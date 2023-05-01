Einführung in die Kaschierung von Fine-Art-Prints

Eine Einführung in die archivfesten und nicht archivfesten Kaschierungsoptionen bei theprintspace.

Was ist Kaschierung?

Bei der Kaschierung wird ein Druck mit einem archivfesten Klebstoff vollflächig auf einen Träger aufgezogen. Das ist ideal, um dein Kunstwerk auf höchstem Niveau zu präsentieren.



Kaschierte Fotos und Fine-Art-Prints sind geschützt und wirken klar und minimalistisch – perfekt für Ausstellungen mit Wirkung, bei denen der Blick ganz auf das Werk gelenkt werden soll.

Video-Guide: Ein kurzer Überblick über unsere Kaschierungsoptionen

Archivfeste Kaschierung

Archivfest bedeutet, dass das fertig kaschierte Kunstwerk langlebig ist, nicht zerfällt und über einen sehr langen Zeitraum erhalten bleibt.

Bedenke jedoch, dass eine Kaschierung nicht rückgängig gemacht werden kann – das Kunstwerk lässt sich nicht wieder vom Träger lösen. Für Unikate und sehr wertvolle Drucke ist sie deshalb nicht zu empfehlen.

Die professionellen Kaschierungsoptionen Acrylglas (Reverse), Aluminium und Alu-Dibond gelten als vollständig archivfest und sichern die Beständigkeit deiner Drucke über die Zeit.

Nicht archivfeste Kaschierung

Die günstigeren, nicht archivfesten Optionen Display-Karton, Forex (PVC-Hartschaum), Schaumstoffplatte und MDF enthalten Schadstoffe wie Säuren, die den Druck langfristig angreifen. Sie gelten deshalb nicht als archivfeste Kaschierungen.

Die folgende Tabelle gibt dir einen Überblick über die Trägermaterialien und ihre technischen Eigenschaften.

Bitte beachte: Die Produktionszeit für Kaschierungen beträgt 5 Werktage, für Acrylglas (Reverse) 10 Werktage.

Übersicht der Trägermaterialien und ihrer technischen Eigenschaften

Tipp: Das Papier, das wir für die Kaschierung empfehlen

Für die Kaschierung empfehlen wir dir eines unserer C-Type-Papiere – für ein professionelles Finish mit sauberer Kante.

Die strapazierfähige Emulsionsschicht eines C-Type-Drucks macht ihn sehr robust. Unsere Giclée-Papiere sind im Vergleich empfindlicher, vor allem die unbeschichteten Papiere aus 100 % Baumwolle.

Brauchst du noch Hilfe?

Melde dich bei uns und sprich mit unserem Team, wenn du weitere Fragen zu unseren Kaschierungsservices hast.