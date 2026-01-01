Woher das Wort kommt Den Begriff prägte 1991 der amerikanische Drucker Jack Duganne, abgeleitet vom französischen gicler, „spritzen“, um Fine-Art-Drucke zu beschreiben, die auf den frühen Iris-Inkjet-Druckern entstanden. Ein technischer Standard war es nie – nur eine Möglichkeit, einen archivfesten Pigmentdruck von einem Bürodrucker-Ausdruck zu unterscheiden. Heute bezeichnet Giclée einen Druck, der vier Bedingungen erfüllt: Pigmenttinten, ein archivfestes (säurefreies, meist Baumwoll- oder Alpha-Zellulose-) Papier, eine Auflösung von mindestens 300 dpi und einen Großformatdrucker mit acht oder mehr Tintenkanälen für weiche Tonwertverläufe.

Wie ein Giclée-Druck entsteht Der Prozess beginnt mit einer digitalen Datei – entweder einer Fotografie oder einem Scan des Originals – in einer Auflösung, die zur Druckgröße passt. Die Datei wird an einem kalibrierten Monitor farbverwaltet, per Softproof gegen das Profil des gewählten Papiers geprüft und an einen 12-Kanal-Pigmentdrucker gesendet. Bei theprintspace drucken wir auf Epson-SureColor-Maschinen mit UltraChrome-Pigmenttinten bei einer Ausgabe von 2880 x 1440 dpi, und jede Datei wird von einem Techniker geprüft, bevor sie in den Druck geht. Der Druck trocknet anschließend aus, bevor er kaschiert, gerahmt oder verpackt wird. Weil die Tinten Pigmente und keine Farbstoffe sind, liegt die Farbe auf der Papieroberfläche, statt einzusinken. Das gibt dem Giclée-Druck seine charakteristische matte, malerische Oberfläche – und seine Lebensdauer: Pigmentdrucke auf archivfestem Papier sind unter normalen Ausstellungsbedingungen auf über 100 Jahre ausgelegt, im Dunkeln deutlich länger.

Giclée-Papier: der Teil, der alles verändert Das Papier macht die Hälfte des Ergebnisses aus. Fine-Art-Papiere gibt es mit strukturierter und glatter Oberfläche, in Hellweiß und warmem Naturweiß und in Gewichten von rund 200 g/m² bis 340 g/m². Ein stark strukturiertes Baumwollpapier wie Hahnemühle German Etching passt zu Gemälden, Pastellen und Illustrationen mit handgemachtem Charakter. Ein glattes, leicht warmes Baumwollpapier wie Hahnemühle Photo Rag ist der Allrounder für Fotografie und Digital Art. Ein Barytpapier wie Canson Baryta liefert fotografischen Kontrast mit halbglänzender Oberfläche. Bei theprintspace führen wir sieben Papiere, alle FSC-zertifiziert, und wir empfehlen, vor einer Edition ein Musterpaket zu bestellen, damit du Struktur und Weißgrad in deinem eigenen Licht beurteilen kannst.

Giclée vs. C-Type vs. normaler Inkjet Giclée C-Type Normaler Inkjet Verfahren Pigmenttinte auf Fine-Art-Papier Belichtung auf Fotopapier, chemisch entwickelt Farbstofftinte auf beschichtetem Papier Oberfläche Matt oder strukturiert, malerisch Glänzend, Lustre oder Metallic, fotografisch Unterschiedlich, meist glänzend Am besten für Gemälde, Illustration, Fine-Art-Fotografie, limitierte Editionen Farbfotografie, tiefe Schwarztöne, Hochglanz Proofs, Poster, kurzfristige Präsentation Lebensdauer 100+ Jahre 60 bis 100 Jahre Oft unter 10 Jahre, dann Ausbleichen Maximale Größe Bis ca. 150 cm Breite (60 Zoll) Bis ca. 127 cm Breite (50 Zoll) Meist A3 oder kleiner C-Type-Drucke (chromogen) bleiben die Wahl für Fotografen, die echten fotografischen Glanz und stufenlose Tonwerte wollen, und sie sind in großen Formaten etwas günstiger. Giclée gewinnt bei allem, was als Gemälde oder Zeichnung begonnen hat, bei matten Oberflächen und bei Editionen, die ihre Käufer überdauern sollen.

Was Giclée-Druck kostet Die Preise hängen von Größe und Papier ab, nicht von der Stückzahl – deshalb eignet sich Giclée für Einzeldrucke und kleine Editionen. Als Orientierung: Ein Giclée-Druck in 30 x 20 cm (12 x 8 Zoll) auf Hahnemühle Photo Rag beginnt bei ca. 25 €, ein Druck in 60 x 40 cm (24 x 16 Zoll) bei ca. 65 € und ein Druck in 100 x 75 cm (40 x 30 Zoll) bei ca. 140 €. Kaschierung, Rahmung und Versand kommen hinzu. Es gibt keine Einrichtungsgebühr und keinen Mindestbestellwert, ein einzelner Druck kostet pro Stück also genauso viel wie fünfzig.

So bereitest du eine Datei für den Giclée-Druck vor Erfasse das Kunstwerk in einer Auflösung, die bei der endgültigen Druckgröße mindestens 300 Pixel pro Zoll ergibt. Für einen 60 cm breiten Druck sind das rund 7.200 Pixel in der Breite. Arbeite in Adobe RGB oder ProPhoto RGB, wenn deine Software das zulässt, und bewahre ein unkomprimiertes Master auf (TIFF oder PSD). Kalibriere deinen Monitor und prüfe die Datei per Softproof mit dem Papierprofil, damit dich nicht überrascht, wie ein mattes Papier die Schwarztöne anhebt. Lass einen weißen Rand, wenn du mit Passepartout rahmen willst; 25 bis 50 mm sind üblich. Bestelle einen Teststreifen oder einen kleinen Proof, bevor du dich auf einen großen Druck oder eine Edition festlegst.

Giclée-Drucke für den Verkauf und limitierte Editionen Weil jeder Druck identisch und archivfest ist, ist Giclée der Standard für signierte, nummerierte limitierte Editionen mit Echtheitszertifikat. Wenn du online verkaufst, produziert und versendet ein Print-on-Demand-Service jeden Giclée-Druck erst, wenn er bestellt wird – du hältst also kein Lager. theprintspace druckt, kaschiert, rahmt und versendet Giclée-Bestellungen als White-Label-Service aus Studios in Düsseldorf, London und den USA, mit weltweiter Sendungsverfolgung und klimaneutraler Produktion.

Häufige Fragen Ist Giclée dasselbe wie ein Inkjet-Druck? Jeder Giclée-Druck ist ein Inkjet-Druck, aber nicht jeder Inkjet-Druck ist ein Giclée. Der Begriff ist Pigmenttintendrucken auf archivfestem Fine-Art-Papier mit 300 dpi oder mehr vorbehalten, hergestellt auf einem Großformatdrucker mit acht oder mehr Tinten. Wie lange hält ein Giclée-Druck? Unabhängige Tests bescheinigen Pigmentdrucken auf archivfestem Baumwollpapier mehr als 100 Jahre, bevor bei normaler Präsentation in Innenräumen ein sichtbares Ausbleichen eintritt – bei dunkler Lagerung deutlich länger. Vermeide direktes Sonnenlicht und verwende UV-Schutzglas für die besten Ergebnisse. Ist Giclée besser als C-Type für Fotografien? Das hängt vom gewünschten Look ab. C-Type liefert echten fotografischen Glanz und sehr tiefe Schwarztöne; Giclée liefert einen matten, archivfesten Druck mit einer größeren Papierauswahl. Viele Fotografen nutzen C-Type für Farbarbeiten und Giclée für Schwarz-Weiß oder Fine-Art-Serien. Welche Auflösung braucht ein Giclée-Druck? Ziel sind 300 Pixel pro Zoll bei der endgültigen Größe. Niedrigere Auflösungen können auf strukturierten Papieren noch gut aussehen, aber feine Details und scharfe Kanten brauchen die vollen 300. Kann ich einen einzelnen Giclée-Druck bestellen? Ja. Es gibt keinen Mindestbestellwert und keine Einrichtungsgebühr, ein einzelner Druck kostet pro Stück also genauso viel wie eine Edition. Musterpakete der Papiere sind erhältlich, damit du vor der Bestellung eine Oberfläche auswählen kannst. Welches Papier ist das beste für Giclée-Drucke? Für Gemälde und Illustration ein strukturiertes Baumwollpapier wie Hahnemühle German Etching; für Fotografie und Digital Art ein glattes Baumwollpapier wie Hahnemühle Photo Rag; für kontrastreiche Bilder ein Barytpapier. Bestell ein Musterpaket und beurteile es in deinem eigenen Licht.

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