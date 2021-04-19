Einfluss der Umgebung auf das Kunstwerk

Wie trockenkaschierte Kunstwerke durch Temperatur, Feuchtigkeit und Lichteinwirkung beeinflusst werden, erklären wir hier.

Papier reagiert empfindlich auf seine Umgebung und kann durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Lichteinwirkung beeinträchtigt werden.

Vermeide direkte Sonneneinstrahlung

Schütze deine trockenkaschierte Drucke vor direkter Sonneneinstrahlung, damit sie lange halten.

Vermeide hohe Luftfeuchtigkeit

Eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden, da Feuchtigkeit den Verfall von Papieren und Materialien fördert und die Gefahr von Schimmel und Schädlingen erhöht.

Änderungen des Feuchtigkeitsniveaus erzeugen Spannungen auf der Oberfläche des Kunstwerks und der Trägers, was zu Wellen und Kräuselungen führen kann.

Vermeide feuchte Wände

Es wird empfohlen, Kunstwerke nicht an Außenwänden aufzuhängen, da sie oft Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies kann bei trockenkaschierten Kunstwerken zu Schimmel auf dem Papier führen.

Warum vergilben Kunstwerke?

Wenn ein Kunstwerk vergilbt, hat das etwas mit den Lagerbedingungen und der Umgebung zu tun.

Brauchst du noch Hilfe?

Kontaktiere uns und spreche mit einem Mitglied unseres Teams, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie die Umgebung trockenkaschierte Kunstwerke beeinflussen kann.