Einleitung

Willkommen zur Datenschutzerklärung von Printspace Studios Limited.

Printspace Studios Limited (Printspace ) respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie unsere Website besuchen (unabhängig davon, von wo aus Sie sie besuchen) und unsere Software und Dienste nutzen, und klärt Sie über Ihre Datenschutzrechte und darüber auf, wie das Gesetz Sie schützt. Informationen darüber, wie wir mit Cookies umgehen, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie

Diese Datenschutzerklärung ist in mehrere Abschnitte gegliedert, sodass Sie direkt zu den unten aufgeführten Bereichen gelangen können. Bitte nutzen Sie auch das Glossar, um die Bedeutung einiger in dieser Datenschutzerklärung verwendeter Begriffe nachzuschlagen.

Wichtige Informationen und wer wir sind Die Daten, die wir über Sie erheben Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Internationale Datenübermittlungen Datensicherheit Speicherdauer Ihre gesetzlichen Rechte Glossar

1. Wichtige Informationen und wer wir sind

Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung soll Sie darüber informieren, wie Printspace Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Websites www.theprintspace.co.uk und creativehub.io erhebt und verarbeitet, einschließlich aller Daten, die Sie über diese Website bereitstellen, wenn Sie unsere Software und Dienste nutzen, sich für unseren Newsletter anmelden, ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben oder an einem Wettbewerb teilnehmen.

Unsere Websites richten sich nicht an Kinder, und wir erheben wissentlich keine Daten über Kinder.

Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzerklärung zusammen mit allen anderen Datenschutzerklärungen oder Hinweisen zur fairen Verarbeitung lesen, die wir Ihnen bei bestimmten Gelegenheiten zur Verfügung stellen, wenn wir personenbezogene Daten über Sie erheben oder verarbeiten, damit Sie vollständig darüber informiert sind, wie und warum wir Ihre Daten verwenden. Diese Datenschutzerklärung ergänzt andere Hinweise und Datenschutzerklärungen und soll diese nicht ersetzen. Verantwortlicher

Printspace ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten und für diese zuständig (in dieser Datenschutzerklärung zusammenfassend als „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet).

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der für die Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung zuständig ist. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, einschließlich Anfragen zur Ausübung Ihrer gesetzlichen Rechte , wenden Sie sich bitte über die unten angegebenen Kontaktdaten an den Datenschutzbeauftragten. Kontaktdaten

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu unseren Datenschutzpraktiken haben, können Sie unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt kontaktieren:

Vollständiger Name der juristischen Person: Printspace Studios Limited (handelnd als theprintspace und Creative Hub )

E-Mail-Adresse: Info@theprintspace.co.uk

Postanschrift: 74 Kingsland Road London E2 8DL

Sie haben das Recht, sich jederzeit beim Information Commissioner’s Office (ICO ) , der britischen Aufsichtsbehörde für Datenschutzfragen (www.ico.org.uk ), zu beschweren. Wenn Sie in der EU ansässig sind, können Sie sich darüber hinaus auch an die Datenschutzaufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzlandes wenden (in Deutschland: die zuständige Landesdatenschutzbehörde). Wir würden es jedoch begrüßen, wenn wir die Gelegenheit erhielten, Ihre Anliegen zu klären, bevor Sie sich an das ICO wenden. Bitte kontaktieren Sie uns daher zunächst.

Änderungen der Datenschutzerklärung und Ihre Pflicht, uns über Änderungen zu informieren

Wir überprüfen unsere Datenschutzerklärung regelmäßig. Diese Version wurde zuletzt im September 2019 aktualisiert.

Frühere Versionen können Sie bei uns anfordern.

Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, richtig und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während unserer Geschäftsbeziehung ändern.

Links zu Dritten

Unsere Websites können Links zu Websites, Plug-ins und Anwendungen Dritter enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen aktivieren, können Dritte möglicherweise Daten über Sie erheben oder weitergeben. Wir haben keine Kontrolle über diese Websites Dritter und sind nicht für deren Datenschutzerklärungen verantwortlich. Wenn Sie unsere Website verlassen, empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärung jeder Website zu lesen, die Sie besuchen.

2. Die Daten, die wir über Sie erheben

Personenbezogene Daten bzw. personenbezogene Informationen sind alle Informationen über eine natürliche Person, anhand derer diese Person identifiziert werden kann. Dazu gehören keine Daten, bei denen die Identität entfernt wurde (anonyme Daten).

Wir können verschiedene Arten personenbezogener Daten über Sie erheben, verwenden, speichern und übermitteln, die wir wie folgt gruppiert haben:

Identitätsdaten umfassen Vorname, Nachname, Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Anrede/Titel, Geburtsdatum und Geschlecht.

umfassen Vorname, Nachname, Benutzername oder eine ähnliche Kennung, Familienstand, Anrede/Titel, Geburtsdatum und Geschlecht. Kontaktdaten umfassen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern.

umfassen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern. Finanzdaten umfassen Bankkonto- und Zahlungskartendaten.

umfassen Bankkonto- und Zahlungskartendaten. Transaktionsdaten umfassen Angaben zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie weitere Angaben zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns erworben haben.

umfassen Angaben zu Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie weitere Angaben zu Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns erworben haben. Technische Daten umfassen die Internetprotokoll-(IP-)Adresse, Ihre Anmeldedaten, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Typen und Versionen von Browser-Plug-ins, Betriebssystem und Plattform sowie weitere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf diese Website verwenden.

umfassen die Internetprotokoll-(IP-)Adresse, Ihre Anmeldedaten, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Typen und Versionen von Browser-Plug-ins, Betriebssystem und Plattform sowie weitere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf diese Website verwenden. Profildaten umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, von Ihnen getätigte Käufe oder Bestellungen, wenn Sie auf ein kostenpflichtiges Konto upgraden, Ihre Interessen, Präferenzen, Feedback und Umfrageantworten.

umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, von Ihnen getätigte Käufe oder Bestellungen, wenn Sie auf ein kostenpflichtiges Konto upgraden, Ihre Interessen, Präferenzen, Feedback und Umfrageantworten. Nutzungsdaten umfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und Dienste sowie Ihr Konto nutzen, einschließlich des Teilens, Bearbeitens, Anzeigens und Verschiebens von Dateien oder Ordnern.

umfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und Dienste sowie Ihr Konto nutzen, einschließlich des Teilens, Bearbeitens, Anzeigens und Verschiebens von Dateien oder Ordnern. Marketing- und Kommunikationsdaten umfassen Ihre Präferenzen hinsichtlich des Erhalts von Marketing von uns sowie Ihre Kommunikationspräferenzen.

umfassen Ihre Präferenzen hinsichtlich des Erhalts von Marketing von uns sowie Ihre Kommunikationspräferenzen. Bilddaten umfassen Dateien, Dokumente, Fotos, Kommentare, Nachrichten (sowie damit verbundene Informationen), die mit Bildern verknüpft sind, die Sie auf unsere Websites hochladen.

umfassen Dateien, Dokumente, Fotos, Kommentare, Nachrichten (sowie damit verbundene Informationen), die mit Bildern verknüpft sind, die Sie auf unsere Websites hochladen. Kontaktdaten umfassen die Angaben zu Ihren Kontakten, mit denen Sie auf unseren Websites Informationen teilen können oder auch nicht.

Wir erheben, verwenden und teilen außerdem aggregierte Daten wie statistische oder demografische Daten für beliebige Zwecke. Aggregierte Daten können aus Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet werden, gelten rechtlich jedoch nicht als personenbezogene Daten, da diese Daten Ihre Identität nicht direkt oder indirekt offenlegen. Beispielsweise können wir Ihre Nutzungsdaten aggregieren, um den Prozentsatz der Nutzer zu berechnen, die eine bestimmte Website-Funktion verwenden. Wenn wir jedoch aggregierte Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombinieren oder verknüpfen, sodass Sie direkt oder indirekt identifiziert werden können, behandeln wir die kombinierten Daten als personenbezogene Daten, die gemäß dieser Datenschutzerklärung verwendet werden.

Wir erheben keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten über Sie (dazu gehören Angaben zu Ihrer rassischen oder ethnischen Herkunft, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, Ihrem Sexualleben, Ihrer sexuellen Orientierung, politischen Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Informationen über Ihre Gesundheit sowie genetische und biometrische Daten). Ebenso erheben wir keine Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.

Wenn Sie keine personenbezogenen Daten bereitstellen

Wenn wir personenbezogene Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Bedingungen eines mit Ihnen geschlossenen Vertrags erheben müssen und Sie diese Daten auf Anfrage nicht bereitstellen, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, den Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen geschlossen haben oder abzuschließen versuchen (zum Beispiel, um Ihnen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen). In diesem Fall müssen wir möglicherweise ein Produkt oder eine Dienstleistung, die Sie bei uns beziehen, stornieren; wir werden Sie jedoch zu gegebener Zeit darüber informieren.

3. Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben?

Wir verwenden verschiedene Methoden, um Daten von Ihnen und über Sie zu erheben, unter anderem durch:

Direkte Interaktionen. Sie können uns Ihre Identitäts-, Kontakt-, Bild-, Profil- und Finanzdaten mitteilen, indem Sie Formulare ausfüllen oder per Post, Telefon, E-Mail oder auf andere Weise mit uns korrespondieren. Dies umfasst personenbezogene Daten, die Sie bereitstellen, wenn Sie:

Sie können uns Ihre Identitäts-, Kontakt-, Bild-, Profil- und Finanzdaten mitteilen, indem Sie Formulare ausfüllen oder per Post, Telefon, E-Mail oder auf andere Weise mit uns korrespondieren. Dies umfasst personenbezogene Daten, die Sie bereitstellen, wenn Sie: ein Konto auf unseren Websites erstellen;

unsere Dienste abonnieren;

eine Bestellung für unsere Produkte oder Dienstleistungen aufgeben;

den Erhalt von Marketing anfordern;

an einem Wettbewerb, einer Werbeaktion oder einer Umfrage teilnehmen; oder

uns Feedback geben oder uns kontaktieren;

mit uns kommunizieren.

Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Während Sie mit unserer Website interagieren, erheben wir automatisch technische Daten über Ihre Geräte, Ihr Surfverhalten und Ihre Nutzungsmuster. Wir erheben diese personenbezogenen Daten mithilfe von Cookies, Serverprotokollen und anderen ähnlichen Technologien. Wir können auch technische Daten über Sie erhalten, wenn Sie andere Websites besuchen, die unsere Cookies verwenden. Bitte beachten Sie unsere Cookie-Richtlinie

Während Sie mit unserer Website interagieren, erheben wir automatisch technische Daten über Ihre Geräte, Ihr Surfverhalten und Ihre Nutzungsmuster. Wir erheben diese personenbezogenen Daten mithilfe von Cookies, Serverprotokollen und anderen ähnlichen Technologien. Wir können auch technische Daten über Sie erhalten, wenn Sie andere Websites besuchen, die unsere Cookies verwenden. Bitte beachten Sie unsere Cookie-Richtlinie Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen. Wir erhalten personenbezogene Daten über Sie von verschiedenen Dritten und aus öffentlichen Quellen, wie nachstehend aufgeführt:

Wir erhalten personenbezogene Daten über Sie von verschiedenen Dritten und aus öffentlichen Quellen, wie nachstehend aufgeführt: Technische Daten von Analyseanbietern wie Google mit Sitz außerhalb der EU.

Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern technischer, Zahlungs- und Lieferdienste.

Identitäts- und Kontaktdaten aus öffentlich zugänglichen Quellen.

4. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit das Gesetz uns dies erlaubt. In den meisten Fällen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten unter den folgenden Umständen:

Wenn wir den Vertrag erfüllen müssen, den wir mit Ihnen abschließen werden oder abgeschlossen haben.

Wenn dies für unsere berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht überwiegen.

Wenn wir einer rechtlichen Verpflichtung nachkommen müssen.

Weitere Informationen zu den Arten von Rechtsgrundlagen, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, finden Sie im Glossar unten unter „Rechtsgrundlage“.

Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden

Nachstehend haben wir in Tabellenform eine Beschreibung aller Arten dargestellt, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden beabsichtigen, sowie die Rechtsgrundlagen, auf die wir uns dabei stützen. Wo angebracht, haben wir auch unsere berechtigten Interessen benannt.

Beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten je nach dem konkreten Zweck, für den wir Ihre Daten verwenden, auf mehr als einer Rechtsgrundlage verarbeiten können. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Einzelheiten zu der konkreten Rechtsgrundlage benötigen, auf die wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen, sofern in der nachstehenden Tabelle mehr als eine Rechtsgrundlage angegeben ist.

Zweck/Tätigkeit Datenart Rechtsgrundlage für die Verarbeitung einschließlich Grundlage des berechtigten Interesses Zur Registrierung Ihres Kontos (a) Identität (b) Kontakt (c) Finanzen (d) Profil Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen Zur Bearbeitung und Lieferung Ihrer Bestellung oder zur Erbringung unserer Dienste, einschließlich: (a) Verwaltung von Zahlungen, Gebühren und Entgelten (b) Einziehung und Beitreibung von uns geschuldeten Beträgen (a) Identität (b) Kontakt (c) Finanzen (d) Transaktion (e) Marketing und Kommunikation (f) Bild (g) Kontakt (a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (b) Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (zur Beitreibung uns geschuldeter Forderungen) Zur Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen, einschließlich: (a) Benachrichtigung über Änderungen unserer Bedingungen oder Datenschutzerklärung (b) Bitte um Abgabe einer Bewertung oder Teilnahme an einer Umfrage (a) Identität (b) Kontakt (c) Profil (d) Marketing und Kommunikation (a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (b) Erforderlich zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (c) Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (um unsere Aufzeichnungen aktuell zu halten und zu untersuchen, wie Kunden unsere Produkte/Dienste nutzen) Um Ihnen die Teilnahme an einer Verlosung oder einem Wettbewerb oder das Ausfüllen einer Umfrage zu ermöglichen (a) Identität (b) Kontakt (c) Profil (d) Nutzung (e) Marketing und Kommunikation (a) Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (b) Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (um zu untersuchen, wie Kunden unsere Produkte/Dienste nutzen, diese weiterzuentwickeln und unser Geschäft auszubauen) Zur Verwaltung und zum Schutz unseres Geschäfts und dieser Website (einschließlich Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Systemwartung, Support, Berichterstattung und Hosting von Daten) (a) Identität (b) Kontakt (c) Technisch (a) Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (für den Betrieb unseres Geschäfts, die Bereitstellung von Verwaltungs- und IT-Diensten, die Netzwerksicherheit, zur Verhinderung von Betrug und im Zusammenhang mit einer Unternehmensreorganisation oder Konzernumstrukturierung) (b) Erforderlich zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung Um Ihnen relevante Website-Inhalte und Werbung bereitzustellen und die Wirksamkeit der Ihnen angezeigten Werbung zu messen oder zu verstehen (a) Identität (b) Kontakt (c) Profil (d) Nutzung (e) Marketing und Kommunikation (f) Technisch Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (um zu untersuchen, wie Kunden unsere Produkte/Dienste nutzen, diese weiterzuentwickeln, unser Geschäft auszubauen und unsere Marketingstrategie zu gestalten) Zur Nutzung von Datenanalysen, um unsere Website, Produkte/Dienste, unser Marketing, unsere Kundenbeziehungen und das Nutzungserlebnis zu verbessern (a) Technisch (b) Nutzung Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (um Kundentypen für unsere Produkte und Dienste zu definieren, unsere Website aktuell und relevant zu halten, unser Geschäft weiterzuentwickeln und unsere Marketingstrategie zu gestalten) Um Ihnen Vorschläge und Empfehlungen zu unseren Waren oder Dienstleistungen zu machen, die für Sie von Interesse sein könnten (a) Identität (b) Kontakt (c) Technisch (d) Nutzung (e) Profil (f) Marketing und Kommunikation Erforderlich für unsere berechtigten Interessen (um unsere Produkte/Dienste weiterzuentwickeln und unser Geschäft auszubauen)

Marketing

Wir bemühen uns, Ihnen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich bestimmter Verwendungen personenbezogener Daten zu bieten, insbesondere im Bereich Marketing und Werbung.

Wenn Sie Bestandskunde sind, kontaktieren wir Sie auf elektronischem Wege (E-Mail oder SMS) nur mit Informationen zu Waren und Dienstleistungen, die denjenigen ähnlich sind, die Gegenstand eines früheren Verkaufs oder von Verkaufsverhandlungen mit Ihnen waren.

Werbeangebote von uns

Wir können Ihre Identitäts-, Kontakt-, technischen, Nutzungs- und Profildaten verwenden, um uns ein Bild davon zu machen, was Sie unserer Einschätzung nach möchten oder benötigen oder was für Sie von Interesse sein könnte. Auf dieser Grundlage entscheiden wir, welche Produkte, Dienstleistungen und Angebote für Sie relevant sein könnten (wir nennen dies Marketing).

Sie erhalten Marketingmitteilungen von uns, wenn Sie Informationen bei uns angefordert oder Waren oder Dienstleistungen bei uns erworben haben und dem Erhalt dieses Marketings nicht widersprochen haben. Abmeldung

Sie können uns jederzeit auffordern, Ihnen keine Marketingnachrichten mehr zu senden, indem Sie sich auf den Websites einloggen und die entsprechenden Kästchen aktivieren oder deaktivieren, um Ihre Marketingeinstellungen anzupassen, indem Sie den Abmeldelinks in jeder an Sie gesendeten Marketingnachricht folgen oder indem Sie uns jederzeit kontaktieren.

Wenn Sie sich vom Erhalt dieser Marketingnachrichten abmelden, gilt dies nicht für personenbezogene Daten, die uns infolge eines Produkt-/Dienstleistungskaufs, einer Produkt-/Dienstleistungserfahrung oder anderer Transaktionen bereitgestellt wurden.

Zweckänderung

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die wir sie erhoben haben, es sei denn, wir sind nach vernünftigem Ermessen der Ansicht, dass wir sie aus einem anderen Grund verwenden müssen und dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Sie eine Erläuterung wünschen, inwiefern die Verarbeitung für den neuen Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der vorstehenden Regeln ohne Ihr Wissen oder Ihre Einwilligung verarbeiten können, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

5. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die in der Tabelle

Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden oben genannten Zwecke an die nachstehend aufgeführten Parteien weitergeben.

Externe Dritte, wie im Glossar aufgeführt.

Bestimmte Dritte wie andere Nutzer unserer Websites. Ihre Profildaten und Bilddaten werden anderen Nutzern nur dann sichtbar gemacht, wenn Sie dies ausdrücklich gewählt haben oder wenn die Dienste erfordern, dass diese Informationen sichtbar sind. Soweit diese Informationen sichtbar sind, sind sie nur für die ursprünglich vorgesehenen Zwecke sichtbar.

Dritte, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen, übertragen oder mit denen wir fusionieren. Alternativ können wir versuchen, andere Unternehmen zu erwerben oder mit ihnen zu fusionieren. Wenn sich unser Geschäft ändert, können die neuen Eigentümer Ihre personenbezogenen Daten in derselben Weise verwenden, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Wir verlangen von allen Dritten, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu respektieren und diese gesetzeskonform zu behandeln. Wir gestatten unseren externen Dienstleistern nicht, Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu verwenden, und erlauben ihnen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur für festgelegte Zwecke und gemäß unseren Weisungen.

6. Internationale Datenübermittlungen

Viele unserer externen Dritten haben ihren Sitz außerhalb des EWR, sodass ihre Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Übermittlung von Daten außerhalb des EWR mit sich bringt.

Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR heraus übermitteln, stellen wir sicher, dass ihnen ein vergleichbares Schutzniveau gewährt wird, indem wir mindestens eine der folgenden Schutzmaßnahmen umsetzen:

Bei bestimmten Dienstleistern können wir spezielle, von der

Europäischen Kommission genehmigte Verträge verwenden, die personenbezogenen Daten denselben Schutz gewähren, den sie in Europa genießen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Europäische Kommission: Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer.

Bei Anbietern mit Sitz in den USA können wir Daten an diese übermitteln, wenn sie am Privacy Shield teilnehmen, der sie verpflichtet, einen vergleichbaren Schutz für personenbezogene Daten zu gewährleisten, die zwischen Europa und den USA ausgetauscht werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Europäische Kommission: EU-US Privacy Shield .

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zu dem konkreten Mechanismus wünschen, den wir bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten aus dem EWR heraus verwenden.

7. Datensicherheit

Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten versehentlich verloren gehen, unbefugt verwendet oder abgerufen, verändert oder offengelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten auf diejenigen Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und sonstigen Dritten, die diese aus geschäftlichen Gründen kennen müssen. Diese verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur auf unsere Weisung und unterliegen einer Vertraulichkeitspflicht.

Wir haben Verfahren eingerichtet, um mit jeder vermuteten Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten umzugehen, und werden Sie und jede zuständige Aufsichtsbehörde über eine Verletzung informieren, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind.

8. Speicherdauer

Wie lange werden Sie meine personenbezogenen Daten verwenden?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es vernünftigerweise erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die wir sie erhoben haben, einschließlich zur Erfüllung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder Berichtspflichten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Beschwerde oder wenn wir nach vernünftigem Ermessen davon ausgehen, dass im Hinblick auf unsere Beziehung zu Ihnen Rechtsstreitigkeiten zu erwarten sind, für einen längeren Zeitraum aufbewahren.

Zur Bestimmung der angemessenen Speicherdauer für personenbezogene Daten berücksichtigen wir Umfang, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Schadensrisiko durch unbefugte Verwendung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und ob wir diese Zwecke auf andere Weise erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen Anforderungen.

Einzelheiten zu den Speicherfristen für verschiedene Aspekte Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Aufbewahrungsrichtlinie, die Sie bei uns anfordern können, indem Sie uns kontaktieren.

9. Ihre gesetzlichen Rechte

Unter bestimmten Umständen haben Sie nach den Datenschutzgesetzen Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Bitte klicken Sie auf die nachstehenden Links, um mehr über diese Rechte zu erfahren:

Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten verlangen.

Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen.

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Recht auf Widerruf der Einwilligung.

Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

In der Regel keine Gebühr erforderlich

Für den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder für die Ausübung eines der anderen Rechte) müssen Sie keine Gebühr zahlen.

Wir können jedoch eine angemessene Gebühr verlangen, wenn Ihr Antrag offensichtlich unbegründet, wiederholt oder exzessiv ist.

Alternativ können wir es in diesen Fällen ablehnen, Ihrem Antrag nachzukommen.

Was wir möglicherweise von Ihnen benötigen

Wir müssen möglicherweise bestimmte Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu bestätigen und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder auf Ausübung eines Ihrer anderen Rechte) sicherzustellen. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die kein Recht auf deren Erhalt haben. Wir können Sie auch kontaktieren, um weitere Informationen zu Ihrem Antrag anzufordern und so unsere Antwort zu beschleunigen.

Frist für die Beantwortung

Wir bemühen uns, alle berechtigten Anträge innerhalb eines Monats zu beantworten. Gelegentlich kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihr Antrag besonders komplex ist oder Sie mehrere Anträge gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und auf dem Laufenden halten.

10. Glossar

RECHTSGRUNDLAGE

Berechtigtes Interesse bezeichnet das Interesse unseres Unternehmens an der Führung und Verwaltung unseres Geschäfts, um Ihnen den besten Service bzw. das beste Produkt und das beste und sicherste Nutzungserlebnis zu bieten. Wir stellen sicher, dass wir mögliche Auswirkungen auf Sie (sowohl positive als auch negative) und Ihre Rechte berücksichtigen und abwägen, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht für Tätigkeiten, bei denen unsere Interessen durch die Auswirkungen auf Sie überwogen werden (es sei denn, wir haben Ihre Einwilligung oder sind anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet oder berechtigt). Weitere Informationen darüber, wie wir unsere berechtigten Interessen gegen mögliche Auswirkungen auf Sie in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten abwägen, erhalten Sie, indem Sie uns kontaktieren.

Vertragserfüllung bezeichnet die Verarbeitung Ihrer Daten, soweit diese für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin erforderlich ist.

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung bezeichnet die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen.

DRITTE

Externe Dritte

Dienstleister, die als Auftragsverarbeiter tätig sind und IT- und Systemadministrationsdienste erbringen.

Professionelle Berater, die als Auftragsverarbeiter oder gemeinsam Verantwortliche tätig sind, einschließlich Rechtsanwälte, Banken, Wirtschaftsprüfer und Versicherer, die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen erbringen.

HM Revenue & Customs, Aufsichtsbehörden und andere Behörden, die als Auftragsverarbeiter oder gemeinsam Verantwortliche tätig sind und unter bestimmten Umständen die Meldung von Verarbeitungstätigkeiten verlangen.

Andere Anwendungen und Dienste, die Sie verbunden haben, wie etwa Shopify, die über unsere APIs mit unseren Websites verknüpft sind.

Intercom, die uns Kundenservice- und Analysedienste bereitstellen.

IHRE GESETZLICHEN RECHTE

Sie haben das Recht:

Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen (allgemein als „Auskunftsersuchen der betroffenen Person“ bezeichnet). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben, und zu überprüfen, ob wir diese rechtmäßig verarbeiten.

Berichtigung der personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über Sie gespeichert haben. Dies ermöglicht es Ihnen, unvollständige oder unrichtige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, berichtigen zu lassen, wobei wir die Richtigkeit der neuen Daten, die Sie uns bereitstellen, möglicherweise überprüfen müssen.

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies ermöglicht es Ihnen, uns aufzufordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn kein triftiger Grund für deren weitere Verarbeitung besteht. Sie haben außerdem das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung erfolgreich ausgeübt haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten möglicherweise unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, um lokalem Recht zu entsprechen. Beachten Sie jedoch, dass wir Ihrem Löschungsantrag aus bestimmten rechtlichen Gründen nicht immer nachkommen können; über diese werden wir Sie gegebenenfalls zum Zeitpunkt Ihres Antrags informieren.

Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn wir uns auf ein berechtigtes Interesse stützen und Ihre besondere Situation Sie dazu veranlasst, der Verarbeitung auf dieser Grundlage zu widersprechen, weil Sie der Ansicht sind, dass sie Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten beeinträchtigt. Sie haben auch das Recht zu widersprechen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke verarbeiten. In einigen Fällen können wir nachweisen, dass wir zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung Ihrer Daten haben, die Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen.

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies ermöglicht es Ihnen, uns aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den folgenden Fällen auszusetzen:

Wenn Sie möchten, dass wir die Richtigkeit der Daten feststellen.

Wenn unsere Verwendung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber nicht möchten, dass wir sie löschen.

Wenn Sie benötigen, dass wir die Daten aufbewahren, auch wenn wir sie nicht mehr benötigen, weil Sie sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.

Wenn Sie der Verwendung Ihrer Daten durch uns widersprochen haben, wir aber prüfen müssen, ob wir überwiegende berechtigte Gründe für deren Verwendung haben.

Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder an einen Dritten zu verlangen. Wir stellen Ihnen oder einem von Ihnen gewählten Dritten Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Beachten Sie, dass dieses Recht nur für automatisierte Informationen gilt, für deren Verwendung Sie uns ursprünglich Ihre Einwilligung erteilt haben oder die wir zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verwendet haben.

Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine Einwilligung stützen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgt ist. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, können wir Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr bereitstellen. Wir werden Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs Ihrer Einwilligung darüber informieren, falls dies der Fall ist.