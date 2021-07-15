theprintspace ofrece un servicio API premium de impresión de arte con gestión rápida de pedidos en marca blanca, precios competitivos y una atención al cliente incomparable. Si buscas una API de impresión para tu tienda de arte online, tu aplicación o tu galería, contacta con nosotros o empieza a integrar la API utilizando el enlace siguiente.
Tus pedidos de impresión de arte bajo demanda se realizan automáticamente mediante nuestro servicio de marca blanca. Añade tu marca fácilmente a la etiqueta de envío y al certificado de edición limitada opcional.
Configuración Fácil
Integración sencilla
Nuestra API pública te permite a ti mismo empezar a funcionar de inmediato utilizando la documentación API y la guía de configuración. ¿Necesitas ayuda o quieres chatear con alguien? ¡Contacta con nosotros!
Nuestra API de impresión ofrece una variedad de funciones que permiten configurar tus productos de impresión rápidamente y gestionar tus ventas fácilmente. Mantén satisfechos a tus clientes realizando con prontitud los pedidos y estimando sus fechas de entrega
Crea pedidos
Crea y edita fácilmente los pedidos de impresión de arte de tus clientes
Opciones de envío
Elige servicios de envío postal y por mensajería. Te cobramos una tarifa plana de 9 € para los envíos postales a escala mundial
Notificaciones de envío
Recibe automáticamente notificaciones de envío y códigos de seguimiento vía los webhooks
Débito a la realización
Te cobramos los costes de producción durante la realización del pedido
"La API que ha desarrollado theprintspace nos permite listar fácilmente obras de arte para la venta, procesar los pedidos de los clientes, enviarlos a un costo razonable gracias a sus opciones de drop shipping, e incluso notificar a nuestros clientes cuando sus impresiones se envían para cerrar el círculo de la experiencia de servicio al cliente. Nos ha permitido aumentar las ventas, ahorrar tiempo y ofrecer un servicio de primera a nuestros lectores."