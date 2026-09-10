Zuerst die Frage, die alles entscheidet: Wer soll kaufen? Es liegt nahe, mit der Technik anzufangen: welche Website, welche Plattform, welche App. Fang stattdessen bei den Menschen an. Nach unserer Erfahrung hängen Printverkäufe stärker von deinem Publikum ab als von deinem Motiv oder deinem Stil. Käufer folgen einem Künstler, sehen zu, wie die Arbeit entsteht, und kaufen bei jemandem, dem sie sich verbunden fühlen. „Publikum“ meint nur die Menschen, die deine Arbeit schon verfolgen: Follower auf Instagram, Menschen, die dir ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, frühere Kunden, Besucher deiner Ausstellungen. Wenn du davon einige hast, auch nur eine überschaubare Zahl, ist der beste Verkaufsort einer, der deinen Namen trägt und keinen anderen. Wenn du noch niemanden hast, kann ein Marktplatz deine Arbeit Fremden zeigen, aber das geht langsam, und das Nützlichste, was du in der Zwischenzeit tun kannst, ist, ein eigenes Publikum aufzubauen. Wenn du gern eine Zahl als Anhaltspunkt hättest: Der Umsatzschätzer von creativehub ist kostenlos und dauert etwa zwei Minuten. Er schätzt anhand deiner Instagram-Follower und deiner Mailingliste, was ein Print Drop einbringen könnte, und er beruht auf mehr als 700 echten Print Drops. Eine Schätzung ist eine Orientierung, keine Garantie.

Die vier Wege im Überblick Weg Wer die Käufer bringt Was es kostet, dort zu sein Wem der Kunde gehört Am besten für Ein Marktplatz Die eigene Kundschaft des Marktplatzes, dazu alle, die du hinschickst Die Gebühren des Marktplatzes für Angebote und Verkäufe Größtenteils dem Marktplatz Von Menschen gefunden zu werden, die noch nie von dir gehört haben Dein eigener Shop Du Meist eine Monatsgebühr für die Shop-Plattform Dir Ein dauerhaftes Sortiment unter deinem eigenen Namen Ein zeitlich begrenzter Print Drop Du, gebündelt auf wenige Tage Nichts im Voraus bei einer Seite, die wir hosten Dir Die Vorstellung neuer Arbeiten und limitierter Editionen Eine Auktion Du Eine Provision, nur wenn das Werk verkauft wird Dir Originale als Einzelstücke, keine Drucke Welchen Weg du auch wählst, der Druck kann immer gleich ablaufen. Bei Print on Demand wird nichts gedruckt, bevor jemand kauft. Du richtest jeden Druck einmal ein (die Datei, das Papier, die Größen, die Rahmenoptionen, deinen Preis), und wenn eine Bestellung eingeht, drucken wir sie, rahmen sie bei Bedarf, verpacken sie und schicken sie an deinen Käufer. Du hältst kein Lager und zahlst nichts im Voraus. Mehr dazu weiter unten.

1. Ein Marktplatz Ein Marktplatz ist eine große Shopping-Website, auf der viele Verkäufer ihre Arbeiten nebeneinander anbieten: Etsy und eBay sind die bekanntesten, und es gibt auch kuratierte Kunstmarktplätze. Du eröffnest darin einen Shop, stellst deine Drucke ein, und die Suche des Marktplatzes führt die Kundschaft daran vorbei. Was gut daran ist. Die Leute sind schon da und haben die Karte in der Hand. Sie vertrauen dem Checkout. Du kannst ein paar Drucke einstellen und lernen, was sich verkauft, ohne irgendetwas aufzubauen. Was nicht. Dein Druck steht in einem Raster neben Tausenden anderen, oft billigeren, und der Käufer vergleicht. Der Marktplatz bestimmt die Regeln und die Gebühren und kann beides ändern. Und die Beziehung gehört größtenteils dem Marktplatz: Der Käufer erinnert sich, wo er gekauft hat, nicht immer bei wem, und du hast nur begrenzte Möglichkeiten, ihm von deiner nächsten Arbeit zu erzählen. Woran wir angebunden sind. An Etsy sind wir nicht angebunden. Unsere Etsy-Integration wurde am 10. September 2026 dauerhaft eingestellt, nachdem Etsy seine Bedingungen für externe Produktionspartner geändert hatte. Eine eBay-Integration gibt es ebenfalls nicht, und auch keine Integration mit dem Instagram-eigenen Shop oder einem anderen Social-Media-Shop. Das hindert dich nicht daran, Drucke auf einem Marktplatz zu verkaufen und von uns herstellen zu lassen. Lege jeden Druck als Produkt in deinem creativehub-Verkäuferkonto an, und wenn ein Verkauf eingeht, gib ihn als manuelle Bestellung mit der Lieferadresse des Käufers auf. Eine manuelle Bestellung enthält dein Echtheitszertifikat, deine Signatur und dein Branding, genau wie eine automatische. Es ist ein zusätzlicher Schritt pro Verkauf. Siehe so gibst du eine manuelle Bestellung auf.

2. Dein eigener Onlineshop Dein eigener Shop ist eine Website mit deinem Namen darauf und einem Checkout: ein Laden, in dem jedes Produkt von dir ist. Die meisten Künstler bauen ihn auf einer Shop-Plattform auf, also einem Dienst, der gegen eine Monatsgebühr die Seiten, den Warenkorb und die Zahlungsabwicklung bereitstellt. Woran wir angebunden sind. Fünf Shop-Plattformen lassen sich mit creativehub verbinden: Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace und Big Cartel. Nach der Verbindung legst du deine Druckprodukte in creativehub an und veröffentlichst sie in deinem Shop. Sie erscheinen auf den Seiten deines Shops, im Design deines Shops. Wenn ein Käufer bestellt, geht die Bestellung automatisch bei uns ein, wir drucken und versenden sie, und Fulfillment und Sendungsverfolgung laufen ohne dein Zutun. Für eine individuell entwickelte Website gibt es eine API, für die du einen Entwickler brauchst. Die aktuelle Liste findest du unter Was du verbinden kannst. Was gut daran ist. Alles auf der Seite gehört dir. Kein Konkurrent ist nur einen Klick entfernt. Du siehst, wer gekauft hat, und die Käufer können sich in deine Mailingliste eintragen. Deine Drucke können neben deinen Originalen, deinen Büchern oder allem anderen stehen, was du verkaufst. Was nicht. Ein Shop ohne Besucher verkauft nichts, und der Shop findet keine Besucher für dich. Er ist außerdem ein zweites System, das du bezahlen und pflegen musst. Wenn du noch keinen Shop hast, fang nicht damit an, einen zu bauen. Fang mit dem nächsten Weg an und ergänze einen Shop, wenn Leute zwischen den Drops kaufen möchten.

3. Ein zeitlich begrenzter Print Drop Ein Print Drop ist ein Verkauf mit einem Anfangs- und einem Enddatum. Du kündigst an, dass eine kleine Auswahl an Drucken zum Beispiel von Donnerstagabend bis Sonntagnacht erhältlich ist, und danach ist Schluss. In der Sprache des Marketings ist das ein Launch. Einfach gesagt ist es ein Ereignis, wie eine Vernissage mit festem Ende. Er funktioniert aus einem Grund, der nichts mit Technik zu tun hat: Eine Frist verkauft. Kunst ist etwas, das Menschen später einmal kaufen wollen. Ein dauerhafter Shop lässt sie gewähren. Ein Drop gibt deinem Publikum einen Moment, zu dem es erscheinen kann, und einen Grund, sich jetzt zu entscheiden, er lässt dich ohne Rabatte verkaufen, und eine Edition, die schließt, ist begehrter bei Sammlern als eine, die immer erhältlich ist. Außerdem macht er aus dem Verkaufen, das sonst als lästige Daueraufgabe nebenherläuft, ein paar konzentrierte Wochen im Jahr. Wo ein Drop zu Hause ist. Eine Drop-Seite lässt sich in einem verbundenen Shopify-Shop veröffentlichen oder in einem Shop, den wir für dich hosten und für den du gar keine Plattform brauchst. Eine gehostete Seite hat eine eigene Adresse oder liegt auf deiner eigenen Domain, wenn du eine verbindest. Käufer bezahlen dich direkt über dein eigenes Stripe-Konto (Stripe ist ein Zahlungsdienst; das Konto zu eröffnen ist kostenlos). Es gibt keine Einrichtungsgebühr, keine Monatsgebühr und keine Provision: Wir berechnen nur die Druck- und Fulfillment-Kosten jeder Bestellung. Jeder Drop hat einen Early-Access-Link für deine Mailingliste und eine öffentliche Seite mit Countdown. Die Print-Drops-Seite von creativehub zeigt, wie so etwas aussieht. Was nicht gut daran ist. Ein Drop braucht Menschen, denen du davon erzählen kannst. Ohne Publikum zählt ein Countdown ins Leere. Er verlangt außerdem eine geballte Phase mit vielen Posts und E-Mails, und zwischen den Drops verkauft sich nichts, es sei denn, du lässt zusätzlich eine dauerhafte Seite offen. Der Bereich Tipps zum Kunstverkauf im Hilfecenter geht weiter ins Detail, unter anderem dazu, wann du mit zeitlich begrenzten Drops anfangen solltest, wie viele Drops du im Jahr machen solltest und ob du eine dauerhafte Kollektion behalten solltest.

4. Eine Auktion, für Originale Eine Auktion ist für das Einzige gedacht, wovon ein Drucklabor nicht mehr herstellen kann: das Original. Auf creativehub kannst du Unikate (ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Skulptur, einen fotografischen Einzelabzug) in einem zeitlich begrenzten Onlineverkauf unter deinem eigenen Namen versteigern. Editionen und Reproduktionen können nicht versteigert werden. Sie werden als Drucke verkauft. Der Käufer zahlt das Höchstgebot plus Versand, ohne zusätzliches Aufgeld. Wir nehmen eine Provision von 20 % des Höchstgebots, und ein Los, das nicht verkauft wird, kostet dich nichts. Eine Auktionsseite kann außerdem Drucke aus deinem Sortiment anbieten, sodass alle, die das Original nicht ersteigern, trotzdem die Edition kaufen können. Wenn du noch nie in einer Auktion verkauft hast, lies Ein Original per Auktion verkaufen, wo wir die Begriffe, das Geld und die Entscheidungen erklären.

Was gleich bleibt, egal wofür du dich entscheidest Der Verkaufsweg und die Herstellung der Drucke sind zwei getrennte Entscheidungen. Welchen Weg du auch nimmst, wenn wir die Bestellungen ausführen, gilt: Die Einrichtung kostet dich nichts. Es gibt keine Vorabgebühren und kein Monatsabo dafür, Druckprodukte anzulegen und zu verkaufen. Wenn ein Druck verkauft wird, berechnen wir dir die Fulfillment-Kosten (den Druck, eine eventuelle Rahmung und den Versand), und der Rest dessen, was dein Käufer bezahlt hat, gehört dir. Den Verkaufspreis legst du fest. Die aktuellen Kosten stehen auf unserer Preisseite.

Es gibt keine Vorabgebühren und kein Monatsabo dafür, Druckprodukte anzulegen und zu verkaufen. Wenn ein Druck verkauft wird, berechnen wir dir die Fulfillment-Kosten (den Druck, eine eventuelle Rahmung und den Versand), und der Rest dessen, was dein Käufer bezahlt hat, gehört dir. Den Verkaufspreis legst du fest. Die aktuellen Kosten stehen auf unserer Preisseite. Der Druck ist derselbe Druck. Ein Giclée- oder C-Type-Druck aus unseren eigenen Studios, mit Rahmung, wenn du sie anbietest.

Ein Giclée- oder C-Type-Druck aus unseren eigenen Studios, mit Rahmung, wenn du sie anbietest. Es kann eine richtige Edition sein. Limitierte Editionen können ein Echtheitszertifikat erhalten. Ob du eine Edition überhaupt limitieren solltest, behandeln wir in Verkaufe ich mehr, wenn ich meine Drucke als limitierte Editionen anbiete?

Limitierte Editionen können ein Echtheitszertifikat erhalten. Ob du eine Edition überhaupt limitieren solltest, behandeln wir in Verkaufe ich mehr, wenn ich meine Drucke als limitierte Editionen anbiete? Auf dem Paket steht dein Name, nicht unserer. Bestellungen gehen in neutraler Verpackung raus, und das Etikett nennt deinen Shop-Namen als Absender.

Bestellungen gehen in neutraler Verpackung raus, und das Etikett nennt deinen Shop-Namen als Absender. Bestellungen werden in der Nähe des Käufers hergestellt. Jede Bestellung wird von dem Studio produziert, das für ihr Lieferziel zuständig ist: London für Großbritannien, New York für die USA und Kanada, Düsseldorf für die EU und den Rest der Welt, mit wenigen Ausnahmen wie der Rahmung nach Maß, die in London gefertigt wird. Käufer in Großbritannien, der EU und den USA zahlen keine Einfuhrabgaben auf reine Druckbestellungen und Dropshipping-Bestellungen, die in ihrer eigenen Region hergestellt werden. Eines sind wir nicht: ein Marktplatz. Wir verkaufen deine Arbeiten nicht an eine eigene Kundenliste, und die Menschen, die bei dir kaufen, kommen auf deine Liste, nicht auf unsere.

Was wir tun würden Wenn du uns am Tresen fragen würdest, würden wir dir diese Reihenfolge empfehlen. Such dir einen Ort aus, unter deinem eigenen Namen. Wenn du keinen Shop hast, nimm eine gehostete Drop-Seite. Die Einrichtung kostet nichts. Wenn du schon einen Shop auf einer der fünf Plattformen hast, verbinde ihn. Fang heute an, E-Mail-Adressen zu sammeln. Eine Mailingliste ist das eine Publikum, das dir niemand wegnehmen kann und für dessen Erreichen dir niemand Geld abverlangen kann. Kann ich Kunst per E-Mail verkaufen? erklärt, warum sie wichtiger ist als Followerzahlen. Mach einen kleinen Drop. Eine enge Auswahl, nicht dein ganzes Archiv. Wenige Arbeiten, die zusammengehören, wirken besonderer und lassen sich leichter vermitteln. Für die Preise hilft dir Für wie viel sollte ich meine Kunst verkaufen? Ergänze eine dauerhafte Seite, wenn Leute danach fragen. Nicht vorher. Betrachte einen Marktplatz als zweites Schaufenster, nicht als das Geschäft. Wenn du schon auf einem verkaufst, behalte ihn und schick uns diese Bestellungen von Hand. Wenn nicht, ist er selten der richtige Ort für den Anfang. Versteigere ein Original, wenn du eines hast, das ein Ereignis verdient. Nichts davon setzt Marketingerfahrung voraus. Es braucht nur ein paar Dinge, in der richtigen Reihenfolge erledigt. Wenn du das lieber nicht allein machen möchtest, hilft unsere Kunstmarketing-Agentur Künstlern dabei, mehr Abonnenten zu gewinnen und Kampagnen unter eigenem Namen zu planen und umzusetzen.

Häufige Fragen Kann ich meinen Etsy-Shop mit theprintspace verbinden? Nein. Unsere Etsy-Integration wurde am 10. September 2026 dauerhaft eingestellt, nachdem Etsy seine Bedingungen für externe Produktionspartner geändert hatte. Du kannst weiterhin auf Etsy verkaufen und die Drucke von uns herstellen lassen, indem du jeden Verkauf als manuelle Bestellung aus deinem creativehub-Verkäuferkonto aufgibst. An welche Plattformen seid ihr angebunden? Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace und Big Cartel. Individuell entwickelte Websites können die API nutzen. Zeitlich begrenzte Drop-Seiten lassen sich in einem verbundenen Shopify-Shop veröffentlichen oder in einem Shop, den wir für dich hosten. Es gibt keine Integration mit eBay, mit dem Instagram-eigenen Shop oder mit einem anderen Social-Media-Shop. Brauche ich eine eigene Website, um Drucke zu verkaufen? Nein. Du kannst über eine Drop-Seite oder Shop-Seite verkaufen, die wir hosten, ohne Shop-Plattform und ohne Monatsgebühr. Käufer bezahlen dich direkt über dein eigenes Stripe-Konto, und du kannst deine eigene Domain auf die Seite leiten. Was kostet es, Drucke auf diese Weise zu verkaufen? Es gibt keine Vorabgebühren und kein Monatsabo dafür, Druckprodukte anzulegen und zu verkaufen. Wenn ein Druck verkauft wird, zahlst du die Fulfillment-Kosten dieser Bestellung: den Druck, eine eventuelle Rahmung und den Versand. Den Verkaufspreis legst du fest, und die Differenz gehört dir. Bewerbt ihr meine Arbeiten bei euren eigenen Kunden? Nein. Wir sind kein Marktplatz und verkaufen deine Arbeiten nicht an eine eigene Kundenliste. Verkäufe kommen aus deinem eigenen Publikum. Von uns bekommst du den Druck und die Lieferung, die Werkzeuge, um einen Verkauf unter deinem Namen durchzuführen, und, wenn du möchtest, unsere Marketingagentur. Kann ich über Instagram verkaufen? Nicht über den Instagram-eigenen Shop, mit dem wir keine Integration haben. Nutze Instagram, um Menschen zu deinem Shop oder deiner Drop-Seite zu schicken, wo sie kaufen können. Kann ich neben Drucken auch Originale verkaufen? Ja. Viele Künstler bieten in ihrem eigenen Shop Originale neben Druckeditionen an und versenden die Originale selbst. Unikate können außerdem auf creativehub per Auktion verkauft werden, wobei auf derselben Seite auch Drucke angeboten werden.

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