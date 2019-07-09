Introducción

Bienvenido a la política de privacidad de Printspace Studios Limited.

Printspace Studios Limited (Printspace ) respeta su privacidad y se compromete a proteger sus datos personales. Esta política de privacidad le informará sobre cómo cuidamos sus datos personales cuando visita nuestro sitio web (independientemente del lugar desde el que lo visite) y utiliza nuestro software y servicios, y le informará sobre sus derechos en materia de privacidad y sobre cómo le protege la ley. Puede encontrar información sobre cómo gestionamos las cookies en nuestra Política de cookies

Esta política de privacidad se presenta en un formato por capas, de modo que pueda acceder directamente a los apartados específicos que se indican a continuación. Le rogamos que utilice también el Glosario para comprender el significado de algunos de los términos empleados en esta política de privacidad.

Información importante y quiénes somos Los datos que recopilamos sobre usted Cómo se recopilan sus datos personales Cómo utilizamos sus datos personales Comunicación de sus datos personales Transferencias internacionales Seguridad de los datos Conservación de los datos Sus derechos legales Glosario

1. Información importante y quiénes somos

Finalidad de esta política de privacidad

Esta política de privacidad tiene por objeto proporcionarle información sobre cómo Printspace recopila y trata sus datos personales a través del uso que usted hace de nuestros sitios web: www.theprintspace.co.uk y creativehub.io, incluidos los datos que pueda facilitar a través de este sitio web, cuando utiliza nuestro software y servicios y cuando se suscribe a nuestro boletín, compra un producto o servicio o participa en un concurso.

Nuestros sitios web no están destinados a menores y no recopilamos a sabiendas datos relativos a menores.

Es importante que lea esta política de privacidad junto con cualquier otra política de privacidad o política de tratamiento leal que podamos facilitarle en ocasiones concretas en las que recopilemos o tratemos datos personales sobre usted, de modo que sea plenamente consciente de cómo y por qué utilizamos sus datos. Esta política de privacidad complementa otros avisos y políticas de privacidad y no pretende sustituirlos. Responsable del tratamiento

Printspace es el responsable del tratamiento de sus datos personales y responde de ellos (en esta política de privacidad nos referimos a Printspace colectivamente como «nosotros», «nos» o «nuestro»).

Hemos designado a un responsable de privacidad de datos encargado de supervisar las cuestiones relacionadas con esta política de privacidad. Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, incluida cualquier solicitud para ejercer sus derechos legales , póngase en contacto con el responsable de privacidad de datos utilizando los datos que se indican a continuación. Datos de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad o sobre nuestras prácticas en materia de privacidad, póngase en contacto con nuestro responsable de privacidad de datos por los siguientes medios:

Denominación completa de la entidad jurídica: Printspace Studios Limited (que opera bajo los nombres comerciales theprintspace y Creative Hub )

Dirección de correo electrónico: Info@theprintspace.co.uk

Dirección postal: 74 Kingsland Road London E2 8DL

Usted tiene derecho a presentar una reclamación en cualquier momento ante la Information Commissioner’s Office (ICO ) , la autoridad de control del Reino Unido en materia de protección de datos (www.ico.org.uk ). Si reside en la Unión Europea, también puede presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos de su país de residencia; en España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). No obstante, le agradeceríamos que nos diera la oportunidad de atender sus inquietudes antes de dirigirse a la ICO, por lo que le rogamos que se ponga en contacto con nosotros en primera instancia.

Cambios en la política de privacidad y su deber de informarnos de los cambios

Revisamos periódicamente nuestra política de privacidad. Esta versión se actualizó por última vez en septiembre de 2019.

Puede obtener versiones anteriores poniéndose en contacto con nosotros.

Es importante que los datos personales que conservamos sobre usted sean exactos y estén actualizados. Le rogamos que nos mantenga informados si sus datos personales cambian durante su relación con nosotros.

Enlaces de terceros

Nuestros sitios web pueden incluir enlaces a sitios web, complementos y aplicaciones de terceros. Hacer clic en esos enlaces o habilitar esas conexiones puede permitir a terceros recopilar o compartir datos sobre usted. No controlamos estos sitios web de terceros y no somos responsables de sus declaraciones de privacidad. Cuando abandone nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de privacidad de cada sitio web que visite.

2. Los datos que recopilamos sobre usted

Por datos personales, o información personal, se entiende cualquier información sobre una persona física a partir de la cual dicha persona pueda ser identificada. No incluye los datos de los que se ha eliminado la identidad (datos anónimos).

Podemos recopilar, utilizar, almacenar y transferir distintos tipos de datos personales sobre usted, que hemos agrupado de la siguiente manera:

Datos de identidad : incluyen nombre, apellidos, nombre de usuario o identificador similar, estado civil, título, fecha de nacimiento y sexo.

: incluyen nombre, apellidos, nombre de usuario o identificador similar, estado civil, título, fecha de nacimiento y sexo. Datos de contacto : incluyen dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números de teléfono.

: incluyen dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números de teléfono. Datos financieros : incluyen datos de cuentas bancarias y de tarjetas de pago.

: incluyen datos de cuentas bancarias y de tarjetas de pago. Datos de transacciones : incluyen detalles sobre los pagos realizados por usted y a usted, y otros detalles de los productos y servicios que nos ha comprado.

: incluyen detalles sobre los pagos realizados por usted y a usted, y otros detalles de los productos y servicios que nos ha comprado. Datos técnicos : incluyen la dirección de protocolo de internet (IP), sus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, la configuración de zona horaria y la ubicación, los tipos y versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, y otra tecnología de los dispositivos que utiliza para acceder a este sitio web.

: incluyen la dirección de protocolo de internet (IP), sus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, la configuración de zona horaria y la ubicación, los tipos y versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, y otra tecnología de los dispositivos que utiliza para acceder a este sitio web. Datos de perfil : incluyen su nombre de usuario y contraseña, las compras o pedidos realizados por usted, el momento en que pasa a una cuenta de pago, sus intereses, preferencias, comentarios y respuestas a encuestas.

: incluyen su nombre de usuario y contraseña, las compras o pedidos realizados por usted, el momento en que pasa a una cuenta de pago, sus intereses, preferencias, comentarios y respuestas a encuestas. Datos de uso : incluyen información sobre cómo utiliza nuestro sitio web, productos y servicios y su cuenta, incluidas las acciones de compartir, editar, visualizar y mover archivos o carpetas.

: incluyen información sobre cómo utiliza nuestro sitio web, productos y servicios y su cuenta, incluidas las acciones de compartir, editar, visualizar y mover archivos o carpetas. Datos de marketing y comunicaciones : incluyen sus preferencias en cuanto a la recepción de comunicaciones comerciales por nuestra parte y sus preferencias de comunicación.

: incluyen sus preferencias en cuanto a la recepción de comunicaciones comerciales por nuestra parte y sus preferencias de comunicación. Datos de imágenes : incluyen archivos, documentos, fotos, comentarios, mensajes (así como la información relacionada con ellos) asociados a cualquier imagen que suba a nuestros sitios web.

: incluyen archivos, documentos, fotos, comentarios, mensajes (así como la información relacionada con ellos) asociados a cualquier imagen que suba a nuestros sitios web. Datos de contactos: incluyen los datos de sus contactos con los que puede o no compartir información en nuestros sitios web.

También recopilamos, utilizamos y compartimos Datos agregados, como datos estadísticos o demográficos, para cualquier finalidad. Los Datos agregados pueden derivarse de sus datos personales, pero no se consideran datos personales conforme a la ley, ya que estos datos no revelan directa ni indirectamente su identidad. Por ejemplo, podemos agregar sus Datos de uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una función concreta del sitio web. Sin embargo, si combinamos o conectamos los Datos agregados con sus datos personales de modo que puedan identificarle directa o indirectamente, trataremos los datos combinados como datos personales, que se utilizarán de conformidad con esta política de privacidad.

No recopilamos ninguna Categoría especial de datos personales sobre usted (esto incluye datos sobre su raza u origen étnico, convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación sexual, opiniones políticas, afiliación sindical, información sobre su salud y datos genéticos y biométricos). Tampoco recopilamos información sobre condenas e infracciones penales.

Si no facilita sus datos personales

Cuando necesitemos recopilar datos personales por imperativo legal o en virtud de los términos de un contrato que tengamos con usted, y usted no facilite esos datos cuando se le soliciten, es posible que no podamos ejecutar el contrato que tenemos o que intentamos celebrar con usted (por ejemplo, para suministrarle productos o servicios). En tal caso, es posible que tengamos que cancelar un producto o servicio que tenga contratado con nosotros, pero se lo notificaremos en ese momento si así fuera.

3. ¿Cómo se recopilan sus datos personales?

Utilizamos distintos métodos para recopilar datos de usted y sobre usted, entre ellos:

Interacciones directas. Puede facilitarnos sus Datos de identidad, de contacto, de imágenes, de perfil y financieros rellenando formularios o comunicándose con nosotros por correo postal, teléfono, correo electrónico u otros medios. Esto incluye los datos personales que facilita cuando:

Puede facilitarnos sus Datos de identidad, de contacto, de imágenes, de perfil y financieros rellenando formularios o comunicándose con nosotros por correo postal, teléfono, correo electrónico u otros medios. Esto incluye los datos personales que facilita cuando: crea una cuenta en nuestros sitios web;

se suscribe a nuestros servicios;

realiza un pedido de nuestros productos o servicios;

solicita que le enviemos comunicaciones comerciales;

participa en un concurso, promoción o encuesta; o

nos envía comentarios o se pone en contacto con nosotros;

se comunica con nosotros.

Tecnologías o interacciones automatizadas. Cuando interactúa con nuestro sitio web, recopilamos automáticamente Datos técnicos sobre su equipo, sus acciones y sus patrones de navegación. Recopilamos estos datos personales mediante cookies, registros del servidor y otras tecnologías similares. También podemos recibir Datos técnicos sobre usted si visita otros sitios web que emplean nuestras cookies. Consulte nuestra Política de cookies

Cuando interactúa con nuestro sitio web, recopilamos automáticamente Datos técnicos sobre su equipo, sus acciones y sus patrones de navegación. Recopilamos estos datos personales mediante cookies, registros del servidor y otras tecnologías similares. También podemos recibir Datos técnicos sobre usted si visita otros sitios web que emplean nuestras cookies. Consulte nuestra Política de cookies Terceros o fuentes de acceso público. Recibiremos datos personales sobre usted de diversos terceros y fuentes públicas, tal y como se indica a continuación:

Recibiremos datos personales sobre usted de diversos terceros y fuentes públicas, tal y como se indica a continuación: Datos técnicos de proveedores de análisis, como Google, con sede fuera de la UE.

Datos de contacto, financieros y de transacciones de proveedores de servicios técnicos, de pago y de entrega.

Datos de identidad y de contacto de fuentes de acceso público.

4. Cómo utilizamos sus datos personales

Solo utilizaremos sus datos personales cuando la ley nos lo permita. Lo más habitual es que utilicemos sus datos personales en las siguientes circunstancias:

Cuando necesitemos ejecutar el contrato que estamos a punto de celebrar o que hemos celebrado con usted.

Cuando sea necesario para nuestros intereses legítimos y sus intereses y derechos fundamentales no prevalezcan sobre dichos intereses.

Cuando necesitemos cumplir una obligación legal.

Consulte el apartado «Base jurídica» del Glosario que figura más abajo para obtener más información sobre los tipos de base jurídica en los que nos basaremos para tratar sus datos personales.

Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales

A continuación exponemos, en formato de tabla, una descripción de todas las formas en que tenemos previsto utilizar sus datos personales y de las bases jurídicas en las que nos basamos para ello. También hemos identificado cuáles son nuestros intereses legítimos cuando procede.

Tenga en cuenta que podemos tratar sus datos personales en virtud de más de una base jurídica, en función de la finalidad concreta para la que utilicemos sus datos. Póngase en contacto con nosotros si necesita información sobre la base jurídica concreta en la que nos basamos para tratar sus datos personales cuando en la tabla siguiente se indique más de una base.

Finalidad/Actividad Tipo de datos Base jurídica del tratamiento, incluida la base del interés legítimo Registrar su cuenta (a) Identidad (b) Contacto (c) Financieros (d) Perfil Ejecución de un contrato con usted Tramitar y entregar su pedido o prestar nuestros servicios, lo que incluye: (a) Gestionar pagos, honorarios y cargos (b) Cobrar y recuperar las cantidades que se nos adeuden (a) Identidad (b) Contacto (c) Financieros (d) Transacciones (e) Marketing y comunicaciones (f) Imágenes (g) Contactos (a) Ejecución de un contrato con usted (b) Necesario para nuestros intereses legítimos (recuperar las deudas que se nos adeuden) Gestionar nuestra relación con usted, lo que incluirá: (a) Notificarle cambios en nuestros términos o en nuestra política de privacidad (b) Pedirle que deje una reseña o participe en una encuesta (a) Identidad (b) Contacto (c) Perfil (d) Marketing y comunicaciones (a) Ejecución de un contrato con usted (b) Necesario para cumplir una obligación legal (c) Necesario para nuestros intereses legítimos (mantener actualizados nuestros registros y estudiar cómo utilizan los clientes nuestros productos/servicios) Permitirle participar en un sorteo o concurso o completar una encuesta (a) Identidad (b) Contacto (c) Perfil (d) Uso (e) Marketing y comunicaciones (a) Ejecución de un contrato con usted (b) Necesario para nuestros intereses legítimos (estudiar cómo utilizan los clientes nuestros productos/servicios, desarrollarlos y hacer crecer nuestro negocio) Administrar y proteger nuestro negocio y este sitio web (incluida la resolución de problemas, el análisis de datos, las pruebas, el mantenimiento del sistema, el soporte, la elaboración de informes y el alojamiento de datos) (a) Identidad (b) Contacto (c) Técnicos (a) Necesario para nuestros intereses legítimos (gestionar nuestro negocio, prestar servicios de administración e informáticos, garantizar la seguridad de la red, prevenir el fraude y en el contexto de una reorganización empresarial o una reestructuración del grupo) (b) Necesario para cumplir una obligación legal Ofrecerle contenido y anuncios relevantes del sitio web y medir o comprender la eficacia de la publicidad que le mostramos (a) Identidad (b) Contacto (c) Perfil (d) Uso (e) Marketing y comunicaciones (f) Técnicos Necesario para nuestros intereses legítimos (estudiar cómo utilizan los clientes nuestros productos/servicios, desarrollarlos, hacer crecer nuestro negocio y orientar nuestra estrategia de marketing) Utilizar análisis de datos para mejorar nuestro sitio web, productos/servicios, marketing, relaciones con los clientes y experiencias (a) Técnicos (b) Uso Necesario para nuestros intereses legítimos (definir tipos de clientes para nuestros productos y servicios, mantener nuestro sitio web actualizado y relevante, desarrollar nuestro negocio y orientar nuestra estrategia de marketing) Hacerle sugerencias y recomendaciones sobre nuestros productos o servicios que puedan ser de su interés (a) Identidad (b) Contacto (c) Técnicos (d) Uso (e) Perfil (f) Marketing y comunicaciones Necesario para nuestros intereses legítimos (desarrollar nuestros productos/servicios y hacer crecer nuestro negocio)

Marketing

Nos esforzamos por ofrecerle opciones en relación con determinados usos de sus datos personales, en particular en lo que respecta al marketing y la publicidad.

Si usted ya es cliente, solo nos pondremos en contacto con usted por medios electrónicos (correo electrónico o SMS) para informarle sobre productos y servicios similares a los que fueron objeto de una venta anterior o de negociaciones para una venta.

Ofertas promocionales por nuestra parte

Podemos utilizar sus Datos de identidad, de contacto, técnicos, de uso y de perfil para formarnos una opinión sobre lo que creemos que puede querer o necesitar, o sobre lo que puede ser de su interés. Así es como decidimos qué productos, servicios y ofertas pueden ser relevantes para usted (a esto lo llamamos marketing).

Recibirá comunicaciones comerciales nuestras si nos ha solicitado información o nos ha comprado productos o servicios y no ha optado por dejar de recibir dichas comunicaciones. Darse de baja

Puede pedirnos que dejemos de enviarle mensajes comerciales en cualquier momento iniciando sesión en los sitios web y marcando o desmarcando las casillas correspondientes para ajustar sus preferencias de marketing, siguiendo los enlaces de baja incluidos en cualquier mensaje comercial que le enviemos o poniéndose en contacto con nosotros en cualquier momento.

Si opta por dejar de recibir estos mensajes comerciales, ello no se aplicará a los datos personales que nos haya facilitado como consecuencia de la compra de un producto/servicio, de la experiencia con un producto/servicio o de otras transacciones.

Cambio de finalidad

Solo utilizaremos sus datos personales para las finalidades para las que los recopilamos, salvo que consideremos razonablemente que necesitamos utilizarlos por otro motivo y que dicho motivo sea compatible con la finalidad original. Si desea obtener una explicación sobre cómo el tratamiento para la nueva finalidad es compatible con la finalidad original, póngase en contacto con nosotros.

Tenga en cuenta que podemos tratar sus datos personales sin su conocimiento o consentimiento, de conformidad con las normas anteriores, cuando así lo exija o permita la ley.

5. Comunicación de sus datos personales

Podemos compartir sus datos personales con las partes que se indican a continuación para las finalidades expuestas en la tabla

Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales anterior.

Terceros externos, tal y como se indica en el Glosario .

Terceros específicos, como otros usuarios de nuestros sitios web. Sus Datos de perfil y Datos de imágenes solo se hacen visibles para otros usuarios cuando usted así lo ha decidido expresamente o cuando los servicios requieren que esta información sea visible. Cuando esta información sea visible, solo lo será para las finalidades previstas originalmente.

Terceros a los que podamos decidir vender, transferir o con los que podamos fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos. Alternativamente, podemos tratar de adquirir otras empresas o fusionarnos con ellas. Si se produce un cambio en nuestro negocio, los nuevos propietarios podrán utilizar sus datos personales del mismo modo que se establece en esta política de privacidad.

Exigimos a todos los terceros que respeten la seguridad de sus datos personales y que los traten de conformidad con la ley. No permitimos que nuestros proveedores de servicios externos utilicen sus datos personales para sus propios fines y solo les permitimos tratar sus datos personales para finalidades específicas y de acuerdo con nuestras instrucciones.

6. Transferencias internacionales

Muchos de nuestros terceros externos tienen su sede fuera del EEE, por lo que el tratamiento que realizan de sus datos personales implicará una transferencia de datos fuera del EEE.

Siempre que transfiramos sus datos personales fuera del EEE, garantizamos que se les otorgue un grado de protección similar asegurándonos de que se aplique al menos una de las siguientes garantías:

Cuando recurrimos a determinados proveedores de servicios, podemos utilizar contratos específicos aprobados por la

Comisión Europea que otorgan a los datos personales la misma protección de la que gozan en Europa. Para más información, consulte Comisión Europea: Cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países.

Cuando recurrimos a proveedores con sede en EE. UU., podemos transferirles datos si forman parte del Escudo de la privacidad (Privacy Shield), que les obliga a ofrecer una protección similar a los datos personales compartidos entre Europa y EE. UU. Para más información, consulte Comisión Europea: Escudo de la privacidad UE-EE. UU. .

Póngase en contacto con nosotros si desea más información sobre el mecanismo concreto que utilizamos al transferir sus datos personales fuera del EEE.

7. Seguridad de los datos

Hemos implantado medidas de seguridad adecuadas para evitar que sus datos personales se pierdan accidentalmente, se utilicen o se acceda a ellos de forma no autorizada, se alteren o se divulguen. Además, limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros terceros que tengan una necesidad empresarial de conocerlos. Estos solo tratarán sus datos personales siguiendo nuestras instrucciones y están sujetos a un deber de confidencialidad.

Hemos establecido procedimientos para hacer frente a cualquier sospecha de violación de la seguridad de los datos personales y le notificaremos a usted y a cualquier autoridad de control competente dicha violación cuando estemos legalmente obligados a hacerlo.

8. Conservación de los datos

¿Durante cuánto tiempo utilizarán mis datos personales?

Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo razonablemente necesario para cumplir las finalidades para las que los recopilamos, incluido el cumplimiento de cualquier requisito legal, regulatorio, fiscal, contable o de información. Podemos conservar sus datos personales durante un periodo más largo en caso de reclamación o si consideramos razonablemente que existe la posibilidad de un litigio en relación con nuestra relación con usted.

Para determinar el periodo de conservación adecuado de los datos personales, tenemos en cuenta la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de perjuicio derivado del uso o la divulgación no autorizados de sus datos personales, las finalidades para las que tratamos sus datos personales y si podemos alcanzar dichas finalidades por otros medios, así como los requisitos legales, regulatorios, fiscales, contables o de otro tipo aplicables.

Los detalles sobre los periodos de conservación de los distintos aspectos de sus datos personales están disponibles en nuestra política de conservación, que puede solicitarnos poniéndose en contacto con nosotros.

9. Sus derechos legales

En determinadas circunstancias, usted tiene derechos en virtud de la legislación de protección de datos en relación con sus datos personales. Haga clic en los enlaces siguientes para obtener más información sobre estos derechos:

Solicitar el acceso a sus datos personales.

Solicitar la rectificación de sus datos personales.

Solicitar la supresión de sus datos personales.

Oponerse al tratamiento de sus datos personales.

Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.

Solicitar la transferencia de sus datos personales.

Derecho a retirar el consentimiento.

Si desea ejercer alguno de los derechos indicados anteriormente, póngase en contacto con nosotros.

Normalmente no se cobra ninguna tasa

No tendrá que pagar ninguna tasa para acceder a sus datos personales (ni para ejercer cualquiera de los demás derechos).

No obstante, podemos cobrar una tasa razonable si su solicitud es manifiestamente infundada, repetitiva o excesiva.

Alternativamente, podríamos negarnos a atender su solicitud en estas circunstancias.

Qué podemos necesitar de usted

Es posible que necesitemos solicitarle información específica para ayudarnos a confirmar su identidad y garantizar su derecho a acceder a sus datos personales (o a ejercer cualquiera de sus otros derechos). Se trata de una medida de seguridad para garantizar que los datos personales no se comuniquen a ninguna persona que no tenga derecho a recibirlos. También podemos ponernos en contacto con usted para pedirle más información en relación con su solicitud, con el fin de agilizar nuestra respuesta.

Plazo de respuesta

Intentamos responder a todas las solicitudes legítimas en el plazo de un mes. Ocasionalmente, podríamos tardar más de un mes si su solicitud es especialmente compleja o si ha presentado varias solicitudes. En tal caso, se lo notificaremos y le mantendremos informado.

10. Glosario

BASE JURÍDICA

Interés legítimo significa el interés de nuestra empresa en dirigir y gestionar nuestro negocio para poder ofrecerle el mejor servicio/producto y la mejor y más segura experiencia. Nos aseguramos de considerar y sopesar cualquier posible impacto sobre usted (tanto positivo como negativo) y sobre sus derechos antes de tratar sus datos personales para nuestros intereses legítimos. No utilizamos sus datos personales para actividades en las que el impacto sobre usted prevalezca sobre nuestros intereses (salvo que contemos con su consentimiento o que la ley nos lo exija o permita de otro modo). Puede obtener más información sobre cómo evaluamos nuestros intereses legítimos frente a cualquier posible impacto sobre usted en relación con actividades concretas poniéndose en contacto con nosotros.

Ejecución de un contrato significa tratar sus datos cuando sea necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte o para aplicar, a petición suya, medidas precontractuales.

Cumplimiento de una obligación legal significa tratar sus datos personales cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estemos sujetos.

TERCEROS

Terceros externos

Proveedores de servicios que actúan como encargados del tratamiento y que prestan servicios informáticos y de administración de sistemas.

Asesores profesionales que actúan como encargados del tratamiento o corresponsables del tratamiento, incluidos abogados, banqueros, auditores y aseguradoras, que prestan servicios de consultoría, bancarios, jurídicos, de seguros y contables.

HM Revenue & Customs (la administración tributaria y aduanera del Reino Unido), organismos reguladores y otras autoridades que actúan como encargados del tratamiento o corresponsables del tratamiento y que exigen la comunicación de las actividades de tratamiento en determinadas circunstancias.

Otras aplicaciones y servicios que usted haya conectado, como shopify, que se enlazan con nuestros sitios web mediante nuestras API.

Intercom, que nos presta servicios de atención al cliente y de análisis.

SUS DERECHOS LEGALES

Usted tiene derecho a:

Solicitar el acceso a sus datos personales (lo que se conoce comúnmente como «solicitud de acceso del interesado»). Esto le permite recibir una copia de los datos personales que conservamos sobre usted y comprobar que los tratamos lícitamente.

Solicitar la rectificación de los datos personales que conservamos sobre usted. Esto le permite que se rectifiquen los datos incompletos o inexactos que conservamos sobre usted, si bien es posible que necesitemos verificar la exactitud de los nuevos datos que nos facilite.

Solicitar la supresión de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que eliminemos o suprimamos los datos personales cuando no exista una razón válida para que sigamos tratándolos. También tiene derecho a pedirnos que eliminemos o suprimamos sus datos personales cuando haya ejercido con éxito su derecho de oposición al tratamiento (véase más abajo), cuando podamos haber tratado su información de forma ilícita o cuando estemos obligados a suprimir sus datos personales para cumplir la legislación local. Tenga en cuenta, no obstante, que es posible que no siempre podamos atender su solicitud de supresión por razones jurídicas específicas, que se le comunicarán, en su caso, en el momento de su solicitud.

Oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando nos basemos en un interés legítimo y exista algo en su situación particular que le lleve a oponerse al tratamiento por este motivo, al considerar que afecta a sus derechos y libertades fundamentales. También tiene derecho a oponerse cuando tratemos sus datos personales con fines de marketing directo. En algunos casos, podremos demostrar que tenemos motivos legítimos imperiosos para tratar su información que prevalecen sobre sus derechos y libertades.

Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que suspendamos el tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos:

Si desea que verifiquemos la exactitud de los datos.

Cuando nuestro uso de los datos sea ilícito pero usted no desee que los suprimamos.

Cuando necesite que conservemos los datos, aunque ya no los necesitemos, porque usted los necesita para formular, ejercer o defender reclamaciones legales.

Cuando usted se haya opuesto a nuestro uso de sus datos pero necesitemos verificar si tenemos motivos legítimos imperiosos para utilizarlos.

Solicitar la transferencia de sus datos personales a usted o a un tercero. Le facilitaremos a usted, o al tercero que haya elegido, sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información automatizada para cuyo uso usted nos dio inicialmente su consentimiento o que utilizamos para ejecutar un contrato con usted.

Retirar el consentimiento en cualquier momento cuando nos basemos en el consentimiento para tratar sus datos personales. No obstante, ello no afectará a la licitud de cualquier tratamiento realizado antes de que retire su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos ofrecerle determinados productos o servicios. Le informaremos de ello en el momento en que retire su consentimiento, si fuera el caso.