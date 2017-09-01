Schwarz-Weiß-Druck: Datei in Photoshop vorbereiten

So bereitest du eine Schwarz-Weiß-Datei in Adobe Photoshop für den Druck vor.

Bilddateien für den Schwarz-Weiß-Druck vorzubereiten funktioniert etwas anders als bei Farbbildern. In dieser Anleitung erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du das Beste aus deinen Schwarz-Weiß-Motiven herausholst.

Schritt 1: Farbprofil prüfen

Die neutralsten Ergebnisse beim Schwarz-Weiß-Druck erzielst du mit dem Standard-Farbprofil Adobe RGB 1998.

Um das Farbprofil eines Bildes in Adobe Photoshop zu prüfen, klickst du auf das kleine Dreieck unten links im Bildfenster und wählst „Dokumentprofil“.

In der Statusleiste wird jetzt neben dem Dreieck das ICC-Profil angezeigt, das dem aktuellen Bild zugeordnet ist.

Wenn du Schwarz-Weiß drucken willst, aber eine farbige RGB- oder CMYK-Datei hast, musst du zuerst alle Farbinformationen entfernen. Gehe dazu auf Bild >> Modus >> Graustufen.

Ein Dialogfenster fragt dich, ob du die Farbinformationen verwerfen möchtest – wähle Verwerfen.

Damit wird deine Datei in Graustufen umgewandelt, also im Grunde in Schwarz-Weiß. Jetzt müssen wir die Datei für den Druck wieder in Adobe RGB 1998 konvertieren, denn bei theprintspace können wir nicht direkt aus Graustufendateien drucken.

Gehe dazu auf Bearbeiten >> In Profil konvertieren .

. Ein weiteres Dialogfenster mit dem Titel „In Profil konvertieren“ öffnet sich. Nimm folgende Einstellungen vor:

Unter Zielfarbraum wählst du Adobe RGB 1998; die Konvertierungsoptionen darunter bleiben alle auf Standard. Klicke auf OK. Wenn du jetzt unten links schaust, siehst du, dass die Datei wieder im richtigen Profil Adobe RGB 1998 vorliegt.

Schritt 2: Softproof deiner Bilder

Als Nächstes zeigen wir dir den Softproof mit unseren eigenen Druckprofilen, die du auf unserer Website herunterladen kannst. Ein Softproof ist eine Bildschirmvorschau, die zeigt, wie deine Datei auf dem gewählten Papier gedruckt aussehen wird. Beim Schwarz-Weiß-Druck hilft er vor allem bei der Anpassung von Kontrast und Helligkeit.

Um einen Softproof anzuzeigen, musst du unsere eigenen Farbprofile von unserer Website herunterladen und installieren. Du findest sie hier.

Sobald die Profile installiert sind, erreichst du sie in Photoshop über das Softproof-Menü: Wähle oben im Menü Ansicht > Proof einrichten > Benutzerdefiniert.

Ein Dialogfenster mit dem Titel Proof-Bedingung anpassen öffnet sich.

Unter Zu simulierendes Gerät wählst du aus der Liste das Profil des Papiers, auf dem du drucken möchtest. In diesem Beispiel haben wir das Papier Hahnemühle Photo Rag gewählt.

Achte darauf, dass RGB-Werte erhalten nicht angehakt ist, und stelle die Renderpriorität beim Softproof für Schwarz-Weiß-Bilder immer auf Perzeptiv.

Stelle sicher, dass Tiefenkompensierung aktiviert ist und dass bei den Anzeigeoptionen Papierfarbe simulieren und Schwarze Druckfarbe simulieren deaktiviert sind.

Wenn du das Dialogfenster jetzt etwas nach rechts schiebst und die Vorschau ein- und ausschaltest, siehst du, wie sich das gewählte Papier auf dein Bild auswirkt.

So erkennst du, welche Bildbereiche durch die Papierwahl beeinflusst werden, und kannst sie vor dem Druck in der Bearbeitung ausgleichen.

Denk daran: Jedes Papier wirkt sich je nach seinen Eigenschaften anders auf deine Bilddatei aus.

Wenn du zufrieden bist, klicke auf OK. Oben im Bildfenster siehst du jetzt, dass der Softproof mit dem Papierprofil korrekt geladen ist.

Unten im Bildfenster siehst du aber, dass die Datei weiterhin im Profil Adobe RGB 1998 vorliegt – wir haben lediglich mit dem Papierprofil einen Softproof für Kontrast und Helligkeit erstellt.

Schritt 3: Bild anpassen

Jetzt kannst du die Datei auf Basis dessen anpassen, was du im Softproof gesehen hast. In diesem Beispiel geben wir der Datei etwas mehr Kontrast, indem wir die Schwarztöne verstärken und Mitteltöne und Lichter leicht anheben.

So einfach bereitest du deine Datei für den Schwarz-Weiß-Druck bei theprintspace vor. Die Datei liegt in Adobe RGB 1998 vor, dem richtigen Profil, und wir haben per Softproof Kontrast und Helligkeit angepasst.

Anders als beim Farbdruck gilt beim Schwarz-Weiß-Druck: Konvertiere die Datei nicht über Bearbeiten >> In Profil konvertieren in das Druckprofil. Für die neutralsten Ergebnisse musst du die Datei im Standard-Farbraum Adobe RGB 1998 belassen.

Tipp: Unsere beliebtesten Papiere für den Schwarz-Weiß-Druck

Zu unseren beliebtesten Papieren für den Schwarz-Weiß-Druck gehört das Hahnemühle Pearl mit seiner feinen Orangenhaut-Struktur und einem hellen, neutralweißen Papierton – es sorgt für natürlich wirkende Schwarz-Weiß-Bilder.

Hahnemühle Photo Rag ist mit seiner tiefmatten Oberfläche eine weitere beliebte Wahl – eines unserer meistbestellten Papiere bei Künstlern, Illustratoren und Fotografen gleichermaßen. Das Papier liefert gedämpfte Schwarztöne, eine gleichmäßige Farbwiedergabe und hervorragende Detailzeichnung.

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