"Die API, die theprintspace entwickelt hat, ermöglicht es uns, auf einfache Weise Kunstwerke zum Verkauf anzubieten, Kundenbestellungen zu erfüllen, sie dank der Dropshipping-Optionen zu einem fairen Preis zu versenden und unsere Kunden sogar zu benachrichtigen, wenn ihre Drucke versandt werden, um einen wirklich kompletten Kundenservice zu bieten. So konnten wir unseren Umsatz steigern, Zeit sparen und unseren Lesern einen erstklassigen Service bieten."

Evan Pricco Editor-in-Chief, Juxtapoz Magazine