1. INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS Y CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS

1.1 Quiénes somos. Somos Printspace Studios Limited (que opera bajo los nombres comerciales theprintspace y Creative Hub), una sociedad registrada en Inglaterra y Gales. Nuestro número de registro mercantil es 06043884 y nuestro domicilio social se encuentra en 74 Kingsland Road, London, E2 8DL. Operamos los sitios web www.theprintspace.co.uk y creativehub.io.

1.1.1 theprintspace es una empresa de impresión fotográfica y de bellas artes; y

1.1.2 Creative Hub es una plataforma multifuncional para que los artistas impriman, vendan, almacenen y compartan sus obras de arte digitales.

1.2 Cómo contactar con nosotros. Puede ponerse en contacto con nosotros llamando a nuestro equipo de atención al cliente al +44 (0) 207 739 1060, escribiéndonos a Info@theprintspace.co.uk y a 74 Kingsland Road London E2 8DL (de 9:00 a 19:00, de lunes a viernes) o a través de nuestra página Contacte con nosotros . Procuraremos responder a todas las consultas en un plazo razonable, pero no seremos responsables de ningún retraso al hacerlo.

1.3 Cómo podemos contactar con usted. Si tenemos que ponernos en contacto con usted, lo haremos por teléfono o por escrito a la dirección de correo electrónico o postal que nos haya facilitado en su pedido.

1.4 «Por escrito» incluye los correos electrónicos. Cuando en estos términos utilizamos las expresiones «por escrito» o «escrito», estas incluyen los correos electrónicos.

2. ESTOS TÉRMINOS

2.1 Nuestro contrato. Estos términos y condiciones (Términos) se aplican al uso y acceso por su parte a nuestro software y sitios web, así como al pedido realizado por usted y al suministro de productos y servicios por nuestra parte (Contrato). No se entenderá implícito ningún otro término por razón del comercio, la costumbre, la práctica o el curso de las relaciones comerciales. Podemos modificar estos términos periódicamente. Cada vez que desee utilizar nuestros productos o servicios, consulte estos términos para asegurarse de que comprende los términos aplicables en ese momento. Estos

Términos se actualizaron por última vez en septiembre de 2019.

2.2 Aplicables únicamente a empresas. Nuestros Términos son aplicables únicamente a empresas. Si está adquiriendo productos o servicios como consumidor, deberá ponerse en contacto con nosotros antes de adquirir nuestros productos o servicios.

2.3 Por qué debe leerlos. Lea atentamente estos Términos antes de crear una cuenta con nosotros o de aceptar una invitación para interactuar con nuestros servicios procedente de un titular de cuenta existente. Estos Términos le indican quiénes somos, cómo le suministraremos productos y servicios, cómo usted y nosotros podemos modificar o poner fin al Contrato, cancelar un pedido, qué hacer si surge un problema y otra información importante. Si considera que hay un error en estos Términos, póngase en contacto con nosotros para tratarlo.

2.4 Acuerdo completo. El Contrato constituye el acuerdo completo entre nosotros en relación con su objeto. Usted reconoce que no se ha basado en ninguna declaración, promesa, manifestación, garantía o aseveración que no figure en el Contrato.

3. NUESTRO CONTRATO CON USTED PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS

3.1 Realización de su pedido. Siga las indicaciones en pantalla para realizar un pedido de productos o servicios. Cada pedido constituye una oferta por su parte para comprar los productos o servicios especificados en el pedido con sujeción a estos Términos.

3.2 Corrección de errores de introducción de datos. Nuestro proceso de pedido le permite comprobar y corregir cualquier error antes de enviarnos su pedido. Compruebe el pedido cuidadosamente antes de confirmarlo. Usted es responsable de garantizar que su pedido y cualquier especificación enviada por usted en cualquier formulario en línea o factura emitida por nosotros antes de que se suministren los productos o servicios (Formulario de Pedido) sean completos y exactos.

3.3 Acuse de recibo de su pedido. Una vez realizado el pedido, recibirá un correo electrónico nuestro acusando recibo del mismo, pero tenga en cuenta que esto no significa que su pedido haya sido aceptado. La aceptación de su pedido se producirá según se describe en la cláusula 3.3.

3.4 Aceptación de su pedido. La aceptación de su pedido se produce cuando recibimos el pago, momento en el que nacerá el Contrato entre usted y nosotros (Confirmación del Pedido). El Contrato entre usted y nosotros solo se perfeccionará cuando le enviemos la Confirmación del Pedido.

3.5 Si no podemos aceptar su pedido. Tras la aceptación de su pedido, si no podemos tramitarlo, nos pondremos en contacto con usted y no le cobraremos los productos o servicios. Esto puede deberse a que los productos estén agotados, a limitaciones imprevistas de nuestros recursos que no pudimos planificar razonablemente, a que hayamos detectado un error en el precio o la descripción de los productos o servicios, a que no podamos cumplir un plazo de entrega especificado por usted o a que su pedido infrinja alguno de nuestros términos o políticas.

3.6 Su número de pedido. Asignaremos un número de pedido a su pedido y le indicaremos cuál es cuando lo aceptemos. Nos será de ayuda que indique su número de pedido siempre que se ponga en contacto con nosotros en relación con su pedido.

4. SU CUENTA DE CREATIVE HUB

4.1 Nuestros servicios. Estos son los Términos conforme a los cuales puede utilizar el sitio web de Creative Hub para utilizar

nuestros servicios o pedir productos. Para utilizar nuestros servicios, debe abrir una cuenta de Creative Hub (Cuenta CH ) . La apertura de una Cuenta CH es gratuita.

4.2 Cuenta de Creative Hub. Para que podamos prestarle nuestros servicios, usted debe:

4.2.1 registrarse y crear una Cuenta CH; y

4.2.2 seguir los pasos indicados en el sitio web para subir sus fotos, vídeos y textos

(en adelante, Imágenes o Archivos, según corresponda) a su Cuenta CH, de conformidad con la cláusula 4.7 y la cláusula 10.

4.3 También podrá ser necesario que conecte su Cuenta CH a una tienda web de comercio electrónico de su propiedad, con su propio dominio, mediante una API o un plugin/aplicación para la cuenta de su tienda de comercio electrónico (Su Tienda ).

4.4 Uso de nuestros sitios web. Podemos actualizar nuestros sitios web periódicamente y modificar su contenido en cualquier momento. No obstante, no tenemos ninguna obligación de actualizarlos. No realizamos ninguna manifestación ni ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, de que el contenido de nuestros sitios web sea exacto, completo o esté actualizado.

4.5 Sin garantía en cuanto al uso del sitio web. No garantizamos que nuestro sitio web, ni ninguno de sus contenidos, esté siempre disponible o sin interrupciones. El acceso a nuestro sitio web se permite con carácter temporal. Podemos suspender, retirar, interrumpir o modificar la totalidad o cualquier parte de nuestros sitios web sin previo aviso. No seremos responsables ante usted si, por cualquier motivo, nuestro(s) sitio(s) web o su Cuenta CH no están disponibles en algún momento o durante algún periodo.

4.6 Cumplimiento de otros términos. En la prestación de nuestros servicios, usted es responsable de cumplir:

4.6.1 nuestra Política de Uso Aceptable y de garantizar que el contenido que otras personas publiquen en sus Imágenes también la cumpla; y

4.6.2 nuestros Términos y Condiciones del Sitio Web .

4.7 La Cuenta CH como espacio de almacenamiento. Aunque su Cuenta CH es un espacio de almacenamiento para sus Archivos, usted debe asegurarse de disponer también de su propio almacenamiento y copia de seguridad de dichos Archivos, y no aceptamos ninguna responsabilidad por la pérdida total o parcial de los Archivos de su Cuenta CH.

4.8 Subida y compartición de Imágenes. Siempre que suba Imágenes a su Cuenta CH, deberá seguir las instrucciones para subir imágenes, compartirlas, fijar precios y gestionar las ventas de impresiones de sus Imágenes. Nuestro proceso de subida le permite comprobar y corregir cualquier error antes de compartir sus Imágenes con terceros o de utilizar cualquiera de nuestros Servicios. Dedique el tiempo necesario a leer y comprobar detenidamente sus envíos. Cuando comparta sus Archivos, usted es responsable de:

4.8.1 garantizar que todos los datos del destinatario sean exactos;

4.8.2 que la información que se va a compartir sea exacta; y

4.8.3 que el destinatario haya leído y comprendido estos Términos.

4.9 Prohibición de uso abusivo de la Cuenta CH. Usted se compromete a no hacer un uso abusivo de su Cuenta CH y a utilizarla de forma leal, del modo esperado y de conformidad con nuestra Política de Uso Aceptable. Cualquier uso abusivo de su Cuenta CH (constituya o no un incumplimiento de nuestra Política de Uso Aceptable) podrá dar lugar a la cancelación inmediata de su Cuenta CH. No seremos responsables de ninguna pérdida causada por la cancelación de su Cuenta CH por nuestra parte en virtud de esta cláusula.

4.10 No imprimiremos determinadas imágenes. Los usuarios no pueden solicitarnos la impresión de imágenes que contengan o estén relacionadas con lo siguiente:

4.10.1 material racista;

4.10.2 material susceptible de incitar al odio contra cualquier persona o grupo;

4.10.3 material difamatorio o que pueda dar lugar de otro modo a acciones legales;

4.10.4 material de naturaleza calumniosa o injuriosa;

4.10.5 imágenes de cualquier acto delictivo;

4.10.6 material cuyo uso o inclusión infrinja cualquier derecho de autor, marca u otro derecho de propiedad intelectual de un tercero; o

4.10.7 material que infrinja cualquier ley o normativa aplicable.

4.11 No debe compartir determinada información. Los usuarios no pueden compartir información financiera, secretos de Estado, archivos robados o pirateados, código ejecutable, información médica, pornografía, juegos de azar, comercio ilícito, transacciones con criptomonedas ni ninguna otra información prohibida por la ley o por nosotros.

4.12 Nuestros derechos en relación con su conducta. Nos reservamos el derecho a:

4.12.1 ponernos en contacto con los agentes o autoridades encargados de hacer cumplir la ley (y facilitarles toda la

información necesaria) si consideramos que alguna de las Imágenes es ilícita o pertinente para investigaciones de naturaleza relevante;

4.12.2 negarnos a ejecutar pedidos de impresión que consideremos que infringen cualquiera de estos Términos;

4.12.3 denegar la prestación de servicios adicionales a cualquier persona o personas que, a sabiendas o sin saberlo, hayan incumplido cualquiera de estos términos o cualquiera de los Términos establecidos en esta cláusula.

4.13 Contenido publicado en su Cuenta CH. No seremos responsables, ni frente a ningún tercero, del contenido o la exactitud de cualquier contenido compartido o distribuido de otro modo mediante su Cuenta CH.

4.14 Sin obligación de revisar ninguna Imagen ni contenido publicado. No estamos obligados a revisar ninguna Imagen ni otro contenido que usted o un tercero publique en nuestros sitios web o que esté asociado a su Cuenta CH. No obstante, podemos hacerlo en cualquier momento y, si se nos notifica o tenemos conocimiento de otro modo y consideramos, a nuestra discreción, que su Imagen u otro contenido no cumple estos Términos, podremos retirar dicha Imagen u otro contenido.

4.15 Eliminación de Archivos o cancelación de su Cuenta CH. Puede eliminar sus Archivos de nuestro sitio web y/o de Su Tienda y/o cancelar su Cuenta CH (con sujeción a la cláusula 4.17) en cualquier momento, pero acepta que podamos seguir atendiendo los pedidos ya realizados por las personas que hayan pedido sus Imágenes (Clientes ) y que deberá pagar los Servicios prestados y/o la ejecución de los pedidos ya realizados.

4.16 Su responsabilidad respecto a su Cuenta CH. Usted nos confirma que toda la información facilitada por usted en su Cuenta CH es veraz y exacta. Debe mantener actualizada la información de su Cuenta CH. Podemos utilizar la información que nos facilite para verificar su identidad. Podemos rechazar cualquier registro a nuestra discreción. No somos responsables de ninguna información de venta incorrecta en Su Tienda.

4.17 Confidencialidad de la Cuenta CH. Debe tratar su nombre de usuario, su contraseña y cualquier otra información de registro y de su Cuenta CH como confidencial. No debe revelarla a ningún tercero. Si sabe o sospecha que alguien distinto de usted conoce su nombre de usuario o contraseña, debe notificárnoslo de inmediato y cambiar sus datos en su Cuenta CH.

4.18 Cancelación de su Cuenta CH. Puede cancelar su Cuenta CH en cualquier momento.

4.18.1 Para cancelarla, inicie sesión en su Cuenta CH y siga las instrucciones. También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono utilizando los datos de contacto de nuestra página de Contacto.

4.18.2 Si su Cuenta CH se cancela (por usted o por nosotros), no tendrá más acceso a su Cuenta CH. Sus Archivos se eliminarán de su Cuenta CH

y dejaremos de facilitar la venta de sus obras mediante la producción de impresiones artísticas de sus Imágenes. No seremos responsables de ninguna pérdida para su negocio cuando la cancelación de su Cuenta CH sea consecuencia de su incumplimiento de estos Términos.

4.18.3 Si utiliza alguno de los Servicios o el Almacenamiento de Datos Adicional antes de que usted o nosotros cancelemos su Cuenta CH y/o si un Cliente realiza un pedido de alguna de sus Imágenes, deberá pagar dichos Servicios y/o el Almacenamiento de Datos Adicional de conformidad con la cláusula 10.6(f), según corresponda.

4.18.4 Si un Cliente ha realizado un pedido de impresiones de alguna de sus Imágenes antes de que se cancele su Cuenta CH, usted acepta que podamos seguir atendiendo dicho pedido de conformidad con estos Términos, cobrar nuestros honorarios y liquidar su Cuenta CH. Podemos decidir no atender dicho pedido, en cuyo caso se lo notificaremos.

4.19 Denegación del registro de una Cuenta CH o desactivación de la Cuenta CH. Nos reservamos el derecho a rechazar cualquier solicitud de registro de una Cuenta CH y/o cualquier solicitud de Almacenamiento de Datos Adicional en cualquier momento y por cualquier motivo, a nuestra discreción. Tenemos derecho a desactivar cualquier Cuenta CH, nombre de usuario o contraseña en cualquier momento. Se lo notificaremos si lo hacemos.

4.20 Obligación de disponer de una copia de seguridad de las Imágenes. Las Imágenes se almacenan en múltiples ubicaciones geográficas para garantizar la seguridad y disponibilidad de las imágenes. A pesar de ello, su Cuenta CH no es un espacio de almacenamiento para sus Imágenes y usted debe asegurarse de disponer de su propio almacenamiento y copia de seguridad, ya que no tendrá más acceso a sus Imágenes.

5. NUESTROS PRODUCTOS (IMPRESIÓN, MONTAJE Y ENMARCADO)

5.1 Nuestros productos. Ofrecemos diversos productos, incluidos la impresión, el montaje y el enmarcado. Para pedir productos, debe seguir el proceso descrito en la cláusula 4.2. Los tipos de impresión y las opciones de montaje y enmarcado están disponibles en nuestro sitio web, que se actualiza periódicamente. Las imágenes de los productos en nuestro sitio tienen únicamente fines ilustrativos. Haremos coincidir, dentro de las tolerancias estándar del sector, las imágenes que ve en su pantalla con las impresiones, siempre que haya seguido diligentemente el procedimiento de gestión del color detallado en nuestro sitio web (https://www.theprintspace.co.uk/guides/colour-accuracy/) y que su equipo y software estén actualizados. Aunque es probable que apliquemos nuestra discreción y nuestros altos estándares de atención al cliente en esta materia para garantizar su satisfacción como cliente, lo hacemos a nuestra discreción y nuestro criterio sobre lo que se considera una variación de color aceptable es definitivo

5.2 Packs de muestras. Puede pedir un pack de muestras de impresiones. El precio de las impresiones de muestra figura en nuestro sitio web. No aceptamos devoluciones de ningún pack de muestras.

5.3 Pago de los productos. El pago de los productos se realizará de conformidad con la cláusula 11.2.

5.4 Entrega de los productos. Le enviaremos un correo electrónico para confirmar que los productos han sido expedidos y procuraremos expedirlos de la siguiente manera:

5.4.1 impresiones expedidas a la dirección designada por usted en un plazo de 48 horas desde la aceptación de su pedido por nuestra parte; o

5.4.2 impresiones montadas expedidas en un plazo de cinco días laborables desde la aceptación de su pedido por nuestra parte; o

5.4.3 impresiones enmarcadas a mano expedidas en un plazo de 10 días laborables desde la aceptación de su pedido por nuestra parte; o

Los plazos anteriores son únicamente objetivos.

5.5 Si realiza su pedido antes de las 15:00, puede recogerlo el mismo día en 74 Kingsland Road, London, E2 8DL.

5.6 Gastos de entrega. Los gastos de entrega conforme a las cláusulas 5.4.1 a 5.4.3 serán los que se muestren en nuestro sitio web.

5.7 Recogida por su parte. Si ha solicitado recoger los productos en nuestras instalaciones de conformidad con la cláusula 5.5, puede recogerlos en cualquier momento dentro de nuestro horario laboral, de 9:00 a 19:00 los días laborables (excluidos los festivos). Nos reservamos el derecho a modificar este horario de apertura sin previo aviso.

5.8 No somos responsables de los retrasos ajenos a nuestro control. Si el suministro de los productos se retrasa por un acontecimiento ajeno a nuestro control, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para informarle y tomaremos medidas para minimizar el efecto del retraso. Siempre que lo hagamos, no seremos responsables de los retrasos causados por dicho acontecimiento, pero si existe riesgo de un retraso sustancial, usted podrá

ponerse en contacto con nosotros para cancelar su pedido y recibir el reembolso de los productos que haya pagado pero no haya recibido.

5.9 Si no está en casa cuando se entrega el producto. Si no hay nadie disponible en su dirección para recibir la entrega y los productos no caben en su buzón, la empresa de transporte le informará de cómo puede recibir sus productos. Consulte los términos y condiciones de la empresa de transporte para más información.

5.10 Si no reorganiza la entrega. Si no recoge los productos en nuestras instalaciones según lo acordado o si, tras un intento de entrega fallido, no reorganiza la entrega ni los recoge en un almacén de la empresa de transporte, nos pondremos en contacto con usted para recibir instrucciones y podremos cobrarle los gastos de almacenamiento y cualquier gasto de entrega adicional. Si, a pesar de nuestros esfuerzos razonables, no podemos ponernos en contacto con usted ni reorganizar la entrega o la recogida, podremos poner fin al Contrato y usted recibirá el reembolso de los productos que haya pagado pero no haya recibido, menos los gastos de entrega y otros gastos administrativos derivados de la entrega, manipulación y almacenamiento de sus productos.

5.11 Entrega internacional.

5.11.1 Realizamos entregas en los países indicados en nuestro sitio web (Destinos de Entrega Internacional). No obstante, existen restricciones para algunos productos en determinados Destinos de Entrega Internacional, por lo que le rogamos que revise detenidamente la información de dicha página antes de pedir productos.

5.11.2 Si pide productos en nuestro sitio para su entrega en uno de los Destinos de Entrega Internacional, su pedido puede estar sujeto a derechos e impuestos de importación que se aplican cuando la entrega llega a dicho destino. Tenga en cuenta que no tenemos ningún control sobre estos cargos y no podemos predecir su importe.

5.11.3 Usted será responsable del pago de dichos derechos e impuestos de importación. Póngase en contacto con su oficina de aduanas local para obtener más información antes de realizar su pedido.

5.11.4 Debe cumplir todas las leyes y normativas aplicables del país al que se destinan los productos. No seremos responsables si usted infringe alguna de dichas leyes.

5.12 Calidad de los archivos subidos. Debe asegurarse de que todas las Imágenes subidas a nuestro sitio web sean de buena calidad. Solo reproduciremos productos que coincidan con la imagen subida y en función de las limitaciones del tipo de impresión y del papel. No somos responsables de la mala calidad de impresión de una imagen cuando la imagen subida era de mala calidad. El tamaño máximo de subida es de 2 GB (2048 MB). El incumplimiento de esta cláusula puede impedirnos satisfacer su pedido.

5.13 Precisión de los marcos. Aunque hemos hecho todo lo posible por ser lo más precisos posible,

dado que algunos de nuestros marcos están hechos a mano, sus tamaños, pesos, capacidades, dimensiones y medidas indicados en nuestro sitio tienen una tolerancia razonable conforme a los estándares del sector.

5.14 El embalaje de los productos puede variar. El embalaje del producto puede variar respecto al mostrado en las imágenes de nuestros sitios web.

5.15 Asegúrese de que sus medidas sean exactas. Si fabricamos un marco según las medidas que usted nos ha facilitado, usted es responsable de garantizar que dichas medidas sean correctas. No podrá recibir ningún reembolso por errores derivados de medidas incorrectas que nos haya facilitado.

5.16 Cuándo pasa a ser responsable de los productos. Los productos serán responsabilidad suya desde el momento en que los entreguemos en la dirección que nos haya indicado o a la persona autorizada por usted para recogerlos en nuestras instalaciones (que deberá indicar el número de pedido y el número de impresiones a recoger).

5.17 Cuándo adquiere la propiedad de los productos. Usted adquiere la propiedad de los productos una vez que hayamos recibido el pago íntegro.

6. NUESTROS DERECHOS A REALIZAR CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS

6.1 Cambios menores en los productos. Podemos modificar los productos:

6.1.1 para reflejar cambios en las leyes y requisitos regulatorios pertinentes; y

6.1.2 para aplicar ajustes técnicos menores y mejoras en la calidad de los materiales utilizados. Estos cambios no afectarán a su uso de los productos.

7. CANCELACIÓN DE SU PEDIDO DE PRODUCTOS

7.1 Es posible que pueda cancelar o modificar su pedido antes de que comencemos la producción de sus productos y recibir un reembolso. Póngase en contacto con nosotros (conforme a la cláusula 1.2) lo antes posible para determinar si puede cancelar o modificar su pedido. Le comunicaremos si el cambio es posible. Si lo es, le informaremos de cualquier cambio en el precio de los productos, en el plazo de suministro o en cualquier otro aspecto que sea necesario como consecuencia del cambio solicitado, y le pediremos que confirme si desea proceder con el cambio.

7.2 No obstante, salvo que lo acordemos, el derecho de cancelación de la cláusula 7.1 no se aplica en el caso

de:

7.2.1 productos cuya producción ya haya comenzado; y

7.2.2 productos personalizados o productos hechos a medida/por encargo.

7.3 Cancelación de su pedido por algo que hemos hecho o vamos a hacer. Si desea cancelar su pedido por alguno de los motivos indicados en las cláusulas 7.3.1 a 7.3.4 siguientes, el contrato finalizará de inmediato y le reembolsaremos íntegramente los productos que no se hayan suministrado. Los motivos son:

7.3.1 le hemos informado de un cambio próximo en los productos o en estos términos con el que no está de acuerdo;

7.3.2 le hemos informado de un error en el precio o la descripción de los productos que ha pedido y no desea continuar;

7.3.3 existe el riesgo de que el suministro de los productos se retrase significativamente debido a acontecimientos ajenos a nuestro control; o

7.3.4 usted tiene derecho legal a poner fin al contrato por algo que hemos hecho mal.

7.4 Cuándo pagaremos los gastos de devolución. Pagaremos los gastos de devolución:

7.4.1 si los productos son defectuosos o no se corresponden con su descripción; o

7.4.2 si cancela su pedido porque le hemos informado de un cambio próximo en el producto o en estos términos, de un error en el precio o la descripción, de un retraso

en la entrega debido a acontecimientos ajenos a nuestro control o porque tiene derecho legal a hacerlo como consecuencia de algo que hemos hecho mal.

En todas las demás circunstancias, usted deberá pagar los gastos de devolución.

7.5 No somos responsables de los retrasos ajenos a nuestro control. Si el suministro de los productos se retrasa por un acontecimiento ajeno a nuestro control, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para informarle y tomaremos medidas para minimizar el efecto del retraso. Por ejemplo, cuando pueda producirse un retraso en la recepción de los productos o de partes de los productos procedentes de un proveedor extranjero. Siempre que lo hagamos, no seremos responsables de los retrasos causados por dicho acontecimiento, pero si existe riesgo de un retraso sustancial, usted podrá ponerse en contacto con nosotros para poner fin al contrato y recibir el reembolso de los productos que haya pagado pero no haya recibido.

8. NUESTRA GARANTÍA SOBRE LOS PRODUCTOS

8.1 Sus derechos en relación con productos defectuosos. Garantizamos que, en el momento de la entrega, todos los productos que sean bienes:

8.1.1 se ajustarán en todos los aspectos sustanciales a su descripción y a cualquier especificación pertinente del Formulario de Pedido;

8.1.2 estarán libres de defectos sustanciales de diseño, material y fabricación;

8.1.3 serán de calidad satisfactoria (en el sentido de la Sale of Goods Act 1979, ley británica de compraventa de bienes); y

8.1.4 serán aptos para cualquier finalidad que hayamos indicado.

8.2 Sin responsabilidad por el incumplimiento de la garantía de los productos. No seremos responsables del incumplimiento por parte de los productos de la garantía de la cláusula 8.1 si:

8.2.1 usted sigue utilizando dichos productos después de habernos notificado un defecto;

8.2.2 el defecto se debe a que usted no siguió nuestras instrucciones orales o escritas sobre el almacenamiento, la instalación, la puesta en servicio, el uso o el mantenimiento del producto o (en su defecto) las buenas prácticas del sector;

8.2.3 el defecto se produce como consecuencia de haber seguido nosotros cualquier dibujo, diseño o especificación del Formulario de Pedido facilitado por usted;

8.2.4 usted altera o repara el producto sin nuestro consentimiento por escrito; o

8.2.5 el defecto se debe al desgaste normal, a daños intencionados, a negligencia o a condiciones de trabajo anormales.

No ofreceremos reembolso ni sustitución respecto de ninguna cuestión que surja en virtud de esta cláusula.

9. REEMBOLSO/SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS

9.1 Reembolsos. Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, ofreceremos un reembolso íntegro o volveremos a entregar productos de sustitución el siguiente día laborable:

9.1.1 los productos están dañados (no como consecuencia de la cláusula 8.2);

9.1.2 los productos no se ajustan a la garantía de la cláusula 8.1; o

9.1.3 los productos no coinciden con el archivo subido dentro de una tolerancia razonable conforme a los estándares del sector.

9.2 Pruebas que respalden la devolución. Toda reclamación de reembolso conforme a la cláusula 9.1 deberá ir respaldada por la devolución del producto dañado y un recibo válido.

9.3 Sus derechos en caso de defecto. Si un producto presenta un defecto u otro problema del que seamos responsables, solicitaremos la devolución del producto (si es posible) y, si aceptamos la responsabilidad, a nuestra discreción:

9.3.1 repararemos el defecto y volveremos a entregárselo sin coste adicional para usted; o

9.3.2 volveremos a imprimir la Imagen y a entregársela sin coste adicional para usted; o

9.3.3 cancelaremos el pedido y le reembolsaremos íntegramente.

Si el pedido se le vuelve a entregar, no se le cobrará ningún coste adicional por la reimpresión y la nueva entrega.

9.4 No somos responsables de los productos. No estamos obligados a reembolsar ni sustituir ningún producto en las siguientes situaciones:

9.4.1 si el defecto u otro problema es responsabilidad suya, por ejemplo, entre otros, problemas de pixelación del archivo o problemas de perfil de color que den lugar a una mala reproducción del color;

9.4.2 el producto presenta variaciones menores de tamaño como consecuencia de una preparación inadecuada

de los archivos; o

9.4.3 los productos se han mezclado de forma inseparable con otros artículos después de su entrega; o

9.4.4 cuando usted no haya cumplido la cláusula 5.12.

9.5 Cambios debidos a cambios legislativos. Nos reservamos el derecho a modificar la especificación de los productos en el Formulario de Pedido si así lo exige cualquier requisito legal o regulatorio aplicable.

9.6 Qué cobramos por la recogida. Si usted es responsable de los gastos de devolución y somos nosotros quienes recogemos el producto, le cobraremos el coste directo que nos suponga la recogida.

9.7 Cómo le reembolsaremos. Si tiene derecho a un reembolso en virtud de estos términos, le reembolsaremos el precio que pagó por los productos, incluidos los gastos de entrega, mediante el método que utilizó para el pago. No obstante, podremos aplicar deducciones al precio, tal y como se describe a continuación.

9.8 Cuándo se realizará su reembolso. Realizaremos cualquier reembolso que le corresponda lo antes posible.

9.9 Términos aplicables a los productos de sustitución. Estos términos se aplicarán a cualquier producto de sustitución suministrado por nosotros en virtud de la cláusula 8.2.

10. NUESTROS SERVICIOS

10.1 Conformidad con la especificación del Formulario de Pedido. Con sujeción a nuestro derecho a modificar la especificación del Formulario de Pedido (véase la cláusula 6.1), le prestaremos los servicios de conformidad, en todos los aspectos sustanciales, con la especificación de los servicios que figure en nuestro sitio web en la fecha de su pedido.

10.2 Cambios en la especificación del Formulario de Pedido. Nos reservamos el derecho a modificar la especificación de los Servicios si así lo exige cualquier requisito legal o regulatorio aplicable o si la modificación no afecta sustancialmente a la naturaleza o calidad de los Servicios, y le notificaremos con antelación cualquier circunstancia de este tipo.

10.3 Retirada y cese de los servicios. Nos reservamos el derecho a retirar la oferta de cualquiera de nuestros Servicios si así lo exige cualquier requisito legal o regulatorio aplicable o por cualquier otro motivo relacionado con el funcionamiento de nuestro negocio, y le notificaremos con antelación cualquier circunstancia de este tipo. No somos responsables de ninguna pérdida o daño que pueda sufrir como consecuencia de la modificación o retirada de cualquiera de nuestros servicios.

10.4 Diligencia y competencia razonables. Le garantizamos que los Servicios se prestarán con la diligencia y competencia razonables.

10.5 Plazo de ejecución. Haremos todos los esfuerzos razonables para cumplir las fechas de ejecución

especificadas en la Confirmación del Pedido, pero dichas fechas son únicamente estimaciones y el hecho de no prestar los servicios en dichas fechas no le dará derecho a resolver el Contrato.

10.6 Nuestros servicios. Ofrecemos diversos servicios, que pueden actualizarse y modificarse periódicamente. Nuestros servicios incluyen (conjuntamente, los «Servicios»):

10.6.1 Pedidos de Impresión bajo Demanda (Print Fulfilment): Conecte su Cuenta CH a una tienda web de comercio electrónico de su propiedad, con su propio dominio, mediante una API o un plugin/aplicación para la cuenta de su tienda de comercio electrónico (Su Tienda). Debe consultar nuestro sitio web para conocer los requisitos actualizados y las opciones disponibles para Su Tienda. Cuando un Cliente compra una impresión artística de una Imagen, nosotros nos encargamos de la ejecución del pedido y cargamos en su tarjeta el coste de la impresión. Su Tienda es responsabilidad exclusivamente suya y es un sistema de terceros sobre el que no tenemos ningún control.

Los Clientes pueden comprar impresiones artísticas de sus Imágenes a través de Su Tienda. Imprimiremos y entregaremos estas impresiones al Cliente en su nombre. No vendemos directamente al Cliente. Nosotros le vendemos a usted la impresión como parte de nuestros Servicios y usted vende el producto terminado al Cliente.

Si no desea que ejecutemos un pedido de su Imagen, debe ponerse en contacto con nosotros lo antes posible y antes de que el pedido se expida al Cliente. Si acordamos que podemos cancelar el pedido del Cliente, usted seguirá teniendo que pagar los Servicios que ya hayamos prestado (como la impresión) y cualquier otro coste en el que hayamos incurrido.

Nuestra relación contractual es entre usted y nosotros. No somos responsables de ninguna relación con sus Clientes.

No somos responsables de que su Cliente reciba un producto según

lo prometido, ni de que usted tuviera los derechos para vender dicha impresión.

10.6.2 Convocatorias abiertas (Open Calls): Le permite participar en concursos, premios y convocatorias abiertas.

10.6.3 Compartir: Puede enviar los archivos o proyectos (grupos de archivos) almacenados en su Cuenta CH a terceros con las siguientes opciones:

elegir entre resolución alta, media y baja;

enviar a personas concretas (utilizando el correo electrónico como identificador);

crear un enlace mediante el cual cualquier persona que disponga de él pueda acceder a los archivos y descargarlos;

proteger opcionalmente el enlace con contraseña;

añadir opcionalmente marcas de agua.

No somos responsables de ninguna infracción de las leyes locales de cualquier jurisdicción en la que usted comparta los Archivos. Nos reservamos el derecho a eliminar cualquiera o la totalidad de sus Archivos y su Cuenta CH si se nos notifica que se ha producido una infracción de cualquier ley, o a facilitar cualquier información para cumplir cualquier requisito previsto en cualquier ley.

10.6.4 Almacenamiento: Puede almacenar hasta 2 GB de contenido multimedia (imágenes, vídeos, texto) en su

Cuenta CH (Cuenta Básica). Todo almacenamiento que supere los 2 GB estará sujeto al

Almacenamiento de Datos Adicional. El Almacenamiento de Datos Adicional está sujeto a nuestras tarifas mensuales por TB, según se establece en la cláusula 11.

Puede solicitar la ampliación de su Cuenta CH a una capacidad de almacenamiento superior en cualquier momento, con sujeción al pago de las tarifas correspondientes, y la ampliación surtirá efecto de inmediato. Si amplía su Cuenta CH durante un periodo de facturación, el primer cargo adicional será un importe prorrateado a la tarifa superior por el resto del periodo de facturación en curso.

Usted será responsable del pago de las tarifas desde la fecha en que pase al Almacenamiento de Datos Adicional y en cada fecha de renovación periódica hasta la cancelación. Las tarifas no son reembolsables, aunque no utilice el Almacenamiento de Datos Adicional y/o cancele o reduzca su Cuenta CH durante un mes.

Si no hemos recibido el pago de cualquier Almacenamiento de Datos Adicional en el plazo de 14 días desde la fecha de vencimiento, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que nos corresponda, podremos, sin responsabilidad frente a usted, revertir su Cuenta CH a una Cuenta Básica y eliminar cualquiera de sus Imágenes que, a nuestra discreción, supere el límite de almacenamiento de datos de una Cuenta Básica. Podemos, en cualquier momento, compensar cualquier cantidad que usted nos adeude con cualquier cantidad que nosotros le adeudemos.

Puede solicitar la reducción de su Cuenta CH a una capacidad de almacenamiento inferior en cualquier momento, y la reducción surtirá efecto a partir del final del periodo de facturación.

Si, en cualquier momento mientras utiliza nuestro sitio web, supera la capacidad de almacenamiento de datos de imágenes que ha solicitado y (en su caso) pagado, podremos, sin responsabilidad frente a usted, eliminar cualquiera de sus Imágenes que, a nuestra discreción, supere el límite de almacenamiento de datos.

Tendremos derecho a incrementar nuestras tarifas de Almacenamiento de Datos Adicional en cualquier momento, lo que se actualizará en nuestro sitio web. Si ha solicitado Almacenamiento de Datos Adicional, le notificaremos cualquier incremento de

las tarifas que debe pagar, y usted podrá cancelar su Cuenta CH y/o cancelar su Almacenamiento de Datos Adicional en cualquier momento.

Cuando opte por recibir nuestros servicios de «almacenamiento en frío» (cold storage), estos se prestarán conforme a los términos y las tarifas establecidos en nuestro sitio web. Procuraremos recuperar estos datos en un plazo de 48 horas desde la solicitud por escrito.

10.7 Aprendizaje automático. Nuestros Servicios pueden utilizar inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, para prestarle los Servicios de forma más eficiente y mejorar nuestra oferta de servicios. No obstante, cualquier recomendación que se le haga se ofrece únicamente a título de recomendación y no garantizamos que sea precisa o exacta. Usted no está obligado a aceptar estas recomendaciones y no aceptamos ninguna responsabilidad por las acciones que pueda emprender como consecuencia de ellas.

11. PRECIO Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

11.1 Nuestras tarifas. Nuestras tarifas para nuestros productos y servicios, incluido el Almacenamiento de Datos Adicional, se muestran en www.theprintspace.co.uk, www.theprintspace.com y www.creativehub.io. Nos reservamos el derecho a modificar los precios periódicamente.

11.2 Cuándo y cómo debe pagar. Aceptamos pagos con Mastercard, Visa o

PayPal. El momento en que debe pagar depende del producto que esté comprando:

11.2.1 En el caso de los productos, debe pagarlos antes de que los expidamos. No cargaremos su tarjeta de crédito o débito hasta que le expidamos los productos.

11.2.2 En el caso de los servicios, debe pagarlos antes de que se presten.

11.3 Moneda. Se le cobrará en euros, dólares o libras esterlinas, en función de su moneda local. Si su moneda local no es una de estas monedas, asignaremos una moneda por defecto a su cuenta.

11.4 Impuestos. Para todos los Pedidos de Impresión bajo Demanda calculamos el impuesto sobre las ventas basándonos en una combinación de la siguiente información:

11.4.1 su país de domicilio;

11.4.2 el país en el que producimos los productos;

11.4.3 la dirección de entrega a la que enviamos los productos. Así, cuando un pedido no esté sujeto al IVA, deberíamos reflejarlo en el proceso de pago. Podemos ejecutar los pedidos en nuestra sucursal del Reino Unido o de Alemania (y, a partir del próximo mes de junio, en la de EE. UU.). La decisión sobre dónde ejecutar el pedido es exclusivamente nuestra.

Este cálculo del impuesto sobre las ventas tiene carácter meramente orientativo y no debe considerarse exacto; todas las obligaciones fiscales derivadas de cualquier pedido realizado en nuestro sitio web son responsabilidad del usuario.

11.5 Dónde encontrar el precio del producto. El precio del producto (que incluye el IVA) será el precio indicado en las páginas de pedido cuando realizó su pedido. Ponemos todo el cuidado razonable en garantizar que el precio del producto que se le comunica sea correcto. No obstante, consulte la cláusula 11.7 para saber qué ocurre si descubrimos un error en el precio del producto que ha pedido.

11.6 Repercutiremos los cambios en el tipo de IVA. Si el tipo de IVA cambia entre la fecha de su pedido y la fecha en que suministramos el producto, ajustaremos el tipo de IVA que usted paga, salvo que ya haya pagado el producto íntegramente antes de que el cambio en el tipo de IVA surta efecto.

11.7 Qué ocurre si nos equivocamos en el precio. Siempre es posible que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunos de los productos que vendemos tengan un precio incorrecto. Normalmente comprobaremos los precios antes de aceptar su pedido, de modo que, cuando el precio correcto del producto en la fecha de su pedido sea inferior al precio indicado por nosotros en esa fecha, le cobraremos el importe inferior. Si el precio correcto del producto en la fecha de su pedido es superior al precio que se le indicó, nos pondremos en contacto con usted para recibir sus instrucciones antes de aceptar su pedido. Si aceptamos y tramitamos su pedido cuando el error de precio sea obvio e inequívoco y usted hubiera podido reconocerlo razonablemente como un error de precio, podremos poner fin al contrato, reembolsarle las cantidades que haya pagado y exigir la devolución de los productos que se le hayan suministrado.

11.8 Nuestro derecho de compensación. Debe pagar íntegramente todas las cantidades que nos adeude en virtud de estos términos, sin compensación, reconvención, deducción ni retención alguna (salvo las deducciones o retenciones fiscales exigidas por la ley).

11.9 Podemos cobrar intereses si paga con retraso. Si no realiza algún pago en la fecha de vencimiento, podremos cobrarle intereses sobre el importe vencido a un tipo del 8 % anual por encima del tipo de interés básico de NATWEST PLC vigente en cada momento. Estos intereses se devengarán diariamente desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago efectivo del importe vencido, ya sea antes o después de una sentencia. Deberá pagarnos los intereses junto con cualquier importe vencido.

12. RECOMENDACIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y OTRAS OFERTAS

12.1 Si nos presenta a un nuevo cliente para nuestro sistema, le concederemos el 10 % del valor total (sin IVA) del gasto realizado por el nuevo cliente durante el primer año a partir de su primer pedido (Crédito por Recomendación) en forma de crédito para gastar en impresión. Este crédito por recomendación no tiene valor monetario y no puede canjearse ni transferirse; solo puede utilizarse para compensar los costes de pedidos de impresión en línea realizados con CH. Para poder optar al crédito por recomendación, el nuevo cliente debe:

12.1.1 no haber utilizado nunca sus datos para registrar una Cuenta CH con anterioridad ni haber utilizado un identificador de tarjeta de crédito o débito para pagar una transacción anterior, ni ser considerado por CH como probablemente la misma persona o alguien que actúa en nombre de la misma persona; y

12.1.2 haber gastado más de 25 £ (sin IVA y antes de aplicar cualquier descuento) en un pedido de impresión o en Almacenamiento de Datos Adicional; y

12.1.3 haber introducido su código de recomendación único (que le hemos facilitado) en el momento de su primera compra, o habernos sido recomendado por usted como resultado de una acción de compartición o envío de archivos en la que usted introdujo su dirección de correo electrónico, y no haber utilizado el código de recomendación de otro usuario en el proceso de pago.

12.2 Los créditos por recomendación caducan a los 36 meses si no se utilizan.

12.3 Al canjear créditos de impresión en pedidos de impresión, siempre quedará un pequeño saldo a pagar en cada pedido. El crédito de impresión nunca compensará íntegramente un coste de impresión. Si los créditos de impresión disponibles

superan el coste total de impresión, los créditos de impresión restantes estarán disponibles para pedidos futuros.

12.4 Cualquier uso abusivo del programa de recomendación dará lugar a la cancelación de los créditos por recomendación. CH tiene plena discreción para determinar qué constituye un uso abusivo del programa de recomendación, y la decisión de CH será definitiva. No se mantendrá correspondencia alguna sobre esta cuestión.

12.5 Nos reservamos el derecho a modificar el importe del crédito por recomendación o a retirar esta oferta en cualquier momento, sin previo aviso.

12.6 Periódicamente, podemos ofrecer diversos incentivos y ofertas por utilizar nuestros servicios o por recomendarnos nuevos clientes (Ofertas ). Los términos de cualquier Oferta estarán disponibles en nuestro sitio web. Nos reservamos el derecho a modificar o retirar cualquiera de las Ofertas en cualquier momento. Respetaremos cualquier Oferta que cumpla los términos hasta la fecha en que se haya retirado de nuestro sitio web.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 Definición de Derechos de Propiedad Intelectual. A efectos de este acuerdo, por Derechos de Propiedad Intelectual se entienden las patentes, los modelos de utilidad, los derechos sobre invenciones, los derechos de autor y los derechos afines y conexos, las marcas y marcas de servicio, los nombres comerciales y nombres de dominio, los derechos sobre la presentación y la imagen comercial, el fondo de comercio y el derecho a demandar por usurpación (passing off) o competencia desleal, los derechos sobre diseños, los derechos sobre bases de datos, los derechos a utilizar y proteger la confidencialidad de la información confidencial (incluidos el know-how y los secretos comerciales) y todos los demás derechos de propiedad intelectual, en cada caso ya estén registrados o no, e incluidas todas las solicitudes y derechos a solicitar y obtener, renovar o prorrogar dichos derechos, y a reivindicar su prioridad, así como todos los derechos o formas de protección similares o equivalentes que existan o vayan a existir ahora o en el futuro en cualquier parte del mundo.

13.2 Cuando nos facilita sus Imágenes, contenidos, mensajes o contactos (Sus Materiales), usted

conserva todos los Derechos de Propiedad Intelectual sobre Sus Materiales. No adquirimos ningún derecho sobre Sus Materiales, salvo en lo que respecta a la Licencia prevista en la cláusula 13.5.

13.3 Sus garantías. Usted nos garantiza que:

13.3.1 es el único titular legal y beneficiario, y posee todos los Derechos de Propiedad Intelectual (o dispone de la licencia necesaria), de todas las Imágenes que sube a su Cuenta CH;

13.3.2 no ha licenciado ni cedido ningún Derecho de Propiedad Intelectual sobre las Imágenes a ningún tercero;

13.3.3 las Imágenes son obra original suya y no han sido copiadas total o parcialmente de ninguna otra fuente;

13.3.4 tiene plena autoridad para licenciarnos la impresión (y reimpresión) de las Imágenes;

13.3.5 si comparte sus Imágenes, tiene plena autoridad para licenciar y permitir al

tercero descargar, imprimir y/o vender sus Imágenes de conformidad con estos Términos y con los permisos que usted otorgue;

13.3.6 las Imágenes no incorporan ningún material que infrinja los derechos de autor ni ningún otro derecho de terceros, incluido cualquier derecho de confidencialidad, y su explotación no colocará a ninguna persona en situación de desacato a un tribunal ni de infracción de ninguna disposición legal; y

13.3.7 no tiene conocimiento, tras haber realizado una investigación completa y razonable, de ninguna reclamación de terceros en el sentido de que las Imágenes, o cualquier material preexistente incorporado en ellas, o la explotación de las Imágenes por usted, por nosotros o por cualquier Cliente, haya infringido o vaya a infringir derechos de terceros, y se compromete a informarnos de inmediato si tiene conocimiento de cualquier reclamación de este tipo.

13.4 Revelación de su identidad a terceros. Usted entiende y acepta que tenemos derecho a revelar su identidad a cualquier tercero que alegue que cualquier Imagen publicada o subida por usted a su Cuenta CH constituye una violación de sus Derechos de Propiedad Intelectual, cuando la negativa a realizar dicha revelación supusiera que nosotros (o nuestros agentes o filiales) incurriéramos en una infracción de la ley.

13.5 Nuestra licencia para utilizar las Imágenes. Usted acepta concedernos una licencia íntegramente pagada, mundial, no exclusiva y libre de regalías, durante la vigencia del Contrato, para copiar las Imágenes con el fin de prestarle los Servicios y, en concreto, para:

13.6 producir impresiones (y las reimpresiones que sean necesarias) de sus Imágenes pedidas por los Clientes a través de Su Tienda;

13.7 ofrecerle funciones tales como miniaturas de las Imágenes, vistas previas de las Imágenes, comentarios, ordenación, edición y compartición;

13.8 ejecutar la impresión artística de dichas Imágenes pedida por usted para sus Clientes de conformidad con estos Términos; y

13.9 cualquier otro uso por nuestra parte que sea necesario para la prestación de servicios por nuestro negocio.

13.10 Su obligación de notificarnos. Deberá notificarnos de inmediato:

13.10.1 cualquier infracción real, inminente o presunta de cualquier Derecho de Propiedad Intelectual de la que tenga conocimiento; y

13.10.2 cualquier reclamación de un tercero de la que tenga conocimiento en el sentido de que las Imágenes infringen derechos de cualquier otra persona.

13.11 Retirada de Imágenes de su Cuenta CH. Usted acepta que podamos retirar de inmediato dichas Imágenes de su Cuenta CH y cancelar cualquier pedido de Clientes relativo a dichas Imágenes que aún no haya sido expedido. Si algún pedido de Clientes relativo a sus Imágenes ya ha sido expedido, usted acepta que podamos solicitar la devolución de los productos (si es posible) y/o tratar con los Clientes en calidad de agente suyo.

13.12 Su responsabilidad. Usted nos reembolsará e indemnizará íntegramente por todas las responsabilidades, costes, gastos, daños y pérdidas que suframos o en que incurramos como consecuencia de, o en relación con, cualquier reclamación por Derechos de Propiedad Intelectual relativa a sus Imágenes.

13.13 Otros Derechos de Propiedad Intelectual. Todos los Derechos de Propiedad Intelectual sobre los Servicios, o derivados de ellos o relacionados con ellos (distintos de los derechos de propiedad intelectual sobre las Imágenes facilitadas por usted), serán de nuestra titularidad.

14. CONFIDENCIALIDAD

14.1 Cada una de las partes se compromete a no revelar en ningún momento durante la vigencia del Contrato a ninguna persona información confidencial relativa al negocio, los asuntos, los clientes o los proveedores de la otra parte, salvo en los casos permitidos por la cláusula 14.2.

14.2 Cada una de las partes podrá revelar la información confidencial de la otra:

14.2.1 a aquellos de sus respectivos empleados, directivos, representantes, subcontratistas o asesores que necesiten conocer dicha información a efectos del cumplimiento de sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato. Cada una de las partes garantizará que dichos empleados, directivos, representantes, subcontratistas o asesores cumplan esta cláusula 14; y

14.2.2 cuando así lo exija la ley, un tribunal competente o cualquier autoridad gubernamental o reguladora.

14.3 Cada una de las partes solo podrá utilizar la información confidencial de la otra con el fin de cumplir sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato.

15. NUESTRA RESPONSABILIDAD POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE USTED SUFRA

15.1 Nada de lo dispuesto en estos términos limitará o excluirá nuestra responsabilidad por:

15.1.1 muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia o la negligencia de nuestros empleados, agentes o subcontratistas (según corresponda);

15.1.2 fraude o declaración fraudulenta;

15.1.3 incumplimiento de los términos implícitos en virtud del artículo 12 de la Sale of Goods Act 1979 o del artículo 2 de la Supply of Goods and Services Act 1982; o

15.1.4 productos defectuosos en virtud de la Consumer Protection Act 1987; o

15.1.5 cualquier cuestión respecto de la cual sería ilícito que excluyéramos o

restringiéramos nuestra responsabilidad.

15.2 Salvo en la medida expresamente establecida en la cláusula 8.1, quedan excluidos todos los términos implícitos en virtud de los artículos 13 a 15 de la Sale of Goods Act 1979 y de los artículos 3 a 5 de la Supply of Goods and Services Act 1982.

15.3 Con sujeción a la cláusula 15.1:

15.3.1 no seremos responsables ante usted, ya sea por vía contractual, extracontractual (incluida la negligencia), por incumplimiento de una obligación legal o de otro modo, de ninguna pérdida de beneficios ni de ninguna pérdida indirecta o consecuencial que surja en virtud de cualquier contrato entre nosotros o en relación con él;

15.3.2 no seremos responsables de ninguna pérdida, reclamación o acción de terceros; y

15.3.3 nuestra responsabilidad total frente a usted por todas las demás pérdidas que surjan en virtud de cualquier contrato entre nosotros o en relación con él, ya sea por vía contractual, extracontractual (incluida la negligencia), por incumplimiento de una obligación legal o de otro modo, se limitará al

100 % del total de las cantidades pagadas por usted por productos y servicios en virtud de este Contrato y, en cualquier caso, no superará las 50 000 £.

16. CÓMO PODEMOS UTILIZAR SU INFORMACIÓN PERSONAL

16.1 Cómo utilizaremos su información personal. Solo utilizaremos su información personal según lo establecido en nuestra Política de privacidad.

17. OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

17.1 Podemos ceder este Acuerdo a un tercero. Podemos ceder nuestros derechos y obligaciones en virtud de estos términos a otra organización.

17.2 Necesita nuestro consentimiento para ceder sus derechos a un tercero (salvo que siempre puede transmitir nuestra garantía). Solo podrá ceder sus derechos u obligaciones en virtud de estos términos a otra persona si lo acordamos por escrito.

17.3 Nadie más tiene derechos en virtud de este contrato (salvo la persona a la que transmita nuestra garantía). Este Contrato es entre usted y nosotros. Ninguna otra persona tendrá derecho a exigir el cumplimiento de ninguno de sus términos.

17.4 Si un tribunal declara ilegal parte de este contrato, el resto seguirá en vigor. Cada uno de los apartados de estos términos opera de forma independiente. Si un tribunal o autoridad competente decide que alguno de ellos es ilícito, los apartados restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

17.5 Modificación de estos términos. Nos reservamos el derecho a modificar estos términos periódicamente para reflejar mejor:

17.5.1 cualquier cambio en la legislación;

17.5.2 cualquier requisito regulatorio; o

17.5.3 las mejoras introducidas en nuestros Servicios.

17.6 Aunque nos retrasemos en exigir el cumplimiento de este contrato, podremos exigirlo más adelante. Si no insistimos de inmediato en que haga algo a lo que está obligado en virtud de estos términos, o si nos retrasamos en adoptar medidas contra usted por incumplir este contrato, ello no significará que no tenga que hacerlo ni nos impedirá adoptar medidas contra usted en una fecha posterior. Por ejemplo, si no realiza un pago y no se lo reclamamos pero seguimos suministrándole los productos, aún podremos exigirle el pago en una fecha posterior.

17.7 Sin asociación. Nada de lo dispuesto en este acuerdo tiene por objeto, ni se considerará que tiene por objeto, establecer una asociación o empresa conjunta entre las partes, ni autorizar a ninguna de ellas a contraer o asumir compromisos por cuenta o en nombre de otra parte, ni a utilizar nuestra marca o servicios, salvo lo expresamente previsto en las cláusulas.

17.8 Qué leyes se aplican a este contrato y dónde puede iniciar acciones legales si es una empresa. Si usted es una empresa, cualquier controversia o reclamación que surja de un contrato entre nosotros, de su objeto o de su formación, o en relación con ellos (incluidas las controversias o reclamaciones extracontractuales), se regirá e interpretará de conformidad con la legislación de Inglaterra y Gales, y los tribunales de Inglaterra y Gales tendrán competencia exclusiva para resolver dicha controversia o reclamación.