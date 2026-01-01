Ist eine Auktion der richtige Weg, dieses Werk zu verkaufen? Es gibt zwei Arten, den Preis für ein Original zu bestimmen. Du kannst einen Betrag ansetzen und warten, bis jemand einverstanden ist, oder du lässt die Menschen, die es haben wollen, untereinander ausmachen, was es wert ist. Eine Auktion ist die zweite Art. Sie funktioniert, wenn mehr als eine Person dasselbe Objekt haben will, und sie gibt dem Verkauf ein Datum, was ein Preisschild auf einer Website nie hat. Eine Auktion passt zu einem Werk, wenn: Es ein Einzelstück ist und du mehrere Menschen kennst, die es gern besitzen würden.

Du es schwierig findest, einen Preis festzulegen, oder vermutest, dass du bisher zu niedrig angesetzt hast.

Du einen Anlass willst: etwas, das du ankündigen, auf das du hinzählen und über das du danach berichten kannst. Sie passt nicht, wenn du unglücklich wärst, das Werk zum niedrigsten von dir festgelegten Preis weggehen zu sehen, oder wenn noch niemand weiß, dass es existiert. Eine Auktion ist kein Weg, ein Publikum zu finden. Wie bei jedem anderen Weg, online zu verkaufen, kommen die Bieter aus dem Kreis der Menschen, die dir schon folgen. Was versteigert werden kann. Nur Unikate: ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Skulptur, eine Keramik, eine Textilarbeit, ein fotografischer Einzelabzug oder eine Mixed-Media-Arbeit. Das Werk muss von dir oder von einem Künstler in deinem Konto stammen und zum ersten Mal zum Verkauf angeboten werden. Editionen und Reproduktionen sind keine Auktionslose, ein Druck in limitierter Auflage kann also nicht versteigert werden. Ein Los darf an der längsten Seite bis zu 150 cm messen und bis zu 30 kg wiegen.

Die Begriffe, einfach erklärt Auktionen haben ihre eigenen Wörter. Das sind die, denen du begegnen wirst, und was sie hier jeweils bedeuten. Begriff Was er bedeutet Los Ein Werk, das zum Verkauf angeboten wird. Eine Auktion kann 1 bis 200 Lose umfassen, und auf jedes wird einzeln geboten. Schätzpreis Ein unterer und ein oberer Betrag, die auf der Seite des Loses stehen und den Bietern als Orientierung dienen. Damit sagst du öffentlich, was das Werk deiner Meinung nach wert ist. Mindestpreis Der niedrigste Preis, zu dem du verkaufst. Er ist optional und verdeckt. Bieter sehen nur, ob er erreicht wurde. Startgebot Der Betrag, bei dem das Bieten beginnt. Standardmäßig startet jedes Los bei 100 in der Währung der Auktion, unabhängig vom Schätzpreis. Gebotsschritt Der Schritt, um den die Gebote steigen. Der Standardschritt beträgt 100. Du kannst für ein Los einen anderen festlegen. Maximalgebot Eine persönliche Obergrenze, die ein Bieter festlegt. Das System bietet für ihn, und zwar nur so weit, wie nötig ist, um vorn zu bleiben. Zuschlagspreis Das Höchstgebot: das aktuelle Gebot in dem Moment, in dem das Los schließt. Online fällt kein Hammer, aber der Begriff ist geblieben. Aufgeld Ein zusätzlicher Prozentsatz, den viele Auktionshäuser auf den Zuschlagspreis aufschlagen und den der Käufer zahlt. Hier gibt es keines. Kaution Ein Betrag, der auf der Karte eines Bieters reserviert wird, wenn er zum ersten Mal auf ein Los bietet: 20 % seines Maximalgebots, mindestens aber 100. Es ist eine Reservierung, keine Abbuchung, und sie zeigt, dass der Bieter zahlen kann. Soft Close Ein Gebot in den letzten zwei Minuten verlängert dieses Los um zwei Minuten, damit niemand gewinnen kann, indem er in der letzten Sekunde bietet. Ein Los schließt nie später als 60 Minuten nach seiner ursprünglichen Zeit.

Was du verdienst: die Rechnung Das Geld ist einfacher geregelt als in einem klassischen Auktionshaus. Der Käufer zahlt den Zuschlagspreis plus Versand. Für die Auktion kommt nichts weiter hinzu: kein Aufgeld.

Wir behalten 20 % des Zuschlagspreises als Provision. Sie wird von deiner Auszahlung abgezogen. Du bekommst dafür nie eine Rechnung, und sie wird nie dem Käufer berechnet.

Ein Los, das nicht verkauft wird, kostet dich nichts. Es gibt keine Einstellgebühr und keine Provision auf ein unverkauftes Los. Ein Rechenbeispiel, in welcher Währung deine Auktion auch läuft. Eine Zeichnung schließt bei einem Zuschlagspreis von 2.000. Der Käufer zahlt 2.000 plus Versand. Unsere Provision beträgt 400. Du erhältst 1.600 und, wenn du das Werk selbst verschickt hast, zusätzlich die Versandkosten, die der Käufer bezahlt hat. Du wirst 35 Tage nach der Zustellung des Werks per Banküberweisung bezahlt. Die Wartezeit ist bei jedem Verkauf gleich: Sie deckt den Zeitraum ab, in dem ein Käufer ein Problem melden oder, in manchen Ländern, widerrufen kann, damit Geld, das an dich ausgezahlt wurde, auch ausgezahlt bleibt. Zwei Hinweise zu Steuern. Wenn du an dem Ort, an den das Werk geliefert wird, für Umsatzsteuer oder Sales Tax registriert bist, wird diese Steuer beim Schließen des Loses berechnet, auf der Rechnung des Käufers ausgewiesen und an dich ausgezahlt, damit du sie abführst. Wenn du nicht registriert bist, kommt keine Steuer hinzu. Und wenn ein Werk in ein anderes Land reist, enthält der Versandpreis alle Einfuhrzölle und Steuern, die im Voraus beim Versanddienstleister bezahlt werden, sodass der Käufer an der Haustür keine Zollrechnung bekommt. Diese Kosten trägt der Käufer, und sie gehen nicht von deiner Auszahlung ab.

Schätzpreis und Mindestpreis festlegen Das sind die zwei Zahlen, auf die es ankommt, und beide stehen fest, sobald das Bieten beginnt. Der Schätzpreis ist eine Einladung. Setze den unteren Betrag auf einen Preis, den das Werk deiner Überzeugung nach bequem erreichen sollte, und orientiere dich daran, wofür deine Originale bisher verkauft wurden und wofür vergleichbare Arbeiten von Künstlern in einer vergleichbaren Karrierephase verkauft werden. Ein Schätzpreis, der ehrgeizig wirkt, kann Bieter abschrecken, bevor sie überhaupt anfangen. Ein zurückhaltender lädt sie ein, und der Wettbewerb erledigt den Rest. Der Mindestpreis ist dein Schutz. Zwei Regeln begrenzen ihn: Er kann nie höher sein als der untere Schätzpreis und nie niedriger als 500 in der Währung der Auktion. Setze ihn auf den Betrag, den du wirklich akzeptieren würdest, nicht auf den, den du dir erhoffst. Ein Los, das Gebote anzieht, aber seinen Mindestpreis verfehlt, ist ein Verkauf, den du abgelehnt hast. Lass das Startgebot, wie es ist. Jedes Los startet standardmäßig bei 100, und das ist Absicht. Ein niedriges Startgebot bringt das Bieten in Gang. Gebote unter dem Mindestpreis sind willkommen: Sie verkaufen das Los nicht, aber sie holen Leute herein. Ein Startgebot nahe am Mindestpreis kann den Eindruck erwecken, niemand habe das Werk gewollt. Wenn ein Los schließt, ohne seinen Mindestpreis zu erreichen, ist es unverkauft, und niemandem wird etwas berechnet.

Beschreibe und fotografiere es so, wie du einen Druck proofen würdest Niemand, der bietet, hat das Werk mit eigenen Augen gesehen. Die Bieter kaufen anhand deiner Fotos und deiner Beschreibung, so wie ein Kunde einen Druck am Bildschirm kauft. Wenn es dir wichtig ist, dass ein Druck seiner Datei entspricht, kennst du den Maßstab schon: Was ankommt, muss das sein, was gezeigt wurde. Jedes Los braucht einen Titel, die Art des Werks, das Jahr, die Technik, die Maße in ganzen Zentimetern (Höhe, Breite und Tiefe), das Gewicht, die Angabe, ob es gerahmt ist, und die Angabe, ob es signiert ist. Es braucht außerdem einen Zustandsbericht, und hier zahlt sich Ehrlichkeit aus. Kleine Abweichungen bei den gemessenen Maßen sind für einen Käufer kein Grund, ein Werk zurückzuweisen. Ein verschwiegener Mangel schon. Für die Fotos: Beginne mit einer klaren Frontalansicht. Sie wird zum Hauptbild des Loses.

Ergänze Details, die Rückseite, die Signatur und den Rahmen oder die Vitrine, falls vorhanden.

Leuchte das Werk gleichmäßig aus, fotografiere es gerade von vorn, ohne Spiegelungen auf der Oberfläche, und vergleiche die Farbe auf einem Bildschirm, dem du vertraust, mit dem Werk selbst. Unser Ratgeber zum Digitalisieren deiner Kunstwerke behandelt Licht und Aufnahme.

Erwähne jeden Fleck, jeden Knick, jede Reparatur und jedes Ausbleichen und fotografiere die Stelle. Ein Mangel, den du gezeigt hast, ist Teil der Beschreibung. Ein Mangel, den du nicht gezeigt hast, ist ein Streitfall. Wenn das Werk dann verkauft ist und bevor du es verpackst, fotografiere es noch einmal: Vorderseite, Rückseite, Signatur, Kanten und alle vorhandenen Spuren. Wenn ein Käufer einen Schaden meldet oder sagt, das Werk entspreche nicht der Beschreibung, wird entschieden, indem seine Fotos mit deinen verglichen werden.

Der Ablauf, von der Veröffentlichung bis zur Auszahlung Du richtest sie ein. In der creativehub-Verkäufer-App legst du die Lose, ihre Schätzpreise, den Versand, die Termine und das Seitendesign an. Die Auktion kann bis zu 60 Tage laufen. Die Seite geht online. Sie liegt auf deiner eigenen creativehub-Shop-Seite oder auf deiner eigenen Domain, wenn du eine verbunden hast. Vor dem Start zeigt sie eine Vorschaltseite mit Countdown, und jeder kann der Auktion folgen, um benachrichtigt zu werden, wenn das Bieten beginnt. Das Bieten beginnt. Bieter brauchen kein Konto. Solange die Auktion läuft, sind sie für alle anonym, auch für dich: Der Gebotsverlauf zeigt „Bieter 1“, „Bieter 2“ und so weiter. Die Lose schließen. Sie schließen im Abstand von einer Minute, in der Reihenfolge der Lose, ab der Endzeit der Auktion und jeweils mit Soft Close, sodass die Reihenfolge deiner Lose den Ablauf des Abends bestimmt. Der Gewinner zahlt. Die Karte des Gewinners wird automatisch mit dem Zuschlagspreis plus Versand belastet, abzüglich der bereits reservierten Kaution. Du bekommst den Namen und die Kontaktdaten des Gewinners zugeschickt. Das Werk wird verschickt. Es muss innerhalb von sieben Tagen nach der Zahlung verpackt und mit Sendungsverfolgung verschickt werden. Du wirst bezahlt. 35 Tage nach der Zustellung, per Banküberweisung, abzüglich der Provision. Du bist die ganze Zeit über der Verkäufer. Die Auktion wird von theprintspace Inc als deinem Vertreter durchgeführt: Sie nimmt die Zahlung entgegen, verwahrt das Geld für dich und zahlt es an dich aus. Du brauchst kein eigenes Zahlungskonto, um eine Auktion durchzuführen.

Versand, Verpackung und was schiefgehen kann Der Käufer zahlt den Versand, und er wird zusammen mit dem Zuschlagspreis berechnet, wenn das Los schließt. Du entscheidest für die gesamte Auktion, wie er organisiert wird: Entweder verpackst und verschickst du jedes verkaufte Los selbst mit einem Versanddienstleister deiner Wahl, oder du verpackst es, und wir beauftragen und bezahlen einen Versanddienstleister, der es bei dir abholt. So oder so ist das Verpacken deine Sache, und es lohnt sich, dabei Galeriestandard anzulegen. Ein Original lässt sich nicht nachdrucken. Schütze die Oberfläche mit säurefreiem Seidenpapier oder Pergamin, lass niemals Luftpolsterfolie oder Klebeband das Werk berühren, versteife es zwischen Platten und lass in einem zweiwelligen Karton auf jeder Seite mindestens 5 cm Polsterung. Rolle ein Original nicht. Ein Los, das für mehr als 10.000 GBP (12.500 EUR oder USD) verkauft wird, wird von einer Kunstspedition abgeholt und verpackt, die wir beauftragen. Was gelegentlich schiefgeht, und was dann passiert: Der Gewinner zahlt nicht. Wenn die Karte nicht belastet werden kann, hat er 48 Stunden Zeit. Danach wird der Verkauf storniert, seine Kaution verfällt, und das Los wird dem Bieter mit dem zweithöchsten Gebot zu seinem letzten Gebot angeboten.

Wenn die Karte nicht belastet werden kann, hat er 48 Stunden Zeit. Danach wird der Verkauf storniert, seine Kaution verfällt, und das Los wird dem Bieter mit dem zweithöchsten Gebot zu seinem letzten Gebot angeboten. Der Käufer überlegt es sich anders. Ein Verbraucher in Großbritannien oder im Europäischen Wirtschaftsraum kann innerhalb von 14 Tagen nach der Zustellung widerrufen und das Werk auf eigene Kosten zurückschicken. Käufer in anderen Ländern und gewerbliche Käufer haben kein Widerrufsrecht.

Ein Verbraucher in Großbritannien oder im Europäischen Wirtschaftsraum kann innerhalb von 14 Tagen nach der Zustellung widerrufen und das Werk auf eigene Kosten zurückschicken. Käufer in anderen Ländern und gewerbliche Käufer haben kein Widerrufsrecht. Das Werk wird auf dem Transport beschädigt. Der Käufer bekommt sein Geld zurück, und du erhältst, was der Versanddienstleister oder der Versicherer auf den Schadensfall auszahlt. Wird ein Anspruch abgelehnt, weil das Werk schlecht verpackt war, trägst du den Verlust. Zeit, die du ins Verpacken steckst, ist gut investiert.

Der Käufer bekommt sein Geld zurück, und du erhältst, was der Versanddienstleister oder der Versicherer auf den Schadensfall auszahlt. Wird ein Anspruch abgelehnt, weil das Werk schlecht verpackt war, trägst du den Verlust. Zeit, die du ins Verpacken steckst, ist gut investiert. Das Werk wird nicht verschickt. Wenn ein verkauftes Los 21 Tage nach der Zahlung immer noch nicht verschickt wurde, wird der Verkauf storniert und der Käufer bekommt sein Geld zurück.

Verkaufe Drucke neben dem Original Hier hat jemand, der Drucke macht, einen Vorteil gegenüber den meisten, die in Auktionen verkaufen. Eine Auktionsseite kann auch deine Drucke verkaufen. Du wählst Produkte aus deinem bestehenden Sortiment, sie erscheinen auf der Seite neben den Losen, und wir drucken, rahmen und versenden sie wie bei jeder anderen Bestellung. Nur eine Person kann das Original gewinnen. Alle anderen, die zum Zuschauen gekommen sind, haben das Werk gerade tagelang angesehen und es haben wollen. Ein Druck desselben Motivs oder verwandter Arbeiten gibt ihnen etwas zu kaufen und dir Einnahmen aus der Auktion, die nicht vom Zuschlagspreis abhängen. Die beiden werden unterschiedlich abgerechnet. Auktionslose werden an theprintspace Inc als deinen Vertreter bezahlt und nach der Zustellung an dich ausgezahlt. Drucke werden über dein eigenes Stripe-Konto verkauft, wie auf jeder creativehub-Shop-Seite, du brauchst Stripe also nur für die Drucke. Wenn du die Edition gerade planst, helfen dir unsere Ratgeber zum Giclée- und zum C-Type-Druck bei der Wahl des Verfahrens, und ein Musterpaket hilft dir bei der Wahl des Papiers.

Wenn ein Los nicht verkauft wird Ein Los ist unverkauft, wenn es ohne Gebote schließt oder wenn sein Mindestpreis nicht erreicht wird. Das Werk bleibt bei dir, und es fallen keine Gebühr und keine Provision an. Du hast dann zwei Möglichkeiten. Du kannst es in eine spätere Auktion geben, so oft du willst. Ein Los, das Gebote angezogen, aber seinen Mindestpreis verfehlt hat, verkauft sich mit einem niedrigeren meistens. Oder du verkaufst es, sobald die Auktion geschlossen ist, privat an wen du willst, auch an jemanden, der darauf geboten hat, ohne Provision an uns. Nach dem Ende kannst du die Kontaktdaten aller Bieter exportieren, Los für Los, und ihnen wegen des Loses schreiben, auf das sie geboten haben. Was du nicht kannst, ist, es dir mittendrin anders zu überlegen. Sobald das Bieten begonnen hat, stehen die Lose, ihre Preise und die Termine fest, jedes Gebot ist für den Bieter verbindlich, und im Gegenzug wird ein Los mit einem Gebot in Höhe des Mindestpreises oder darüber verkauft. Du kannst es nicht zurückziehen, anderswo verkaufen oder stattdessen ein privates Angebot annehmen.

So fängst du an Auktionen werden in der creativehub-Verkäufer-App eingerichtet, unter Sell Art, dann Auctions, dann Create auction. Wenn du Auctions nicht im Menü siehst, sag uns Bescheid, und wir schalten es für dein Konto frei. Du brauchst eine eingerichtete creativehub-Shop-Seite, gute Fotos jedes Werks, seine Maße und sein Gewicht sowie einen Zustandsbericht. Die Auktionsseite von creativehub zeigt, wie ein Verkauf aus Sicht der Bieter aussieht, und die Schritt-für-Schritt-Anleitung dort geht die Einrichtung Bildschirm für Bildschirm durch.

Häufige Fragen Welche Provision berechnet ihr bei einer Auktion? 20 % des Zuschlagspreises, abgezogen von deiner Auszahlung. Sie wird nie dem Käufer berechnet, es gibt kein Aufgeld, und ein Los, das nicht verkauft wird, kostet nichts. Kann ich einen Druck in limitierter Auflage versteigern? Nein. Auktionslose müssen Unikate sein, etwa ein Gemälde, eine Zeichnung, eine Skulptur oder ein fotografischer Einzelabzug, die zum ersten Mal verkauft werden. Editionen und Reproduktionen werden als Druckprodukte verkauft, und Drucke können auf derselben Seite wie eine Auktion angeboten werden. Wann werde ich nach einer Auktion bezahlt? Per Banküberweisung 35 Tage nach der Zustellung des Werks. Der Zeitraum deckt die Zeit ab, in der ein Käufer ein Problem melden oder, sofern er das Recht dazu hat, widerrufen kann. Eine offene Meldung friert die Auszahlung ein, bis darüber entschieden ist. Was passiert, wenn der Höchstbietende nicht zahlt? Wenn seine Karte nicht belastet werden kann, bekommt er einen Zahlungslink und hat 48 Stunden Zeit. Danach wird der Verkauf storniert, seine Kaution verfällt, und er wird für weitere Gebote gesperrt. Das Los wird dann dem Bieter mit dem zweithöchsten Gebot zu seinem letzten Gebot angeboten. Kann ich ein Los zurückziehen, nachdem das Bieten begonnen hat? Nein. Sobald das Bieten beginnt, stehen die Lose, ihre Preise und die Termine fest, und ein Los mit einem Gebot in Höhe des Mindestpreises oder darüber wird beim Schließen verkauft. Bis zur Startzeit kannst du Lose frei ändern oder entfernen. Wie lange kann eine Auktion laufen, und wie viele Werke kann sie umfassen? Bis zu 60 Tage, mit 1 bis 200 Losen. Jedes Los darf an der längsten Seite bis zu 150 cm messen und bis zu 30 kg wiegen. Brauchen Bieter ein Konto? Nein. Wenn sie zum ersten Mal auf ein Los bieten, wird eine erstattungsfähige Kaution von 20 % ihres Maximalgebots, mindestens aber 100, auf der Karte reserviert. Sie wird freigegeben, wenn das Los schließt, es sei denn, sie gewinnen, dann wird sie auf ihre Rechnung angerechnet.

So funktionieren Auktionen auf creativehub