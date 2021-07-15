theprintspace bietet einen erstklassigen API-Service für Kunstdrucke mit schneller Abwicklung, wettbewerbsfähigen Preisen und einem unvergleichlichen Kundenservice. Wenn du auf der Suche nach einer Kunstdruck-API für deinen Online-Kunstshop, deine App oder Galerie bist, dann kontaktiere uns. Alternativ kannst du auch mit der Integration der API beginnen, indem du ganz einfach auf den untenstehenden Link klickst.
Deine Kunstdruckbestellungen werden mit unserem White-Label-Service automatisch auf Abruf abgewickelt. Füge ganz einfach dein Logo auf dem Versandetikett und ein optionales Zertifikat, das eine limitierte Auflage bestätigt, hinzu.
Einfaches Einrichten
Einfache Integration
Mit unserer öffentlichen Selbstbedienungs-API kannst du mithilfe der API-Dokumentation und der Einrichtungsanleitung sofort loslegen. Du benötigst Hilfe oder du möchtest mit jemandem sprechen? KontaktierenSie uns!
Unsere Kunstdruck-API bietet umfangreiche Funktionen, mit denen du deine Druckprodukte schnell einrichten und deine Kunstverkäufe einfach verwalten kannst. Sorge dafür, dass deine Kunden zufrieden sind. Eine schnelle Auftragsabwicklung und eingehaltene Liefertermine sind für uns selbstverständlich.
Aufträge erstellen
Einfaches Erstellen und Bearbeiten von Kunstdruckaufträgen Ihrer Kunden
Lieferoptionen
Wählen Sie zwischen Post- und Kurierversand. Wir berechnen Ihnen eine Pauschale von 9€ für den weltweiten Postversand
Versand-Benachrichtigungen
Erhalten Sie automatisch Versandbenachrichtigungen und Tracking-Codes über Webhooks
Abbuchung bei Auftragserfüllung
Wir belasten Sie mit den Herstellungskosten bei der Auftragserfüllung
"Die API, die theprintspace entwickelt hat, ermöglicht es uns, auf einfache Weise Kunstwerke zum Verkauf anzubieten, Kundenbestellungen zu erfüllen, sie dank der Dropshipping-Optionen zu einem fairen Preis zu versenden und unsere Kunden sogar zu benachrichtigen, wenn ihre Drucke versandt werden, um einen wirklich kompletten Kundenservice zu bieten. So konnten wir unseren Umsatz steigern, Zeit sparen und unseren Lesern einen erstklassigen Service bieten."