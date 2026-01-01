De dónde viene el nombre En la década de 1950 Kodak vendía un papel de color para copiar a partir de negativos con el nombre de Type C, junto a un papel Type R para copiar a partir de diapositivas. Los productos cambiaron, pero el nombre se quedó unido al proceso: cualquier copia hecha sobre papel de color cromogénico pasó a ser una C-type, C-print o copia Type C. Te encontrarás con varios nombres más para lo mismo. Una C-type digital es una C-type expuesta a partir de un archivo digital en lugar de a través de un negativo en una ampliadora. Una copia Lambda o copia LightJet es una C-type digital que lleva el nombre de la marca de la máquina que la expuso. Una copia de haluro de plata o copia cromogénica es el mismo objeto descrito por su química. Sea cual sea la etiqueta, el papel y el proceso químico son de la misma familia. Las nuestras son C-type digitales hechas en impresoras Chromira, sobre papel Fuji Crystal Archive.

Cómo se hace una copia C-type El papel C-type lleva tres capas sensibles a la luz superpuestas en su emulsión, cada una formada por cristales de haluro de plata y cada una sensible a una banda de la luz: roja, verde o azul. Cada capa contiene además un compuesto incoloro llamado acoplador de color. Exposición. Dentro de una máquina a oscuras, la impresora escribe la imagen sobre el papel con luz roja, verde y azul, píxel a píxel. Todavía no se ve nada: la exposición deja una imagen latente en el haluro de plata. Revelado. El papel pasa por un revelador de color. Allí donde una capa fue expuesta, el revelador actúa sobre la plata, y el subproducto de esa reacción se combina con el acoplador de la capa para formar colorante: cian en la capa sensible al rojo, magenta en la capa sensible al verde y amarillo en la capa sensible al azul. Blanqueo y fijado. La plata ya ha cumplido su función. Se blanquea y se disuelve para eliminarla del papel, y solo quedan las tres imágenes de colorante. Lavado y secado. La copia sale de la máquina seca y terminada. Así que una C-type se basa en la plata por la forma en que se crea la imagen, pero la copia terminada no contiene ni plata ni tinta: solo colorante cian, magenta y amarillo, retenido dentro de la emulsión. Ese único hecho explica casi todo sobre el aspecto y el comportamiento de una C-type.

Qué le hace el proceso a la imagen El tono es continuo. Una impresora de inyección de tinta construye el tono con una trama de puntos muy pequeños de un conjunto fijo de tintas. Una C-type no tiene puntos: en cada lugar el papel forma más o menos colorante, en proporción a la luz que recibió. Eso da los degradados más suaves y la mayor sutileza tonal, y por eso los fotógrafos recurren al C-type para la piel, los cielos y las transiciones tonales delicadas. La imagen está dentro de la superficie, no encima. La tinta pigmentada se deposita sobre el papel. En una C-type el colorante está dentro de la emulsión, así que la superficie es la misma desde la luz más clara hasta la sombra más profunda, con un brillo uniforme en toda la hoja. La superficie es resistente. Como la imagen está protegida por la emulsión, una C-type es más duradera y más resistente a los roces que una impresión de inyección de tinta. Esa es en buena parte la razón por la que las galerías la eligen para copias que se exponen sin cristal delante, y por la que es el papel que recomendamos para el montaje en seco. El papel es papel fotográfico. Los papeles C-type son papeles RC, con recubrimiento de resina: un alma de papel sellada entre finas capas de polímero. Son lisos, de un blanco brillante y uniformes. No existe C-type texturizado, ni C-type de algodón, ni C-type de tono cálido. Si el propio papel debe formar parte de la obra, eso es trabajo para el giclée.

C-type y giclée, propiedad por propiedad Ninguno de los dos procesos es mejor. Son herramientas distintas, y las diferencias son lo bastante concretas como para enumerarlas. C-type Giclée La imagen se forma con Luz, seguida de revelado químico Tinta pulverizada sobre el papel Materia colorante Tres colorantes, formados dentro de la emulsión Tintas pigmentadas, en la superficie del papel Tono Continuo Construido con puntos muy finos Rango de color Natural y suave, con un rango más reducido de colores muy saturados Gama amplia: alcanza colores más saturados Negros Profundos en brillo, algo más suaves en mate Depende del papel: los más profundos en baritado y semibrillo, más suaves en algodón mate Papel Papel fotográfico con recubrimiento de resina, liso, blanco brillante Papeles fine art, de lisos a muy texturizados y de blanco brillante a cálido Nuestros papeles 2: Fuji Matt y Fuji Gloss 7, de Hahnemühle, Canson, Ilford y Epson Tamaño máximo 50 x 150 pulgadas (127 x 381 cm) 60 x 180 pulgadas (152 x 457 cm) en Hahnemühle Photo Rag y Epson Semi-Gloss; 43,5 x 120 pulgadas (110,5 x 305 cm) en los demás papeles Longevidad Calificada como de archivo, más de 80 años en condiciones estándar de galería Más de 80 años en condiciones estándar de galería, y muy por encima de 100 en condiciones de museo Resistencia de la superficie Alta: la imagen está dentro de la emulsión Más delicada, sobre todo en los papeles mate Precio Inferior al del giclée en todos los tamaños Un mismo precio para los siete papeles en un tamaño dado Nuestras impresiones giclée se hacen en impresoras Epson SureColor P9000 con tintas pigmentadas Epson UltraChrome HDX. Si quieres ese proceso explicado con el mismo detalle, lee ¿qué es la impresión giclée?, y para una comparación breve con vídeo, la diferencia entre las copias C-type y las impresiones giclée. Los precios actuales de ambos están en la página de precios.

Los dos papeles C-type Imprimimos C-type en dos papeles de la gama Fuji Crystal Archive. Fuji Matt. Un papel fotográfico semimate con un ligero brillo y una fina textura granulada. Da un color natural y una reproducción detallada y tridimensional, y es nuestra opción más popular entre los fotógrafos. También es el único papel que se puede usar para el montaje Acrylic Reverse.

Un papel fotográfico semimate con un ligero brillo y una fina textura granulada. Da un color natural y una reproducción detallada y tridimensional, y es nuestra opción más popular entre los fotógrafos. También es el único papel que se puede usar para el montaje Acrylic Reverse. Fuji Gloss. Un papel brillante profesional que acentúa el color, para un resultado rico y con fuerza, de alto contraste y definición nítida. Los papeles C-type metalizados y especiales que algunos laboratorios ofrecían antes (Kodak Metallic, Fuji Pearl y Fuji Flex) se han dejado de fabricar, y ya no imprimimos en ellos. Si quieres igualar una copia antigua hecha en uno de esos, Fuji Gloss o Fuji Matt es la opción actual más parecida. El papel es una decisión que hay que tomar con la hoja en la mano. Nuestro pack de muestras tiene nueve impresiones A4, una en cada papel que tenemos: los siete papeles giclée más Fuji Matt y Fuji Gloss.

Cuándo elegir C-type y cuándo no Elige C-type cuando: La obra es fotográfica y depende de un tono suave: retratos, cielos, degradados delicados, color sutil.

La copia va a montarse en seco o tras metacrilato.

La copia se va a exponer sin cristal y tiene que aguantar la manipulación y el colgado.

Quieres una superficie fotográfica clásica, mate o brillante, sin textura de papel de por medio.

Vas a imprimir una cantidad y el precio más bajo por copia importa. Elige giclée cuando: El papel forma parte de la obra: una superficie texturizada, una base de algodón, un blanco cálido.

La imagen es la reproducción de una ilustración, una pintura o un dibujo, y una superficie fine art mate se acerca más al original.

La imagen tiene colores muy saturados que quieres conservar con toda su intensidad.

El lado corto de la impresión mide más de 127 cm. El blanco y negro es un caso aparte. Una C-type crea el gris a partir de tres colorantes de color, así que un blanco y negro neutro depende de que esos tres se mantengan en equilibrio, y una C-type monocroma puede presentar una ligera dominante que cambia según la luz con la que se mire. A muchos fotógrafos les gusta el resultado y a algunos no. Si la neutralidad te importa, pide primero una tira de prueba y lee nuestra guía de impresión en blanco y negro. No ofrecemos copias de gelatina de plata hechas en cuarto oscuro: las opciones más cercanas son una C-type en Fuji Matt o Fuji Gloss, o un giclée en Hahnemühle Pearl o Photo Rag.

Cómo preparar un archivo para una copia C-type Los requisitos del archivo son los mismos que para cualquier impresión que hacemos, y el detalle está en cómo preparar tu archivo para subirlo a imprimir. En resumen: Formato. JPEG a la máxima calidad, o un TIFF acoplado, sin capas. De 8 bits.

JPEG a la máxima calidad, o un TIFF acoplado, sin capas. De 8 bits. Resolución. 300 píxeles por pulgada al tamaño al que quieres imprimir.

300 píxeles por pulgada al tamaño al que quieres imprimir. Color. RGB, no CMYK. Entrega el archivo en Adobe RGB (1998), o convertido al perfil ICC del papel en el que vas a imprimir, con el perfil incrustado. Nunca envíes un archivo sin perfil.

RGB, no CMYK. Entrega el archivo en Adobe RGB (1998), o convertido al perfil ICC del papel en el que vas a imprimir, con el perfil incrustado. Nunca envíes un archivo sin perfil. Blanco y negro. No lo conviertas a nuestros perfiles de papel. Expórtalo en Adobe RGB (1998). Como una C-type tiene un rango de colores saturados más reducido que una pantalla de gama amplia, aquí la prueba en pantalla (soft proofing) se gana el sueldo. Carga el perfil de Fuji Matt o de Fuji Gloss, activa la vista de prueba y mira qué les pasa a tus colores más intensos antes de hacer el pedido, no después. Los pasos están en cómo hacer una prueba en pantalla de tu impresión con Adobe Photoshop, y la parte del trabajo que toca a la pantalla se trata en nuestra guía para calibrar tu monitor y hacer que tu impresión coincida. Para cualquier cosa grande o importante, una tira de prueba de tu propia imagen es la prueba que cuenta. Es una tira de 4 x 30 pulgadas, y cuesta menos en C-type que en giclée.

Tamaños, plazos y cuidados Tamaños. Las copias C-type se hacen a cualquier medida, desde 4 x 6 pulgadas hasta 50 x 150 pulgadas (127 x 381 cm). El límite de 50 pulgadas es el ancho del rollo, así que se aplica al lado más corto de la copia.

Las copias C-type se hacen a cualquier medida, desde 4 x 6 pulgadas hasta 50 x 150 pulgadas (127 x 381 cm). El límite de 50 pulgadas es el ancho del rollo, así que se aplica al lado más corto de la copia. Plazo de entrega. La fecha de entrega para tu dirección se muestra al finalizar la compra, antes de pagar. El montaje y el enmarcado la alargan.

La fecha de entrega para tu dirección se muestra al finalizar la compra, antes de pagar. El montaje y el enmarcado la alargan. Longevidad. Nuestras copias C-type están calificadas como de calidad de archivo, más de 80 años en condiciones estándar de galería: exposición en interiores, sin luz solar directa y con temperatura y humedad estables.

Nuestras copias C-type están calificadas como de calidad de archivo, más de 80 años en condiciones estándar de galería: exposición en interiores, sin luz solar directa y con temperatura y humedad estables. Cuidados. Las condiciones de exposición importan más que las pequeñas diferencias entre papeles. Mantén las copias fuera del sol directo y en una habitación por debajo de un 60 % de humedad relativa, aproximadamente.

Preguntas frecuentes ¿Una copia C-type es lo mismo que una copia Lambda? Sí, en el sentido que importa. Lambda y LightJet son marcas de máquinas que exponen papel C-type a partir de un archivo digital. El papel y el proceso químico son los mismos que en cualquier otra C-type digital. Las nuestras se hacen en impresoras Chromira. ¿Una copia C-type contiene plata? No cuando está terminada. El papel utiliza haluro de plata para registrar la imagen, y por eso se dice que las C-type se basan en la plata, pero la plata se elimina durante el procesado. Lo que queda es colorante cian, magenta y amarillo dentro de la emulsión. ¿Es mejor el C-type que el giclée? Ninguno es mejor. El C-type da tono continuo, una superficie fotográfica resistente y un precio más bajo. El giclée da una gama de color más amplia y una selección de papeles fine art, incluidos papeles texturizados y de algodón. A la obra fotográfica que va a ir montada le suele convenir el C-type. A la obra en la que el papel importa le suele convenir el giclée. ¿Las copias C-type son de calidad de archivo? Nuestras copias C-type están calificadas como de calidad de archivo, más de 80 años en condiciones estándar de galería. Eso da por supuesta una exposición en interiores, sin luz solar directa y con temperatura y humedad estables. ¿Puedo imprimir en blanco y negro en C-type? Sí. Una C-type construye el gris a partir de tres colorantes de color, así que una copia monocroma puede mostrar una ligera dominante según la luz. Pide una tira de prueba si la neutralidad importa. Para los archivos en blanco y negro, exporta en Adobe RGB (1998) y no los conviertas al perfil del papel. ¿Cuál es la copia C-type más grande que podéis hacer? 50 x 150 pulgadas (127 x 381 cm), medida como lado corto por lado largo. Una impresión de más de 127 cm en su lado corto no se puede hacer en C-type, pero sí se puede imprimir en giclée sobre Hahnemühle Photo Rag o Epson Semi-Gloss. ¿Qué papel C-type debería elegir? Fuji Matt para un color natural y una superficie semimate con un ligero brillo. Es nuestro papel más popular entre los fotógrafos. Fuji Gloss para más contraste y un resultado más brillante y con más fuerza. Un pack de muestras te permite compararlos con tu propia luz.

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