Colgar soportes para las obras de arte montadas en seco

Guía detallada sobre cómo colgar soportes y los tipos de sujeción disponibles para obras de arte montadas en seco.

Ofrecemos una selección de soportes y fijaciones para colgar tus obras:

Velcro

Una opción ideal para usar con sustratos de montaje más ligeros como el Cartón, Cartón Pluma y Foamex

El velcro tiene dos componentes, Gancho (superficie áspera) y Bucle (superficie suave)

Es mejor aplicar el lado bucle en la parte trasera de tu obra ya que es más agradable de sujetar cuando la cuelgas que sujetar por el lado gancho, y aplicas este último a la pared.

No aconsejamos el uso de velcro sobre paredes de ladrillo visto sino idealmente en paredes lisas y pintadas. Cuando retiras el velcro de la pared, también puede que levante un poco de la pintura, esto va a depender del tipo de pintura y de superficie de la pared, por eso aconsejamos que primero hagas una prueba con un poco de velcro antes de colgar todas tus obras.

Cuando coloques el velcro en la parte trasera de la obra, te aconsejamos que lo hagas por todo el perímetro del soporte a una distancia de 10-15 mm del borde. Para las piezas de 60 cm x 50 cm o más, es mejor colocar una tira adicional de velcro por el medio para impedir que la pieza se arquee hacia la pared.

¿Quieres comprar velcro? En theprintspace vendemos velcro por separado por €3.70 + IVA el metro o bien puedes comprar un rollo de 25 metros por €45 + IVA.

Listones divididos

Fijamos 2 listones divididos en la parte de atrás de tu obra montada. El listón superior sirve para colgar la pieza en la pared y el listón inferior actúa de separador para mantener la parte de abajo apartada de la pared a la misma distancia que el listón superior. La obra flota aprox. a 10 mm de la pared.

Te proporcionamos un 3er listón suelto, normalmente sujeto con cinta al soporte, que tienes que atornillar a la pared.

Una vez que el listón suelto esté nivelado y bien asegurado a la pared,, el listón superior de la obra y el listón de la pared simplemente encajan.

Se pueden colocar los listones divididos a los sustratos de Aluminio o Dibond, con un tamaño de impresión mínimo de 25 cm x 20 cm.

Bastidor de metal

Se fija el bastidor de metal en la parte trasera de la obra de arte. Un bastidor de metal hace flotar la obra a una distancia mayor que los listones divididos, aprox. a 20 mm de la pared.

Se entrega el bastidor de metal con un listón dividido suelto que se atornilla a la pared para servir de fijación.

Una vez que el listón suelto esté asegurado a la pared y nivelado, el hueco superior del bastidor encaja fácilmente sobre él.

Un bastidor es un soporte que se puede fijar a sustratos Dibond, Aluminio o Metacrilato con un tamaño de impresión mínimo de 25 cm x 20 cm.

Soportes de tablero DM

Ofrecemos 4 tipos de soportes de tablero DM diferentes:

Anillos en D y Cuerda

Se atornillan 2 Anillos en D detrás del soporte de tablero DM y se ata una cuerda entre ellos. Este soporte simplemente se cuelga de un tornillo o clavo en la pared.

Aconsejamos este método solo para obras de arte que no excedan 50 cm x 40 cm

Ojo de cerradura

Se ajusta una fijación avellanada en forma de ojo de cerradura detrás del soporte del tablero DM, en la parte central superior.

Este soporte simplemente se cuelga de un tornillo o clavo manteniendo tu obra a ras de pared.

Aconsejamos este método para obras que no excedan 76 cm x 50 cm.

Colgar con clavo (colgador dentado)

Una fijación para colgar con clavo se ajusta a la parte central superior detrás de la obra de arte.

Simplemente se cuelga de un tornillo o clavo en la pared. Tu obra siempre se inclina un poco en la parte superior con este método.

Recomendamos este método para montajes que no excedan 76 cm x 50 cm.

Placas de espejo

Se fijan 2 placas de espejo detrás del soporte de tablero DM, uno de cada lado y aprox. a un tercio por debajo del borde superior.

Para colgar la obra hay que sujetarla en posición, nivelar y marcar la pared con un lápiz a través de los agujeritos de las placas de espejo. Se necesitan 2 personas para colgar obras de gran tamaño.

Perfora la pared donde veas las marcas e introduce los tacos. Luego sujeta la obra en posición contra la pared y atornilla por la parte de delante y a través de los agujeros de las placas de espejo para asegurar la obra a la pared.

Aconsejamos este método para obras que no excedan 101 cm x 127 cm.

Las placas de espejo son la opción más segura ya que se necesita un destornillador para descolgar de la pared.

Por favor ten en cuenta que no incluimos los tornillos ni los tacos.

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