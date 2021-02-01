Opciones de montaje de conservación reversible para el enmarcado

Opciones de montaje para el enmarcado de conservación libre de ácidos.

El montaje protege y muestra tu obra de forma profesional. Descubre nuestras opciones de montaje, todas disponibles cuando hagas un pedido de impresión.

Las opciones de muestras de calidad tipo museo únicamente se consideran verdaderamente perdurables si la obra de arte se puede retirar con facilidad del marco o soporte donde están conservadas sin sufrir daño o deterioro alguno.

Bisagra en T y montaje Flotante tradicional – montaje de conservación

Según las normas de conservación perdurable calidad museo, la obra de arte no debe estar sometida a presión o estar pegada al sustrato. En theprintspace, ofrecemos un montaje de conservación calidad museo premium llamado montaje-bisagra o montaje flotante, completamente reversible.

Las obras de gran valor o raras pueden ser montadas en forma ‘librillo’, usando un sustrato 100% fibra de algodón y fijadas en su sitio con una mínima cantidad de cinta adhesiva libre de ácidos.

Nota: Con ambos métodos las impresiones no quedarán perfectamente planas pero sí completamente reversibles. Uno y otro se consideran los más prácticos para las obras de arte valiosas y únicas.

¿Necesitas más ayuda?

Por favor contacta con nuestro atento equipo de atención al cliente.