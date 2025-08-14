Cookie-Richtlinie

Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden. Dies hilft uns, Ihnen ein gutes Nutzungserlebnis zu bieten, wenn Sie unsere Website besuchen, und ermöglicht es uns zugleich, unsere Website zu verbessern. Indem Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.

Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Zahlen, die wir mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres Computers speichern. Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Computers übertragen werden.

Wir verwenden die folgenden Cookies:

Unbedingt erforderliche Cookies . Dies sind Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Dazu gehören zum Beispiel Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in geschützte Bereiche unserer Website einzuloggen, einen Warenkorb zu verwenden oder elektronische Rechnungsdienste zu nutzen.

. Dies sind Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Dazu gehören zum Beispiel Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in geschützte Bereiche unserer Website einzuloggen, einen Warenkorb zu verwenden oder elektronische Rechnungsdienste zu nutzen. Analyse-/Leistungs-Cookies . Sie ermöglichen es uns, die Anzahl der Besucher zu erkennen und zu zählen und nachzuvollziehen, wie sich Besucher auf unserer Website bewegen, während sie diese nutzen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern, zum Beispiel indem wir sicherstellen, dass Nutzer leicht finden, wonach sie suchen.

. Sie ermöglichen es uns, die Anzahl der Besucher zu erkennen und zu zählen und nachzuvollziehen, wie sich Besucher auf unserer Website bewegen, während sie diese nutzen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern, zum Beispiel indem wir sicherstellen, dass Nutzer leicht finden, wonach sie suchen. Funktions-Cookies. Diese werden verwendet, um Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren.

Dies ermöglicht es uns, unsere Inhalte für Sie zu personalisieren, Sie mit Namen zu begrüßen und Ihre Einstellungen zu speichern (zum Beispiel Ihre Sprach- oder Regionsauswahl).

Targeting-Cookies. Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer Website, die von Ihnen besuchten Seiten und die Links, denen Sie gefolgt sind. Wir verwenden diese Informationen, um unsere Website besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Wir können diese Informationen zu diesem Zweck auch an Dritte weitergeben.

Bitte beachten Sie, dass auch Dritte (darunter zum Beispiel Werbenetzwerke und Anbieter externer Dienste wie Web-Traffic-Analysedienste) Cookies verwenden können, über die wir keine Kontrolle haben. Bei diesen Cookies handelt es sich voraussichtlich um Analyse-/Leistungs-Cookies oder Targeting-Cookies.

Sie können Cookies blockieren, indem Sie in Ihrem Browser die Einstellung aktivieren, mit der Sie das Setzen aller oder bestimmter Cookies ablehnen können. Wenn Sie jedoch über Ihre Browsereinstellungen alle Cookies (einschließlich der unbedingt erforderlichen Cookies) blockieren, können Sie möglicherweise nicht auf alle oder Teile unserer Website zugreifen. Mit Ausnahme der unbedingt erforderlichen Cookies laufen alle Cookies wie folgt ab: