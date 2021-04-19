Befestigungen zum Aufhängen von trockenkaschierten Kunstwerken

Ein detaillierter Leitfaden zu den verfügbaren Befestigungsoptionen für trockenkaschierten Kunstwerken.

Die von uns angebotenen Befestigungsoptionen umfassen:

Klettverschluss

Ideal für leichte Oberflächen wie Karton, Foamboard oder Foamex.

Der Klettverschluss besteht aus zwei Teilen: Haken (raue Oberfläche) und Schlaufe (weiche Oberfläche)

Wir empfehlen, die Schlaufenseite auf die Rückseite des kaschierten Kunstwerks zu legen, da sie beim Aufhängen und Anbringen an der Wand wesentlich angenehmer zu halten ist als die Hakenseite.

Klettband wird nicht für die Verwendung an Wänden mit Sichtmauerwerk empfohlen, sondern für die Verwendung an glatten, gestrichenen Wänden. Wenn das Klettband von der Wand entfernt wird, kann sich, je nach Wandart und Farbe, etwas Farbe von der Wand lösen. Aus diesem Grund empfehlen wir dir zuerst einen Test an der Wand mit einer kleinen Menge Klettverschluss durchzuführen, bevor du alle deine Kunstwerke aufhängst.

Wir empfehlen den Klettverschluss 10-15 mm vom Rand entfernt – einmal um die gesamte Rückseite – anzubringen. Bei Kunstwerken mit den Maßen 24″ x 20″ oder größer empfiehlt es sich, einen zusätzlichen Streifen Klettverschluss in der Mitte anzubringen, um zu verhindern, dass sich das Werk zur Wand hin beugt.

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Abstandshalter aus Holz

2 Holzstreifen, die auf der Rückseite deines montierten Kunstwerks befestigt werden. Der obere Streifen wird zum Aufhängen an der Wand verwendet, während der untere Streifen als Abstandshalter dient, damit der untere Teil von der Wand entfernt ist und den gleichen Abstand zur Wand hat wie der obere Streifen hat. Das Kunstwerk schwebt etwa 10 mm von der Wand entfernt.

Ein dritter Streifen wird lose mitgeliefert, normalerweise mit Klebeband auf der Rückseite der Halterung. Er muss mit der Wand verschraubt werden.

Sobald diese Holzleiste an der Wand befestigt ist, passen die obere Leiste auf der montierten Arbeit und die an der Wand perfekt zusammen.

Abstandshalter aus Holz können entweder auf Dibond- oder Aluminiumoberflächen angebracht werden. Dabei ist eine Mindestdruckgröße von 10″ x 8″ erforderlich.

Aluminium-Abstandshalter

Auf der Rückseite des Kunstwerks sind Abstandshalter aus Aluminium angebracht. Aluminium-Abstandhalter lassen die Arbeit mehr von der Wand schweben als Holz-Abstandhalter, d.h. etwa 20 mm von der Wand entfernt.

Ein Abstandshalter aus Holz, der an die Wand geschraubt wird, wird ebenfalls mitgeliefert.

Sobald dieser Holzstreifen an der Wand befestigt ist, passt die obere innere Aussparung der Oberfläche genau über den an der Wand befestigten Streifen.

Abstandshalter aus Aluminium können entweder auf Dibond- oder Aluminiumoberflächen angebracht werden. Hier ist eine Mindestdruckgröße von 10″ x 8″ erforderlich.

MDF-Befestigungsmöglichkeiten

Wir bieten 4 verschiedene MDF-Befestigungsmöglichkeiten an:

D-Ringe & Schnur

2 Ringe werden auf die Rückseite der MDF-Platte geschraubt und durch eine Schnur verbunden. Auf diese Weise kann das Werk einfach mit einer Schraube oder einem Nagel an die Wand gehängt werden.

Diese Option wird für Kunstwerke bis zu einer Größe von maximal 20″ x 16″ empfohlen.

Schlüsselloch

Eine Schlüssellochbefestigung wird mittig an der Oberseite des Kunstwerks angebracht und in die Rückseite der MDF-Platte eingesetzt.

Auf diese Weise kann das Werk einfach mit einer Schraube oder einem Nagel an die Wand gehängt werden. Deine Arbeit wird bündig an der Wand befestigt.

Diese Option wird für Kunstwerke bis zu einer Größe von maximal 30″ x 20″ empfohlen.

Aufhängen mit Nägeln

Ein Befestigungsnagel ist mittig an der Oberseite des Kunstwerks angebracht.

Auf diese Weise kann das Werk einfach mit einer Schraube oder einem Nagel an die Wand gehängt werden. Bei dieser Befestigungstechnik steht das Kunstwerk oben etwas von der Wand ab.

Diese Option wird für Kunstwerke bis zu einer Größe von maximal 30″ x 20″ empfohlen.

Spiegelaufhänger

2 Spiegelaufhänger werden an der Rückseite der MDF-Platte angebracht, eine auf jeder Seite, auf etwa ein Drittel der Höhe von oben nach unten.

Um es an der Wand zu befestigen, halte das Kunstwerk fest und markiere die Löcher mit einem Bleistift an der Wand. Bei großen Kunstwerken können zwei Leute notwendig sein, um das Bild zu befestigen.

Bohre an den mit dem Bleistift angezeichneten Stellen Löcher in die Wand. Sobald du das getan hast, halte das Kunstwerk an der Wand fest und schraube es durch die Platten, um es an der Wand zu befestigen.

Diese Option wird für Kunstwerke bis zu einer Größe von maximal 40″ x 50″ empfohlen.

Spiegelaufhänger sind die sicherste Befestigungsmöglichkeit, da man einen Schraubenzieher benötigt, um das Kunstwerk von der Wand zu entfernen.

Bitte beachte, dass Griffe und Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten sind.

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