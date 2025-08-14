Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. INFORMATIONEN ÜBER UNS UND WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN

1.1 Wer wir sind. Wir sind Printspace Studios Limited (handelnd als theprintspace und Creative Hub), eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft. Unsere Handelsregisternummer lautet 06043884 und unser eingetragener Sitz befindet sich in 74 Kingsland Road, London, E2 8DL. Wir betreiben die Websites www.theprintspace.co.uk und creativehub.io.

1.1.1 theprintspace ist eine Druckerei für Fine-Art- und Fotodrucke; und

1.1.2 Creative Hub ist eine multifunktionale Plattform, auf der Künstler ihre digitalen Kunstwerke drucken, verkaufen, speichern und teilen können.

1.2 Wie Sie uns kontaktieren können. Sie können uns kontaktieren, indem Sie unser Kundenservice-Team unter +44 (0) 207 739 1060 anrufen oder uns an Info@theprintspace.co.uk bzw. 74 Kingsland Road London E2 8DL schreiben (montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr) oder über unsere Kontakt seite . Wir bemühen uns, alle Anfragen innerhalb einer angemessenen Zeit zu beantworten, haften jedoch nicht für etwaige Verzögerungen dabei.

1.3 Wie wir Sie kontaktieren können. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, tun wir dies telefonisch oder schriftlich an die E-Mail-Adresse oder Postanschrift, die Sie uns in Ihrer Bestellung angegeben haben.

1.4 „Schriftlich“ umfasst E-Mails. Wenn wir in diesen Bedingungen die Wörter „schriftlich“ oder „Schriftform“ verwenden, umfasst dies auch E-Mails.

2. DIESE BEDINGUNGEN

2.1 Unser Vertrag. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Bedingungen) gelten für Ihre Nutzung unserer Software und Websites und den Zugang dazu sowie für die Bestellung durch Sie und die Lieferung von Waren und Dienstleistungen durch uns an Sie (Vertrag). Keine weiteren Bedingungen gelten stillschweigend aufgrund von Handelsbrauch, Gewohnheit, Praxis oder Geschäftsbeziehung. Wir können diese Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern. Bitte prüfen Sie diese Bedingungen jedes Mal, wenn Sie unsere Waren oder Dienstleistungen nutzen möchten, um sicherzustellen, dass Sie die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bedingungen verstehen. Diese

Bedingungen wurden zuletzt im September 2019 aktualisiert.

2.2 Gilt nur für Unternehmen. Unsere Bedingungen gelten ausschließlich für Unternehmen. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen als Verbraucher erwerben, müssen Sie uns vor dem Kauf unserer Waren oder Dienstleistungen kontaktieren.

2.3 Warum Sie diese Bedingungen lesen sollten. Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie ein Konto bei uns erstellen oder eine Einladung eines bestehenden Kontoinhabers zur Nutzung unserer Dienste annehmen. Diese Bedingungen informieren Sie darüber, wer wir sind, wie wir Ihnen Waren und Dienstleistungen bereitstellen, wie Sie und wir den Vertrag ändern oder beenden können, wie eine Bestellung storniert werden kann, was zu tun ist, wenn ein Problem auftritt, und über weitere wichtige Informationen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass diese Bedingungen einen Fehler enthalten, kontaktieren Sie uns bitte, um dies zu besprechen.

2.4 Gesamte Vereinbarung. Der Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung zwischen uns in Bezug auf seinen Gegenstand dar. Sie bestätigen, dass Sie sich nicht auf Aussagen, Versprechen, Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen verlassen haben, die nicht im Vertrag festgelegt sind.

3. UNSER VERTRAG MIT IHNEN ÜBER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

3.1 Aufgabe Ihrer Bestellung. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bestellung für Waren oder Dienstleistungen aufzugeben. Jede Bestellung ist ein Angebot Ihrerseits, die in der Bestellung angegebenen Waren oder Dienstleistungen gemäß diesen Bedingungen zu kaufen.

3.2 Korrektur von Eingabefehlern. Unser Bestellvorgang ermöglicht es Ihnen, Fehler zu prüfen und zu korrigieren, bevor Sie Ihre Bestellung bei uns aufgeben. Bitte prüfen Sie die Bestellung sorgfältig, bevor Sie sie bestätigen. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Bestellung und jede Spezifikation, die Sie in einem Online-Formular übermitteln, oder jede von uns vor der Bereitstellung der Waren oder Dienstleistungen ausgestellte Rechnung (Bestellformular) vollständig und richtig ist.

3.3 Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung. Nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, erhalten Sie von uns eine E-Mail, in der wir den Eingang bestätigen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass Ihre Bestellung angenommen wurde. Die Annahme Ihrer Bestellung erfolgt wie in Ziffer 3.3 beschrieben.

3.4 Annahme Ihrer Bestellung. Die Annahme Ihrer Bestellung erfolgt mit Eingang der Zahlung; zu diesem Zeitpunkt kommt der Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande (Auftragsbestätigung). Der Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt erst zustande, wenn wir Ihnen die Auftragsbestätigung senden.

3.5 Wenn wir Ihre Bestellung nicht annehmen können. Wenn wir nach Annahme Ihrer Bestellung nicht in der Lage sind, Ihre Bestellung zu bearbeiten, werden wir Sie kontaktieren und Ihnen die Ware(n) oder Dienstleistungen nicht in Rechnung stellen. Dies kann daran liegen, dass die Waren nicht vorrätig sind, dass unerwartete Beschränkungen unserer Ressourcen vorliegen, die wir vernünftigerweise nicht einplanen konnten, dass wir einen Fehler im Preis oder in der Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen festgestellt haben, dass wir einen von Ihnen angegebenen Liefertermin nicht einhalten können oder dass Ihre Bestellung gegen unsere Bedingungen oder Richtlinien verstößt.

3.6 Ihre Bestellnummer. Wir weisen Ihrer Bestellung eine Bestellnummer zu und teilen Ihnen diese mit, wenn wir Ihre Bestellung annehmen. Es hilft uns, wenn Sie Ihre Bestellnummer angeben, wann immer Sie uns bezüglich Ihrer Bestellung kontaktieren.

4. IHR CREATIVE HUB KONTO

4.1 Unsere Dienste. Dies sind die Bedingungen, zu denen Sie die Creative Hub Website nutzen dürfen, um

unsere Dienste zu nutzen oder Waren zu bestellen. Um unsere Dienste zu nutzen, müssen Sie ein Creative Hub Konto (CH-Konto ) eröffnen. Die Eröffnung eines CH-Kontos ist kostenlos.

4.2 Creative Hub Konto. Damit wir Ihnen unsere Dienste bereitstellen können, müssen Sie:

4.2.1 sich registrieren und ein CH-Konto erstellen; und

4.2.2 den Schritten auf der Website folgen, um Ihre Fotos, Videos und Texte

(nachfolgend je nach Zusammenhang als Bilder oder Dateien bezeichnet) gemäß Ziffer 4.7 und Ziffer 10 in Ihr CH-Konto hochzuladen.

4.3 Es kann außerdem erforderlich sein, dass Sie Ihr CH-Konto über eine API oder ein Plugin/eine App für Ihr E-Commerce-Shop-Konto mit einem eigenen E-Commerce-Webshop mit eigener Domain verbinden (Ihr Shop ).

4.4 Nutzung unserer Websites. Wir können unsere Websites von Zeit zu Zeit aktualisieren und die Inhalte jederzeit ändern. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren. Wir geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien dafür ab, dass die Inhalte auf unseren Websites richtig, vollständig oder aktuell sind.

4.5 Keine Garantie für die Nutzung der Website. Wir garantieren nicht, dass unsere Website oder deren Inhalte stets verfügbar oder unterbrechungsfrei sind. Der Zugang zu unserer Website wird vorübergehend gestattet. Wir können unsere Websites ganz oder teilweise ohne Vorankündigung aussetzen, zurückziehen, einstellen oder ändern. Wir haften Ihnen gegenüber nicht, wenn unsere Website(s) oder Ihr CH-Konto aus irgendeinem Grund zu irgendeinem Zeitpunkt oder für irgendeinen Zeitraum nicht verfügbar sind.

4.6 Einhaltung weiterer Bedingungen. Bei der Bereitstellung unserer Dienste sind Sie dafür verantwortlich, Folgendes einzuhalten:

4.6.1 unsere Richtlinie zur zulässigen Nutzung und sicherzustellen, dass Inhalte, die Personen zu Ihren Bildern veröffentlichen, diese ebenfalls einhalten; und

4.6.2 unsere Website-Nutzungsbedingungen .

4.7 CH-Konto als Speichereinrichtung. Obwohl Ihr CH-Konto eine Speichereinrichtung für Ihre Dateien ist, müssen Sie sicherstellen, dass Sie auch über einen eigenen Speicher und ein eigenes Backup dieser Dateien verfügen; wir übernehmen keine Haftung für den vollständigen oder teilweisen Verlust der Dateien in Ihrem CH-Konto.

4.8 Hochladen und Teilen von Bildern. Wann immer Sie Bilder in Ihr CH-Konto hochladen, müssen Sie die Anweisungen zum Hochladen von Bildern, zum Teilen, zur Preisgestaltung und zur Abwicklung von Druckverkäufen Ihrer Bilder befolgen. Unser Upload-Vorgang ermöglicht es Ihnen, Fehler zu prüfen und zu korrigieren, bevor Sie Ihre Bilder mit Dritten teilen oder eine unserer Leistungen nutzen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Übermittlungen sorgfältig zu lesen und zu prüfen. Wenn Sie Ihre Dateien teilen, sind Sie dafür verantwortlich, dass:

4.8.1 alle Empfängerangaben richtig sind;

4.8.2 die zu teilenden Informationen richtig sind; und

4.8.3 der Empfänger diese Bedingungen gelesen und verstanden hat.

4.9 Kein Missbrauch des CH-Kontos. Sie erklären sich damit einverstanden, die Nutzung Ihres CH-Kontos nicht zu missbrauchen und es fair, in der erwarteten Weise und gemäß unserer Richtlinie zur zulässigen Nutzung zu verwenden. Jeder Missbrauch Ihres CH-Kontos (unabhängig davon, ob er einen Verstoß gegen unsere Richtlinie zur zulässigen Nutzung darstellt) kann zur sofortigen Kündigung Ihres CH-Kontos führen. Wir sind nicht verantwortlich für Verluste, die dadurch entstehen, dass wir Ihr CH-Konto gemäß dieser Ziffer kündigen.

4.10 Bestimmte Bilder drucken wir nicht. Nutzer dürfen uns nicht beauftragen, Bilder zu drucken, die Folgendes enthalten oder sich darauf beziehen:

4.10.1 rassistisches Material;

4.10.2 Material, das geeignet ist, zu Hass gegen eine Person oder Gruppe aufzustacheln;

4.10.3 verleumderisches oder anderweitig rechtlich angreifbares Material;

4.10.4 Material, das ehrverletzenden Charakter hat;

4.10.5 Bilder einer Straftat;

4.10.6 Material, dessen Verwendung oder Einbeziehung Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums Dritter verletzt; oder

4.10.7 Material, das gegen geltende Gesetze oder Rechtsvorschriften verstößt.

4.11 Bestimmte Informationen dürfen Sie nicht teilen. Nutzer dürfen keine Finanzinformationen, Staatsgeheimnisse, gestohlene oder gehackte Dateien, ausführbaren Code, medizinische Informationen, Pornografie, Glücksspiel, illegalen Handel, Kryptowährungstransaktionen oder sonstige gesetzlich oder von uns verbotene Informationen teilen.

4.12 Unsere Rechte im Hinblick auf Ihr Verhalten. Wir behalten uns das Recht vor:

4.12.1 Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden zu kontaktieren (und ihnen alle

erforderlichen Informationen bereitzustellen), falls wir zu der Auffassung gelangen, dass Bilder rechtswidrig oder für Ermittlungen einschlägiger Art relevant sind;

4.12.2 die Ausführung von Druckaufträgen zu verweigern, die nach unserer Einschätzung gegen diese Bedingungen verstoßen;

4.12.3 weitere Dienste gegenüber Personen zu verweigern, die wissentlich oder unwissentlich gegen diese Bedingungen oder gegen die in dieser Ziffer festgelegten Bedingungen verstoßen haben.

4.13 In Ihrem CH-Konto veröffentlichte Inhalte. Wir sind weder verantwortlich noch gegenüber Dritten haftbar für den Inhalt oder die Richtigkeit von Inhalten, die über Ihr CH-Konto geteilt oder anderweitig verbreitet werden.

4.14 Keine Verpflichtung zur Überprüfung von Bildern oder veröffentlichten Inhalten. Wir sind nicht verpflichtet, Bilder oder sonstige Inhalte zu überprüfen, die Sie oder Dritte auf unseren Websites veröffentlichen oder die mit Ihrem CH-Konto verknüpft sind. Wir können dies jedoch jederzeit tun, und wenn wir benachrichtigt werden oder anderweitig Kenntnis erlangen und nach unserem Ermessen der Ansicht sind, dass Ihr Bild oder sonstiger Inhalt nicht diesen Bedingungen entspricht, können wir dieses Bild oder diesen Inhalt entfernen.

4.15 Entfernen von Dateien oder Kündigung Ihres CH-Kontos. Sie können Ihre Dateien jederzeit von unserer Website und/oder aus Ihrem Shop entfernen und/oder Ihr CH-Konto (vorbehaltlich Ziffer 4.17) kündigen; Sie erklären sich jedoch damit einverstanden, dass wir bereits aufgegebene Bestellungen von Personen, die Ihre Bilder bestellen (Kunden ), weiterhin ausführen können und dass Sie für alle erbrachten Leistungen und/oder für die Ausführung dieser bereits aufgegebenen Bestellungen zahlen müssen.

4.16 Ihre Verantwortung für Ihr CH-Konto. Sie bestätigen uns, dass alle von Ihnen in Ihrem CH-Konto angegebenen Informationen wahr und richtig sind. Sie müssen die Informationen in Ihrem CH-Konto aktuell halten. Wir können die von Ihnen angegebenen Informationen zur Überprüfung Ihrer Identität verwenden. Wir können jede Registrierung nach unserem Ermessen ablehnen. Wir haften nicht für falsche Verkaufsinformationen in Ihrem Shop.

4.17 Vertraulichkeit des CH-Kontos. Sie müssen Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und alle sonstigen Registrierungs- und CH-Konto-Informationen vertraulich behandeln. Sie dürfen diese nicht an Dritte weitergeben. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass jemand anderes als Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort kennt, müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen und Ihre Angaben in Ihrem CH-Konto ändern.

4.18 Kündigung Ihres CH-Kontos. Sie können Ihr CH-Konto jederzeit kündigen.

4.18.1 Um zu kündigen, loggen Sie sich bitte in Ihr CH-Konto ein und folgen Sie den Anweisungen. Alternativ können Sie uns per E-Mail oder Telefon über die Kontaktdaten auf unserer Kontaktseite kontaktieren.

4.18.2 Wenn Ihr CH-Konto gekündigt wird (durch Sie oder uns), haben Sie keinen weiteren Zugang zu Ihrem CH-Konto. Ihre Dateien werden aus Ihrem CH-Konto gelöscht,

und wir unterstützen Ihre Kunstverkäufe nicht länger durch die Herstellung von Kunstdrucken Ihrer Bilder. Wir haften nicht für Verluste Ihres Unternehmens, wenn die Kündigung Ihres CH-Kontos auf Ihren Verstoß gegen diese Bedingungen zurückzuführen ist.

4.18.3 Wenn Sie vor der Kündigung Ihres CH-Kontos durch Sie oder uns eine der Leistungen oder Zusätzlichen Datenspeicher nutzen und/oder wenn ein Kunde eine Bestellung für eines Ihrer Bilder aufgibt, müssen Sie für diese Leistungen und/oder den Zusätzlichen Datenspeicher gemäß Ziffer 10.6(f) zahlen, soweit anwendbar.

4.18.4 Wenn ein Kunde vor der Kündigung Ihres CH-Kontos eine Bestellung für Drucke Ihrer Bilder aufgegeben hat, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Bestellung gemäß diesen Bedingungen weiterhin ausführen, unsere Gebühren berechnen und Ihr CH-Konto abrechnen können. Wir können auch entscheiden, diese Bestellung nicht auszuführen; in diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen.

4.19 Ablehnung der Registrierung eines CH-Kontos oder Sperrung eines CH-Kontos. Wir behalten uns das Recht vor, jeden Antrag auf Registrierung eines CH-Kontos und/oder jeden Antrag auf Zusätzlichen Datenspeicher jederzeit aus beliebigem Grund nach unserem Ermessen abzulehnen. Wir haben das Recht, jedes CH-Konto, jeden Benutzernamen oder jedes Passwort jederzeit zu sperren. Wir werden Sie benachrichtigen, wenn wir dies tun.

4.20 Erforderlichkeit eines Backups der Bilder. Die Bilder werden an mehreren geografischen Standorten gespeichert, um die Sicherheit und Verfügbarkeit der Bilder zu gewährleisten. Dennoch ist Ihr CH-Konto keine Speichereinrichtung für Ihre Bilder, und Sie müssen sicherstellen, dass Sie über einen eigenen Speicher und ein eigenes Backup verfügen, da Sie keinen weiteren Zugang zu Ihren Bildern haben werden.

5. UNSERE WAREN (DRUCK, AUFZIEHEN UND RAHMUNG)

5.1 Unsere Waren. Wir bieten eine Reihe von Waren an, darunter Druck, Aufziehen und Rahmung. Um Waren zu bestellen, müssen Sie den in Ziffer 4.2 beschriebenen Vorgang durchlaufen. Die Arten des Drucks sowie die Optionen für Aufziehen und Rahmung sind auf unserer Website in der jeweils aktualisierten Fassung verfügbar. Die Abbildungen der Waren auf unserer Website dienen nur zur Veranschaulichung. Wir werden die Bilder, die Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, innerhalb branchenüblicher Toleranzen mit den Drucken in Übereinstimmung bringen, sofern Sie das auf unserer Website beschriebene Farbmanagementverfahren (https://www.theprintspace.co.uk/guides/colour-accuracy/) sorgfältig befolgt haben und Ihre Geräte und Software auf dem neuesten Stand sind. Obwohl wir in dieser Angelegenheit voraussichtlich unser Ermessen und hohe Standards der Kundenbetreuung anwenden werden, um Ihre Zufriedenheit als Kunde sicherzustellen, tun wir dies nach unserem Ermessen, und unsere Beurteilung dessen, was als akzeptable Farbabweichung gilt, ist endgültig

5.2 Musterpakete. Sie können ein Musterpaket mit Drucken bestellen. Der Preis für die Musterdrucke ist auf unserer Website angegeben. Wir nehmen keine Rücksendungen von Musterpaketen an.

5.3 Zahlung für Waren. Die Zahlung für die Waren erfolgt gemäß Ziffer 11.2.

5.4 Lieferung der Waren. Wir senden Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, dass die Waren versandt wurden, und bemühen uns, die Waren wie folgt zu versenden:

5.4.1 Drucke werden innerhalb von 48 Stunden nach Annahme Ihrer Bestellung durch uns an die von Ihnen angegebene Adresse versandt; oder

5.4.2 aufgezogene Drucke werden innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme Ihrer Bestellung durch uns versandt; oder

5.4.3 handgefertigte gerahmte Drucke werden innerhalb von 10 Werktagen nach Annahme Ihrer Bestellung durch uns versandt; oder

Die oben genannten Zeitrahmen sind lediglich Zielvorgaben.

5.5 Wenn Sie vor 15 Uhr bestellen, können Sie Ihre Bestellung noch am selben Tag in 74 Kingsland Road, London, E2 8DL abholen.

5.6 Lieferkosten. Die Kosten für die Lieferung an Sie gemäß Ziffer 5.4.1 – 5.4.3 entsprechen den auf unserer Website angegebenen Kosten.

5.7 Abholung durch Sie. Wenn Sie darum gebeten haben, die Waren gemäß Ziffer 5.5 in unseren Geschäftsräumen abzuholen, können Sie diese jederzeit während unserer Geschäftszeiten von 9 bis 19 Uhr an Wochentagen (außer an gesetzlichen Feiertagen) bei uns abholen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Öffnungszeiten ohne Vorankündigung zu ändern.

5.8 Wir sind nicht verantwortlich für Verzögerungen außerhalb unserer Kontrolle. Wenn unsere Lieferung der Waren durch ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle verzögert wird, werden wir Sie so bald wie möglich kontaktieren, um Sie zu informieren, und Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Verzögerung zu minimieren. Sofern wir dies tun, haften wir nicht für durch das Ereignis verursachte Verzögerungen; besteht jedoch das Risiko einer erheblichen Verzögerung, können Sie

uns kontaktieren, um Ihre Bestellung zu stornieren und eine Rückerstattung für alle Waren zu erhalten, die Sie bezahlt, aber nicht erhalten haben.

5.9 Wenn Sie bei der Lieferung des Produkts nicht zu Hause sind. Wenn an Ihrer Adresse niemand zur Entgegennahme der Lieferung verfügbar ist und die Waren nicht durch Ihren Briefkasten passen, informiert Sie das Lieferunternehmen darüber, wie Sie Ihre Waren erhalten können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Geschäftsbedingungen des Lieferunternehmens.

5.10 Wenn Sie keine erneute Lieferung vereinbaren. Wenn Sie die Waren nicht wie vereinbart bei uns abholen oder wenn Sie nach einem fehlgeschlagenen Zustellversuch keine erneute Lieferung vereinbaren oder die Waren nicht in einem Lieferdepot abholen, werden wir Sie kontaktieren, um weitere Anweisungen zu erhalten, und können Ihnen Lagerkosten und etwaige weitere Lieferkosten in Rechnung stellen. Wenn wir Sie trotz angemessener Bemühungen nicht erreichen oder keine erneute Lieferung oder Abholung vereinbaren können, können wir den Vertrag beenden, und Sie erhalten eine Rückerstattung für alle Waren, die Sie bezahlt, aber nicht erhalten haben, abzüglich etwaiger Lieferkosten und sonstiger Verwaltungsgebühren, die mit der Lieferung, Handhabung und Lagerung Ihrer Waren verbunden sind.

5.11 Internationale Lieferung.

5.11.1 Wir liefern in die auf unserer Website aufgeführten Länder (Internationale Lieferziele). Für bestimmte Internationale Lieferziele gelten jedoch Beschränkungen für einige Waren; bitte prüfen Sie daher die Informationen auf dieser Seite sorgfältig, bevor Sie Waren bestellen.

5.11.2 Wenn Sie Waren über unsere Website zur Lieferung an eines der Internationalen Lieferziele bestellen, kann Ihre Bestellung Einfuhrzöllen und -steuern unterliegen, die erhoben werden, wenn die Lieferung das Zielland erreicht. Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf diese Abgaben haben und ihre Höhe nicht vorhersagen können.

5.11.3 Sie sind für die Zahlung etwaiger Einfuhrzölle und -steuern verantwortlich. Bitte wenden Sie sich vor Aufgabe Ihrer Bestellung an Ihr örtliches Zollamt, um weitere Informationen zu erhalten.

5.11.4 Sie müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften des Landes einhalten, für das die Waren bestimmt sind. Wir haften nicht und sind nicht verantwortlich, wenn Sie gegen ein solches Gesetz verstoßen.

5.12 Qualität der hochgeladenen Dateien. Sie müssen sicherstellen, dass alle auf unsere Website hochgeladenen Bilder von guter Qualität sind. Wir reproduzieren nur Waren, die dem hochgeladenen Bild entsprechen, und zwar im Rahmen der Beschränkungen von Druckart und Papier. Wir sind nicht verantwortlich für eine schlechte Druckqualität eines Bildes, wenn das hochgeladene Bild von schlechter Qualität war. Die maximale Upload-Größe beträgt 2 GB (2048 MB). Die Nichteinhaltung dieser Ziffer kann dazu führen, dass wir Ihre Bestellung nicht ausführen können.

5.13 Genauigkeit der Rahmen. Obwohl wir uns nach Kräften um größtmögliche Genauigkeit bemüht haben,

unterliegen die auf unserer Website angegebenen Größen, Gewichte, Kapazitäten, Abmessungen und Maße unserer Rahmen einer angemessenen branchenüblichen Toleranz, da einige unserer Rahmen handgefertigt sind.

5.14 Die Verpackung der Waren kann abweichen. Die Verpackung des Produkts kann von der in den Abbildungen auf unseren Websites gezeigten abweichen.

5.15 Sicherstellen, dass Ihre Maße richtig sind. Wenn wir einen Rahmen nach von Ihnen angegebenen Maßen anfertigen, sind Sie dafür verantwortlich, dass diese Maße richtig sind. Für Fehler, die auf uns übermittelte falsche Maße zurückzuführen sind, erhalten Sie keine Rückerstattung.

5.16 Wann Sie für die Waren verantwortlich werden. Die Waren gehen in Ihre Verantwortung über, sobald wir die Waren an die von Ihnen angegebene Adresse liefern oder an eine von Ihnen zur Abholung bei uns bevollmächtigte Person übergeben (diese muss die Bestellnummer und die Anzahl der abzuholenden Drucke angeben).

5.17 Wann die Waren in Ihr Eigentum übergehen. Die Waren gehen in Ihr Eigentum über, sobald wir die vollständige Zahlung erhalten haben.

6. UNSERE RECHTE ZUR ÄNDERUNG DER WAREN

6.1 Geringfügige Änderungen der Waren. Wir können die Waren ändern:

6.1.1 um Änderungen einschlägiger Gesetze und aufsichtsrechtlicher Anforderungen Rechnung zu tragen; und

6.1.2 um geringfügige technische Anpassungen und Verbesserungen der Qualität der verwendeten Materialien vorzunehmen. Diese Änderungen beeinträchtigen Ihre Nutzung der Waren nicht.

7. STORNIERUNG IHRER WARENBESTELLUNG

7.1 Sie können Ihre Bestellung möglicherweise stornieren oder ändern und eine Rückerstattung erhalten, bevor wir mit der Produktion Ihrer Waren beginnen. Bitte kontaktieren Sie uns (gemäß Ziffer 1.2) so bald wie möglich, um festzustellen, ob Sie Ihre Bestellung stornieren oder ändern können. Wir teilen Ihnen mit, ob die Änderung möglich ist. Falls sie möglich ist, informieren wir Sie über etwaige Änderungen des Preises der Waren, des Lieferzeitpunkts oder sonstiger Punkte, die infolge Ihrer gewünschten Änderung erforderlich wären, und bitten Sie zu bestätigen, ob Sie die Änderung durchführen möchten.

7.2 Sofern nicht von uns zugestimmt, gilt das Stornierungsrecht in Ziffer 7.1 jedoch nicht in folgenden

Fällen:

7.2.1 wenn die Produktion der Waren begonnen hat; und

7.2.2 bei Sonderanfertigungen oder nach Maß/auf Bestellung gefertigten Waren.

7.3 Stornierung Ihrer Bestellung aufgrund von etwas, das wir getan haben oder tun werden. Wenn Sie Ihre Bestellung aus einem der in Ziffer 7.3.1 bis 7.3.4 genannten Gründe stornieren möchten, endet der Vertrag sofort, und wir erstatten Ihnen den vollen Betrag für alle nicht gelieferten Waren. Die Gründe sind:

7.3.1 wir haben Sie über eine bevorstehende Änderung der Waren oder dieser Bedingungen informiert, mit der Sie nicht einverstanden sind;

7.3.2 wir haben Sie über einen Fehler im Preis oder in der Beschreibung der von Ihnen bestellten Waren informiert, und Sie möchten nicht fortfahren;

7.3.3 es besteht das Risiko, dass sich die Lieferung der Waren aufgrund von Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle erheblich verzögert; oder

7.3.4 Sie haben ein gesetzliches Recht, den Vertrag aufgrund eines Fehlverhaltens unsererseits zu beenden.

7.4 Wann wir die Rücksendekosten tragen. Wir tragen die Rücksendekosten:

7.4.1 wenn die Waren fehlerhaft oder falsch beschrieben sind; oder

7.4.2 wenn Sie Ihre Bestellung stornieren, weil wir Sie über eine bevorstehende Änderung des Produkts oder dieser Bedingungen, einen Fehler in der Preisangabe oder Beschreibung, eine Verzögerung

der Lieferung aufgrund von Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle informiert haben oder weil Sie aufgrund eines Fehlverhaltens unsererseits ein gesetzliches Recht dazu haben.

In allen anderen Fällen müssen Sie die Rücksendekosten tragen.

7.5 Wir sind nicht verantwortlich für Verzögerungen außerhalb unserer Kontrolle. Wenn unsere Lieferung der Waren durch ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle verzögert wird, werden wir Sie so bald wie möglich kontaktieren, um Sie zu informieren, und Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Verzögerung zu minimieren. Dies gilt beispielsweise, wenn es zu einer Verzögerung beim Erhalt der Waren oder von Teilen der Waren von einem ausländischen Lieferanten kommt. Sofern wir dies tun, haften wir nicht für durch das Ereignis verursachte Verzögerungen; besteht jedoch das Risiko einer erheblichen Verzögerung, können Sie uns kontaktieren, um den Vertrag zu beenden und eine Rückerstattung für alle Waren zu erhalten, die Sie bezahlt, aber nicht erhalten haben.

8. UNSERE GEWÄHRLEISTUNG FÜR WAREN

8.1 Ihre Rechte bei mangelhaften Waren. Wir gewährleisten, dass alle Waren bei Lieferung:

8.1.1 in allen wesentlichen Punkten ihrer Beschreibung und jeder einschlägigen Spezifikation im Bestellformular entsprechen;

8.1.2 frei von wesentlichen Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsmängeln sind;

8.1.3 von zufriedenstellender Qualität sind (im Sinne des Sale of Goods Act 1979); und

8.1.4 für jeden von uns angegebenen Zweck geeignet sind.

8.2 Keine Haftung für die Nichteinhaltung der Gewährleistung durch die Waren. Wir haften nicht dafür, dass die Waren die Gewährleistung in Ziffer 8.1 nicht erfüllen, wenn:

8.2.1 Sie diese Waren nach Anzeige eines Mangels bei uns weiter verwenden;

8.2.2 der Mangel darauf zurückzuführen ist, dass Sie unsere mündlichen oder schriftlichen Anweisungen zur Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Verwendung oder Wartung des Produkts oder (falls keine vorliegen) die gute Handelspraxis nicht befolgt haben;

8.2.3 der Mangel darauf zurückzuführen ist, dass wir eine von Ihnen gelieferte Zeichnung, ein Design oder eine Spezifikation im Bestellformular befolgt haben;

8.2.4 Sie das Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung verändern oder reparieren; oder

8.2.5 der Mangel auf normalen Verschleiß, vorsätzliche Beschädigung, Fahrlässigkeit oder anormale Betriebsbedingungen zurückzuführen ist.

Wir leisten keine Rückerstattung oder Ersatzlieferung in Bezug auf Angelegenheiten, die unter diese Ziffer fallen.

9. RÜCKERSTATTUNG/ERSATZ VON WAREN

9.1 Rückerstattungen. In den folgenden Fällen bieten wir eine vollständige Rückerstattung oder eine erneute Lieferung von Ersatzwaren am nächsten Werktag an:

9.1.1 die Waren sind beschädigt (nicht infolge von Ziffer 8.2);

9.1.2 die Waren entsprechen nicht der Gewährleistung in Ziffer 8.1; oder

9.1.3 die Waren stimmen nicht innerhalb einer angemessenen, branchenüblichen Toleranz mit der hochgeladenen Datei überein.

9.2 Nachweise zur Unterstützung der Rücksendung. Alle Rückerstattungsansprüche gemäß Ziffer 9.1 müssen durch die Rücksendung des beschädigten Produkts und einen gültigen Beleg belegt werden.

9.3 Ihre Rechte bei einem Mangel. Wenn ein Produkt einen Mangel oder ein sonstiges Problem aufweist, für das wir verantwortlich sind, verlangen wir die Rücksendung des Produkts (sofern möglich), und wenn wir die Verantwortung übernehmen, werden wir nach unserem Ermessen:

9.3.1 den Mangel beheben und ohne zusätzliche Kosten für Sie erneut an Sie liefern; oder

9.3.2 das Bild erneut drucken und ohne zusätzliche Kosten für Sie erneut an Sie liefern; oder

9.3.3 die Bestellung stornieren und Ihnen den vollen Betrag erstatten.

Wenn die Bestellung erneut an Sie geliefert wird, werden Ihnen keine zusätzlichen Kosten für den Nachdruck und die erneute Lieferung in Rechnung gestellt.

9.4 Wir haften nicht für Waren. Wir sind in den folgenden Fällen nicht zur Rückerstattung oder zum Ersatz von Produkten verpflichtet:

9.4.1 wenn der Mangel oder das sonstige Problem in Ihrer Verantwortung liegt, zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf Pixelierungsprobleme der Datei oder Farbprofilprobleme, die zu einer schlechten Farbwiedergabe führen;

9.4.2 das Produkt geringfügige Größenabweichungen infolge unzureichender Vorbereitung

der Dateien aufweist; oder

9.4.3 die Waren nach ihrer Lieferung untrennbar mit anderen Gegenständen vermischt wurden; oder

9.4.4 wenn Sie Ziffer 5.12 nicht eingehalten haben.

9.5 Änderungen aufgrund von Gesetzesänderungen. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation der Waren im Bestellformular zu ändern, wenn dies durch geltende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen erforderlich ist.

9.6 Was wir für die Abholung berechnen. Wenn Sie für die Rücksendekosten verantwortlich sind und wir das Produkt bei Ihnen abholen, berechnen wir Ihnen die uns direkt entstehenden Abholkosten.

9.7 Wie wir Ihnen Rückerstattungen leisten. Wenn Sie gemäß diesen Bedingungen Anspruch auf eine Rückerstattung haben, erstatten wir Ihnen den für die Waren gezahlten Preis einschließlich Lieferkosten über die von Ihnen verwendete Zahlungsmethode. Wir können jedoch wie nachstehend beschrieben Abzüge vom Preis vornehmen.

9.8 Wann Ihre Rückerstattung erfolgt. Wir leisten Ihnen zustehende Rückerstattungen so schnell wie möglich.

9.9 Für Ersatzlieferungen geltende Bedingungen. Diese Bedingungen gelten für alle Ersatzwaren, die wir gemäß Ziffer 8.2 liefern.

10. UNSERE LEISTUNGEN

10.1 Einhaltung der Spezifikation im Bestellformular. Vorbehaltlich unseres Rechts, die Spezifikation im Bestellformular zu ändern (siehe Ziffer 6.1), erbringen wir die Leistungen in allen wesentlichen Punkten gemäß der zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung auf unserer Website angegebenen Leistungsspezifikation.

10.2 Änderungen der Spezifikation im Bestellformular. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation der Leistungen zu ändern, wenn dies durch geltende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen erforderlich ist oder wenn die Änderung Art oder Qualität der Leistungen nicht wesentlich beeinträchtigt; wir werden Sie über ein solches Ereignis im Voraus informieren.

10.3 Rücknahme und Einstellung von Leistungen. Wir behalten uns das Recht vor, das Angebot einer unserer Leistungen zurückzuziehen, wenn dies durch geltende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen erforderlich ist oder aus einem anderen für den Betrieb unseres Geschäfts relevanten Grund; wir werden Sie über ein solches Ereignis im Voraus informieren. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die Ihnen dadurch entstehen, dass wir eine unserer Leistungen ändern oder zurückziehen.

10.4 Angemessene Sorgfalt und Sachkenntnis. Wir gewährleisten Ihnen, dass die Leistungen mit angemessener Sorgfalt und Sachkenntnis erbracht werden.

10.5 Leistungszeitpunkt. Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, alle in der Auftragsbestätigung angegebenen

Leistungstermine einzuhalten; diese Termine sind jedoch nur Schätzungen, und die Nichterbringung der Leistungen bis zu diesen Terminen berechtigt Sie nicht zur Kündigung des Vertrags.

10.6 Unsere Leistungen. Wir bieten eine Reihe von Leistungen an, die von Zeit zu Zeit aktualisiert und geändert werden können. Unsere Leistungen umfassen (zusammen „Leistungen“):

10.6.1 Print-Fulfilment-Bestellungen: Verbinden Sie Ihr CH-Konto über eine API oder ein Plugin/eine App für Ihr E-Commerce-Shop-Konto mit einem eigenen E-Commerce-Webshop mit eigener Domain (Ihr Shop). Sie müssen auf unserer Website die aktuellen Anforderungen und verfügbaren Optionen für Ihren Shop prüfen. Wenn ein Kunde einen Kunstdruck eines Bildes kauft, übernehmen wir die Abwicklung und belasten Ihre Karte mit den Kosten des Drucks. Ihr Shop liegt in Ihrer eigenen Verantwortung und ist ein System eines Dritten, über das wir keine Kontrolle haben.

Kunden können Kunstdrucke Ihrer Bilder über Ihren Shop kaufen. Wir drucken diese Drucke und liefern sie in Ihrem Namen an den Kunden. Wir verkaufen nicht direkt an den Kunden. Wir verkaufen den Druck im Rahmen unserer Leistungen an Sie, und Sie verkaufen das fertige Produkt an den Kunden.

Wenn Sie nicht möchten, dass wir eine Bestellung für Ihr Bild ausführen, müssen Sie uns so bald wie möglich und vor dem Versand der Bestellung an den Kunden kontaktieren. Wenn wir zustimmen, dass wir die Bestellung des Kunden stornieren können, müssen Sie dennoch für alle bereits von uns erbrachten Leistungen (wie den Druck) und alle sonstigen uns entstandenen Kosten zahlen.

Unsere Vertragsbeziehung besteht zwischen uns und Ihnen. Wir sind nicht verantwortlich für eine Beziehung zu Ihren Kunden.

Wir sind nicht dafür verantwortlich, ob Ihr Kunde ein Produkt wie

versprochen erhält oder ob Sie die Rechte zum Verkauf dieses Drucks hatten.

10.6.2 Open Calls: Ermöglicht Ihnen die Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen und offenen Ausschreibungen.

10.6.3 Teilen: Sie können die in Ihrem CH-Konto gespeicherten Dateien oder Projekte (Gruppen von Dateien) mit den folgenden Optionen an Dritte senden:

Auswahl zwischen hoher, mittlerer und niedriger Auflösung;

Senden an bestimmte Personen (unter Verwendung der E-Mail-Adresse als Kennung);

Erstellen eines Links, über den jeder, der den Link hat, auf die Dateien zugreifen und sie herunterladen kann;

optionaler Passwortschutz des Links;

optionales Hinzufügen von Wasserzeichen.

Wir sind nicht verantwortlich für Verstöße gegen lokale Gesetze in einer Rechtsordnung, in der Sie die Dateien teilen. Wir behalten uns das Recht vor, einzelne oder alle Ihre Dateien und Ihr CH-Konto zu löschen, wenn wir über einen Gesetzesverstoß benachrichtigt werden, oder Informationen bereitzustellen, um einer gesetzlichen Anforderung nachzukommen.

10.6.4 Speicher: Sie können bis zu 2 GB Medien (Bilder, Videos, Texte) in Ihrem

CH-Konto speichern (Basis Konto). Jeder Speicherplatz über 2 GB unterliegt dem

Zusätzlichen Datenspeicher. Der Zusätzliche Datenspeicher unterliegt unseren monatlichen Gebühren pro TB gemäß Ziffer 11.

Sie können jederzeit ein Upgrade Ihres CH-Kontos auf ein höheres Speichervolumen beantragen, vorbehaltlich der Zahlung der entsprechenden Gebühren; das Upgrade wird sofort wirksam. Wenn Sie Ihr CH-Konto während eines Abrechnungszeitraums upgraden, wird die erste zusätzliche Gebühr anteilig zum höheren Satz für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums berechnet.

Sie sind ab dem Datum Ihres Wechsels zum Zusätzlichen Datenspeicher und an jedem periodischen Verlängerungsdatum bis zur Kündigung zur Zahlung der Gebühren verpflichtet. Gebühren werden nicht zurückerstattet, auch wenn Sie den Zusätzlichen Datenspeicher nicht nutzen und/oder wenn Sie Ihr CH-Konto innerhalb eines Monats kündigen oder downgraden.

Wenn wir innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit keine Zahlung für Zusätzlichen Datenspeicher erhalten haben, können wir, unbeschadet aller sonstigen Rechte und Rechtsmittel, die uns zustehen, ohne Haftung Ihnen gegenüber Ihr CH-Konto auf ein Basiskonto zurücksetzen und alle Ihre Bilder entfernen, die nach unserem Ermessen das Speicherlimit eines Basiskontos überschreiten. Wir können jederzeit alle Beträge, die Sie uns schulden, mit allen Beträgen verrechnen, die wir Ihnen schulden.

Sie können jederzeit ein Downgrade Ihres CH-Kontos auf ein geringeres Speichervolumen beantragen; das Downgrade wird zum Ende des Abrechnungszeitraums wirksam.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Nutzung unserer Website den Bilddatenspeicherplatz überschreiten, den Sie beantragt und (falls zutreffend) bezahlt haben, können wir ohne Haftung Ihnen gegenüber alle Ihre Bilder entfernen, die nach unserem Ermessen das Speicherlimit überschreiten.

Wir sind berechtigt, unsere Gebühren für Zusätzlichen Datenspeicher jederzeit zu erhöhen; diese werden auf unserer Website aktualisiert. Wenn Sie Zusätzlichen Datenspeicher beantragt haben, informieren wir Sie über jede Erhöhung

der von Ihnen zu zahlenden Gebühren, und Sie können Ihr CH-Konto und/oder Ihren Zusätzlichen Datenspeicher jederzeit kündigen.

Wenn Sie sich für unsere „Cold Storage“-Dienste entscheiden, werden diese zu den auf unserer Website angegebenen Bedingungen und Gebühren erbracht. Wir bemühen uns, diese Daten innerhalb von 48 Stunden nach einer schriftlichen Aufforderung wiederherzustellen.

10.7 Maschinelles Lernen. Unsere Leistungen können künstliche Intelligenz wie maschinelles Lernen einsetzen, um Ihnen die Leistungen effizienter bereitzustellen und unser Leistungsangebot zu verbessern. Alle Ihnen gegebenen Empfehlungen werden jedoch lediglich als Empfehlungen bereitgestellt, und wir gewährleisten nicht, dass diese präzise oder richtig sind. Sie sind nicht verpflichtet, diese Empfehlungen anzunehmen, und wir übernehmen keine Haftung für Maßnahmen, die Sie infolge dieser Empfehlungen ergreifen.

11. PREIS UND ZAHLUNG FÜR WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

11.1 Unsere Gebühren. Unsere Gebühren für unsere Waren und Dienstleistungen, einschließlich Zusätzlichem Datenspeicher, sind auf www.theprintspace.co.uk www.theprintspace.com www.creativehub.io angegeben. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise von Zeit zu Zeit zu ändern.

11.2 Wann und wie Sie zahlen müssen. Wir akzeptieren Zahlungen mit Mastercard, Visa oder

PayPal. Wann Sie zahlen müssen, hängt davon ab, welches Produkt Sie kaufen:

11.2.1 Für Waren müssen Sie zahlen, bevor wir diese versenden. Wir belasten Ihre Kredit- oder Debitkarte erst, wenn wir die Waren an Sie versenden.

11.2.2 Für Dienstleistungen müssen Sie zahlen, bevor diese erbracht werden.

11.3 Währung. Die Abrechnung erfolgt je nach Ihrer Landeswährung entweder in Euro, Dollar oder Pfund Sterling. Wenn Ihre Landeswährung keine dieser Währungen ist, weisen wir Ihrem Konto eine Standardwährung zu.

11.4 Steuern. Für alle Print-Fulfilment-Bestellungen berechnen wir die Umsatzsteuer auf Grundlage einer Kombination der folgenden Informationen:

11.4.1 Ihr Wohnsitz- bzw. Sitzland;

11.4.2 das Land, in dem wir die Waren herstellen;

11.4.3 die Lieferadresse, an die wir die Waren senden. Wenn eine Bestellung also nicht der Umsatzsteuer unterliegt, sollte dies an der Kasse entsprechend ausgewiesen werden. Wir können die Bestellungen in unserer britischen oder deutschen (und ab kommendem Juni in unserer US-)Niederlassung ausführen. Wo wir die Bestellung ausführen, liegt vollständig in unserer eigenen Entscheidung.

Diese Umsatzsteuerberechnung ist lediglich ein Richtwert und darf nicht als verbindlich angesehen werden; alle Steuerverbindlichkeiten, die sich aus Bestellungen auf unserer Website ergeben, liegen in der Verantwortung des Nutzers.

11.5 Wo Sie den Preis für das Produkt finden. Der Preis des Produkts (einschließlich Umsatzsteuer) ist der Preis, der auf den Bestellseiten angegeben war, als Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben. Wir treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass der Ihnen mitgeteilte Preis des Produkts richtig ist. Bitte beachten Sie jedoch Ziffer 11.7 dazu, was geschieht, wenn wir einen Fehler im Preis des von Ihnen bestellten Produkts feststellen.

11.6 Wir geben Änderungen des Umsatzsteuersatzes weiter. Wenn sich der Umsatzsteuersatz zwischen Ihrem Bestelldatum und dem Datum, an dem wir das Produkt liefern, ändert, passen wir den von Ihnen zu zahlenden Umsatzsteuersatz an, es sei denn, Sie haben das Produkt bereits vollständig bezahlt, bevor die Änderung des Umsatzsteuersatzes wirksam wird.

11.7 Was geschieht, wenn wir den Preis falsch angegeben haben. Es ist stets möglich, dass trotz unserer besten Bemühungen einige der von uns verkauften Waren falsch bepreist sind. Wir prüfen die Preise in der Regel, bevor wir Ihre Bestellung annehmen, sodass wir, wenn der korrekte Preis des Produkts zu Ihrem Bestelldatum niedriger ist als unser zu Ihrem Bestelldatum angegebener Preis, den niedrigeren Betrag berechnen. Wenn der korrekte Preis des Produkts zu Ihrem Bestelldatum höher ist als der Ihnen angegebene Preis, kontaktieren wir Sie vor Annahme Ihrer Bestellung, um Ihre Anweisungen einzuholen. Wenn wir Ihre Bestellung annehmen und bearbeiten, obwohl ein Preisfehler offensichtlich und unverkennbar ist und von Ihnen vernünftigerweise als Fehlbepreisung hätte erkannt werden können, können wir den Vertrag beenden, Ihnen alle gezahlten Beträge erstatten und die Rückgabe aller an Sie gelieferten Waren verlangen.

11.8 Unser Aufrechnungsrecht. Sie müssen alle uns gemäß diesen Bedingungen geschuldeten Beträge vollständig und ohne Aufrechnung, Gegenforderung, Abzug oder Einbehalt zahlen (mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Steuerabzüge oder -einbehalte).

11.9 Wir können bei verspäteter Zahlung Zinsen berechnen. Wenn Sie eine Zahlung an uns nicht bis zum Fälligkeitsdatum leisten, können wir Ihnen Zinsen auf den überfälligen Betrag in Höhe von 8 % pro Jahr über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der NATWEST PLC berechnen. Diese Zinsen fallen täglich ab dem Fälligkeitsdatum bis zum Datum der tatsächlichen Zahlung des überfälligen Betrags an, unabhängig davon, ob vor oder nach einem Urteil. Sie müssen uns die Zinsen zusammen mit dem überfälligen Betrag zahlen.

12. EMPFEHLUNG NEUER KUNDEN UND SONSTIGE ANGEBOTE

12.1 Wenn Sie einen neuen Kunden in unser System einführen, gewähren wir Ihnen 10 % des Gesamtwerts (ohne Umsatzsteuer) der Ausgaben des neuen Kunden im ersten Jahr ab dessen erster Bestellung (Empfehlungsguthaben) als Guthaben, das für Druckaufträge ausgegeben werden kann. Dieses Empfehlungsguthaben hat keinen Geldwert und kann weder eingetauscht noch übertragen werden; es kann ausschließlich zur Verrechnung mit den Kosten von Online-Druckbestellungen bei CH verwendet werden. Um für das Empfehlungsguthaben in Betracht zu kommen, muss der neue Kunde:

12.1.1 seine Angaben zuvor noch nie zur Registrierung eines CH-Kontos verwendet oder eine Kredit- oder Debitkartenkennung zur Zahlung einer früheren Transaktion genutzt haben und darf von CH nicht als voraussichtlich dieselbe Person oder als im Namen derselben Person handelnd eingestuft werden; und

12.1.2 mehr als 25 £ (ohne Umsatzsteuer und vor Anwendung etwaiger Rabatte) für eine Druckbestellung oder Zusätzlichen Datenspeicher ausgegeben haben; und

12.1.3 Ihren eigenen eindeutigen Empfehlungscode (den wir Ihnen bereitgestellt haben) zum Zeitpunkt seines ersten Kaufs eingegeben haben oder durch eine Teilen- oder Dateiversand-Aktion, bei der Sie seine E-Mail-Adresse eingegeben haben, von Ihnen an uns empfohlen worden sein, ohne an der Kasse den Empfehlungscode eines anderen Nutzers verwendet zu haben.

12.2 Empfehlungsguthaben verfällt nach 36 Monaten, wenn es nicht genutzt wird.

12.3 Beim Einlösen von Druckguthaben für Druckbestellungen bleibt bei jeder Bestellung stets ein kleiner Restbetrag zu zahlen. Druckguthaben deckt Druckkosten niemals vollständig ab. Wenn das verfügbare Druckguthaben

die gesamten Druckkosten übersteigt, steht das verbleibende Druckguthaben für künftige Bestellungen zur Verfügung.

12.4 Jeder Missbrauch des Empfehlungsprogramms führt zur Stornierung des Empfehlungsguthabens. Bei der Feststellung, was einen Missbrauch des Empfehlungsprogramms darstellt, liegt die Entscheidung im alleinigen Ermessen von CH, und die Entscheidung von CH ist endgültig. Eine Korrespondenz hierzu wird nicht geführt.

12.5 Wir behalten uns das Recht vor, die Höhe des Empfehlungsguthabens zu ändern oder dieses Angebot jederzeit ohne Vorankündigung zurückzuziehen.

12.6 Von Zeit zu Zeit können wir verschiedene Anreize und Angebote für die Nutzung unserer Dienste oder die Empfehlung neuer Kunden anbieten (Angebote ). Die Bedingungen etwaiger Angebote sind auf unserer Website verfügbar. Wir behalten uns das Recht vor, jedes der Angebote jederzeit zu ändern oder zurückzuziehen. Wir erfüllen alle Angebote, die den Bedingungen entsprechen, bis zu dem Datum, an dem sie von unserer Website zurückgezogen wurden.

13. GEISTIGES EIGENTUM

13.1 Definition der Rechte des geistigen Eigentums. Für die Zwecke dieser Vereinbarung bezeichnet Rechte des geistigen Eigentums Patente, Gebrauchsmuster, Rechte an Erfindungen, Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, Marken und Dienstleistungsmarken, Geschäftsbezeichnungen und Domainnamen, Rechte an Ausstattung und Erscheinungsbild (Get-up und Trade Dress), Goodwill und das Recht, wegen Passing-off oder unlauteren Wettbewerbs zu klagen, Designrechte, Datenbankrechte, Rechte zur Nutzung und zum Schutz der Vertraulichkeit vertraulicher Informationen (einschließlich Know-how und Geschäftsgeheimnissen) sowie alle sonstigen Rechte des geistigen Eigentums, jeweils unabhängig davon, ob eingetragen oder nicht eingetragen, und einschließlich aller Anmeldungen und Rechte, solche Rechte anzumelden und erteilt zu bekommen, zu verlängern oder zu erweitern und Priorität daraus zu beanspruchen, sowie alle ähnlichen oder gleichwertigen Rechte oder Schutzformen, die jetzt oder in Zukunft in irgendeinem Teil der Welt bestehen oder bestehen werden.

13.2 Wenn Sie uns Ihre Bilder, Inhalte, Nachrichten oder Kontakte (Ihre Materialien) bereitstellen, sind Sie

Inhaber aller Rechte des geistigen Eigentums an Ihren Materialien. Wir erwerben keine Rechte an Ihren Materialien, mit Ausnahme der in Ziffer 13.5 gewährten Lizenz.

13.3 Ihre Zusicherungen. Sie sichern uns zu, dass:

13.3.1 Sie der alleinige rechtliche und wirtschaftliche Eigentümer aller Bilder sind, die Sie in Ihr CH-Konto hochladen, und alle Rechte des geistigen Eigentums daran besitzen (oder über die erforderliche Lizenz verfügen);

13.3.2 Sie keine Rechte des geistigen Eigentums an den Bildern an Dritte lizenziert oder abgetreten haben;

13.3.3 die Bilder Ihr eigenes Originalwerk sind und weder ganz noch teilweise aus einer anderen Quelle kopiert wurden;

13.3.4 Sie die volle Befugnis haben, uns den Druck (und Nachdruck) der Bilder zu lizenzieren;

13.3.5 Sie, wenn Sie Ihre Bilder teilen, die volle Befugnis haben, dem

Dritten zu lizenzieren und zu gestatten, Ihre Bilder gemäß diesen Bedingungen und den von Ihnen erteilten Berechtigungen herunterzuladen, zu drucken und/oder zu verkaufen;

13.3.6 die Bilder kein Material enthalten, das Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt, einschließlich Vertraulichkeitsrechten, und ihre Verwertung keine Person der Missachtung eines Gerichts aussetzt oder gegen eine gesetzliche Bestimmung verstößt; und

13.3.7 Ihnen nach vollständiger und angemessener Prüfung keine Ansprüche Dritter bekannt sind, wonach die Bilder oder darin enthaltenes bereits bestehendes Material oder die Verwertung der Bilder durch Sie, uns oder einen Kunden Rechte Dritter verletzt haben oder verletzen werden, und Sie sich verpflichten, uns unverzüglich zu informieren, wenn Ihnen ein solcher Anspruch bekannt wird.

13.4 Offenlegung Ihrer Identität gegenüber Dritten. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass wir das Recht haben, Ihre Identität gegenüber jedem Dritten offenzulegen, der geltend macht, dass von Ihnen in Ihr CH-Konto eingestellte oder hochgeladene Bilder eine Verletzung seiner Rechte des geistigen Eigentums darstellen, sofern die Verweigerung einer solchen Offenlegung dazu führen würde, dass wir (oder unsere Vertreter oder Tochtergesellschaften) gegen das Gesetz verstoßen.

13.5 Unsere Lizenz zur Nutzung der Bilder. Sie erklären sich damit einverstanden, uns für die Dauer des Vertrags eine vollständig bezahlte, weltweite, nicht ausschließliche, gebührenfreie Lizenz zur Vervielfältigung der Bilder zum Zwecke der Erbringung unserer Leistungen zu gewähren, um:

13.6 Drucke (und erforderliche Nachdrucke) Ihrer Bilder herzustellen, die von Kunden über Ihren Shop bestellt werden;

13.7 Ihnen Funktionen wie Miniaturansichten der Bilder, Bildvorschauen, Kommentare, Sortieren, Bearbeiten und Teilen bereitzustellen;

13.8 die von Ihnen für Ihre Kunden bestellten Kunstdrucke dieser Bilder gemäß diesen Bedingungen auszuführen; und

13.9 für eine solche Nutzung durch uns, wie sie für die Erbringung von Dienstleistungen durch unser Unternehmen erforderlich sein kann.

13.10 Ihre Pflicht, uns zu benachrichtigen. Sie müssen uns unverzüglich benachrichtigen über:

13.10.1 jede tatsächliche, angedrohte oder vermutete Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die Ihnen bekannt wird; und

13.10.2 jeden Ihnen bekannt werdenden Anspruch eines Dritten, wonach die Bilder Rechte einer anderen Person verletzen.

13.11 Entfernung von Bildern aus Ihrem CH-Konto. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir solche Bilder sofort aus Ihrem CH-Konto entfernen und alle noch nicht versandten Kundenbestellungen für solche Bilder stornieren können. Wenn Kundenbestellungen für Ihre Bilder bereits versandt wurden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die Rückgabe der Waren verlangen (sofern möglich) und/oder als Ihr Vertreter mit den Kunden verfahren können.

13.12 Ihre Haftung. Sie werden uns alle Verbindlichkeiten, Kosten, Aufwendungen, Schäden und Verluste, die uns aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen wegen Rechten des geistigen Eigentums in Bezug auf Ihre Bilder entstehen, vollständig erstatten und ersetzen.

13.13 Sonstige Rechte des geistigen Eigentums. Alle Rechte des geistigen Eigentums an oder aus oder im Zusammenhang mit den Leistungen (mit Ausnahme der Rechte des geistigen Eigentums an von Ihnen bereitgestellten Bildern) stehen uns zu.

14. VERTRAULICHKEIT

14.1 Jeder von uns verpflichtet sich, während der Laufzeit des Vertrags zu keinem Zeitpunkt vertrauliche Informationen über das Geschäft, die Angelegenheiten, Kunden, Auftraggeber oder Lieferanten des jeweils anderen gegenüber Dritten offenzulegen, soweit dies nicht nach Ziffer 14.2 gestattet ist.

14.2 Jeder von uns darf die vertraulichen Informationen des anderen offenlegen:

14.2.1 gegenüber denjenigen unserer jeweiligen Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter, Subunternehmer oder Berater, die diese Informationen zur Erfüllung unserer jeweiligen Verpflichtungen aus dem Vertrag kennen müssen. Jeder von uns stellt sicher, dass diese Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter, Subunternehmer oder Berater diese Ziffer 14 einhalten; und

14.2.2 soweit dies durch Gesetz, ein zuständiges Gericht oder eine Regierungs- oder Aufsichtsbehörde verlangt wird.

14.3 Jeder von uns darf die vertraulichen Informationen des anderen nur zur Erfüllung unserer jeweiligen Verpflichtungen aus dem Vertrag verwenden.

15. UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHNEN ENTSTANDENE VERLUSTE ODER SCHÄDEN

15.1 Nichts in diesen Bedingungen beschränkt oder schließt unsere Haftung aus für:

15.1.1 Tod oder Körperverletzung, verursacht durch unsere Fahrlässigkeit oder die Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer (soweit zutreffend);

15.1.2 Betrug oder arglistige Täuschung;

15.1.3 Verletzung der nach Section 12 des Sale of Goods Act 1979 oder Section 2 des Supply of Goods and Services Act 1982 stillschweigend geltenden Bedingungen; oder

15.1.4 fehlerhafte Waren nach dem Consumer Protection Act 1987; oder

15.1.5 jede Angelegenheit, in Bezug auf die es für uns rechtswidrig wäre, die Haftung auszuschließen oder

zu beschränken.

15.2 Soweit nicht ausdrücklich in Ziffer 8.1 festgelegt, sind alle nach Sections 13 bis 15 des Sale of Goods Act 1979 und Sections 3 bis 5 des Supply of Goods and Services Act 1982 stillschweigend geltenden Bedingungen ausgeschlossen.

15.3 Vorbehaltlich Ziffer 15.1:

15.3.1 haften wir Ihnen gegenüber nicht, weder aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, für entgangenen Gewinn oder für indirekte oder Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag zwischen uns entstehen;

15.3.2 haften wir nicht für Verluste, Ansprüche oder Klagen Dritter; und

15.3.3 ist unsere Gesamthaftung Ihnen gegenüber für alle sonstigen Verluste, die aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag zwischen uns entstehen, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, beschränkt auf

100 % der von Ihnen für Waren und Dienstleistungen im Rahmen dieses Vertrags gezahlten Gesamtbeträge und übersteigt in keinem Fall 50.000 £.

16. WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERWENDEN DÜRFEN

16.1 Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben.

17. SONSTIGE WICHTIGE BESTIMMUNGEN

17.1 Wir können diese Vereinbarung auf Dritte übertragen. Wir können unsere Rechte und Pflichten aus diesen Bedingungen auf eine andere Organisation übertragen.

17.2 Sie benötigen unsere Zustimmung, um Ihre Rechte auf Dritte zu übertragen (mit der Ausnahme, dass Sie unsere Garantie stets übertragen können). Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten aus diesen Bedingungen nur dann auf eine andere Person übertragen, wenn wir dem schriftlich zustimmen.

17.3 Niemand sonst hat Rechte aus diesem Vertrag (mit Ausnahme einer Person, an die Sie Ihre Garantie weitergeben). Dieser Vertrag besteht zwischen Ihnen und uns. Keine andere Person hat das Recht, eine seiner Bestimmungen durchzusetzen.

17.4 Wenn ein Gericht einen Teil dieses Vertrags für rechtswidrig erklärt, bleibt der Rest in Kraft. Jeder Absatz dieser Bedingungen gilt eigenständig. Wenn ein Gericht oder eine zuständige Behörde entscheidet, dass einer davon rechtswidrig ist, bleiben die übrigen Absätze in vollem Umfang in Kraft.

17.5 Änderung dieser Bedingungen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern, um Folgendes besser abzubilden:

17.5.1 Gesetzesänderungen;

17.5.2 aufsichtsrechtliche Anforderungen; oder

17.5.3 Verbesserungen unserer Leistungen.

17.6 Auch wenn wir die Durchsetzung dieses Vertrags verzögern, können wir ihn später noch durchsetzen. Wenn wir nicht sofort darauf bestehen, dass Sie etwas tun, wozu Sie nach diesen Bedingungen verpflichtet sind, oder wenn wir Maßnahmen gegen Sie wegen Ihres Vertragsverstoßes verzögern, bedeutet dies nicht, dass Sie diese Dinge nicht tun müssen, und es hindert uns nicht daran, zu einem späteren Zeitpunkt Maßnahmen gegen Sie zu ergreifen. Wenn Sie beispielsweise eine Zahlung versäumen und wir diese nicht anmahnen, aber die Waren weiterhin liefern, können wir die Zahlung dennoch zu einem späteren Zeitpunkt von Ihnen verlangen.

17.7 Keine Partnerschaft. Nichts in dieser Vereinbarung soll eine Partnerschaft oder ein Joint Venture zwischen den Parteien begründen oder als solche gelten oder eine Partei ermächtigen, Verpflichtungen für oder im Namen einer anderen Partei einzugehen oder unsere Markenzeichen oder Dienste zu nutzen, soweit nicht ausdrücklich in den Ziffern vorgesehen.

17.8 Welches Recht für diesen Vertrag gilt und wo Sie als Unternehmen Klage erheben können. Wenn Sie ein Unternehmen sind, unterliegen alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag zwischen uns oder dessen Gegenstand oder Zustandekommen entstehen (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), dem Recht von England und Wales und sind nach diesem auszulegen; die Gerichte von England und Wales haben die ausschließliche Zuständigkeit für die Beilegung solcher Streitigkeiten oder Ansprüche.