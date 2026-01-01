Najpierw pytanie, które o wszystkim decyduje: kto ma kupić? Kusi, żeby zacząć od technologii: która strona, która platforma, która aplikacja. Zacznij zamiast tego od ludzi. Z naszego doświadczenia wynika, że sprzedaż wydruków zależy bardziej od twojej publiczności niż od tematu czy stylu. Kupujący obserwują artystę, patrzą, jak powstaje praca, i kupują od kogoś, z kim czują więź. „Publiczność” to po prostu ludzie, którzy już zwracają uwagę na twoje prace: obserwujący na Instagramie, osoby, które podały ci swój adres e-mail, dotychczasowi klienci, goście twoich wystaw. Jeśli masz ich choć trochę, nawet skromną liczbę, najlepszym miejscem sprzedaży jest takie, które nosi twoje nazwisko i niczyje inne. Jeśli nie masz jeszcze nikogo, marketplace może pokazać twoje prace obcym ludziom, ale to trwa długo, a najbardziej pożyteczne, co możesz w tym czasie zrobić, to zacząć budować własną publiczność. Jeśli chcesz mieć liczbę, na której można się oprzeć, kalkulator sprzedaży creativehub jest darmowy i zajmuje około dwóch minut. Na podstawie liczby twoich obserwujących na Instagramie i twojej listy mailingowej szacuje, ile mógłby zarobić drop, a opiera się na danych z ponad 700 prawdziwych dropów. Szacunek to wskazówka, a nie gwarancja.

Cztery drogi w skrócie Droga Kto przyprowadza kupujących Ile kosztuje obecność Czyj to klient Do czego najlepsza Marketplace Własni klienci marketplace’u oraz każdy, kogo tam skierujesz Opłaty marketplace’u za wystawienie i sprzedaż W dużej mierze marketplace’u Żeby znaleźli cię ludzie, którzy nigdy o tobie nie słyszeli Własny sklep Ty Zwykle miesięczna opłata za platformę sklepową Twój Stała oferta pod twoim nazwiskiem Drop ograniczony w czasie Ty, w ciągu kilku intensywnych dni Nic z góry na stronie, którą hostujemy Twój Premiery nowych prac i limitowane edycje Aukcja Ty Prowizja, tylko jeśli praca się sprzeda Twój Pojedyncze oryginały, nie wydruki Którąkolwiek drogę wybierzesz, druk może działać tak samo. W modelu print on demand nic nie jest drukowane, dopóki ktoś nie kupi. Każdy wydruk konfigurujesz raz (plik, papier, rozmiary, opcje oprawy, twoja cena), a kiedy przychodzi zamówienie, drukujemy je, w razie potrzeby oprawiamy, pakujemy i wysyłamy do kupującego. Nie trzymasz żadnych zapasów i nie płacisz nic z góry. Więcej na ten temat poniżej.

1. Marketplace Marketplace to duży serwis zakupowy, w którym wielu sprzedawców wystawia swoje prace obok siebie: najbardziej znane są Etsy i eBay, a istnieją też marketplace’y ze sztuką, w których ofertę dobierają kuratorzy. Otwierasz w nim sklep, wystawiasz wydruki, a wyszukiwarka marketplace’u przeprowadza obok nich kupujących. Co jest w tym dobre. Ludzie już tam są, z kartą w ręku. Ufają procesowi płatności. Możesz wystawić kilka wydruków i sprawdzić, co się sprzedaje, niczego nie budując. Co nie jest. Twój wydruk wisi w siatce obok tysięcy innych, często tańszych, a kupujący porównuje. Marketplace ustala zasady i opłaty i może zmienić jedne i drugie. A relacja należy w większości do marketplace’u: kupujący pamięta, gdzie kupił, nie zawsze od kogo, a ty masz ograniczone możliwości, żeby powiedzieć mu o swojej następnej pracy. Z czym się integrujemy. Nie integrujemy się z Etsy. Nasza integracja z Etsy została trwale wyłączona 10 września 2026 roku, po zmianach w regulaminie Etsy dotyczących zewnętrznych partnerów produkcyjnych. Nie ma też integracji z eBay ani ze sklepem na Instagramie czy jakimkolwiek innym sklepem w mediach społecznościowych. To nie przeszkadza ci sprzedawać wydruków na marketplace’ie i zlecać nam ich wykonania. Ustaw każdy wydruk jako produkt na swoim koncie sprzedawcy w creativehub, a kiedy pojawi się sprzedaż, złóż ją jako zamówienie ręczne z danymi do dostawy kupującego. Zamówienie ręczne zawiera twój certyfikat autentyczności, twój podpis i twój branding, dokładnie tak jak zamówienie automatyczne. To jeden dodatkowy krok przy każdej sprzedaży. Zobacz, jak złożyć zamówienie ręczne.

2. Własny sklep internetowy Własny sklep to strona internetowa z twoim nazwiskiem i koszykiem: sklep, w którym każdy produkt jest twój. Większość artystów buduje go na platformie sklepowej, czyli w usłudze, która za miesięczną opłatę zapewnia strony, koszyk i płatności. Z czym się integrujemy. Z creativehub łączy się pięć platform sklepowych: Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace i Big Cartel. Po połączeniu tworzysz produkty w creativehub i publikujesz je w swoim sklepie. Pojawiają się na stronach twojego sklepu, w jego własnej szacie graficznej. Kiedy kupujący składa zamówienie, trafia ono do nas automatycznie, drukujemy je i wysyłamy, a realizacją i śledzeniem przesyłki zajmujemy się za ciebie. Dla strony zbudowanej na zamówienie jest API, które wymaga programisty. Aktualną listę znajdziesz w artykule Co możesz połączyć. Co jest w tym dobre. Wszystko na stronie jest twoje. Konkurencja nie czeka jedno kliknięcie dalej. Widzisz, kto kupił, a kupujący mogą dołączyć do twojej listy mailingowej. Twoje wydruki mogą stać obok oryginałów, książek czy czegokolwiek innego, co sprzedajesz. Co nie jest. Sklep bez odwiedzających nie sprzedaje niczego, a sam sklep odwiedzających ci nie znajdzie. To także drugi system, za który trzeba płacić i o który trzeba dbać. Jeśli nie masz jeszcze sklepu, nie zaczynaj od jego budowy. Zacznij od następnej drogi, a sklep dodaj wtedy, gdy ludzie zaczną pytać, czy mogą kupić coś między dropami.

3. Drop ograniczony w czasie Drop to sprzedaż z datą rozpoczęcia i datą zakończenia. Ogłaszasz, że niewielki zestaw wydruków będzie dostępny, powiedzmy, od czwartkowego wieczoru do niedzieli w nocy, a potem sprzedaż się zamyka. W języku marketingu to premiera. Mówiąc po prostu, to wydarzenie, jak wernisaż z godziną zamknięcia. Działa z powodu, który nie ma nic wspólnego z technologią: termin sprzedaje. Sztuka to coś, co ludzie zamierzają kupić później. Stały sklep im na to pozwala. Drop daje twojej publiczności moment, na który warto przyjść, i powód, żeby zdecydować teraz, pozwala ci sprzedawać bez obniżek, a edycja, która się zamyka, jest bardziej kolekcjonerska niż taka, która jest dostępna zawsze. Zamienia też sprzedaż ze stałego obowiązku w tle w kilka skupionych tygodni w roku. Gdzie żyje drop. Stronę dropu można opublikować w połączonym sklepie Shopify albo w sklepie, który hostujemy dla ciebie i który nie wymaga żadnej platformy. Hostowana strona ma własny adres albo działa w twojej domenie, jeśli ją podłączysz. Kupujący płacą bezpośrednio tobie przez twoje własne konto Stripe (Stripe to usługa płatnicza, a założenie konta jest darmowe). Nie ma opłaty za uruchomienie, opłaty miesięcznej ani prowizji: pobieramy tylko koszt druku i realizacji każdego zamówienia. Każdy drop ma link wczesnego dostępu dla twojej listy mailingowej i stronę publiczną z odliczaniem. Jak to wygląda, pokazuje strona o dropach creativehub. Co nie jest w tym dobre. Drop potrzebuje ludzi, którym można o nim powiedzieć. Bez publiczności odliczanie odlicza do niczego. Wymaga też skoncentrowanej serii postów i e-maili, a między dropami nic się nie sprzedaje, chyba że utrzymujesz też otwartą stałą stronę. Dział porad o sprzedaży sztuki w centrum pomocy idzie dalej i wyjaśnia między innymi, kiedy zacząć sprzedawać w dropach, ile dropów robić w roku oraz czy utrzymywać stałą kolekcję.

4. Aukcja, dla oryginałów Aukcja jest dla tej jednej rzeczy, której pracownia druku nie może zrobić więcej: dla oryginału. Na creativehub możesz wystawić na aukcję prace unikatowe (obraz, rysunek, rzeźbę, pojedynczą odbitkę fotograficzną) w internetowej sprzedaży ograniczonej w czasie, pod własnym nazwiskiem. Edycji i reprodukcji nie można licytować. Sprzedaje się je jako wydruki. Kupujący płaci zwycięską ofertę plus dostawę, bez żadnej doliczanej opłaty aukcyjnej. Pobieramy prowizję w wysokości 20% zwycięskiej oferty, a obiekt, który się nie sprzeda, nic cię nie kosztuje. Na stronie aukcji możesz też zaoferować wydruki ze swojego katalogu, żeby ci, którzy nie wygrają oryginału, mogli mimo to kupić edycję. Jeśli sprzedaż na aukcji to dla ciebie nowość, przeczytaj poradnik sprzedaż oryginalnej pracy na aukcji, który wyjaśnia słownictwo, pieniądze i decyzje.

Co pozostaje takie samo, cokolwiek wybierzesz Droga sprzedaży i wykonanie wydruków to osobne decyzje. Którąkolwiek drogę wybierzesz, jeśli to my realizujemy zamówienia: Za uruchomienie nie płacisz nic. Nie ma opłat z góry ani miesięcznego abonamentu za tworzenie produktów i ich sprzedaż. Kiedy wydruk się sprzeda, obciążamy cię kosztem realizacji (wydruk, ewentualna oprawa i dostawa), a reszta tego, co zapłacił kupujący, jest twoja. Cenę detaliczną ustalasz ty. Aktualne koszty znajdziesz na naszej stronie z cenami.

Nie ma opłat z góry ani miesięcznego abonamentu za tworzenie produktów i ich sprzedaż. Kiedy wydruk się sprzeda, obciążamy cię kosztem realizacji (wydruk, ewentualna oprawa i dostawa), a reszta tego, co zapłacił kupujący, jest twoja. Cenę detaliczną ustalasz ty. Aktualne koszty znajdziesz na naszej stronie z cenami. Wydruk to ten sam wydruk. Wydruk giclée albo odbitka C-type, wykonane w naszych własnych studiach, z oprawą, jeśli ją oferujesz.

Wydruk giclée albo odbitka C-type, wykonane w naszych własnych studiach, z oprawą, jeśli ją oferujesz. To może być prawdziwa edycja. Limitowane edycje mogą mieć certyfikat autentyczności. O tym, czy w ogóle limitować edycję, piszemy w artykule czy sprzedaż wydruków w limitowanych edycjach zwiększy sprzedaż?

Limitowane edycje mogą mieć certyfikat autentyczności. O tym, czy w ogóle limitować edycję, piszemy w artykule czy sprzedaż wydruków w limitowanych edycjach zwiększy sprzedaż? Na paczce jest twoja nazwa, nie nasza. Zamówienia wychodzą w neutralnym opakowaniu, a na etykiecie jako nadawca widnieje nazwa twojego sklepu.

Zamówienia wychodzą w neutralnym opakowaniu, a na etykiecie jako nadawca widnieje nazwa twojego sklepu. Zamówienia powstają blisko kupującego. Każde zamówienie wykonuje studio właściwe dla miejsca dostawy: Londyn dla Wielkiej Brytanii, Nowy Jork dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, Düsseldorf dla UE i reszty świata, z kilkoma wyjątkami, takimi jak oprawa na wymiar, która powstaje w Londynie. Kupujący w Wielkiej Brytanii, UE i USA nie płacą opłat importowych za zamówienia samych wydruków i zamówienia dropshippingowe wykonane w ich własnym regionie. Jednym nie jesteśmy: marketplace’em. Nie sprzedajemy twoich prac własnej liście klientów, a ludzie, którzy od ciebie kupują, trafiają na twoją listę, nie na naszą.

Co byśmy zrobili Gdybyś zapytał nas o to przy ladzie, zaproponowalibyśmy taką kolejność. Wybierz jedno miejsce, pod własnym nazwiskiem. Jeśli nie masz sklepu, skorzystaj z hostowanej strony dropu. Jej uruchomienie nic nie kosztuje. Jeśli masz już sklep na jednej z pięciu platform, połącz go. Zacznij zbierać adresy e-mail już dziś. Lista mailingowa to jedyna publiczność, której nikt nie może ci odebrać ani kazać ci płacić za dotarcie do niej. Artykuł Czy mogę sprzedawać sztukę przez e-mail? wyjaśnia, dlaczego liczy się ona bardziej niż liczba obserwujących. Zrób jeden mały drop. Zwarty wybór, a nie całe archiwum. Kilka prac, które do siebie pasują, robi bardziej wyjątkowe wrażenie i łatwiej o nich opowiadać. Wycenić je pomoże artykuł za ile sprzedawać swoją sztukę? Dodaj stałą stronę, kiedy ludzie o nią poproszą. Nie wcześniej. Traktuj marketplace jak drugą witrynę, a nie jak cały biznes. Jeśli już na jakimś sprzedajesz, zostaw go i przekazuj nam te zamówienia ręcznie. Jeśli nie, rzadko jest to dobre miejsce na początek. Wystaw oryginał na aukcję, kiedy masz taki, który zasługuje na wydarzenie. Nic z tego nie wymaga doświadczenia w marketingu. Wymaga kilku rzeczy zrobionych we właściwej kolejności. Jeśli wolisz nie robić tego w pojedynkę, nasza agencja marketingu sztuki pomaga artystom zwiększać liczbę subskrybentów oraz planować i prowadzić kampanie pod ich własnym nazwiskiem.

Najczęstsze pytania Czy mogę połączyć swój sklep Etsy z theprintspace? Nie. Nasza integracja z Etsy została trwale wyłączona 10 września 2026 roku, po zmianach w regulaminie Etsy dotyczących zewnętrznych partnerów produkcyjnych. Nadal możesz sprzedawać na Etsy i zlecać nam wykonanie wydruków, składając każdą sprzedaż jako zamówienie ręczne ze swojego konta sprzedawcy w creativehub. Z jakimi platformami się integrujecie? Z Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace i Big Cartel. Strony zbudowane na zamówienie mogą korzystać z API. Strony dropów można publikować w połączonym sklepie Shopify albo w sklepie, który hostujemy dla ciebie. Nie ma integracji z eBay, ze sklepem na Instagramie ani z żadnym innym sklepem w mediach społecznościowych. Czy potrzebuję własnej strony internetowej, żeby sprzedawać wydruki? Nie. Możesz sprzedawać ze strony dropu albo strony sklepu, którą hostujemy, bez platformy sklepowej i bez opłaty miesięcznej. Kupujący płacą bezpośrednio tobie przez twoje własne konto Stripe, a do strony możesz podpiąć własną domenę. Ile kosztuje sprzedaż wydruków w ten sposób? Nie ma opłat z góry ani miesięcznego abonamentu za tworzenie i sprzedaż produktów. Kiedy wydruk się sprzeda, płacisz koszt realizacji tego zamówienia: wydruk, ewentualną oprawę i dostawę. Cenę detaliczną ustalasz ty, a różnica jest twoja. Czy będziecie promować moje prace wśród własnych klientów? Nie. Nie jesteśmy marketplace’em i nie sprzedajemy twoich prac własnej liście klientów. Sprzedaż pochodzi od twojej własnej publiczności. My zapewniamy druk i dostawę, narzędzia do prowadzenia sprzedaży pod twoim nazwiskiem oraz, jeśli chcesz, naszą agencję marketingową. Czy mogę sprzedawać przez Instagram? Nie przez sklep na Instagramie, z którym się nie integrujemy. Używaj Instagrama, żeby kierować ludzi do swojego sklepu albo na stronę dropu, gdzie mogą kupić. Czy mogę sprzedawać oryginały obok wydruków? Tak. Wielu artystów wystawia oryginały obok edycji wydruków we własnym sklepie i wysyła oryginały samodzielnie. Unikatowe oryginały można też sprzedawać na aukcji w creativehub, z wydrukami oferowanymi na tej samej stronie.

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