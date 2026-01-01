De dónde viene la palabra
El término lo acuñó en 1991 el grabador estadounidense Jack Duganne, a partir del francés gicler, «rociar», para describir las impresiones fine art hechas en las primeras impresoras de inyección de tinta Iris. Nunca fue un estándar técnico, solo una forma de distinguir una impresión pigmentada de archivo de un inkjet de oficina. Hoy designa una impresión que cumple cuatro condiciones: tintas a base de pigmentos, un papel de calidad de archivo (sin ácido, normalmente de algodón o alfacelulosa), una resolución de al menos 300 puntos por pulgada y una impresora de gran formato con ocho o más canales de tinta para que el rango tonal sea suave.
Cómo se hace una impresión giclée
El proceso empieza con un archivo digital, ya sea una fotografía o un escaneo de la obra original, a una resolución acorde con el tamaño de impresión. El archivo se gestiona cromáticamente en un monitor calibrado, se somete a una prueba en pantalla (soft proof) con el perfil del papel elegido y se envía a una impresora de pigmentos de 12 canales. En theprintspace imprimimos en máquinas Epson SureColor con tintas pigmentadas UltraChrome y una salida de 2880 × 1440 puntos por pulgada, y un técnico revisa cada archivo antes de imprimirlo. Después, la impresión se deja curar antes de montarla, enmarcarla o embalarla.
Como las tintas son pigmentadas y no a base de colorantes, el color se asienta en la superficie del papel en lugar de empaparlo. Eso le da al giclée su característica superficie mate y pictórica, y también su longevidad: las impresiones pigmentadas sobre papel de archivo tienen una durabilidad estimada de más de 100 años en condiciones normales de exposición, y mucho mayor en la oscuridad.
El papel giclée: la parte que lo cambia todo
El papel es la mitad del resultado. Los papeles fine art vienen en superficies texturizadas y lisas, en blanco brillante y blanco natural cálido, y en gramajes que van de unos 200 g/m² a 340 g/m². Un papel de algodón muy texturizado como el Hahnemühle German Etching sienta bien a pinturas, pasteles e ilustraciones con un aire artesanal. Un papel de algodón liso y ligeramente cálido como el Hahnemühle Photo Rag es el todoterreno para fotografía y arte digital. Un papel baritado como el Canson Baryta da contraste fotográfico con una superficie semibrillante. En theprintspace trabajamos con siete papeles, todos con certificación FSC, y te recomendamos pedir un pack de muestras antes de comprometerte con una edición, para que puedas juzgar la textura y la blancura con tu propia luz.
Giclée frente a C-type y al inkjet convencional
|Giclée
|C-type
|Inkjet convencional
|Proceso
|Tinta pigmentada sobre papel fine art
|Exposición a la luz sobre papel fotográfico, revelado químico
|Tinta de colorantes sobre papel estucado
|Superficie
|Mate o texturizada, pictórica
|Brillante, lustre o metalizada, fotográfica
|Variable, normalmente brillante
|Ideal para
|Pintura, ilustración, fotografía fine art, ediciones limitadas
|Fotografía en color, negros profundos, acabados muy brillantes
|Pruebas, pósteres, exposición temporal
|Longevidad
|Más de 100 años
|De 60 a 100 años
|A menudo menos de 10 años antes de perder color
|Tamaño máximo
|Hasta 152 cm de ancho (60 pulgadas)
|Hasta 127 cm de ancho (50 pulgadas)
|Normalmente A3 o menos
Las copias C-type (cromogénicas) siguen siendo la elección de los fotógrafos que quieren un brillo fotográfico auténtico y un tono continuo, y resultan algo más económicas en tamaños grandes. El giclée gana para todo lo que nació como pintura o dibujo, para los acabados mate y para las ediciones que deben sobrevivir a quien las compra.
Cuánto cuesta la impresión giclée
Los precios dependen del tamaño y del papel, no de la cantidad, y por eso el giclée se adapta tan bien a impresiones únicas y ediciones pequeñas. Como orientación, una impresión giclée de 30 × 20 cm (12 × 8 pulgadas) en Hahnemühle Photo Rag parte desde unos 25 €, una de 60 × 40 cm (24 × 16 pulgadas) desde unos 65 € y una de 100 × 75 cm (40 × 30 pulgadas) desde unos 140 €. El montaje, el enmarcado y el envío se cobran aparte. No hay costes de preparación ni pedido mínimo, así que una sola impresión cuesta lo mismo por unidad que cincuenta.
Cómo preparar un archivo para impresión giclée
- Captura la obra a una resolución que dé al menos 300 píxeles por pulgada al tamaño final de impresión. Para una impresión de 60 cm (24 pulgadas) de ancho, eso son 7200 píxeles de lado a lado.
- Trabaja en Adobe RGB o ProPhoto RGB si tu software lo permite, y conserva un máster sin comprimir (TIFF o PSD).
- Calibra el monitor y haz una prueba en pantalla con el perfil del papel, para que no te sorprenda cómo un papel mate aclara los negros.
- Deja un margen blanco si piensas enmarcar con paspartú; lo habitual es entre 25 y 50 mm.
- Pide una tira de prueba o una copia pequeña antes de comprometerte con una impresión grande o una edición.
Impresiones giclée para vender y para ediciones limitadas
Como cada impresión es idéntica y de calidad de archivo, el giclée es el estándar para las ediciones limitadas firmadas y numeradas, con certificado de autenticidad. Si vendes online, un servicio de impresión bajo demanda produce y envía cada impresión giclée a medida que se pide, así que no necesitas tener stock. theprintspace imprime, monta, enmarca y envía pedidos giclée sin marca (white label) desde sus estudios de Londres, Düsseldorf y Estados Unidos, con seguimiento internacional y producción neutra en carbono.
Preguntas frecuentes
¿Giclée es lo mismo que una impresión inkjet?
Toda impresión giclée es una impresión de inyección de tinta, pero no toda impresión inkjet es giclée. El término se reserva para las impresiones con tintas pigmentadas sobre papel fine art de archivo, a 300 ppp o más, hechas en una impresora de gran formato con ocho o más tintas.
¿Cuánto dura una impresión giclée?
Las pruebas independientes estiman que las impresiones pigmentadas sobre papel de algodón de archivo duran más de 100 años sin pérdida de color apreciable en condiciones normales de exposición en interiores, y mucho más si se guardan en la oscuridad. Evita la luz solar directa y usa cristal con filtro UV para obtener los mejores resultados.
¿Es mejor el giclée que el C-type para fotografías?
Depende del aspecto que busques. El C-type ofrece un brillo fotográfico auténtico y negros muy profundos; el giclée ofrece una impresión mate, de archivo, con una gama de papeles mucho más amplia. Muchos fotógrafos usan C-type para su obra en color y giclée para el blanco y negro o las series fine art.
¿Qué resolución necesita una impresión giclée?
Procura llegar a 300 píxeles por pulgada al tamaño final. Resoluciones más bajas pueden imprimirse bien en papeles texturizados, pero el detalle fino y los bordes nítidos necesitan los 300 completos.
¿Puedo pedir una sola impresión giclée?
Sí. No hay pedido mínimo ni costes de preparación, así que una impresión cuesta lo mismo por unidad que una edición. Hay packs de muestras de los papeles disponibles para que elijas la superficie antes de hacer el pedido.
¿Cuál es el mejor papel para impresiones giclée?
Para pintura e ilustración, un papel de algodón texturizado como el Hahnemühle German Etching; para fotografía y arte digital, un papel de algodón liso como el Hahnemühle Photo Rag; para imágenes de alto contraste, un papel baritado. Pide un pack de muestras y júzgalo con tu propia luz.