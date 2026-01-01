Woher der Name kommt In den 1950er-Jahren verkaufte Kodak ein Farbpapier für Abzüge von Negativen unter dem Namen Type C, daneben ein Papier namens Type R für Abzüge von Dias. Die Produkte änderten sich, aber der Name blieb am Verfahren hängen: Jeder Abzug auf chromogenem Farbpapier wurde zum C-Type, C-Print oder Type-C-Print. Für dieselbe Sache wirst du mehreren anderen Namen begegnen. Ein digitaler C-Type ist ein C-Type, der von einer digitalen Datei belichtet wird statt durch ein Negativ in einem Vergrößerer. Ein Lambda-Print oder LightJet-Print ist ein digitaler C-Type, benannt nach dem Fabrikat der Maschine, die ihn belichtet hat. Ein Silberhalogenid-Abzug oder chromogener Abzug ist dasselbe Objekt, beschrieben über seine Chemie. Wie auch immer die Bezeichnung lautet, das Papier und der chemische Prozess gehören zur selben Familie. Unsere sind digitale C-Types, hergestellt auf Chromira-Belichtern, auf Fuji Crystal Archive Papier.

Wie ein C-Type-Druck entsteht C-Type-Papier trägt in seiner Emulsion drei übereinanderliegende lichtempfindliche Schichten, jede aus Silberhalogenidkristallen und jede für einen Bereich des Lichts empfindlich: Rot, Grün oder Blau. Jede Schicht enthält außerdem eine farblose Verbindung, den sogenannten Farbkuppler. Belichtung. In einer abgedunkelten Maschine schreibt der Belichter das Bild mit rotem, grünem und blauem Licht auf das Papier, Pixel für Pixel. Noch ist nichts zu sehen: Die Belichtung hinterlässt ein latentes Bild im Silberhalogenid. Entwicklung. Das Papier läuft durch einen Farbentwickler. Wo eine Schicht belichtet wurde, wirkt der Entwickler auf das Silber, und das Nebenprodukt dieser Reaktion verbindet sich mit dem Kuppler der Schicht zu Farbstoff: Cyan in der rotempfindlichen Schicht, Magenta in der grünempfindlichen Schicht und Gelb in der blauempfindlichen Schicht. Bleichen und Fixieren. Das Silber hat seine Aufgabe nun erfüllt. Es wird gebleicht und aus dem Papier herausgelöst, sodass nur die drei Farbstoffbilder zurückbleiben. Wässern und Trocknen. Der Abzug kommt trocken und fertig aus der Maschine. Ein C-Type ist also silberbasiert, was die Entstehung des Bildes angeht, aber der fertige Abzug enthält weder Silber noch Tinte: nur Cyan-, Magenta- und Gelbfarbstoff, eingebettet in die Emulsion. Diese eine Tatsache erklärt das meiste daran, wie ein C-Type aussieht und sich verhält.

Was das Verfahren mit dem Bild macht Die Tonwerte sind stufenlos. Ein Inkjet-Drucker baut Tonwerte aus einem Muster sehr kleiner Punkte aus einem festen Satz von Tinten auf. Ein C-Type hat keine Punkte: An jeder Stelle bildet das Papier mehr oder weniger Farbstoff, im Verhältnis zum Licht, das dort angekommen ist. Das ergibt die weichsten Verläufe und die feinsten Tonwertabstufungen, weshalb Fotografen für Haut, Himmel und sanfte Tonwertübergänge zum C-Type greifen. Das Bild liegt in der Oberfläche, nicht auf ihr. Pigmenttinte liegt auf dem Papier. Bei einem C-Type befindet sich der Farbstoff in der Emulsion, die Oberfläche ist also vom hellsten Licht bis zum tiefsten Schatten dieselbe, mit einem gleichmäßigen Glanz über den ganzen Bogen. Die Oberfläche ist robust. Weil das Bild durch die Emulsion geschützt ist, ist ein C-Type haltbarer und scheuerfester als ein Inkjet-Druck. Das ist ein wesentlicher Grund, warum Galerien ihn für Drucke wählen, die ohne Glas davor gezeigt werden, und warum es das Papier ist, das wir für die Kaschierung empfehlen. Das Papier ist Fotopapier. C-Type-Papiere sind PE-beschichtet: ein Papierkern, eingeschlossen zwischen dünnen Kunststoffschichten. Sie sind glatt, hellweiß und gleichmäßig. Es gibt keinen strukturierten C-Type, keinen C-Type auf Baumwollpapier und keinen C-Type im warmen Weißton. Wenn das Papier selbst Teil des Werks sein soll, ist das eine Aufgabe für Giclée.

C-Type und Giclée, Eigenschaft für Eigenschaft Keines der beiden Verfahren ist besser. Es sind verschiedene Werkzeuge, und die Unterschiede sind konkret genug, um sie aufzulisten. C-Type Giclée Bild entsteht durch Licht, dann chemische Entwicklung Tinte, die auf das Papier gesprüht wird Farbmittel Drei Farbstoffe, in der Emulsion gebildet Pigmenttinten, auf der Papieroberfläche Tonwerte Stufenlos Aus sehr feinen Punkten aufgebaut Farbumfang Natürlich und weich, mit einem engeren Umfang bei sehr gesättigten Farben Großer Farbraum: erreicht stärker gesättigte Farben Schwarz Tief auf Glanz, etwas weicher auf Matt Hängt vom Papier ab: am tiefsten auf Baryt und Halbglanz, weicher auf mattem Baumwollpapier Papier PE-beschichtetes Fotopapier, glatt, hellweiß Fine-Art-Papiere von glatt bis stark strukturiert, von hellweiß bis warm Unsere Papiere 2: Fuji Matt und Fuji Gloss 7, von Hahnemühle, Canson, Ilford und Epson Größter Druck 50 x 150 Zoll (127 x 381 cm) 60 x 180 Zoll (152 x 457 cm) auf Hahnemühle Photo Rag und Epson Semi-Gloss; 43,5 x 120 Zoll (110,5 x 305 cm) auf den anderen Papieren Haltbarkeit Als archivfest eingestuft, 80+ Jahre unter üblichen Galeriebedingungen 80+ Jahre unter üblichen Galeriebedingungen und weit über 100 unter Museumsbedingungen Widerstandsfähigkeit der Oberfläche Hoch: Das Bild liegt in der Emulsion Empfindlicher, vor allem auf matten Papieren Preis In jeder Größe niedriger als Giclée Ein Preis für alle sieben Papiere bei gleicher Größe Unsere Giclée-Drucke entstehen auf Epson SureColor P9000 Druckern mit Epson UltraChrome HDX Pigmenttinten. Wenn du dieses Verfahren genauso ausführlich erklärt haben möchtest, lies Was ist Giclée-Druck?, und für einen kurzen direkten Vergleich mit Video Der Unterschied zwischen C-Type- und Giclée-Drucken. Die aktuellen Preise für beide stehen auf der Preisseite.

Die zwei C-Type-Papiere Wir drucken C-Type auf zwei Papieren aus der Reihe Fuji Crystal Archive. Fuji Matt. Ein seidenmattes Fotopapier mit leichtem Glanz und einer feinen, genarbten Struktur. Es liefert natürliche Farben und eine detailreiche, plastische Wiedergabe und ist bei Fotografen unsere beliebteste Wahl. Es ist außerdem das einzige Papier, das für die Kaschierung als Acrylic Reverse verwendet werden kann.

Ein seidenmattes Fotopapier mit leichtem Glanz und einer feinen, genarbten Struktur. Es liefert natürliche Farben und eine detailreiche, plastische Wiedergabe und ist bei Fotografen unsere beliebteste Wahl. Es ist außerdem das einzige Papier, das für die Kaschierung als Acrylic Reverse verwendet werden kann. Fuji Gloss. Ein professionelles Hochglanzpapier, das Farben betont, für ein knackiges, sattes Ergebnis mit hohem Kontrast und scharfer Zeichnung. Die Metallic- und Spezialpapiere für C-Type, die manche Labore früher angeboten haben (Kodak Metallic, Fuji Pearl und Fuji Flex), wurden eingestellt, und wir drucken nicht mehr darauf. Wenn du einen älteren Abzug auf einem dieser Papiere nachbilden willst, ist Fuji Gloss oder Fuji Matt die nächstliegende aktuelle Option. Über Papier entscheidet man am besten mit dem Bogen in der Hand. Unser Musterpaket enthält neun A4-Drucke, einen auf jedem Papier, das wir führen: die sieben Giclée-Papiere sowie Fuji Matt und Fuji Gloss.

Wann du C-Type wählen solltest und wann nicht Wähle C-Type, wenn: Die Arbeit fotografisch ist und von weichen Tonwerten lebt: Porträts, Himmel, sanfte Verläufe, feine Farbnuancen.

Der Druck kaschiert oder hinter Acrylglas kaschiert wird.

Der Druck ohne Glas gezeigt wird und Handling und Hängung überstehen muss.

Du eine klassische fotografische Oberfläche willst, matt oder glänzend, ohne störende Papierstruktur.

Du eine größere Stückzahl druckst und der niedrigere Preis pro Druck zählt. Wähle Giclée, wenn: Das Papier Teil des Werks ist: eine strukturierte Oberfläche, ein Baumwollträger, ein warmes Weiß.

Das Bild eine Illustration, ein Gemälde oder eine Zeichnung ist, die reproduziert wird, wobei eine matte Fine-Art-Oberfläche näher am Original liegt.

Das Bild sehr gesättigte Farben hat, die du in voller Stärke erhalten willst.

Die kurze Seite des Drucks breiter als 127 cm ist. Schwarz-Weiß ist ein Sonderfall. Ein C-Type erzeugt Grau aus drei farbigen Farbstoffen, ein neutrales Schwarz-Weiß hängt also davon ab, dass diese drei im Gleichgewicht bleiben, und ein monochromer C-Type kann einen leichten Farbstich haben, der sich mit dem Licht verändert, in dem er betrachtet wird. Viele Fotografen mögen das Ergebnis, manche nicht. Wenn dir Neutralität wichtig ist, bestelle zuerst einen Teststreifen und lies unseren Ratgeber zum Schwarz-Weiß-Druck. Silbergelatineabzüge aus der Dunkelkammer bieten wir nicht an: Am nächsten kommen dem ein C-Type auf Fuji Matt oder Fuji Gloss oder ein Giclée auf Hahnemühle Pearl oder Photo Rag.

Eine Datei für den C-Type-Druck vorbereiten Die Anforderungen an die Datei sind dieselben wie für jeden Druck, den wir herstellen, und die Einzelheiten stehen in So bereitest du deine Datei für den Upload vor. Kurz gesagt: Format. JPEG in maximaler Qualität oder ein auf die Hintergrundebene reduziertes TIFF ohne Ebenen. 8 Bit.

JPEG in maximaler Qualität oder ein auf die Hintergrundebene reduziertes TIFF ohne Ebenen. 8 Bit. Auflösung. 300 Pixel pro Zoll in der Größe, in der du drucken willst.

300 Pixel pro Zoll in der Größe, in der du drucken willst. Farbe. RGB, nicht CMYK. Liefere die Datei in Adobe RGB (1998) oder konvertiert in das ICC-Profil des Papiers, auf dem du druckst, mit eingebettetem Profil. Schick nie eine Datei ohne Profil.

RGB, nicht CMYK. Liefere die Datei in Adobe RGB (1998) oder konvertiert in das ICC-Profil des Papiers, auf dem du druckst, mit eingebettetem Profil. Schick nie eine Datei ohne Profil. Schwarz-Weiß. Konvertiere nicht in unsere Papierprofile. Exportiere in Adobe RGB (1998). Weil ein C-Type einen engeren Umfang gesättigter Farben hat als ein Wide-Gamut-Monitor, macht sich der Softproof hier bezahlt. Lade das Profil für Fuji Matt oder Fuji Gloss, schalte die Proof-Ansicht ein und sieh dir an, was mit deinen kräftigsten Farben passiert, bevor du bestellst, nicht danach. Die Schritte stehen in So erstellst du in Adobe Photoshop einen Softproof deines Drucks, und um die Bildschirmseite geht es in unserem Ratgeber zum Kalibrieren deines Monitors und Abgleichen deines Drucks. Bei allem, was groß oder wichtig ist, ist ein Teststreifen deines eigenen Bildes der Proof, der zählt. Es ist ein Streifen von 4 x 30 Zoll, und er kostet auf C-Type weniger als auf Giclée.

Größen, Lieferzeit und Pflege Größen. C-Type-Drucke fertigen wir in jeder Größe von 4 x 6 Zoll bis 50 x 150 Zoll (127 x 381 cm). Die Grenze von 50 Zoll ist die Breite der Rolle, sie gilt also für die kürzere Seite des Drucks.

C-Type-Drucke fertigen wir in jeder Größe von 4 x 6 Zoll bis 50 x 150 Zoll (127 x 381 cm). Die Grenze von 50 Zoll ist die Breite der Rolle, sie gilt also für die kürzere Seite des Drucks. Lieferzeit. Das Lieferdatum für deine Adresse wird im Checkout angezeigt, bevor du bezahlst. Kaschierung und Rahmung kommen noch hinzu.

Das Lieferdatum für deine Adresse wird im Checkout angezeigt, bevor du bezahlst. Kaschierung und Rahmung kommen noch hinzu. Haltbarkeit. Unsere C-Type-Drucke sind als archivfest eingestuft, 80+ Jahre unter üblichen Galeriebedingungen: Präsentation in Innenräumen, kein direktes Sonnenlicht sowie stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Unsere C-Type-Drucke sind als archivfest eingestuft, 80+ Jahre unter üblichen Galeriebedingungen: Präsentation in Innenräumen, kein direktes Sonnenlicht sowie stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Pflege. Die Art der Präsentation zählt mehr als kleine Unterschiede zwischen den Papieren. Halte Drucke von direkter Sonne fern und bewahre sie in einem Raum mit weniger als etwa 60 % relativer Luftfeuchtigkeit auf.

Häufige Fragen Ist ein C-Type-Druck dasselbe wie ein Lambda-Print? Ja, in dem Sinn, auf den es ankommt. Lambda und LightJet sind Fabrikate von Maschinen, die C-Type-Papier von einer digitalen Datei belichten. Das Papier und der chemische Prozess sind dieselben wie bei jedem anderen digitalen C-Type. Unsere entstehen auf Chromira-Belichtern. Enthält ein C-Type-Druck Silber? Nicht, wenn er fertig ist. Das Papier nutzt Silberhalogenid, um das Bild aufzuzeichnen, weshalb C-Types als silberbasiert beschrieben werden, aber das Silber wird bei der Verarbeitung entfernt. Zurück bleiben Cyan-, Magenta- und Gelbfarbstoff in der Emulsion. Ist C-Type besser als Giclée? Keines ist besser. C-Type bietet stufenlose Tonwerte, eine robuste fotografische Oberfläche und einen niedrigeren Preis. Giclée bietet einen größeren Farbraum und eine Auswahl an Fine-Art-Papieren, darunter strukturierte Papiere und Baumwollpapiere. Zu fotografischen Arbeiten, die kaschiert werden, passt meist C-Type. Zu Arbeiten, bei denen das Papier eine Rolle spielt, passt meist Giclée. Sind C-Type-Drucke archivfest? Unsere C-Type-Drucke sind als archivfest eingestuft, 80+ Jahre unter üblichen Galeriebedingungen. Das setzt eine Präsentation in Innenräumen ohne direktes Sonnenlicht voraus, bei stabiler Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Kann ich Schwarz-Weiß als C-Type drucken? Ja. Ein C-Type baut Grau aus drei Farbstoffen auf, ein monochromer Druck kann also je nach Licht einen leichten Farbstich zeigen. Bestelle einen Teststreifen, wenn dir Neutralität wichtig ist. Exportiere Schwarz-Weiß-Dateien in Adobe RGB (1998) und konvertiere sie nicht in das Papierprofil. Was ist der größte C-Type-Druck, den ihr herstellen könnt? 50 x 150 Zoll (127 x 381 cm), gemessen als kurze Seite mal lange Seite. Ein Druck, dessen kurze Seite breiter als 127 cm ist, lässt sich nicht als C-Type herstellen, kann aber als Giclée auf Hahnemühle Photo Rag oder Epson Semi-Gloss gedruckt werden. Welches C-Type-Papier sollte ich wählen? Fuji Matt für natürliche Farben und eine seidenmatte Oberfläche mit leichtem Glanz. Es ist bei Fotografen unser beliebtestes Papier. Fuji Gloss für mehr Kontrast und ein knackigeres, glänzenderes Ergebnis. Mit einem Musterpaket kannst du beide in deinem eigenen Licht vergleichen.

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