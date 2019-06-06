Wprowadzenie

Witamy w polityce prywatności Printspace Studios Limited.

Printspace Studios Limited (Printspace ) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (niezależnie od miejsca, z którego Państwo ją odwiedzają) oraz korzystają z naszego oprogramowania i usług, a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie prywatności i o tym, jak chroni Państwa prawo. Informacje o tym, jak postępujemy z plikami cookie, znajdują się w naszej Polityce plików cookie

Niniejsza polityka prywatności ma układ warstwowy, dzięki czemu mogą Państwo przejść bezpośrednio do poszczególnych sekcji wymienionych poniżej. Prosimy również o korzystanie ze Słownika, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszej polityce prywatności.

Ważne informacje i kim jesteśmy Dane, które zbieramy na Państwa temat W jaki sposób zbierane są Państwa dane osobowe Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe Ujawnianie Państwa danych osobowych Przekazywanie danych za granicę Bezpieczeństwo danych Przechowywanie danych Państwa prawa Słownik

1. Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie Państwu informacji o tym, w jaki sposób Printspace zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych: www.theprintspace.co.uk i creativehub.io, w tym wszelkich danych, które mogą Państwo przekazać za pośrednictwem tej strony, gdy korzystają Państwo z naszego oprogramowania i usług, zapisują się do naszego newslettera, kupują produkt lub usługę albo biorą udział w konkursie.

Nasze strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności łącznie z każdą inną polityką prywatności lub polityką rzetelnego przetwarzania, którą możemy udostępnić w konkretnych sytuacjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, tak aby mieli Państwo pełną świadomość, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne informacje i polityki prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia. Administrator danych

Printspace jest administratorem Państwa danych osobowych i odpowiada za nie (w niniejszej polityce prywatności określany łącznie jako „my”, „nas” lub „nasz”).

Wyznaczyliśmy menedżera ds. ochrony danych, który odpowiada za nadzór nad kwestiami związanymi z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wniosków o wykonanie Państwa praw , prosimy o kontakt z menedżerem ds. ochrony danych, korzystając z danych podanych poniżej. Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności prosimy o kontakt z naszym menedżerem ds. ochrony danych w następujący sposób:

Pełna nazwa podmiotu prawnego: Printspace Studios Limited (prowadzący działalność jako theprintspace i Creative Hub )

Adres e-mail: Info@theprintspace.co.uk

Adres pocztowy: 74 Kingsland Road London E2 8DL

Mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do Information Commissioner’s Office (ICO ) , brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk ). Osoby zamieszkałe w Unii Europejskiej mogą również złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa wątpliwości, zanim zwrócą się Państwo do ICO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

Zmiany polityki prywatności i Państwa obowiązek informowania nas o zmianach

Regularnie dokonujemy przeglądu naszej polityki prywatności. Niniejsza wersja została ostatnio zaktualizowana we wrześniu 2019 r.

Wcześniejsze wersje można uzyskać, kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe na Państwa temat były prawidłowe i aktualne. Prosimy informować nas o zmianach Państwa danych osobowych w trakcie trwania naszej relacji.

Linki do stron podmiotów trzecich

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji podmiotów trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić podmiotom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych na Państwa temat. Nie kontrolujemy tych stron internetowych podmiotów trzecich i nie odpowiadamy za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Zachęcamy, aby po opuszczeniu naszej strony zapoznali się Państwo z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

2. Dane, które zbieramy na Państwa temat

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których usunięto informacje o tożsamości (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych na Państwa temat, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane identyfikacyjne obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.

obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć. Dane kontaktowe obejmują adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

obejmują adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów. Dane finansowe obejmują dane rachunku bankowego i karty płatniczej.

obejmują dane rachunku bankowego i karty płatniczej. Dane transakcyjne obejmują szczegóły płatności dokonywanych przez Państwa i na Państwa rzecz oraz inne szczegóły produktów i usług zakupionych u nas.

obejmują szczegóły płatności dokonywanych przez Państwa i na Państwa rzecz oraz inne szczegóły produktów i usług zakupionych u nas. Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), Państwa dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do tej strony internetowej.

obejmują adres protokołu internetowego (IP), Państwa dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do tej strony internetowej. Dane profilowe obejmują Państwa nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Państwa zakupy lub zamówienia, informacje o przejściu na konto płatne, Państwa zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankietach.

obejmują Państwa nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Państwa zakupy lub zamówienia, informacje o przejściu na konto płatne, Państwa zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankietach. Dane o korzystaniu obejmują informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej, produktów i usług oraz swojego konta, w tym o udostępnianiu, edytowaniu, przeglądaniu i przenoszeniu plików lub folderów.

obejmują informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej, produktów i usług oraz swojego konta, w tym o udostępnianiu, edytowaniu, przeglądaniu i przenoszeniu plików lub folderów. Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas materiałów marketingowych oraz Państwa preferencje komunikacyjne.

obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas materiałów marketingowych oraz Państwa preferencje komunikacyjne. Dane obrazowe obejmują pliki, dokumenty, zdjęcia, komentarze, wiadomości (a także powiązane z nimi informacje) związane z obrazami przesyłanymi przez Państwa na nasze strony internetowe.

obejmują pliki, dokumenty, zdjęcia, komentarze, wiadomości (a także powiązane z nimi informacje) związane z obrazami przesyłanymi przez Państwa na nasze strony internetowe. Dane kontaktów obejmują dane Państwa kontaktów, którym mogą (lub nie) Państwo udostępniać informacje na naszych stronach internetowych.

Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy również Dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Państwa tożsamości. Na przykład możemy agregować Państwa Dane o korzystaniu, aby obliczyć odsetek użytkowników korzystających z określonej funkcji strony internetowej. Jeśli jednak połączymy lub powiążemy Dane zagregowane z Państwa danymi osobowymi w taki sposób, że będą one mogły bezpośrednio lub pośrednio Państwa identyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie zbieramy żadnych Szczególnych kategorii danych osobowych na Państwa temat (obejmuje to informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne). Nie zbieramy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i czynach zabronionych.

Jeśli nie przekażą Państwo danych osobowych

W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do zebrania danych osobowych na mocy prawa lub na podstawie warunków umowy zawartej z Państwem, a Państwo nie przekażą tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy z Państwem zawrzeć (na przykład dostarczyć Państwu towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni anulować produkt lub usługę, z których Państwo u nas korzystają, o czym jednak poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

3. W jaki sposób zbierane są Państwa dane osobowe?

Stosujemy różne metody zbierania danych od Państwa i na Państwa temat, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Mogą Państwo przekazać nam swoje Dane identyfikacyjne, kontaktowe, obrazowe, profilowe i finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które przekazują Państwo, gdy:

Mogą Państwo przekazać nam swoje Dane identyfikacyjne, kontaktowe, obrazowe, profilowe i finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które przekazują Państwo, gdy: tworzą Państwo konto na naszych stronach internetowych;

subskrybują Państwo nasze usługi;

składają Państwo zamówienie na nasze produkty lub usługi;

proszą Państwo o przesyłanie materiałów marketingowych;

biorą Państwo udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub

przekazują nam Państwo opinię lub kontaktują się z nami;

komunikują się Państwo z nami.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas Państwa interakcji z naszą stroną internetową automatycznie zbieramy Dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu, czynności i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne na Państwa temat, jeśli odwiedzają Państwo inne strony internetowe korzystające z naszych plików cookie. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie

Podczas Państwa interakcji z naszą stroną internetową automatycznie zbieramy Dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu, czynności i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne na Państwa temat, jeśli odwiedzają Państwo inne strony internetowe korzystające z naszych plików cookie. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie Podmioty trzecie lub publicznie dostępne źródła. Otrzymujemy dane osobowe na Państwa temat od różnych podmiotów trzecich i ze źródeł publicznych, jak wskazano poniżej:

Otrzymujemy dane osobowe na Państwa temat od różnych podmiotów trzecich i ze źródeł publicznych, jak wskazano poniżej: Dane techniczne od dostawców usług analitycznych, takich jak Google, z siedzibą poza UE.

Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł.

4. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

Gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zamierzamy z Państwem zawrzeć lub którą zawarliśmy.

Gdy jest to niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, a Państwa interesy oraz podstawowe prawa nie mają wobec nich charakteru nadrzędnego.

Gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Więcej informacji o rodzajach podstaw prawnych, na których będziemy opierać przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajduje się w Słowniku poniżej.

Cele, w jakich będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się przy tym opieramy. W stosownych przypadkach wskazaliśmy również, jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy.

Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji o konkretnej podstawie prawnej, na której opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli wskazano więcej niż jedną podstawę.

Cel/Działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu Rejestracja Państwa konta (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Finansowe (d) Profilowe Wykonanie umowy z Państwem Przetwarzanie i realizacja Państwa zamówienia lub świadczenie naszych usług, w tym: (a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami (b) Pobieranie i odzyskiwanie należnych nam kwot (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Finansowe (d) Transakcyjne (e) Marketingowe i komunikacyjne (f) Obrazowe (g) Kontaktów (a) Wykonanie umowy z Państwem (b) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (odzyskiwanie należnych nam wierzytelności) Zarządzanie naszą relacją z Państwem, co obejmuje: (a) Powiadamianie Państwa o zmianach naszego regulaminu lub polityki prywatności (b) Prośby o wystawienie opinii lub udział w ankiecie (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) Marketingowe i komunikacyjne (a) Wykonanie umowy z Państwem (b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (c) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aktualizowanie naszych rejestrów oraz badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług) Umożliwienie Państwu udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienia ankiety (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) O korzystaniu (e) Marketingowe i komunikacyjne (a) Wykonanie umowy z Państwem (b) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwijanie i rozwój naszej działalności) Administrowanie naszą działalnością i tą stroną internetową oraz ich ochrona (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemów, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Techniczne (a) Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i IT, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy) (b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Dostarczanie Państwu odpowiednich treści na stronie internetowej i reklam oraz mierzenie lub ocena skuteczności wyświetlanych Państwu reklam (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Profilowe (d) O korzystaniu (e) Marketingowe i komunikacyjne (f) Techniczne Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwijanie, rozwój naszej działalności oraz kształtowanie naszej strategii marketingowej) Wykorzystywanie analityki danych w celu ulepszania naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i ich doświadczeń (a) Techniczne (b) O korzystaniu Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (określanie typów klientów dla naszych produktów i usług, utrzymywanie aktualności i przydatności naszej strony internetowej, rozwój naszej działalności oraz kształtowanie naszej strategii marketingowej) Przedstawianie Państwu sugestii i rekomendacji dotyczących naszych towarów lub usług, które mogą Państwa zainteresować (a) Identyfikacyjne (b) Kontaktowe (c) Techniczne (d) O korzystaniu (e) Profilowe (f) Marketingowe i komunikacyjne Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (rozwijanie naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

Marketing

Staramy się zapewnić Państwu możliwość wyboru w zakresie niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do marketingu i reklamy.

Jeśli są Państwo naszym obecnym klientem, będziemy kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną (e-mail lub SMS) wyłącznie w sprawie informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej sprzedaży lub negocjacji sprzedaży z Państwem.

Oferty promocyjne od nas

Możemy wykorzystywać Państwa Dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, o korzystaniu i profilowe, aby wyrobić sobie pogląd na to, czego – naszym zdaniem – mogą Państwo chcieć lub potrzebować albo co może Państwa zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa istotne (nazywamy to marketingiem).

Będą Państwo otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeśli poprosili Państwo o informacje lub zakupili u nas towary lub usługi i nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania takich materiałów marketingowych. Rezygnacja

Mogą Państwo w każdej chwili poprosić nas o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych, logując się na stronach internetowych i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola w celu dostosowania preferencji marketingowych, korzystając z linków rezygnacji zamieszczonych w każdej wysłanej do Państwa wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Rezygnacja z otrzymywania tych wiadomości marketingowych nie dotyczy danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, korzystania z produktu/usługi lub innych transakcji.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, w jakich je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcą Państwo uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, prosimy o kontakt.

Prosimy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. Ujawnianie Państwa danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wskazanym poniżej w celach określonych w tabeli

Cele, w jakich będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe powyżej.

Zewnętrznym podmiotom trzecim wskazanym w Słowniku .

Określonym podmiotom trzecim, takim jak inni użytkownicy naszych stron internetowych. Państwa Dane profilowe i Dane obrazowe są widoczne dla innych użytkowników wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie Państwo tak postanowili lub gdy usługi wymagają, aby informacje te były widoczne. Jeśli informacje te są widoczne, są one widoczne wyłącznie w celach pierwotnie zamierzonych.

Podmiotom trzecim, którym możemy zdecydować się sprzedać lub przekazać części naszej działalności lub aktywów albo z którymi możemy je połączyć. Możemy również dążyć do nabycia innych przedsiębiorstw lub połączenia się z nimi. W przypadku zmiany w naszej działalności nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy od wszystkich podmiotów trzecich poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do ich własnych celów i pozwalamy im przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. Przekazywanie danych za granicę

Wiele naszych zewnętrznych podmiotów trzecich ma siedzibę poza EOG, w związku z czym przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych będzie wiązać się z przekazaniem danych poza EOG.

Zawsze, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny poziom ochrony, stosując co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

W przypadku korzystania z niektórych dostawców usług możemy stosować szczególne umowy zatwierdzone przez

Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie. Więcej informacji: Komisja Europejska: Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

W przypadku korzystania z dostawców z siedzibą w USA możemy przekazywać im dane, jeśli uczestniczą oni w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), który wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych przekazywanych między Europą a USA. Więcej informacji: Komisja Europejska: Tarcza Prywatności UE-USA .

Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o konkretnym mechanizmie stosowanym przez nas przy przekazywaniu Państwa danych osobowych poza EOG.

7. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie Państwa danych osobowych, ich wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych podmiotów trzecich, którzy mają uzasadnioną potrzebę biznesową ich poznania. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz właściwy organ nadzorczy o naruszeniu, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

8. Przechowywanie danych

Jak długo będą Państwo wykorzystywać moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób konieczne do realizacji celów, w jakich je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli w uzasadniony sposób uznamy, że istnieje perspektywa sporu sądowego w związku z naszą relacją z Państwem.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami, a także obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

Szczegółowe informacje o okresach przechowywania poszczególnych rodzajów Państwa danych osobowych są dostępne w naszej polityce retencji danych, o którą mogą Państwo poprosić, kontaktując się z nami.

9. Państwa prawa

W określonych okolicznościach przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Prosimy kliknąć poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o tych prawach:

Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych.

Żądanie sprostowania Państwa danych osobowych.

Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Żądanie przeniesienia Państwa danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt.

Zwykle bez opłat

Nie będą Państwo musieli wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za wykonanie którekolwiek z pozostałych praw).

Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne.

W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia Państwa żądania.

Czego możemy od Państwa potrzebować

Możemy potrzebować od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić Państwu prawo dostępu do danych osobowych (lub wykonanie innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Państwa żądania, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Termin odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli Państwa żądanie jest szczególnie złożone lub złożyli Państwo kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Państwa i będziemy informować o postępach.

10. Słownik

PODSTAWA PRAWNA

Prawnie uzasadniony interes oznacza interes naszego przedsiębiorstwa w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością w sposób umożliwiający nam zapewnienie Państwu najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Dbamy o to, aby przed przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszych prawnie uzasadnionych interesach rozważyć i wyważyć wszelki potencjalny wpływ na Państwa (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz na Państwa prawa. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do działań, w przypadku których wpływ na Państwa ma charakter nadrzędny wobec naszych interesów (chyba że mamy Państwa zgodę lub prawo tego od nas wymaga albo na to zezwala). Więcej informacji o tym, jak oceniamy nasze prawnie uzasadnione interesy w zestawieniu z potencjalnym wpływem na Państwa w odniesieniu do konkretnych działań, mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Państwa danych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy.

Wypełnienie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

PODMIOTY TRZECIE

Zewnętrzne podmioty trzecie

Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające, świadczący usługi IT i administrowania systemami.

Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, świadczący usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.

HM Revenue & Customs (brytyjski urząd skarbowy i celny), organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, które w określonych okolicznościach wymagają raportowania czynności przetwarzania.

Inne aplikacje i usługi, które Państwo połączyli, takie jak shopify, łączące się z naszymi stronami internetowymi za pomocą naszych interfejsów API.

Intercom, który świadczy nam usługi obsługi klienta i analityki.

PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo:

Żądać dostępu do swoich danych osobowych (tzw. „wniosek o dostęp osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to Państwu otrzymanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych na Państwa temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądać sprostowania posiadanych przez nas danych osobowych na Państwa temat. Umożliwia to Państwu sprostowanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które posiadamy na Państwa temat, przy czym możemy być zmuszeni zweryfikować prawidłowość nowych danych, które nam Państwo przekażą.

Żądać usunięcia swoich danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy dalej je przetwarzali. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych, gdy skutecznie skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), gdy mogliśmy przetwarzać Państwa informacje niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem lokalnym. Prosimy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Państwa żądanie usunięcia danych ze szczególnych względów prawnych, o których – w stosownych przypadkach – poinformujemy Państwa w momencie złożenia żądania.

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy opieramy się na prawnie uzasadnionym interesie, a Państwa szczególna sytuacja sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważają Państwo, że wpływa ono na Państwa podstawowe prawa i wolności. Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa informacji, nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.

Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:

Jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili prawidłowość danych.

Gdy wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli.

Gdy potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądać przeniesienia swoich danych osobowych do Państwa lub do podmiotu trzeciego. Przekażemy Państwu lub wybranemu przez Państwa podmiotowi trzeciemu Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prosimy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie informacji przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie początkowo wyrazili Państwo zgodę lub które wykorzystaliśmy do wykonania umowy z Państwem.

Wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na zgodzie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofają Państwo zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu niektórych produktów lub usług. Poinformujemy Państwa, jeśli tak będzie, w momencie wycofania zgody.