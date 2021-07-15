"La API que ha desarrollado theprintspace nos permite listar fácilmente obras de arte para la venta, procesar los pedidos de los clientes, enviarlos a un costo razonable gracias a sus opciones de drop shipping, e incluso notificar a nuestros clientes cuando sus impresiones se envían para cerrar el círculo de la experiencia de servicio al cliente. Nos ha permitido aumentar las ventas, ahorrar tiempo y ofrecer un servicio de primera a nuestros lectores."

Evan Pricco Redactor jefe, Juxtapoz Magazine