Skąd pochodzi to słowo Termin ukuł w 1991 roku amerykański grafik Jack Duganne, od francuskiego gicler, „natryskiwać”, aby opisać wydruki artystyczne powstające na pierwszych drukarkach atramentowych Iris. Nigdy nie był to standard techniczny – jedynie sposób na odróżnienie archiwalnego druku pigmentowego od wydruku z biurowej drukarki atramentowej. Dziś oznacza wydruk, który spełnia cztery warunki: tusze pigmentowe, papier archiwalny (bezkwasowy, zwykle bawełniany lub z alfa-celulozy), rozdzielczość co najmniej 300 punktów na cal oraz drukarka wielkoformatowa z co najmniej ośmioma kanałami tuszu, dzięki czemu przejścia tonalne są płynne.

Jak powstaje wydruk giclée Proces zaczyna się od pliku cyfrowego – fotografii lub skanu oryginalnej pracy – w rozdzielczości dopasowanej do rozmiaru wydruku. Plik przechodzi zarządzanie kolorem na skalibrowanym monitorze, soft proof względem profilu wybranego papieru i trafia do 12-kanałowej drukarki pigmentowej. W theprintspace drukujemy na maszynach Epson SureColor z tuszami pigmentowymi UltraChrome w rozdzielczości wyjściowej 2880 × 1440 punktów na cal, a każdy plik sprawdza technik, zanim trafi do druku. Wydruk zostaje następnie odłożony do utrwalenia, zanim zostanie podklejony, oprawiony lub zapakowany. Ponieważ tusze są pigmentowe, a nie barwnikowe, kolor osiada na powierzchni papieru, zamiast w niego wsiąkać. To daje druku giclée jego charakterystyczną matową, malarską powierzchnię i trwałość: wydruki pigmentowe na papierze archiwalnym mają ocenianą trwałość powyżej 100 lat w normalnych warunkach ekspozycji, a znacznie dłuższą w ciemności.

Papier do druku giclée: element, który zmienia wszystko Papier to połowa efektu. Papiery fine art występują w wersjach teksturowanych i gładkich, w jasnej bieli i ciepłej, naturalnej bieli, o gramaturze od około 200 do 340 g/m². Mocno teksturowany papier bawełniany, taki jak Hahnemühle German Etching, pasuje do malarstwa, pasteli i ilustracji o rękodzielniczym charakterze. Gładki, lekko ciepły papier bawełniany, taki jak Hahnemühle Photo Rag, to uniwersalny wybór do fotografii i sztuki cyfrowej. Papier barytowy, taki jak Canson Baryta, daje fotograficzny kontrast i półbłyszczącą powierzchnię. W theprintspace mamy w ofercie siedem papierów, wszystkie z certyfikatem FSC, i zalecamy zamówienie zestawu próbek przed podjęciem decyzji o edycji, aby ocenić fakturę i biel w swoim własnym świetle.

Giclée a C-type a zwykły druk atramentowy Giclée C-type Zwykły druk atramentowy Proces Tusz pigmentowy na papierze fine art Naświetlenie światłem papieru fotograficznego, wywołanie chemiczne Tusz barwnikowy na papierze powlekanym Powierzchnia Matowa lub teksturowana, malarska Błyszcząca, półmatowa lub metaliczna, fotograficzna Różna, zwykle błyszcząca Najlepszy do Malarstwo, ilustracja, fotografia artystyczna, limitowane edycje Fotografia barwna, głębokie czernie, wysoki połysk Próby, plakaty, krótkotrwała ekspozycja Trwałość Ponad 100 lat 60 do 100 lat Często poniżej 10 lat, zanim zacznie blaknąć Największy rozmiar Do ok. 150 cm szerokości (60 cali) Do ok. 127 cm szerokości (50 cali) Zwykle A3 lub mniej Odbitki C-type (chromogeniczne) pozostają wyborem fotografów, którym zależy na prawdziwym fotograficznym połysku i ciągłym tonie, a w dużych formatach są nieco tańsze. Giclée wygrywa wszędzie tam, gdzie praca zaczęła życie jako obraz lub rysunek, przy wykończeniach matowych oraz przy edycjach, które mają przetrwać swojego nabywcę.

Ile kosztuje druk giclée Ceny zależą od rozmiaru i papieru, a nie od nakładu – dlatego giclée świetnie nadaje się do pojedynczych wydruków i małych edycji. Orientacyjnie: wydruk giclée 30 × 20 cm (12 × 8 cali) na papierze Hahnemühle Photo Rag kosztuje od około 25 €, wydruk 60 × 40 cm (24 × 16 cali) około 70 €, a wydruk 100 × 75 cm (40 × 30 cali) około 150 €. Podklejanie, oprawa i wysyłka są płatne dodatkowo. Nie ma opłaty za przygotowanie ani minimalnej wielkości zamówienia, więc jeden wydruk kosztuje tyle samo za sztukę co pięćdziesiąt.

Jak przygotować plik do druku giclée Zarejestruj pracę w rozdzielczości, która daje co najmniej 300 pikseli na cal w docelowym rozmiarze wydruku. Dla wydruku o szerokości 60 cm (24 cale) to 7200 pikseli szerokości. Pracuj w Adobe RGB lub ProPhoto RGB, jeśli twoje oprogramowanie na to pozwala, i zachowaj nieskompresowany plik master (TIFF lub PSD). Skalibruj monitor i zrób soft proof z profilem papieru, aby nie zaskoczyło cię, jak matowy papier rozjaśnia czernie. Zostaw biały margines, jeśli planujesz oprawę z passe-partout; typowo 25–50 mm. Zamów pasek testowy lub małą odbitkę próbną, zanim zdecydujesz się na duży wydruk lub edycję.

Wydruki giclée do sprzedaży i limitowanych edycji Ponieważ każdy wydruk jest identyczny i archiwalny, giclée to standard dla sygnowanych, numerowanych limitowanych edycji z certyfikatami autentyczności. Jeśli sprzedajesz online, usługa print-on-demand drukuje i wysyła każdy wydruk giclée w momencie zamówienia, więc nie trzymasz żadnych zapasów. theprintspace drukuje, podkleja, oprawia i wysyła zamówienia giclée bez własnego brandingu (white label) ze studiów w Londynie, Düsseldorfie i USA, ze śledzeniem przesyłek na całym świecie i produkcją neutralną pod względem emisji CO₂.

Najczęstsze pytania Czy giclée to to samo co druk atramentowy? Każdy wydruk giclée jest wydrukiem atramentowym, ale nie każdy wydruk atramentowy jest giclée. Tę nazwę zarezerwowano dla wydruków tuszami pigmentowymi na archiwalnym papierze fine art w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wykonanych na drukarce wielkoformatowej z co najmniej ośmioma tuszami. Jak długo trwa wydruk giclée? Niezależne testy oceniają trwałość wydruków pigmentowych na archiwalnym papierze bawełnianym na ponad 100 lat bez zauważalnego blaknięcia przy normalnej ekspozycji we wnętrzach, a znacznie dłużej przy przechowywaniu w ciemności. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i używaj szkła z filtrem UV, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Czy giclée jest lepsze od C-type do fotografii? To zależy od efektu, jakiego szukasz. C-type daje prawdziwy fotograficzny połysk i bardzo głębokie czernie; giclée daje matowy, archiwalny wydruk i szerszy wybór papierów. Wielu fotografów wybiera C-type do prac barwnych, a giclée do fotografii czarno-białej lub serii artystycznych. Jakiej rozdzielczości potrzebuje wydruk giclée? Celuj w 300 pikseli na cal w docelowym rozmiarze. Niższe rozdzielczości mogą nadal dobrze wyglądać na papierach teksturowanych, ale drobne detale i ostre krawędzie wymagają pełnych 300. Czy mogę zamówić pojedynczy wydruk giclée? Tak. Nie ma minimalnej wielkości zamówienia ani opłaty za przygotowanie, więc jeden wydruk kosztuje tyle samo za sztukę co cała edycja. Dostępne są zestawy próbek papierów, abyś mógł wybrać powierzchnię przed złożeniem zamówienia. Jaki papier jest najlepszy do wydruków giclée? Do malarstwa i ilustracji – teksturowany papier bawełniany, taki jak Hahnemühle German Etching; do fotografii i sztuki cyfrowej – gładki papier bawełniany, taki jak Hahnemühle Photo Rag; do obrazów o wysokim kontraście – papier barytowy. Zamów zestaw próbek i oceń je w swoim własnym świetle.

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