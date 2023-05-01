Introducción al montaje en seco de impresiones y fotografías

Una guía introductoria a las opciones de montaje en seco de archivo y no de archivo disponibles en theprintspace.

¿Qué es el montaje en seco?

El montaje en seco es un proceso en el que la impresión se adhiere a un soporte rígido mediante un adhesivo de calidad de archivo. Es ideal para presentar tu obra con el máximo nivel de acabado.



El montaje fotográfico y el montaje de obras fine art protegen y exhiben tu trabajo de una forma limpia y minimalista, perfecta para exposiciones con impacto, porque permite que el espectador se centre en la obra.

Videoguía: un breve repaso a nuestras distintas opciones de montaje

Montaje en seco de archivo

Hablamos de montaje en seco «de archivo» (archival) en referencia a la longevidad de la obra montada: garantiza que no se degrade y que se conserve durante mucho tiempo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el montaje en seco es un proceso irreversible y la obra no puede despegarse del soporte. Por eso no es aconsejable para obras originales únicas ni para impresiones de gran valor.

Las opciones de montaje más profesionales, como el acrílico por el reverso (Acrylic Reverse), el aluminio y el Dibond, se consideran totalmente de archivo y garantizan la estabilidad de tus impresiones con el paso del tiempo.

Montaje en seco no de archivo

Las opciones de montaje en seco más económicas y no de archivo, como el cartón de exposición (Display Card), el PVC Foamex, el cartón pluma (Foamboard) y el MDF, contienen contaminantes, entre ellos ácidos, que a largo plazo degradan la composición de la impresión, por lo que no se consideran formas de montaje en seco de archivo.

La tabla de abajo te ofrece una visión general de los materiales de montaje y sus propiedades técnicas.

Ten en cuenta que nuestro plazo de producción para el montaje es de 5 días laborables, salvo la opción de acrílico por el reverso, que es de 10 días laborables.

Resumen de los materiales de montaje y sus propiedades técnicas

Consejo: el papel que recomendamos para el montaje en seco

A la hora de elegir un tipo de papel para el montaje en seco, te recomendamos encarecidamente uno de nuestros papeles C-type, que ofrecen un acabado profesional con un borde limpio.

El resistente recubrimiento de emulsión de una copia C-type la hace muy robusta. En comparación, nuestra gama de papeles giclée es más delicada, sobre todo los papeles 100 % algodón sin recubrimiento.

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Ponte en contacto con nosotros y habla con alguien de nuestro equipo para recibir más asesoramiento sobre nuestros servicios de montaje en seco.