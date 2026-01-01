¿Es una subasta la forma adecuada de vender esta obra? Hay dos formas de poner precio a un original. Puedes asignarle una cifra y esperar a que alguien esté de acuerdo, o puedes dejar que las personas que lo quieren decidan entre ellas cuánto vale. Una subasta es lo segundo. Funciona cuando más de una persona quiere el mismo objeto, y le da a la venta una fecha, algo que una etiqueta de precio en una web nunca tiene. Una subasta le va bien a una obra cuando: Es una pieza única y sabes de varias personas a las que les gustaría tenerla.

Te cuesta ponerle precio, o sospechas que has estado poniendo precios demasiado bajos.

Quieres una ocasión: algo que anunciar, para lo que hacer la cuenta atrás y de lo que hablar después. No le va bien a una obra cuando te disgustaría verla venderse al precio más bajo que hayas fijado, o cuando todavía nadie sabe que existe. Una subasta no es una forma de encontrar público. Como ocurre con cualquier otra forma de vender online, los pujadores salen de las personas que ya te siguen. Qué se puede subastar. Solo originales únicos: una pintura, un dibujo, una escultura, una cerámica, una pieza textil, una copia fotográfica única o una obra de técnica mixta. La obra tiene que ser tuya, o de un artista de tu cuenta, y ponerse a la venta por primera vez. Las ediciones y las reproducciones no son lotes de subasta, así que una impresión de edición limitada no se puede subastar. Un lote puede medir hasta 150 cm en su lado más largo y pesar hasta 30 kg.

El vocabulario, en palabras llanas Las subastas tienen sus propias palabras. Estas son las que te vas a encontrar, y lo que significa cada una aquí. Término Qué significa Lote Una obra puesta a la venta. Una subasta puede tener de 1 a 200 lotes, y por cada uno se puja por separado. Estimación Una cifra baja y una alta que se muestran en la página del lote para orientar a los pujadores. Es tu declaración pública de lo que crees que vale la obra. Reserva El precio más bajo al que vas a vender. Es opcional y está oculta. Los pujadores solo ven si se ha alcanzado o no. Puja de salida Donde empieza la puja. Por defecto, todos los lotes salen a 100 en la moneda de la subasta, sea cual sea la estimación. Incremento El tramo en el que suben las pujas. El tramo estándar es de 100. Puedes fijar otro distinto para un lote. Puja máxima Un tope privado que fija un pujador. El sistema puja por él, solo lo necesario para seguir en cabeza. Precio de remate La puja ganadora: la puja vigente en el momento en que se cierra el lote. Online no hay martillo, pero el nombre se ha quedado. Comisión del comprador Un porcentaje adicional que muchas casas de subastas suman al precio de remate y que paga el comprador. Aquí no existe. Depósito Una retención que se hace en la tarjeta de un pujador la primera vez que puja por un lote: el 20 % de su puja máxima, y nunca menos de 100. Es una retención, no un cargo, y demuestra que el pujador puede pagar. Cierre prorrogado Una puja en los dos últimos minutos prorroga ese lote dos minutos, para que nadie pueda ganar pujando en el último segundo. Un lote nunca se cierra más de 60 minutos después de su hora original.

Lo que ganas: las cuentas El dinero es más sencillo que en una casa de subastas tradicional. El comprador paga el precio de remate más el envío. Por la subasta no se añade nada más: no hay comisión del comprador.

Nosotros nos quedamos el 20 % del precio de remate como comisión. Se descuenta de tu liquidación. Nunca se te factura, y nunca se le cobra al comprador.

Un lote que no se vende no te cuesta nada. No hay tarifa por publicar ni comisión por un lote sin vender. Un ejemplo práctico, en la moneda en la que se celebre tu subasta. Un dibujo se cierra con un precio de remate de 2.000. El comprador paga 2.000 más el envío. Nuestra comisión es de 400. Tú recibes 1.600 y, si enviaste la obra tú mismo, también los gastos de envío que pagó el comprador. Cobras por transferencia bancaria 35 días después de la entrega de la obra. La espera es la misma en todas las ventas: cubre el periodo en el que un comprador puede comunicar un problema o, en algunos países, desistir de la compra, de modo que el dinero que se te paga quede pagado. Dos apuntes sobre impuestos. Si estás dado de alta a efectos de IVA o de impuesto sobre las ventas en el lugar donde se entrega la obra, ese impuesto se calcula cuando se cierra el lote, se añade a la factura del comprador y se te paga a ti para que lo declares. Si no estás dado de alta, no se añade ningún impuesto. Y cuando una obra viaja a otro país, el precio del envío incluye los aranceles y los impuestos de importación, pagados por adelantado al transportista, para que el comprador no se encuentre con una factura de aduanas en la puerta. Ese cargo es del comprador y no sale de tu liquidación.

Cómo fijar la estimación y la reserva Estas son las dos cifras que importan, y las dos quedan fijadas en cuanto se abre la puja. La estimación es una invitación. Pon la cifra baja en un precio que creas que la obra debería alcanzar con holgura, basándote en lo que se ha pagado antes por tus originales y en lo que se paga por obra comparable de artistas en tu misma etapa. Una estimación que parece ambiciosa puede echar atrás a los pujadores antes de que empiecen. Una modesta los invita a entrar, y la competencia hace el resto. La reserva es tu protección. Dos reglas la limitan: nunca puede ser superior a la estimación baja, ni inferior a 500 en la moneda de la subasta. Fíjala en la cifra que de verdad aceptarías, no en la que esperas conseguir. Un lote que recibe pujas pero no llega a su reserva es una venta que tú rechazaste. No toques la puja de salida. Todos los lotes salen a 100 por defecto, y es deliberado. Una puja de salida baja pone la puja en marcha. Las pujas por debajo de la reserva son bienvenidas: no venden el lote, pero atraen a gente. Una puja de salida cercana a la reserva puede dar la impresión de que nadie quería la obra. Si un lote se cierra sin alcanzar su reserva, queda sin vender y no se le cobra a nadie.

Descríbela y fotografíala como revisarías una prueba de impresión Ninguno de los que pujan ha visto la obra en persona. Compran a partir de tus fotografías y de tu descripción, igual que un cliente compra una impresión viéndola en una pantalla. Si te importa que una impresión coincida con su archivo, ya entiendes el criterio: lo que llega tiene que ser lo que se mostró. Cada lote necesita un título, el tipo de obra, el año, la técnica, sus dimensiones en centímetros enteros (alto, ancho y fondo), su peso, si está enmarcada y si está firmada. También necesita una nota sobre su estado de conservación, y aquí es donde la honestidad sale a cuenta. Las pequeñas variaciones en las dimensiones medidas no son motivo para que un comprador rechace una obra. Un defecto no declarado sí lo es. Para las fotografías: Empieza con una vista frontal clara. Será la imagen principal del lote.

Añade detalles, el reverso, la firma, y el marco o el estuche si lo hay.

Ilumina la obra de manera uniforme, de frente, sin que nada se refleje en la superficie, y comprueba el color comparándolo con la propia obra en una pantalla de la que te fíes. Nuestra guía para digitalizar tu obra trata la iluminación y la captura.

Menciona cualquier marca, pliegue, reparación o pérdida de color, y fotografíalo. Un defecto que has mostrado forma parte de la descripción. Un defecto que no has mostrado es una disputa. Después, cuando la obra se haya vendido y antes de embalarla, vuelve a fotografiarla: anverso, reverso, firma, bordes y cualquier marca que ya tuviera. Si un comprador comunica un daño o dice que la obra no se corresponde con la descripción, la decisión se toma comparando sus fotografías con las tuyas.

Qué ocurre, de la publicación al cobro Tú la configuras. En la aplicación de vendedor de creativehub añades los lotes, sus estimaciones, el envío, las fechas y el diseño de la página. La subasta puede durar hasta 60 días. La página se publica. Vive en tu propia página de tienda de creativehub, o en tu propio dominio si has conectado uno. Antes del inicio muestra una página de espera con una cuenta atrás, y cualquiera puede seguir la subasta para que le avisen cuando se abra la puja. Se abre la puja. Los pujadores no necesitan cuenta. Mientras dura la subasta son anónimos para todo el mundo, tú incluido: el historial de pujas muestra «Pujador 1», «Pujador 2» y así sucesivamente. Los lotes se cierran. Se cierran con un minuto de diferencia, por orden de lote, a partir de la hora de fin de la subasta, cada uno con su cierre prorrogado, así que el orden de tus lotes es el orden de la velada. El ganador paga. A la tarjeta del ganador se le carga automáticamente el precio de remate más el envío, menos el depósito ya retenido. A ti se te envían el nombre y los datos de contacto del ganador. La obra se envía. Hay que embalarla y enviarla en un plazo de siete días desde el pago, con seguimiento. Tú cobras. A los 35 días de la entrega, por transferencia bancaria, menos la comisión. Tú eres el vendedor en todo momento. La subasta la lleva a cabo theprintspace Inc como agente tuyo: recibe el pago, guarda el dinero por ti y te lo abona. No necesitas una cuenta de pagos propia para celebrar una subasta.

El envío, el embalaje y lo que puede salir mal El envío lo paga el comprador, y se cobra junto con el precio de remate cuando se cierra el lote. Tú eliges, para toda la subasta, cómo se organiza: o bien embalas y envías tú mismo cada lote vendido con el transportista que elijas, o bien lo embalas tú y nosotros contratamos y pagamos a un transportista para que lo recoja en tu dirección. En ambos casos el embalaje es cosa tuya, y merece la pena hacerlo con el nivel de una galería. Un original no se puede volver a imprimir. Protege la superficie con papel de seda libre de ácido o con glassine, no dejes nunca que el plástico de burbujas o la cinta adhesiva toquen la obra, dale rigidez colocándola entre tableros y deja al menos 5 cm de acolchado por todos los lados dentro de una caja de cartón de doble canal. No enrolles un original. Un lote que se vende por más de 10.000 GBP (12.500 EUR o USD) lo recoge y lo embala un transportista especializado en obras de arte que organizamos nosotros. Las cosas que de vez en cuando salen mal, y lo que ocurre: El ganador no paga. Si no se puede hacer el cargo en la tarjeta, tiene 48 horas. Pasado ese plazo la venta se cancela, pierde su depósito y el lote se ofrece al segundo mejor pujador por el importe de su última puja.

Si no se puede hacer el cargo en la tarjeta, tiene 48 horas. Pasado ese plazo la venta se cancela, pierde su depósito y el lote se ofrece al segundo mejor pujador por el importe de su última puja. El comprador cambia de opinión. Un consumidor del Reino Unido o del Espacio Económico Europeo puede desistir de la compra en un plazo de 14 días desde la entrega y devolver la obra corriendo él con los gastos. Los compradores de otros lugares, y los compradores profesionales, no tienen derecho de desistimiento.

Un consumidor del Reino Unido o del Espacio Económico Europeo puede desistir de la compra en un plazo de 14 días desde la entrega y devolver la obra corriendo él con los gastos. Los compradores de otros lugares, y los compradores profesionales, no tienen derecho de desistimiento. La obra se daña en el transporte. Al comprador se le reembolsa, y a ti se te paga lo que el transportista o la aseguradora abonen por la reclamación. Si una reclamación se rechaza porque la obra estaba mal embalada, la pérdida es tuya. El tiempo dedicado a embalar es tiempo bien empleado.

Al comprador se le reembolsa, y a ti se te paga lo que el transportista o la aseguradora abonen por la reclamación. Si una reclamación se rechaza porque la obra estaba mal embalada, la pérdida es tuya. El tiempo dedicado a embalar es tiempo bien empleado. La obra no se envía. Si un lote vendido sigue sin enviarse 21 días después del pago, la venta se cancela y se reembolsa al comprador.

Vende impresiones junto al original Aquí es donde quien hace impresiones tiene ventaja sobre la mayoría de la gente que vende en subasta. Una página de subasta también puede vender tus impresiones. Eliges productos de tu catálogo actual, aparecen en la página junto a los lotes, y nosotros los imprimimos, los enmarcamos y los enviamos como haríamos con cualquier pedido. Solo una persona puede ganar el original. Todos los demás que vinieron a mirar acaban de pasarse días contemplando la obra y deseándola. Una impresión de la misma imagen, o de obra relacionada, les da algo que comprar, y a ti te da unos ingresos de la subasta que no dependen del precio de remate. Las dos cosas se cobran de forma distinta. Los lotes de la subasta se pagan a theprintspace Inc como agente tuyo y se te abonan después de la entrega. Las impresiones se venden a través de tu propia cuenta de Stripe, como en cualquier página de tienda de creativehub, así que solo necesitas Stripe para las impresiones. Si estás planificando la edición ahora, nuestras guías sobre la impresión giclée y C-type te ayudarán a elegir el proceso, y un pack de muestras te ayudará a elegir el papel.

Si un lote no se vende Un lote queda sin vender cuando se cierra sin pujas o cuando no se alcanza su reserva. La obra se queda contigo, y no hay tarifa ni comisión. A partir de ahí tienes dos opciones. Puedes incluirla en una subasta posterior, tantas veces como quieras. Un lote que recibió pujas pero no llegó a su reserva suele venderse con una más baja. O bien, una vez cerrada la subasta, puedes venderla de forma privada a quien quieras, incluido alguien que pujó por ella, sin comisión para nosotros. Tras el cierre puedes exportar los datos de contacto de todos los que pujaron, lote por lote, y escribirles sobre el lote por el que pujaron. Lo que no puedes hacer es cambiar de opinión a mitad de camino. Una vez abierta la puja, los lotes, sus precios y las fechas quedan fijados, cada puja es vinculante para quien la hace y, a cambio, un lote con una puja igual o superior a su reserva se vende. No puedes retirarlo, venderlo en otro sitio ni aceptar en su lugar una oferta privada.

Cómo empezar Las subastas se configuran en la aplicación de vendedor de creativehub, en Sell Art, después Auctions y después Create auction. Si no ves Auctions en el menú, pídenoslo y lo activaremos para tu cuenta. Necesitarás tener configurada una página de tienda de creativehub, buenas fotografías de cada obra, sus dimensiones y su peso, y una nota sobre su estado de conservación. La página de subastas de creativehub muestra cómo se ve una venta desde el lado del pujador, y su recorrido paso a paso repasa la configuración pantalla por pantalla.

Preguntas frecuentes ¿Qué comisión cobráis por una subasta? El 20 % del precio de remate, que se descuenta de tu liquidación. Nunca se le cobra al comprador, no hay comisión del comprador y un lote que no se vende no cuesta nada. ¿Puedo subastar una impresión de edición limitada? No. Los lotes de subasta tienen que ser originales únicos, como una pintura, un dibujo, una escultura o una copia fotográfica única, que se venden por primera vez. Las ediciones y las reproducciones se venden como productos de impresión, y se pueden ofrecer impresiones en la misma página que una subasta. ¿Cuándo cobro después de una subasta? Por transferencia bancaria 35 días después de la entrega de la obra. Ese periodo cubre el tiempo en el que un comprador puede comunicar un problema o, cuando tiene ese derecho, desistir de la compra. Una incidencia abierta congela el pago hasta que se resuelve. ¿Qué pasa si el pujador ganador no paga? Si no se puede hacer el cargo en su tarjeta, se le envía un enlace de pago y tiene 48 horas. Pasado ese plazo la venta se cancela, pierde su depósito y se le bloquea para que no pueda volver a pujar. El lote se ofrece entonces al segundo mejor pujador por el importe de su última puja. ¿Puedo retirar un lote una vez iniciada la puja? No. Una vez abierta la puja, los lotes, sus precios y las fechas quedan fijados, y un lote con una puja igual o superior a su reserva se vende al cierre. Hasta la hora de inicio puedes cambiar o quitar lotes libremente. ¿Cuánto puede durar una subasta y cuántas obras puede incluir? Hasta 60 días, con entre 1 y 200 lotes. Cada lote puede medir hasta 150 cm en su lado más largo y pesar hasta 30 kg. ¿Los pujadores necesitan una cuenta? No. La primera vez que pujan por un lote se retiene en la tarjeta un depósito reembolsable del 20 % de su puja máxima, y nunca inferior a 100. Se libera cuando se cierra el lote, salvo que ganen, en cuyo caso se descuenta de su factura.

Descubre cómo funcionan las subastas de creativehub