguntaras en el mostrador, este es el orden que te propondríamos. Elige un solo sitio, con tu propio nombre. Si no tienes tienda, usa una página de drop alojada. Ponerla en marcha no cuesta nada. Si ya tienes una tienda en una de las cinco plataformas, conéctala. Empieza hoy a recoger direcciones de correo. Una lista de correo es el único público que nadie puede quitarte ni cobrarte por alcanzar. ¿Puedo vender arte por correo electrónico? explica por qué importa más que el número de seguidores. Haz un drop pequeño. Una selección ajustada, no todo tu archivo. Unas pocas obras que encajan entre sí resultan más especiales y es más fácil hablar de ellas. Ponles precio con ¿por cuánto debería vender mi arte? Añade una página permanente cuando la gente te la pida. No antes. Trata el marketplace como un segundo escaparate, no como el negocio. Si ya vendes en uno, mantenlo y envíanos esos pedidos a mano. Si no, rara vez es el sitio por el que empezar. Subasta un original cuando tengas uno que merezca un evento. Nada de esto requiere formación en marketing. Requiere hacer unas pocas cosas en el orden correcto. Si prefieres no hacerlo por tu cuenta, nuestra agencia de marketing de arte ayuda a los artistas a aumentar sus suscriptores y a planificar y llevar a cabo campañas con su propio nombre.

Preguntas frecuentes ¿Puedo conectar mi tienda de Etsy con theprintspace? No. Nuestra integración con Etsy se retiró de forma definitiva el 10 de septiembre de 2026, a raíz de los cambios en las condiciones de Etsy para los socios de producción externos. Puedes seguir vendiendo en Etsy y que nosotros hagamos las impresiones, tramitando cada venta como pedido manual desde tu cuenta de vendedor de creativehub. ¿Con qué plataformas conectáis? Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace y Big Cartel. Las webs hechas a medida pueden usar la API. Las páginas de drops con fecha límite se pueden publicar en una tienda Shopify conectada o en una tienda que alojamos nosotros para ti. No hay integración con eBay, ni con la tienda propia de Instagram ni con ninguna otra tienda de redes sociales. ¿Necesito una web propia para vender impresiones? No. Puedes vender desde una página de drop o una página de tienda alojada por nosotros, sin plataforma de tienda y sin cuota mensual. Los compradores te pagan directamente a través de tu propia cuenta de Stripe, y puedes apuntar tu propio dominio a la página. ¿Cuánto cuesta vender impresiones de esta forma? No hay costes iniciales ni suscripción mensual por crear y vender productos de impresión. Cuando se vende una impresión, pagas el coste de producción y envío de ese pedido: la impresión, el enmarcado si lo hay y la entrega. El precio de venta al público lo fijas tú, y la diferencia es tuya. ¿Vais a promocionar mi obra entre vuestros propios clientes? No. No somos un marketplace y no vendemos tu obra a una lista de clientes nuestra. Las ventas vienen de tu propio público. Lo que ponemos nosotros es la impresión y la entrega, las herramientas para hacer una venta con tu nombre y, si la quieres, nuestra agencia de marketing. ¿Puedo vender a través de Instagram? No a través de la tienda propia de Instagram, con la que no tenemos integración. Usa Instagram para llevar a la gente a tu tienda o a tu página de drop, donde pueden comprar. ¿Puedo vender originales además de impresiones? Sí. Muchos artistas ofrecen originales junto a ediciones impresas en su propia tienda y envían los originales ellos mismos. Las obras originales únicas también se pueden vender en subasta en creativehub, con impresiones a la venta en la misma página.

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