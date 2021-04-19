Wie man mit Adobe Photoshop die Farben prüfen kann

Erfahre, wie du den Farbproof mit ICC-Druckprofilen in Adobe Photoshop durchführen kannst.

Was bedeutet „Farbproof“?

Ein Farbproof direkt auf dem Bildschirm bedeutet, das Bild so zu visualisieren, wie es auf einem bestimmten Drucker und einer bestimmten Papierart gedruckt wird.

Lade unsere ICC-Druckprofile herunter

Die Druckvorschau oder der Proof verwendet Druckprofile, die in Adobe Photoshop heruntergeladen und in Adobe Photoshop installiert werden können.

Für jede von theprintspace angebotene Drucker- und Papierkombination sind verschiedene Profile verfügbar. Unsere ICC-Druckprofile werden von unseren Produktionsspezialisten maßgeschneidert, um unseren hochmodernen Maschinenpark mit einer vielfältigen Auswahl an professionellen Archivpapieren abzustimmen.

Video-Anleitung: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Verwendung von Farbdruckprofilen in Adobe Photoshop zum Proofen deiner Kunstwerke.

Ein Tipp: ICC-Druckprofile regelmäßig aktualisieren

Wir empfehlen unseren Kunden dringend, unsere ICC-Druckprofile regelmäßig zu aktualisieren und neu zu installieren. Aber keine Sorge, wir benachrichtigen dich per E-Mail, wenn Updates für deine Profile verfügbar sind.

Benötigst du weitere Ratschläge zum Farbproofing oder zur Monitorkalibrierung?

Kontaktiere ein Mitglied unseres Teams, das dir gerne weiterhilft.