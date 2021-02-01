Cómo le afecta a la obra montada el ambiente donde la cuelgas

Cómo afectan a las obras montadas en seco la temperatura, la humedad y la exposición a la luz.

El papel es sensible a su entorno y se ve afectado por los cambios de temperatura, humedad y por la exposición a la luz.

Evita la luz directa del sol

Protege tus impresiones montadas en seco de la luz directa del sol para que tengan una vida más larga.

Evita niveles elevados de humedad

Se deben evitar los ambientes muy húmedos porque la humedad aumenta el deterioro del papel y materiales, y aumenta el riesgo de deterioro por moho y plagas.

Los cambios de humedad crean tensión en la superficie de la obra de arte y del sustrato causando ondulaciones.

Evita paredes húmedas

Es mejor no colgar una obra de arte en una pared exterior expuesta a la humedad ya que se puede formar moho y afectar los bordes de papel de una obra montada en seco.

¿Amarillamiento de la obra?

Conviene señalar que si ves que una obra se deteriora cambiando a un color amarillento es debido a las condiciones del ambiente donde está expuesta o guardada.

¿Necesitas más ayuda?

Contacta con nosotros y habla con un miembro de nuestro equipo acerca del efecto del ambiente sobre tus obras de arte.