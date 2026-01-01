Czy aukcja to właściwy sposób sprzedaży tej pracy? Oryginał można wycenić na dwa sposoby. Możesz podać kwotę i czekać, aż ktoś się na nią zgodzi, albo pozwolić, żeby ludzie, którzy chcą tę pracę mieć, ustalili między sobą, ile jest warta. Aukcja to ten drugi sposób. Działa wtedy, gdy ten sam przedmiot chce mieć więcej niż jedna osoba, i daje sprzedaży datę, której cena na stronie internetowej nie ma nigdy. Aukcja pasuje do pracy, kiedy: Jest to praca unikatowa i wiesz o kilku osobach, które chciałyby ją mieć.

Trudno ci ją wycenić albo podejrzewasz, że dotąd ceny były za niskie.

Chcesz mieć okazję: coś, co można zapowiedzieć, do czego można odliczać i o czym można potem opowiedzieć. Nie pasuje do pracy, kiedy jej sprzedaż po najniższej cenie, jaką ustalisz, byłaby dla ciebie przykra, albo kiedy nikt jeszcze nie wie, że ta praca istnieje. Aukcja nie jest sposobem na znalezienie publiczności. Tak jak przy każdym innym sposobie sprzedaży online, licytujący pochodzą spośród ludzi, którzy już cię obserwują. Co można wystawić na aukcję. Wyłącznie unikatowe oryginały: obraz, rysunek, rzeźbę, ceramikę, tkaninę, unikatową odbitkę fotograficzną albo pracę w technice mieszanej. Praca musi być wykonana przez ciebie albo przez artystę z twojego konta i być oferowana do sprzedaży po raz pierwszy. Edycje i reprodukcje nie są obiektami aukcyjnymi, więc wydruku z limitowanej edycji nie można licytować. Obiekt może mieć do 150 cm na najdłuższym boku i ważyć do 30 kg.

Słownictwo prostym językiem Aukcje mają własne słowa. Oto te, z którymi się spotkasz, i co każde z nich oznacza tutaj. Termin Co oznacza Obiekt (lot) Jedna praca wystawiona na sprzedaż. Aukcja może mieć od 1 do 200 obiektów, a każdy jest licytowany osobno. Estymacja Dolna i górna kwota pokazana na stronie obiektu jako wskazówka dla licytujących. To twoja publiczna deklaracja, ile twoim zdaniem praca jest warta. Cena gwarancyjna Najniższa cena, za jaką sprzedasz pracę. Jest opcjonalna i ukryta. Licytujący widzą tylko, czy została osiągnięta. Cena wywoławcza Kwota, od której zaczyna się licytacja. Domyślnie każdy obiekt startuje od 100 w walucie aukcji, niezależnie od estymacji. Postąpienie Krok, o który rosną oferty. Standardowy krok to 100. Dla danego obiektu możesz ustawić inny. Oferta maksymalna Prywatny limit, który ustawia licytujący. System licytuje za niego, tylko o tyle, ile trzeba, żeby utrzymać prowadzenie. Cena młotkowa Zwycięska oferta: bieżąca oferta w chwili zamknięcia obiektu. W internecie młotka nie ma, ale nazwa się przyjęła. Opłata aukcyjna Dodatkowy procent, który wiele domów aukcyjnych dolicza do ceny młotkowej i który płaci kupujący. Tutaj jej nie ma. Wadium Blokada środków na karcie licytującego zakładana przy jego pierwszej ofercie na dany obiekt: 20% jego oferty maksymalnej i nigdy mniej niż 100. To blokada, a nie obciążenie, i pokazuje, że licytujący jest w stanie zapłacić. Miękkie zamknięcie Oferta złożona w ostatnich dwóch minutach przedłuża licytację tego obiektu o dwie minuty, więc nikt nie wygra, licytując w ostatniej sekundzie. Obiekt nigdy nie zamyka się później niż 60 minut po pierwotnym czasie.

Ile zarabiasz: rachunek Pieniądze są tu prostsze niż w tradycyjnym domu aukcyjnym. Kupujący płaci cenę młotkową plus dostawę. Z tytułu aukcji nie dolicza się nic więcej: nie ma opłaty aukcyjnej.

Pobieramy 20% ceny młotkowej jako naszą prowizję. Jest potrącana z twojej wypłaty. Nigdy nie dostajesz za nią faktury i nigdy nie obciąża ona kupującego.

Obiekt, który się nie sprzeda, nic cię nie kosztuje. Nie ma opłaty za wystawienie ani prowizji od niesprzedanego obiektu. Przykład z liczbami, w walucie, w której prowadzona jest twoja aukcja. Rysunek zamyka się z ceną młotkową 2 000. Kupujący płaci 2 000 plus dostawę. Nasza prowizja wynosi 400. Otrzymujesz 1 600, a jeśli pracę wysyłasz samodzielnie, także opłatę za dostawę, którą zapłacił kupujący. Wypłatę dostajesz przelewem bankowym 35 dni po dostarczeniu pracy. Ten czas jest taki sam przy każdej sprzedaży: obejmuje okres, w którym kupujący może zgłosić problem albo, w niektórych krajach, odstąpić od umowy, tak aby pieniądze, które ci wypłacono, zostały u ciebie. Dwie uwagi o podatkach. Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT albo podatku od sprzedaży w miejscu, do którego dostarczana jest praca, podatek ten jest naliczany w chwili zamknięcia obiektu, doliczany do faktury kupującego i wypłacany tobie do rozliczenia. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, podatku się nie dolicza. A kiedy praca jedzie do innego kraju, cena dostawy obejmuje wszelkie cła i podatki importowe, opłacone z góry u przewoźnika, więc kupujący nie dostaje przy drzwiach rachunku celnego. Ta opłata obciąża kupującego i nie pomniejsza twojej wypłaty.

Ustalanie estymacji i ceny gwarancyjnej To dwie liczby, które mają znaczenie, i obu nie da się zmienić, gdy licytacja się rozpocznie. Estymacja to zaproszenie. Dolną kwotę ustaw na poziomie ceny, którą twoim zdaniem praca powinna osiągnąć bez trudu, kierując się tym, za ile sprzedawały się dotąd twoje oryginały i za ile sprzedają się porównywalne prace artystów na twoim etapie. Estymacja, która wygląda ambitnie, może zniechęcić licytujących, zanim zaczną. Skromna zaprasza ich do środka, a resztę robi rywalizacja. Cena gwarancyjna to twoje zabezpieczenie. Ograniczają ją dwie zasady: nie może być nigdy wyższa niż dolna estymacja ani niższa niż 500 w walucie aukcji. Ustaw ją na kwocie, którą naprawdę byś zaakceptował, a nie na tej, na którą liczysz. Obiekt, który zbiera oferty, ale nie osiąga ceny gwarancyjnej, to sprzedaż, którą odrzuciłeś. Cenę wywoławczą zostaw w spokoju. Każdy obiekt domyślnie startuje od 100 i jest to celowe. Niska cena wywoławcza uruchamia licytację. Oferty poniżej ceny gwarancyjnej są mile widziane: nie sprzedają obiektu, ale przyciągają ludzi. Cena wywoławcza ustawiona blisko ceny gwarancyjnej może sprawić wrażenie, że nikt tej pracy nie chciał. Jeśli obiekt zamknie się bez osiągnięcia ceny gwarancyjnej, pozostaje niesprzedany i nikt nie zostaje obciążony.

Opisz i sfotografuj pracę tak, jak robi się proof wydruku Nikt z licytujących nie widział pracy na żywo. Kupują na podstawie twoich zdjęć i twojego opisu, tak samo jak klient kupuje wydruk z ekranu. Jeśli zależy ci na tym, żeby wydruk zgadzał się z plikiem, to już rozumiesz ten standard: to, co dociera, musi być tym, co zostało pokazane. Każdy obiekt potrzebuje tytułu, rodzaju pracy, roku, techniki, wymiarów w pełnych centymetrach (wysokość, szerokość i głębokość), wagi oraz informacji, czy jest oprawiony i czy jest sygnowany. Potrzebuje też opisu stanu zachowania, i to tutaj uczciwość się opłaca. Niewielkie różnice w zmierzonych wymiarach nie są dla kupującego podstawą do odrzucenia pracy. Niezgłoszona wada jest. Jeśli chodzi o zdjęcia: Zacznij od wyraźnego widoku z przodu. Stanie się on głównym zdjęciem obiektu.

Dodaj detale, tył, sygnaturę oraz ramę albo futerał, jeśli praca je ma.

Oświetl pracę równomiernie, fotografuj ją na wprost, tak aby nic nie odbijało się od powierzchni, i porównaj kolor z samą pracą na ekranie, któremu ufasz. Oświetlenie i rejestrację omawia nasz poradnik o digitalizacji prac.

Wspomnij o każdym śladzie, zagnieceniu, naprawie czy wyblaknięciu i je sfotografuj. Wada, którą pokazałeś, jest częścią opisu. Wada, której nie pokazałeś, to spór. Potem, kiedy praca się sprzeda, a zanim ją zapakujesz, sfotografuj ją jeszcze raz: przód, tył, sygnaturę, krawędzie i wszelkie istniejące ślady. Jeśli kupujący zgłosi uszkodzenie albo stwierdzi, że praca nie jest zgodna z opisem, decyzja zapada na podstawie porównania jego zdjęć z twoimi.

Co się dzieje, od publikacji do wypłaty Konfigurujesz aukcję. W aplikacji sprzedawcy creativehub dodajesz obiekty, ich estymacje, dostawę, daty i wygląd strony. Aukcja może trwać do 60 dni. Strona zostaje opublikowana. Działa na stronie twojego sklepu creativehub albo w twojej własnej domenie, jeśli ją podłączyłeś. Przed startem pokazuje stronę zapowiedzi z odliczaniem, a każdy może obserwować aukcję, żeby dostać wiadomość, kiedy licytacja się rozpocznie. Licytacja się rozpoczyna. Licytujący nie potrzebują konta. Dopóki aukcja trwa, są anonimowi dla wszystkich, także dla ciebie: historia ofert pokazuje „Licytujący 1”, „Licytujący 2” i tak dalej. Obiekty się zamykają. Zamykają się w odstępach jednej minuty, w kolejności obiektów, począwszy od czasu zakończenia aukcji, każdy z miękkim zamknięciem, więc kolejność twoich obiektów jest kolejnością wieczoru. Zwycięzca płaci. Karta zwycięzcy jest automatycznie obciążana ceną młotkową plus dostawą, pomniejszonymi o zablokowane już wadium. Dostajesz imię i nazwisko zwycięzcy oraz jego dane kontaktowe. Praca zostaje wysłana. Trzeba ją zapakować i wysłać w ciągu siedmiu dni od płatności, przesyłką ze śledzeniem. Dostajesz wypłatę. 35 dni po dostawie, przelewem bankowym, po potrąceniu prowizji. Przez cały czas sprzedawcą jesteś ty. Aukcję prowadzi theprintspace Inc jako twój agent: przyjmuje płatność, przechowuje dla ciebie pieniądze i wypłaca ci je. Do prowadzenia aukcji nie potrzebujesz własnego konta płatniczego.

Dostawa, pakowanie i co może pójść nie tak Za dostawę płaci kupujący, a jej koszt jest pobierany razem z ceną młotkową, kiedy obiekt się zamyka. Dla całej aukcji wybierasz, jak dostawa jest organizowana: albo samodzielnie pakujesz i wysyłasz każdy sprzedany obiekt wybranym przez siebie przewoźnikiem, albo ty pakujesz, a my zamawiamy i opłacamy przewoźnika, który odbierze przesyłkę od ciebie. Tak czy inaczej pakowanie należy do ciebie i warto je zrobić na poziomie galeryjnym. Oryginału nie da się wydrukować ponownie. Zabezpiecz powierzchnię bezkwasową bibułą albo pergaminem glassine, nigdy nie pozwól, żeby folia bąbelkowa lub taśma dotykały pracy, usztywnij ją między płytami i zostaw co najmniej 5 cm amortyzacji z każdej strony w kartonie z tektury pięciowarstwowej. Nie zwijaj oryginału. Obiekt, który sprzeda się za więcej niż 10 000 GBP (12 500 EUR lub USD), odbiera i pakuje zamówiony przez nas kurier wyspecjalizowany w transporcie dzieł sztuki. Rzeczy, które czasem idą nie tak, i co się wtedy dzieje: Zwycięzca nie płaci. Jeśli karty nie da się obciążyć, ma 48 godzin. Po tym czasie sprzedaż zostaje anulowana, jego wadium przepada, a obiekt jest oferowany licytującemu z drugą najwyższą ofertą, po cenie jego ostatniej oferty.

Jeśli karty nie da się obciążyć, ma 48 godzin. Po tym czasie sprzedaż zostaje anulowana, jego wadium przepada, a obiekt jest oferowany licytującemu z drugą najwyższą ofertą, po cenie jego ostatniej oferty. Kupujący zmienia zdanie. Konsument z Wielkiej Brytanii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy i odesłać pracę na własny koszt. Kupujący z innych miejsc oraz kupujący biznesowi nie mają prawa odstąpienia.

Konsument z Wielkiej Brytanii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy i odesłać pracę na własny koszt. Kupujący z innych miejsc oraz kupujący biznesowi nie mają prawa odstąpienia. Praca zostaje uszkodzona w transporcie. Kupujący dostaje zwrot pieniędzy, a tobie wypłacane jest to, co przewoźnik lub ubezpieczyciel wypłaci w ramach roszczenia. Jeśli roszczenie zostanie odrzucone, bo praca była źle zapakowana, strata jest twoja. Czas poświęcony na pakowanie to czas dobrze wykorzystany.

Kupujący dostaje zwrot pieniędzy, a tobie wypłacane jest to, co przewoźnik lub ubezpieczyciel wypłaci w ramach roszczenia. Jeśli roszczenie zostanie odrzucone, bo praca była źle zapakowana, strata jest twoja. Czas poświęcony na pakowanie to czas dobrze wykorzystany. Praca nie zostaje wysłana. Jeśli sprzedany obiekt nadal nie został wysłany 21 dni po płatności, sprzedaż zostaje anulowana, a kupujący otrzymuje zwrot.

Sprzedawaj wydruki obok oryginału Tutaj ktoś, kto robi wydruki, ma przewagę nad większością osób sprzedających na aukcji. Strona aukcji może sprzedawać także twoje wydruki. Wybierasz produkty ze swojego istniejącego katalogu, pojawiają się one na stronie razem z obiektami, a my je drukujemy, oprawiamy i wysyłamy tak jak przy każdym zamówieniu. Oryginał może wygrać tylko jedna osoba. Wszyscy pozostali, którzy przyszli popatrzeć, właśnie spędzili kilka dni, oglądając tę pracę i chcąc ją mieć. Wydruk tego samego obrazu albo pokrewnej pracy daje im coś do kupienia, a tobie przychód z aukcji, który nie zależy od ceny młotkowej. Jedno i drugie jest rozliczane inaczej. Płatności za obiekty aukcyjne trafiają do theprintspace Inc jako twojego agenta i są ci wypłacane po dostawie. Wydruki są sprzedawane przez twoje własne konto Stripe, jak na każdej stronie sklepu creativehub, więc Stripe potrzebujesz tylko do wydruków. Jeśli planujesz edycję teraz, nasze poradniki o druku giclée i C-type pomogą ci wybrać technikę, a zestaw próbek pomoże ci wybrać papier.

Jeśli obiekt się nie sprzeda Obiekt jest niesprzedany, kiedy zamyka się bez żadnej oferty albo kiedy jego cena gwarancyjna nie zostaje osiągnięta. Praca zostaje u ciebie i nie ma żadnej opłaty ani prowizji. Masz wtedy dwie możliwości. Możesz wystawić ją na późniejszej aukcji, tyle razy, ile chcesz. Obiekt, który zebrał oferty, ale nie osiągnął ceny gwarancyjnej, zwykle sprzedaje się z niższą. Albo, kiedy aukcja się zamknie, możesz sprzedać pracę prywatnie komukolwiek, także osobie, która ją licytowała, bez prowizji dla nas. Po zamknięciu możesz wyeksportować dane kontaktowe wszystkich, którzy licytowali, obiekt po obiekcie, i napisać do nich w sprawie obiektu, który licytowali. Nie możesz natomiast zmienić zdania w trakcie. Kiedy licytacja jest otwarta, obiekty, ich ceny i daty są ustalone, każda oferta jest dla licytującego wiążąca, a w zamian obiekt z ofertą równą cenie gwarancyjnej lub wyższą od niej zostaje sprzedany. Nie możesz go wycofać, sprzedać gdzie indziej ani przyjąć zamiast tego prywatnej oferty.

Jak zacząć Aukcje konfiguruje się w aplikacji sprzedawcy creativehub, w menu Sell Art, następnie Auctions, następnie Create auction. Jeśli nie widzisz pozycji Auctions w menu, napisz do nas, a włączymy ją dla twojego konta. Potrzebna będzie skonfigurowana strona sklepu creativehub, dobre zdjęcia każdej pracy, jej wymiary i waga oraz opis stanu zachowania. Strona o aukcjach creativehub pokazuje, jak sprzedaż wygląda od strony licytującego, a przewodnik krok po kroku przeprowadza przez konfigurację ekran po ekranie.

Najczęstsze pytania Jaką prowizję pobieracie od aukcji? 20% ceny młotkowej, potrącane z twojej wypłaty. Nigdy nie obciąża ona kupującego, nie ma opłaty aukcyjnej, a obiekt, który się nie sprzeda, nic nie kosztuje. Czy mogę wystawić na aukcję wydruk z limitowanej edycji? Nie. Obiekty aukcyjne muszą być unikatowymi oryginałami, takimi jak obraz, rysunek, rzeźba albo unikatowa odbitka fotograficzna, sprzedawanymi po raz pierwszy. Edycje i reprodukcje sprzedaje się jako produkty drukowane, a wydruki można oferować na tej samej stronie co aukcję. Kiedy dostanę wypłatę po aukcji? Przelewem bankowym 35 dni po dostarczeniu pracy. Ten okres obejmuje czas, w którym kupujący może zgłosić problem albo, jeśli ma do tego prawo, odstąpić od umowy. Otwarte zgłoszenie wstrzymuje wypłatę do czasu jego rozstrzygnięcia. Co się dzieje, jeśli zwycięzca licytacji nie zapłaci? Jeśli jego karty nie da się obciążyć, dostaje link do płatności i ma 48 godzin. Po tym czasie sprzedaż zostaje anulowana, jego wadium przepada, a on sam traci możliwość dalszego licytowania. Obiekt jest wtedy oferowany licytującemu z drugą najwyższą ofertą, po cenie jego ostatniej oferty. Czy mogę wycofać obiekt po rozpoczęciu licytacji? Nie. Kiedy licytacja się rozpocznie, obiekty, ich ceny i daty są ustalone, a obiekt z ofertą równą cenie gwarancyjnej lub wyższą od niej zostaje sprzedany w chwili zamknięcia. Do czasu startu możesz swobodnie zmieniać i usuwać obiekty. Jak długo może trwać aukcja i ile prac może obejmować? Do 60 dni, od 1 do 200 obiektów. Każdy obiekt może mieć do 150 cm na najdłuższym boku i ważyć do 30 kg. Czy licytujący potrzebują konta? Nie. Przy pierwszej ofercie na dany obiekt na karcie blokowane jest zwrotne wadium w wysokości 20% oferty maksymalnej i nigdy mniej niż 100. Blokada jest zwalniana, kiedy obiekt się zamyka, chyba że licytujący wygra: wtedy wadium zalicza się na poczet jego faktury.

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