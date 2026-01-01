Vier Dinge, die „aufgezogen“ bedeuten kann Das Wort steht für vier verschiedene Verfahren. Sie sind nicht austauschbar, und der wichtigste Unterschied zwischen ihnen ist, ob sich der Druck jemals wieder von seinem Träger trennen lässt. Verfahren Was mit dem Druck geschieht Reversibel? Wie er gezeigt wird Kaschierung Mit einem archivfesten Klebstoff vollflächig mit der Rückseite auf eine starre Platte geklebt Nein Ungerahmt an der Wand oder in einem Schattenfugenrahmen Kaschierung hinter Acrylglas Mit der Bildseite auf die Rückseite einer klaren Acrylglasplatte geklebt, dann mit einer Rückwand versehen Nein Ungerahmt an der Wand Passepartout Nichts: Ein Karton mit schräg geschnittenem Ausschnitt liegt über dem Druck Ja In einem Rahmen, hinter Glas Konservatorische Montage (Scharnier-, Schwebe- oder Buchmontage) Nur mit archivfestem Klebeband an einem Rückkarton gehalten Ja In einem Rahmen, hinter Glas Wenn ein Labor, eine Galerie oder ein Suchergebnis ohne weiteren Zusatz von einem „aufgezogenen Druck“ spricht, ist fast immer das Erste gemeint: ein kaschierter Druck. Darum geht es im größten Teil dieses Ratgebers. Die reversiblen Verfahren behandeln wir weiter unten, denn für manche Drucke sind sie die richtige Antwort und die Kaschierung die falsche.

Wie die Kaschierung funktioniert und warum sie dauerhaft ist Bei der Kaschierung wird der Druck mit einem archivfesten Klebstoff, der die gesamte Rückseite des Bogens bedeckt, auf ein starres Trägermaterial geklebt. Liegt er einmal auf, kann das Papier sich nicht mehr von selbst bewegen. Ein loser Bogen Papier nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und gibt sie wieder ab, und dabei wellt er sich. Ein kaschierter Druck kann sich nicht wellen, er bleibt also plan, und weil er kein Glas vor sich braucht, liegt nichts zwischen dem Betrachter und der Oberfläche des Drucks. Darin liegt der ganze Reiz: ein klares, rahmenloses Objekt, bei dem es nichts anzusehen gibt außer dem Bild. Der Preis dafür ist, dass sich das Verfahren nicht rückgängig machen lässt. Druck und Platte werden zu einem Objekt, und der Druck lässt sich nicht ablösen, ohne ihn zu zerstören. Die Kaschierung drückt den Bogen außerdem vollständig plan, sodass dort, wo die Haptik des Papiers zum Werk gehört (ein Büttenrand, ein stark strukturiertes Baumwollpapier), etwas von dieser Qualität verloren geht. Daraus folgen zwei Regeln: Kaschiere kein Unikat und keinen Druck, der sich nicht noch einmal herstellen ließe.

Kaschiere keinen Druck, den du vielleicht neu rahmen, plan lagern oder als losen Bogen weiterverkaufen möchtest. Bei einem Druck, der für die Wand gemacht ist, an die er kommt, spielt das alles keine Rolle, und die Kaschierung liefert ein planeres und eindrucksvolleres Ergebnis als jeder Rahmen. Unsere Einführung in die Kaschierung enthält ein kurzes Video zu den Optionen.

Die Trägermaterialien, auf die wir kaschieren Wir kaschieren auf sieben Trägermaterialien. Drei sind archivfest: dauerhafte Materialien in Ausstellungsqualität, die dem Druck im Lauf der Zeit nicht schaden. Vier sind für Präsentationszwecke: leichter und günstiger, aber sie enthalten Säuren, die einen Druck auf lange Sicht angreifen, und eignen sich deshalb für Arbeiten mit begrenzter Lebensdauer. Trägermaterial Stärke Qualität Was es ist und wofür es gedacht ist Aluminium Archivfest Eine plane, leichte Metallplatte in Konservierungsqualität. Dibond 3 mm Archivfest Eine Aluminiumverbundplatte: starr, vergleichsweise leicht und der Ausstellungsstandard. Das beste Verhältnis von Steifigkeit und Gewicht für eine Platte, die häufiges Handling überstehen muss. Acrylic Reverse 3 mm klares Acrylglas, dazu eine Rückwand Archivfest Der Druck wird durch klares Acrylglas betrachtet. Hochglanz und starke Wirkung. Siehe den nächsten Abschnitt. Foamex 3 mm oder 5 mm Präsentation Eine starre PVC-Platte in Schwarz oder Weiß. Robuster als eine Leichtschaumplatte. Wird häufig auf Staffeleien verwendet oder an Wänden, an denen nicht geschraubt werden darf. Leichtschaumplatte 5 mm oder 10 mm Präsentation Kappa-Leichtschaumplatte, nur in Weiß. Die leichteste und günstigste Option. Sie bekommt Dellen und ist deshalb nichts für Stücke, die viel angefasst werden. Display Card 2 mm Präsentation Ein leichter, preiswerter Karton für die kurzfristige Präsentation. MDF 12 mm Präsentation Das schwerste Trägermaterial: starr und nur für Innenräume. Leichtschaumplatte und Foamex werden leicht verwechselt und sind verschiedene Materialien: Das eine ist ein Schaumkern mit Papierdeckschichten, das andere eine massive PVC-Platte. Wenn du eine schwarze Platte brauchst, ist es Foamex. Die Stärke ist wichtig, wenn ein kaschierter Druck in einen Schattenfugenrahmen, eine Box oder eine Transportkiste passen muss. Ein Rechenbeispiel: Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² ist 0,48 mm stark, und auf 3 mm Dibond kaschiert misst das fertige Stück etwa 3,48 bis 4 mm, wobei die Spanne die Klebeschicht berücksichtigt. Plane mit dem oberen Wert. Bei den Kosten ist die Leichtschaumplatte das günstigste Trägermaterial und Acrylic Reverse das teuerste. Der Preis der Kaschierung richtet sich nach Trägermaterial und Druckgröße, dazu kommen eventuelle Aufhängungen: Die Tabellen findest du auf der Preisseite.

Kaschierung hinter Acrylglas Was üblicherweise Acrylglaskaschierung, Face Mounting oder Kaschierung hinter Perspex genannt wird, bieten wir als Acrylic Reverse an. Der Druck wird auf die Rückseite einer 3 mm starken Platte aus klarem Perspex geklebt, sodass du das Bild durch das Acrylglas betrachtest, und hinter dem Druck sitzt eine Rückwand, die ihn versiegelt und schützt. Die Rückwand wählst du: White Perspex, Black Perspex, Aluminium oder Dibond, alle zum gleichen Preis. Die Kanten des Acrylglases sind poliert, und von der Seite ist die Farbe der Rückwand zu sehen. Was du davon erwarten kannst: Eine hochglänzende Oberfläche, egal welches Papier darunterliegt, mit Tiefenwirkung und leuchtenderen Farben. Das passt zu Fotografie und zu kräftigen, farbigen Arbeiten.

Spiegelungen. Eine glänzende Oberfläche spiegelt Fenster und Lampen, überlege dir also vor der Bestellung, wo das Stück hängen wird.

Es ist eine Kaschierung, kein hinterleuchtetes Produkt. Nichts beleuchtet das Bild von hinten.

Das Acrylglas schützt die Oberfläche des Drucks, aber Acrylglas verkratzt leichter als Glas. Reinige es mit einem weichen, trockenen Tuch. Acrylic Reverse wird nur auf dem C-Type-Papier Fuji Matt gefertigt und dauert länger als andere Kaschierungen: Rechne mit 10 Werktagen. Im Freien eignet es sich nur für kurzfristige oder geschützte Ausstellungen.

Welches Papier du kaschieren solltest Jedes Papier, auf dem wir drucken, lässt sich auf Aluminium, Dibond, Leichtschaumplatte, Foamex, Display Card und MDF kaschieren, auch Hahnemühle Photo Rag und die anderen Giclée-Papiere aus Baumwolle. Die einzige Einschränkung ist Acrylic Reverse, das es nur mit dem C-Type-Papier Fuji Matt gibt. Trotzdem lassen sich nicht alle Papiere gleich gut kaschieren: C-Type-Papiere lassen sich am besten kaschieren. Das Bild liegt in einer widerstandsfähigen Emulsion, die Oberfläche hält also das Handling aus, das eine Kaschierung mit sich bringt. Wenn das Stück von vornherein für die Kaschierung gemacht wird, ist ein C-Type-Druck die starke Wahl.

Das Bild liegt in einer widerstandsfähigen Emulsion, die Oberfläche hält also das Handling aus, das eine Kaschierung mit sich bringt. Wenn das Stück von vornherein für die Kaschierung gemacht wird, ist ein C-Type-Druck die starke Wahl. Dunkle Bilder mit Zeichnung in den Schatten sind am besten auf den beschichteten Papieren mit Kunststoffträger aufgehoben, die die Dichte halten und die Kaschierung am besten überstehen.

sind am besten auf den beschichteten Papieren mit Kunststoffträger aufgehoben, die die Dichte halten und die Kaschierung am besten überstehen. Canson Baryta lässt sich kaschieren, aber füge einen weißen Rand hinzu, um die Bilddetails an den Kanten des Drucks zu schützen.

lässt sich kaschieren, aber füge einen weißen Rand hinzu, um die Bilddetails an den Kanten des Drucks zu schützen. Strukturierte Baumwollpapiere lassen sich kaschieren, aber frag dich, ob du ein Papier, das du wegen seiner Struktur gewählt hast, wirklich plan gepresst haben willst. Ein Rahmen ist dafür oft der bessere Ort.

Aufhängungen: wie ein kaschierter Druck hängt Eine kaschierte Platte hat keinen Rahmen, an dem man sie aufhängen könnte, deshalb wird die Aufhängung zusammen mit dem Trägermaterial gewählt. Je nach Trägermaterial und Druckgröße stehen Leisten, ein Rückseitenrahmen, Schlüssellochaufhänger, eine Aufhängung am Nagel, Spiegelbleche, D-Ringe mit Kordel oder gar keine Aufhängung zur Wahl. Leisten und Rückseitenrahmen werden auf der Rückseite der Platte angebracht und halten sie ein kleines Stück von der Wand ab, was die Aufhängung verbirgt und für die schwebende Wirkung sorgt, die die meisten mit Galeriekaschierungen verbinden. Es gelten ein paar Grenzen: Leisten und Rückseitenrahmen auf Aluminium, Dibond und Acrylic Reverse setzen einen Druck voraus, dessen kürzeste Seite 305 mm (12 Zoll) oder mehr misst.

Leisten gibt es bis 40 x 40 Zoll.

Dibond mit Leisten ist bis A1 erhältlich. Größere Dibond-Stücke bekommen einen Rückseitenrahmen.

12 mm MDF ab 1016 x 762 mm gibt es nur mit Leisten. Kaschierte Stücke haben rechtwinklige Ecken. Abgerundete Ecken bieten wir nicht an. Die Aufhängungen selbst sind mit Fotos in Aufhängungen für kaschierte Kunstwerke beschrieben. Ein kaschierter Druck kann auch in einen Schattenfugenrahmen gesetzt werden, der die Vorderseite des Drucks unbedeckt lässt und einen schmalen Rahmen um die Kante der Platte legt. Die Rahmenstile findest du auf unserer Rahmungsseite.

Reversible Montage: wenn der Druck wichtiger ist als die Präsentation Die konservatorische Praxis geht von einer einzigen Frage aus: Lässt sich das Werk ohne Schaden wieder aus seiner Montage oder seinem Rahmen nehmen? Die Kaschierung besteht diesen Test konstruktionsbedingt nicht. Für wertvolle oder seltene Arbeiten, die in einen Rahmen kommen, bieten wir Montageverfahren in Museumsqualität an, die ihn bestehen. Scharniermontage. Die Standardmontage in Archivqualität für einen gerahmten Druck. Der Druck wird an seiner Oberkante mit Scharnieren aus archivfestem Klebeband am Rückkarton befestigt, sodass er natürlich hinter dem Passepartout hängt.

Die Standardmontage in Archivqualität für einen gerahmten Druck. Der Druck wird an seiner Oberkante mit Scharnieren aus archivfestem Klebeband am Rückkarton befestigt, sodass er natürlich hinter dem Passepartout hängt. Schwebende Montage. Der Druck sitzt mit Abstand vor dem Rückkarton, und alle vier Kanten sind sichtbar. Nimm sie, wenn ein Büttenrand oder eine gerissene Kante zum Werk gehört.

Der Druck sitzt mit Abstand vor dem Rückkarton, und alle vier Kanten sind sichtbar. Nimm sie, wenn ein Büttenrand oder eine gerissene Kante zum Werk gehört. Buchmontage. Für wertvolle oder seltene Kunstwerke. Der Druck wird mit möglichst wenig archivfestem Klebeband an einem Montagekarton aus 100 % Baumwolle gehalten. Bei keinem dieser Verfahren wird der Druck verklebt, und alle lassen sich rückgängig machen. Der Kompromiss liegt in der Planlage: Ein mit Scharnieren montierter Druck liegt nicht vollkommen plan, weil er sich frei bewegen kann. Diese leichte Bewegung ist das Zeichen eines Drucks, mit dem sorgsam umgegangen wurde, und kein Mangel. Das Passepartout, das üblicherweise dazugehört (im amerikanischen Englisch „mat“), wird aus säurefreiem Karton von 1,4 mm Stärke geschnitten, wobei der Ausschnitt im Winkel von 45° geschnitten wird, damit ein Schrägschnitt entsteht. Passepartouts gehören zu einem gerahmten Druck: Sie werden nicht einzeln verkauft und können einem ungerahmten Druck nicht hinzugefügt werden. Mehr dazu steht in Archivfeste, reversible Montageoptionen für die Rahmung.

Größen, Lieferzeiten und Grenzen Kleinstes Format. Online setzt die Kaschierung auf ein festes Trägermaterial einen Druck voraus, dessen kürzeste Seite mindestens 180 mm misst. Für kleinere Kaschierungen auf Aluminium frag uns nach einer Sonderanfertigung.

Online setzt die Kaschierung auf ein festes Trägermaterial einen Druck voraus, dessen kürzeste Seite mindestens 180 mm misst. Für kleinere Kaschierungen auf Aluminium frag uns nach einer Sonderanfertigung. Größtes Format. Die Kaschierung lässt sich online bis 2440 mm (96 Zoll) an der längsten Seite wählen. Ein kaschiertes Stück mit mehr als 1905 mm an der langen oder 1270 mm an der kurzen Seite kann nur zur Abholung in unserem Londoner Studio bestellt werden, und für die Lieferung eines Stücks dieser Größe erstellt das Team ein Angebot.

Die Kaschierung lässt sich online bis 2440 mm (96 Zoll) an der längsten Seite wählen. Ein kaschiertes Stück mit mehr als 1905 mm an der langen oder 1270 mm an der kurzen Seite kann nur zur Abholung in unserem Londoner Studio bestellt werden, und für die Lieferung eines Stücks dieser Größe erstellt das Team ein Angebot. Wo gefertigt wird. Kaschierte Stücke werden in unserem Londoner Studio gefertigt, egal wohin sie gehen. Bei einer US-Adresse ist die Lieferung damit eine internationale Sendung, und der Versanddienstleister erhebt die US-Einfuhrabgaben bei der Zustellung vom Empfänger.

Kaschierte Stücke werden in unserem Londoner Studio gefertigt, egal wohin sie gehen. Bei einer US-Adresse ist die Lieferung damit eine internationale Sendung, und der Versanddienstleister erhebt die US-Einfuhrabgaben bei der Zustellung vom Empfänger. Lieferung. Kaschierte Stücke über 40 x 30 Zoll werden in einer Transportkiste per Kurier verschickt.

Kaschierte Stücke über 40 x 30 Zoll werden in einer Transportkiste per Kurier verschickt. Bearbeitungszeit. Eine Bestellung mit Standardkaschierung (Aluminium, Dibond, Leichtschaumplatte, Foamex oder MDF) wird innerhalb von 5 Werktagen versandt, den Druck eingerechnet. Acrylic Reverse wird innerhalb von 10 Werktagen versandt, den Druck eingerechnet.

Eine Bestellung mit Standardkaschierung (Aluminium, Dibond, Leichtschaumplatte, Foamex oder MDF) wird innerhalb von 5 Werktagen versandt, den Druck eingerechnet. Acrylic Reverse wird innerhalb von 10 Werktagen versandt, den Druck eingerechnet. Oberfläche. Kaschierte Stücke verlassen uns ohne Laminat. Wir laminieren und lackieren nicht.

Kaschierte Stücke verlassen uns ohne Laminat. Wir laminieren und lackieren nicht. Deine eigenen Drucke. Kaschiert werden Drucke, die wir herstellen, auf unseren eigenen Trägermaterialien und im Rahmen derselben Bestellung. Einen anderswo hergestellten Druck, ein Original oder einen Druck auf eine von dir eingeschickte Platte können wir nicht kaschieren.

Wo er hängen wird Ein kaschierter Druck hat kein Glas vor sich und keinen geschlossenen Rahmen um sich, deshalb spielt der Raum eine größere Rolle als bei einem gerahmten Druck. Licht. Halte ihn von direkter Sonne fern. Angaben zur Haltbarkeit archivfester Drucke gehen von Beleuchtung in Galeriequalität aus, nicht von einer sonnenbeschienenen Wand.

Halte ihn von direkter Sonne fern. Angaben zur Haltbarkeit archivfester Drucke gehen von Beleuchtung in Galeriequalität aus, nicht von einer sonnenbeschienenen Wand. Luftfeuchtigkeit. Halte den Raum unter etwa 60 % relativer Luftfeuchtigkeit und meide Badezimmer, Küchen mit viel Dampf und feuchte Keller. Feuchtigkeit beschleunigt den Zerfall von Papier, Platten und Klebstoffen gleichermaßen.

Halte den Raum unter etwa 60 % relativer Luftfeuchtigkeit und meide Badezimmer, Küchen mit viel Dampf und feuchte Keller. Feuchtigkeit beschleunigt den Zerfall von Papier, Platten und Klebstoffen gleichermaßen. Temperatur. Bei starken Schwankungen dehnen sich Papier und Trägermaterial unterschiedlich stark aus und ziehen sich unterschiedlich stark zusammen, was ein kaschiertes Stück mit der Zeit reißen lassen oder verziehen kann. Ein Raum mit stabiler Temperatur ist besser als ein warmer.

Bei starken Schwankungen dehnen sich Papier und Trägermaterial unterschiedlich stark aus und ziehen sich unterschiedlich stark zusammen, was ein kaschiertes Stück mit der Zeit reißen lassen oder verziehen kann. Ein Raum mit stabiler Temperatur ist besser als ein warmer. Im Freien. Die Standardkaschierung wird für den dauerhaften Einsatz im Freien nicht empfohlen. Mehr dazu steht in Wie die Umgebung dein kaschiertes Kunstwerk beeinflusst.

So triffst du die Wahl Aus unserer Sicht ist die Kaschierung eine Entscheidung über das Objekt, nicht über das Bild. Frag dich, wie lange das Stück halten muss und ob der Papierbogen einen eigenen Wert hat, und die Wahl ergibt sich weitgehend von selbst. Wenn das Stück ... ist Wähle Ein seltener oder wertvoller Druck oder einer, den du später vielleicht neu rahmst oder verkaufst Keine Kaschierung. Rahme ihn mit Scharnier-, schwebender oder Buchmontage. Fotografie für eine Ausstellung oder für die dauerhafte Präsentation Dibond oder Aluminium mit Rückseitenrahmen oder Leisten, auf einem C-Type-Papier. Eine Farbarbeit, die in einem zeitgenössischen Raum die größtmögliche Wirkung haben soll Acrylic Reverse, wenn du die Spiegelungen und die 10 Werktage in Kauf nimmst. Eine Platte, die reist, oft angefasst oder oft umgehängt wird Dibond. Eine Abschlussausstellung, ein Pop-up oder eine Präsentation mit kurzer Laufzeit und knappem Budget Foamex oder Leichtschaumplatte, wenn du in Kauf nimmst, dass sie nicht archivfest sind. Eine Platte für eine Staffelei oder für eine Wand, in die keine Schrauben dürfen Foamex. Gib für das Trägermaterial so viel aus, wie es der gewünschten Lebensdauer des Stücks entspricht. Ein archivfester Druck auf einer nicht archivfesten Platte ist ein Präsentationsstück, so gut der Druck auch sein mag. Und wenn du unsicher bist, ob ein Druck überhaupt kaschiert werden sollte, gehört er wahrscheinlich in einen Rahmen.

Häufige Fragen Ist ein aufgezogener Druck dasselbe wie ein gerahmter Druck? Nein. Ein aufgezogener, also kaschierter Druck ist mit einer starren Platte verklebt und hängt meist ohne Rahmen und ohne Glas. Ein gerahmter Druck liegt lose in einem Rahmen, normalerweise hinter Passepartout und Glas. Beides lässt sich kombinieren: Ein kaschierter Druck kann in einen Schattenfugenrahmen gesetzt werden. Lässt sich ein kaschierter Druck wieder von seiner Platte lösen? Nein. Die Kaschierung ist dauerhaft und nicht umkehrbar, weshalb sie für Unikate und sehr wertvolle Drucke nicht empfohlen wird. Wenn der Druck vielleicht wieder herausgenommen werden muss, lass ihn stattdessen mit Scharnier-, schwebender oder Buchmontage rahmen. Was ist der Unterschied zwischen einer Leichtschaumplatte und Foamex? Die Leichtschaumplatte ist eine Kappa-Leichtschaumplatte, 5 mm oder 10 mm stark und nur in Weiß. Sie ist leicht und preiswert, und sie bekommt Dellen. Foamex ist eine starre PVC-Platte, 3 mm oder 5 mm stark, in Schwarz oder Weiß, und die robustere der beiden. Lässt sich jeder Druck hinter Acrylglas kaschieren? Nein. Acrylic Reverse, unsere Kaschierung hinter Acrylglas, wird nur auf dem C-Type-Papier Fuji Matt gefertigt. Jedes andere Trägermaterial, das wir anbieten, kann mit jedem unserer Papiere verwendet werden. Ist eine Kaschierung archivfest? Das hängt vom Trägermaterial ab. Aluminium, Dibond und Acrylic Reverse sind archivfeste Kaschierungen in Ausstellungsqualität. Display Card, Foamex, Leichtschaumplatte und MDF sind es nicht: Sie enthalten Säuren, die einen Druck auf lange Sicht angreifen. Auch eine archivfeste Kaschierung ist dauerhaft, sie schützt also den Druck, lässt sich aber nicht rückgängig machen. Wie lange dauert eine Kaschierung? Eine Bestellung mit Standardkaschierung wird innerhalb von 5 Werktagen versandt, den Druck eingerechnet. Acrylic Reverse wird innerhalb von 10 Werktagen versandt, den Druck eingerechnet. Könnt ihr einen Druck kaschieren, den ich schon habe? Nein. Kaschiert werden Drucke, die wir herstellen, auf unseren eigenen Trägermaterialien und im Rahmen derselben Bestellung. Anderswo hergestellte Drucke oder Originale können wir nicht kaschieren, und auch nicht auf eine Platte, die du uns stellst.

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