C-Type vs. Giclée-Druck: Was ist der Unterschied?

Was ist ein C-Type-Druck? Was ist ein Giclée-Druck?

Was ist der Unterschied?

Eine der häufigsten Fragen, die uns bei theprintspace gestellt werden, lautet: „Was ist der Unterschied zwischen einem C-Type-Druck und einem Giclée-Druck?“

Beide professionellen Druckverfahren liefern hervorragende Ergebnisse. Du solltest aber die unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Verfahren und die vielfältigen Charakteristiken der einzelnen Papiere berücksichtigen.



Du brauchst Rat? Dann bist du hier richtig! Schau dir unseren Video-Guide an, der die Unterschiede zwischen C-Type-Druck und Giclée-Druck erklärt und dir hilft, das richtige Druckverfahren und Papier für deine Foto- und Kunstdrucke zu wählen.

Nicht sicher, welches Papier du wählen sollst?

Wenn du die verschiedenen Oberflächen und Papierstrukturen aus erster Hand erleben willst, bestelle ein Musterpaket auf unserer Website oder schau in unserem Druckstudio vorbei und sieh dir die Papiere aus der Nähe an.

Oder kontaktiere unser Team hier oder über den Live-Chat auf unserer Website und lass dir eine Empfehlung geben.