Kaschiereoptionen für den Rahmen

Unsere Kaschieroptionen für den Rahmen

Das Kaschieren schützt deine Arbeit und stellt sie auf professionelle Weise dar. Entdecke unsere verfügbaren Kaschieroptionen.

Aufbewahrungs- und Präsentationsmöglichkeiten in Museumsqualität gelten nur dann als wirklich archivtauglich, wenn das Kunstwerk leicht aus seiner Aufbewahrungsumgebung (Rahmen oder Passepartout) entfernt werden kann, ohne dass es beschädigt wird oder anderen Schaden nimmt.

T-Scharniere und traditionelles Float-Kaschieren als konservierende Montageoption

Nach musealen Standards der Konservierung sollte das Kunstwerk nicht unter Druck gesetzt oder auf einen Träger geklebt werden. Bei theprintspace bieten wir ein konservierendes Kaschieren in Museumsqualität an, das als Scharnier-Kaschieren oder Float-Kaschieren bezeichnet wird und vollständig reversibel ist.

Wertvolle oder seltene Kunstwerke können mit einem Montagekarton aus 100 % Baumwollfasern kaschiert und mit Archivklebeband gesichert werden.

Hinweis: Bei Verwendung einer dieser Methoden werden die Drucke nicht perfekt flach sein, sind aber vollständig reversibel. Diese Methoden gelten als die praktischsten für wertvolle und einzigartige Kunstwerke.

Brauchst du noch Hilfe?

Kontaktiere unseren Kundenservice.