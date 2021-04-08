So bereitest du deine Datei für den Upload vor

Vorbereitung von JPEG- oder TIF-Dateien für den Druck mit Photoshop.

Alle Dateien, die für einen Druckauftrag in das theprintspace -Bestellsystem hochgeladen werden, müssen wie folgt formatiert sein:

Gespeichert als JPEG-Dateien oder reduzierte TIF-Dateien

oder 300 Pixel pro Zoll

8Bit groß

Unsere creativehub-Plattform verfügt über ein integriertes Werkzeug zur Größenänderung und Umrandung für Kunden, die sich mit der Größenänderung von Bildern in Adobe Photoshop nicht auskennen.

RGB-Farbraum oder in das Profil des Papiers, auf dem du druckst, konvertiert.

Wenn du mehr über Farbgenauigkeit und die Verwendung von Farbprofilen erfahren möchtest, schaue dir die folgende Videoanleitung an

Für Schwarz-Weiß-Drucke

Bitte beachte, dass die theprintspace-Farbprofile nicht für den Schwarz-Weiß-Druck verwendet werden sollen.

für den Schwarz-Weiß-Druck verwendet werden sollen. Verwende zum Drucken von Schwarz-Weiß-Bildern das Standardprofil von Adobe 1998. Die beste Methode ist, den Bildmodus auf Graustufen zu ändern und dann in Photoshop wieder auf RGB umzuschalten, um alle Farbinformationen zu verwerfen, die in der Datei enthalten sind.

Wenn du deine Datei aus Adobe Photoshop speicherst, empfehlen wir dir, die Datei im JPEG-Format zu speichern, mit der höchsten Auflösung (12) und dem Format „Baseline Standard“. Dadurch kannst du die Datei schneller hochladen und gleichzeitig den Qualitätsverlust minimieren.

Kontaktiere uns über unser Kontaktformular oder über unseren Chat.