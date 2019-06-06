1. INFORMACJE O NAS I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

1.1 Kim jesteśmy. Jesteśmy spółką Printspace Studios Limited (prowadzącą działalność jako theprintspace i Creative Hub), zarejestrowaną w Anglii i Walii. Nasz numer rejestrowy spółki to 06043884, a nasza siedziba statutowa znajduje się pod adresem 74 Kingsland Road, London, E2 8DL. Prowadzimy strony internetowe www.theprintspace.co.uk i creativehub.io.

1.1.1 theprintspace to drukarnia fine art i fotograficzna; oraz

1.1.2 Creative Hub to wielofunkcyjna platforma dla artystów umożliwiająca drukowanie, sprzedaż, przechowywanie i udostępnianie ich cyfrowych dzieł.

1.2 Jak się z nami skontaktować. Mogą Państwo skontaktować się z nami, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +44 (0) 207 739 1060 lub pisząc do nas na adres Info@theprintspace.co.uk oraz 74 Kingsland Road London E2 8DL (w godzinach 9:00–19:00 od poniedziałku do piątku), albo za pośrednictwem naszej strony Skontaktuj się z nami . Będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi na wszystkie zapytania w odpowiednim czasie, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w tym zakresie.

1.3 Jak możemy się z Państwem kontaktować. Jeśli będziemy musieli się z Państwem skontaktować, zrobimy to telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Państwa w zamówieniu.

1.4 „Pisemnie” obejmuje wiadomości e-mail. Gdy w niniejszym Regulaminie używamy słów „pisemnie” lub „na piśmie”, obejmuje to również wiadomości e-mail.

2. NINIEJSZY REGULAMIN

2.1 Nasza umowa. Niniejszy regulamin (Regulamin) ma zastosowanie do korzystania przez Państwa z naszego oprogramowania i stron internetowych oraz dostępu do nich, a także do składanych przez Państwa zamówień i dostarczania przez nas Państwu towarów i usług (Umowa). Żadne inne warunki nie są dorozumiane na podstawie zwyczaju handlowego, praktyki ani dotychczasowej współpracy. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszy Regulamin. Każdorazowo, gdy chcą Państwo skorzystać z naszych towarów lub usług, prosimy sprawdzić niniejszy Regulamin, aby upewnić się, że rozumieją Państwo warunki obowiązujące w danym czasie. Niniejszy

Regulamin został ostatnio zaktualizowany we wrześniu 2019 r.

2.2 Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Nasz Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców. Jeśli nabywają Państwo towary lub usługi jako konsument, muszą Państwo skontaktować się z nami przed dokonaniem zakupu naszych towarów lub usług.

2.3 Dlaczego należy go przeczytać. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu przed utworzeniem u nas konta lub przyjęciem zaproszenia do korzystania z naszych usług od istniejącego posiadacza konta. Niniejszy Regulamin informuje, kim jesteśmy, jak będziemy dostarczać Państwu towary i usługi, jak Państwo i my możemy zmienić lub zakończyć Umowę, jak anulować zamówienie, co zrobić w przypadku problemu, oraz zawiera inne ważne informacje. Jeśli uważają Państwo, że w niniejszym Regulaminie jest błąd, prosimy o kontakt w celu jego omówienia.

2.4 Całość umowy. Umowa stanowi całość porozumienia między nami w odniesieniu do jej przedmiotu. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie opierali się Państwo na żadnym oświadczeniu, obietnicy, zapewnieniu ani gwarancji, które nie zostały zawarte w Umowie.

3. NASZA UMOWA Z PAŃSTWEM NA TOWARY I USŁUGI

3.1 Składanie zamówienia. Aby złożyć zamówienie na towary lub usługi, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Każde zamówienie stanowi Państwa ofertę zakupu towarów lub usług określonych w zamówieniu na warunkach niniejszego Regulaminu.

3.2 Poprawianie błędów we wprowadzonych danych. Nasz proces zamawiania umożliwia sprawdzenie i poprawienie błędów przed przesłaniem nam zamówienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie zamówienia przed jego potwierdzeniem. Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że Państwa zamówienie oraz każda specyfikacja przesłana przez Państwa w formularzu online lub faktura wystawiona przez nas przed dostarczeniem towarów lub usług (Formularz Zamówienia) są kompletne i prawidłowe.

3.3 Potwierdzenie otrzymania zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie, jednak prosimy pamiętać, że nie oznacza to przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez nas następuje w sposób opisany w punkcie 3.3.

3.4 Przyjęcie zamówienia. Przyjęcie przez nas zamówienia następuje w momencie otrzymania płatności, z którą to chwilą Umowa między Państwem a nami zostaje zawarta (Potwierdzenie Zamówienia). Umowa między Państwem a nami zostaje zawarta wyłącznie z chwilą przesłania Państwu Potwierdzenia Zamówienia.

3.5 Jeśli nie możemy przyjąć zamówienia. Jeśli po przyjęciu zamówienia nie będziemy w stanie go zrealizować, skontaktujemy się z Państwem i nie obciążymy Państwa opłatą za towar(y) lub usługi. Może to wynikać z braku towarów w magazynie, nieoczekiwanych ograniczeń naszych zasobów, których nie mogliśmy w uzasadniony sposób przewidzieć, stwierdzenia przez nas błędu w cenie lub opisie towarów lub usług, niemożności dotrzymania wskazanego przez Państwa terminu dostawy albo naruszenia przez Państwa zamówienie którejkolwiek z naszych zasad lub polityk.

3.6 Numer zamówienia. Przypiszemy Państwa zamówieniu numer i poinformujemy Państwa o nim przy przyjęciu zamówienia. Pomoże nam, jeśli będą Państwo podawać numer zamówienia przy każdym kontakcie z nami w sprawie zamówienia.

4. PAŃSTWA KONTO CREATIVE HUB

4.1 Nasze usługi. Są to warunki, na jakich mogą Państwo korzystać ze strony internetowej Creative Hub w celu korzystania

z naszych usług lub zamawiania towarów. Aby korzystać z naszych usług, muszą Państwo założyć konto Creative Hub (Konto CH ) . Założenie Konta CH jest bezpłatne.

4.2 Konto Creative Hub. Abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi, muszą Państwo:

4.2.1 zarejestrować się i utworzyć Konto CH; oraz

4.2.2 postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej, aby przesłać swoje zdjęcia, filmy i teksty

(zwane dalej Obrazami lub Plikami, w zależności od przypadku) na swoje Konto CH, zgodnie z punktem 4.7 i punktem 10.

4.3 Mogą Państwo być również zobowiązani do połączenia swojego Konta CH z własnym sklepem internetowym e-commerce, z własną domeną, za pomocą interfejsu API lub wtyczki/aplikacji do konta Państwa sklepu e-commerce (Państwa Sklep ).

4.4 Korzystanie z naszych stron internetowych. Możemy od czasu do czasu aktualizować nasze strony internetowe i w każdej chwili zmieniać ich treść. Nie mamy jednak obowiązku ich aktualizowania. Nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści na naszych stronach internetowych są dokładne, kompletne lub aktualne.

4.5 Brak gwarancji korzystania ze strony internetowej. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub jakiekolwiek jej treści będą zawsze dostępne lub będą działać bez przerw. Dostęp do naszej strony internetowej jest udzielany tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, zaprzestać udostępniania lub zmienić całość lub dowolną część naszych stron internetowych bez uprzedzenia. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa (strony) lub Państwa Konto CH będą niedostępne w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

4.6 Zgodność z innymi warunkami. W ramach świadczenia naszych usług są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie:

4.6.1 naszej Polityki Dopuszczalnego Użytkowania oraz zapewnienie, że treści publikowane przez inne osoby przy Państwa Obrazach również są z nią zgodne; oraz

4.6.2 naszego Regulaminu Strony Internetowej .

4.7 Konto CH jako miejsce przechowywania. Chociaż Państwa Konto CH służy do przechowywania Państwa Plików, muszą Państwo zapewnić sobie również własne miejsce przechowywania i kopię zapasową tych Plików; nie ponosimy odpowiedzialności za utratę całości lub części Plików na Państwa Koncie CH.

4.8 Przesyłanie i udostępnianie Obrazów. Każdorazowo przesyłając Obrazy na swoje Konto CH, muszą Państwo postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przesyłania obrazów, udostępniania, ustalania cen i realizacji sprzedaży wydruków Państwa Obrazów. Nasz proces przesyłania umożliwia sprawdzenie i poprawienie błędów przed udostępnieniem Obrazów podmiotom trzecim lub skorzystaniem z którejkolwiek z naszych Usług. Prosimy poświęcić czas na dokładne przeczytanie i sprawdzenie przesyłanych materiałów. Udostępniając swoje Pliki, są Państwo odpowiedzialni za:

4.8.1 zapewnienie, że wszystkie dane odbiorcy są prawidłowe;

4.8.2 prawidłowość udostępnianych informacji; oraz

4.8.3 zapewnienie, że odbiorca przeczytał i zrozumiał niniejszy Regulamin.

4.9 Zakaz nadużywania Konta CH. Zgadzają się Państwo nie nadużywać swojego Konta CH i korzystać z niego uczciwie, w sposób zgodny z oczekiwaniami i z naszą Polityką Dopuszczalnego Użytkowania. Każde nadużycie Konta CH (niezależnie od tego, czy stanowi naruszenie naszej Polityki Dopuszczalnego Użytkowania) może skutkować natychmiastowym zamknięciem Konta CH. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane zamknięciem przez nas Konta CH na podstawie niniejszego punktu.

4.10 Nie drukujemy niektórych obrazów. Użytkownicy nie mogą zlecać nam druku obrazów zawierających lub dotyczących:

4.10.1 materiałów rasistowskich;

4.10.2 materiałów mogących podżegać do nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy;

4.10.3 materiałów zniesławiających lub w inny sposób dających podstawę do roszczeń;

4.10.4 materiałów o charakterze oszczerczym;

4.10.5 obrazów przedstawiających czyn zabroniony;

4.10.6 materiałów, których wykorzystanie lub włączenie narusza prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej podmiotu trzeciego; lub

4.10.7 materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawa.

4.11 Zakaz udostępniania niektórych informacji. Użytkownicy nie mogą udostępniać informacji finansowych, tajemnic państwowych, skradzionych lub pozyskanych w wyniku włamania plików, kodu wykonywalnego, informacji medycznych, pornografii, treści hazardowych, treści dotyczących nielegalnego handlu, transakcji kryptowalutowych ani innych informacji zabronionych przez prawo lub przez nas.

4.12 Nasze prawa w odniesieniu do Państwa postępowania. Zastrzegamy sobie prawo do:

4.12.1 skontaktowania się z organami ścigania lub innymi organami (i przekazania im wszelkich

niezbędnych informacji), jeśli uznamy, że którekolwiek z Obrazów są niezgodne z prawem lub istotne dla prowadzonego postępowania;

4.12.2 odmowy realizacji zleceń druku, które uznamy za naruszające niniejszy Regulamin;

4.12.3 odmowy dalszego świadczenia usług osobie lub osobom, które świadomie lub nieświadomie naruszyły niniejszy Regulamin lub którekolwiek z postanowień niniejszego punktu.

4.13 Treści publikowane na Państwa Koncie CH. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich za treść lub prawidłowość jakichkolwiek treści udostępnianych lub w inny sposób rozpowszechnianych za pomocą Państwa Konta CH.

4.14 Brak obowiązku weryfikacji Obrazów lub publikowanych treści. Nie mamy obowiązku weryfikowania Obrazów ani innych treści publikowanych przez Państwa lub podmioty trzecie na naszych stronach internetowych lub powiązanych z Państwa Kontem CH. Możemy jednak zrobić to w każdej chwili, a jeśli zostaniemy powiadomieni lub w inny sposób dowiemy się i uznamy, według własnego uznania, że Państwa Obraz lub inne treści nie są zgodne z niniejszym Regulaminem, możemy usunąć taki Obraz lub inne treści.

4.15 Usuwanie Plików lub zamknięcie Konta CH. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje Pliki z naszej strony internetowej i/lub Państwa Sklepu i/lub zamknąć swoje Konto CH (z zastrzeżeniem punktu 4.17), jednak zgadzają się Państwo, że możemy nadal realizować zamówienia już złożone przez osoby zamawiające Państwa Obrazy (Klienci ), a Państwo będą zobowiązani zapłacić za wszelkie świadczone Usługi i/lub za realizację tych już złożonych zamówień.

4.16 Państwa odpowiedzialność za Konto CH. Potwierdzają Państwo, że wszystkie informacje podane przez Państwa na Koncie CH są prawdziwe i prawidłowe. Muszą Państwo aktualizować informacje na swoim Koncie CH. Możemy wykorzystać podane przez Państwa informacje do weryfikacji Państwa tożsamości. Możemy odmówić przyjęcia rejestracji według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje sprzedażowe w Państwa Sklepie.

4.17 Poufność Konta CH. Muszą Państwo traktować swoją nazwę użytkownika, hasło i wszelkie inne dane rejestracyjne oraz dane Konta CH jako poufne. Nie mogą Państwo ujawniać ich żadnym podmiotom trzecim. Jeśli wiedzą Państwo lub podejrzewają, że ktoś inny niż Państwo zna Państwa nazwę użytkownika lub hasło, muszą Państwo niezwłocznie nas o tym powiadomić i zmienić swoje dane na Koncie CH.

4.18 Zamknięcie Konta CH. Mogą Państwo zamknąć swoje Konto CH w każdej chwili.

4.18.1 Aby zamknąć konto, prosimy zalogować się na swoje Konto CH i postępować zgodnie z instrukcjami. Mogą Państwo również skontaktować się z nami e-mailem lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie Skontaktuj się z nami.

4.18.2 W przypadku zamknięcia Konta CH (przez Państwa lub przez nas) nie będą Państwo mieli dalszego dostępu do swojego Konta CH. Państwa Pliki zostaną usunięte z Konta CH,

a my przestaniemy wspierać sprzedaż Państwa dzieł poprzez produkcję wydruków artystycznych Państwa Obrazów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty dla Państwa działalności, jeśli zamknięcie Konta CH było wynikiem naruszenia przez Państwa niniejszego Regulaminu.

4.18.3 Jeśli skorzystają Państwo z jakichkolwiek Usług lub Dodatkowej Przestrzeni Dyskowej przed zamknięciem Konta CH przez Państwa lub przez nas i/lub jeśli Klient złoży zamówienie na którykolwiek z Państwa Obrazów, będą Państwo zobowiązani zapłacić za te Usługi i/lub Dodatkową Przestrzeń Dyskową odpowiednio zgodnie z punktem 10.6(f).

4.18.4 Jeśli Klient złożył zamówienie na wydruki Państwa Obrazów przed zamknięciem Konta CH, zgadzają się Państwo, że możemy nadal realizować to zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem, pobrać nasze opłaty i rozliczyć Państwa Konto CH. Możemy zdecydować o nierealizowaniu tego zamówienia, o czym w takim przypadku Państwa powiadomimy.

4.19 Odmowa rejestracji Konta CH lub zablokowanie Konta CH. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia wniosku o rejestrację Konta CH i/lub wniosku o Dodatkową Przestrzeń Dyskową w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania. Mamy prawo w każdej chwili zablokować dowolne Konto CH, nazwę użytkownika lub hasło. Powiadomimy Państwa, jeśli to zrobimy.

4.20 Wymóg posiadania kopii zapasowej Obrazów. Obrazy są przechowywane w wielu lokalizacjach geograficznych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i dostępności. Mimo to Państwa Konto CH nie jest miejscem przechowywania Państwa Obrazów i muszą Państwo zapewnić sobie własne miejsce przechowywania i kopię zapasową, ponieważ nie będą Państwo mieli dalszego dostępu do swoich Obrazów.

5. NASZE TOWARY (DRUK, MONTAŻ I OPRAWA W RAMY)

5.1 Nasze towary. Oferujemy szereg towarów, w tym druk, montaż i oprawę w ramy. Aby zamówić towary, muszą Państwo przejść proces opisany w punkcie 4.2. Rodzaje druku oraz opcje montażu i oprawy są dostępne na naszej stronie internetowej i aktualizowane od czasu do czasu. Zdjęcia towarów na naszej stronie mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Dopasujemy, w granicach tolerancji przyjętych w branży, obrazy widoczne na Państwa ekranie do wydruków, pod warunkiem że starannie przeprowadzili Państwo procedurę zarządzania kolorem opisaną na naszej stronie internetowej (https://www.theprintspace.co.uk/guides/colour-accuracy/), a Państwa sprzęt i oprogramowanie są aktualne. Chociaż w tej kwestii zazwyczaj kierujemy się własnym uznaniem i wysokimi standardami obsługi klienta, aby zapewnić Państwa zadowolenie jako klienta, robimy to według własnego uznania, a nasza ocena tego, co stanowi dopuszczalną różnicę kolorystyczną, jest ostateczna

5.2 Zestawy próbek. Mogą Państwo zamówić zestaw próbnych wydruków. Cena próbnych wydruków jest podana na naszej stronie internetowej. Nie przyjmujemy zwrotów zestawów próbek.

5.3 Płatność za towary. Płatność za towary następuje zgodnie z punktem 11.2.

5.4 Dostawa towarów. Wyślemy Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki towarów i będziemy dążyć do wysyłki towarów w następujących terminach:

5.4.1 wydruki wysyłane na wskazany przez Państwa adres w ciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia przez nas; lub

5.4.2 wydruki z montażem wysyłane w ciągu pięciu dni roboczych od przyjęcia zamówienia przez nas; lub

5.4.3 ręcznie oprawione wydruki w ramach wysyłane w ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia zamówienia przez nas; lub

Powyższe terminy mają charakter wyłącznie orientacyjny.

5.5 W przypadku zamówienia przed godziną 15:00 odbiór możliwy jest tego samego dnia pod adresem 74 Kingsland Road, London, E2 8DL.

5.6 Koszty dostawy. Koszty dostawy do Państwa zgodnie z punktami 5.4.1–5.4.3 będą takie, jak podano na naszej stronie internetowej.

5.7 Odbiór osobisty. Jeśli poprosili Państwo o odbiór towarów z naszej siedziby zgodnie z punktem 5.5, mogą Państwo odebrać je od nas w dowolnym momencie w naszych godzinach pracy, tj. od 9:00 do 19:00 w dni powszednie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych godzin otwarcia bez uprzedzenia.

5.8 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli dostawa towarów opóźni się z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe, aby Państwa o tym poinformować, i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Pod warunkiem że to zrobimy, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane tym zdarzeniem, jednak w przypadku ryzyka znacznego opóźnienia mogą Państwo

skontaktować się z nami w celu anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy za towary, za które Państwo zapłacili, a których nie otrzymali.

5.9 Jeśli nie ma Państwa w domu w momencie dostawy produktu. Jeśli pod Państwa adresem nie będzie nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, a towarów nie można zostawić w skrzynce pocztowej, firma kurierska poinformuje Państwa, w jaki sposób mogą Państwo otrzymać towary. Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie firmy kurierskiej.

5.10 Jeśli nie umówią Państwo ponownej dostawy. Jeśli nie odbiorą Państwo towarów od nas w umówionym terminie lub jeśli po nieudanej próbie dostawy nie umówią Państwo ponownej dostawy ani nie odbiorą towarów z punktu kurierskiego, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania dalszych instrukcji i możemy obciążyć Państwa kosztami przechowywania oraz wszelkimi dodatkowymi kosztami dostawy. Jeśli pomimo naszych uzasadnionych starań nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem ani umówić ponownej dostawy lub odbioru, możemy rozwiązać Umowę, a Państwo otrzymają zwrot pieniędzy za towary, za które zapłacili, a których nie otrzymali, pomniejszony o koszty dostawy i inne opłaty administracyjne związane z dostawą, obsługą i przechowywaniem Państwa towarów.

5.11 Dostawa międzynarodowa.

5.11.1 Dostarczamy do krajów wymienionych na naszej stronie internetowej (Międzynarodowe Miejsca Dostawy). Istnieją jednak ograniczenia dotyczące niektórych towarów w przypadku określonych Międzynarodowych Miejsc Dostawy, dlatego przed zamówieniem towarów prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na tej stronie.

5.11.2 Jeśli zamawiają Państwo towary z naszej strony z dostawą do jednego z Międzynarodowych Miejsc Dostawy, Państwa zamówienie może podlegać należnościom celnym i podatkom importowym, które są naliczane w momencie dotarcia przesyłki do miejsca przeznaczenia. Prosimy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie możemy przewidzieć ich wysokości.

5.11.3 Będą Państwo odpowiedzialni za zapłatę wszelkich takich należności celnych i podatków importowych. Przed złożeniem zamówienia prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji.

5.11.4 Muszą Państwo przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji kraju, do którego towary są przeznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli naruszą Państwo takie przepisy.

5.12 Jakość przesyłanych plików. Muszą Państwo zapewnić, że wszelkie Obrazy przesyłane na naszą stronę internetową są dobrej jakości. Będziemy odtwarzać wyłącznie towary odpowiadające przesłanemu obrazowi, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rodzaju druku i papieru. Nie ponosimy odpowiedzialności za niską jakość wydruku obrazu, jeśli przesłany obraz był niskiej jakości. Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku wynosi 2 GB (2048 MB). Nieprzestrzeganie niniejszego punktu może spowodować, że nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.

5.13 Dokładność ram. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zachować jak największą dokładność,

ponieważ niektóre z naszych ram są wykonywane ręcznie, ich rozmiary, waga, pojemność, wymiary i miary podane na naszej stronie podlegają rozsądnej tolerancji przyjętej w branży.

5.14 Opakowanie towarów może się różnić. Opakowanie produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach na naszych stronach internetowych.

5.15 Upewnienie się, że Państwa wymiary są prawidłowe. Jeśli wykonujemy ramę według podanych przez Państwa wymiarów, są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że wymiary te są prawidłowe. Nie będą Państwo mogli otrzymać zwrotu pieniędzy za błędy wynikające z podania nam nieprawidłowych wymiarów.

5.16 Kiedy odpowiedzialność za towary przechodzi na Państwa. Towary stają się Państwa odpowiedzialnością od chwili dostarczenia ich przez nas na podany przez Państwa adres lub przekazania ich Państwu lub osobie upoważnionej przez Państwa do ich odbioru od nas (osoba ta musi podać numer zamówienia i liczbę odbieranych wydruków).

5.17 Kiedy stają się Państwo właścicielem towarów. Stają się Państwo właścicielem towarów z chwilą otrzymania przez nas pełnej zapłaty.

6. NASZE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W TOWARACH

6.1 Drobne zmiany w towarach. Możemy zmienić towary:

6.1.1 w celu odzwierciedlenia zmian w odpowiednich przepisach prawa i wymogach regulacyjnych; oraz

6.1.2 w celu wprowadzenia drobnych korekt technicznych i ulepszeń jakości stosowanych materiałów. Zmiany te nie będą miały wpływu na korzystanie przez Państwa z towarów.

7. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA NA TOWARY

7.1 Mogą Państwo mieć możliwość anulowania lub zmiany zamówienia przed rozpoczęciem przez nas produkcji towarów i otrzymania zwrotu pieniędzy. Prosimy o jak najszybszy kontakt z nami (zgodnie z punktem 1.2), aby ustalić, czy mogą Państwo anulować lub zmienić zamówienie. Poinformujemy Państwa, czy zmiana jest możliwa. Jeśli tak, poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach ceny towarów, terminu dostawy lub innych kwestiach, które byłyby konieczne w wyniku żądanej przez Państwa zmiany, i poprosimy o potwierdzenie, czy chcą Państwo kontynuować wprowadzanie zmiany.

7.2 Jednakże, o ile nie uzgodnimy inaczej, prawo do anulowania określone w punkcie 7.1 nie ma zastosowania w

przypadku:

7.2.1 gdy rozpoczęto produkcję towarów; oraz

7.2.2 towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub na wymiar/na zamówienie.

7.3 Anulowanie zamówienia z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub zamierzamy zrobić. Jeśli chcą Państwo anulować zamówienie z powodu wskazanego w punktach 7.3.1–7.3.4 poniżej, umowa zostanie rozwiązana natychmiast, a my zwrócimy Państwu pełną kwotę za towary, które nie zostały dostarczone. Powody te są następujące:

7.3.1 poinformowaliśmy Państwa o nadchodzącej zmianie towarów lub niniejszego Regulaminu, na którą nie wyrażają Państwo zgody;

7.3.2 poinformowaliśmy Państwa o błędzie w cenie lub opisie zamówionych towarów i nie chcą Państwo kontynuować;

7.3.3 istnieje ryzyko znacznego opóźnienia dostawy towarów z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą; lub

7.3.4 mają Państwo ustawowe prawo do rozwiązania umowy z powodu naszego uchybienia.

7.4 Kiedy pokrywamy koszty zwrotu. Pokrywamy koszty zwrotu:

7.4.1 jeśli towary są wadliwe lub niezgodne z opisem; lub

7.4.2 jeśli anulują Państwo zamówienie, ponieważ poinformowaliśmy Państwa o nadchodzącej zmianie produktu lub niniejszego Regulaminu, o błędzie w cenie lub opisie, o opóźnieniu

dostawy z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, lub ponieważ mają Państwo ustawowe prawo do anulowania w wyniku naszego uchybienia.

We wszystkich innych przypadkach koszty zwrotu ponoszą Państwo.

7.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli dostawa towarów opóźni się z powodu zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe, aby Państwa o tym poinformować, i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy może wystąpić opóźnienie w otrzymaniu towarów lub ich części od dostawcy zagranicznego. Pod warunkiem że to zrobimy, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane tym zdarzeniem, jednak w przypadku ryzyka znacznego opóźnienia mogą Państwo skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy za towary, za które Państwo zapłacili, a których nie otrzymali.

8. NASZA GWARANCJA NA TOWARY

8.1 Państwa prawa w odniesieniu do wadliwych towarów. Gwarantujemy, że w momencie dostawy wszelkie dostarczane towary będą:

8.1.1 zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem i odpowiednią specyfikacją w Formularzu Zamówienia;

8.1.2 wolne od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych;

8.1.3 zadowalającej jakości (w rozumieniu brytyjskiej ustawy Sale of Goods Act 1979); oraz

8.1.4 przydatne do każdego celu wskazanego przez nas.

8.2 Brak odpowiedzialności za niezgodność towarów z gwarancją. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodność towarów z gwarancją określoną w punkcie 8.1, jeśli:

8.2.1 nadal korzystają Państwo z takich towarów po powiadomieniu nas o wadzie;

8.2.2 wada wynika z nieprzestrzegania przez Państwa naszych ustnych lub pisemnych instrukcji dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji produktu lub (w przypadku ich braku) dobrych praktyk branżowych;

8.2.3 wada wynika z zastosowania przez nas rysunku, projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Państwa w Formularzu Zamówienia;

8.2.4 zmienią lub naprawią Państwo produkt bez naszej pisemnej zgody; lub

8.2.5 wada wynika z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub nietypowych warunków użytkowania.

Nie dokonamy zwrotu pieniędzy ani wymiany w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy objętej niniejszym punktem.

9. ZWROT PIENIĘDZY/WYMIANA TOWARÓW

9.1 Zwroty pieniędzy. W następujących przypadkach zaoferujemy pełny zwrot pieniędzy lub ponowną dostawę towarów zamiennych następnego dnia roboczego:

9.1.1 towary są uszkodzone (nie w wyniku okoliczności opisanych w punkcie 8.2);

9.1.2 towary nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 8.1; lub

9.1.3 towary nie odpowiadają przesłanemu plikowi w granicach rozsądnej tolerancji dopuszczalnej zgodnie ze standardami branżowymi.

9.2 Dowody na poparcie zwrotu. Wszelkie roszczenia o zwrot pieniędzy zgodnie z punktem 9.1 muszą być poparte zwrotem uszkodzonego produktu oraz ważnym dowodem zakupu.

9.3 Państwa prawa w przypadku wady. Jeśli produkt ma wadę lub inny problem, za który odpowiadamy, poprosimy o zwrot produktu (jeśli to możliwe), a jeśli przyjmiemy odpowiedzialność, według własnego uznania:

9.3.1 usuniemy wadę i ponownie dostarczymy produkt bez dodatkowych kosztów dla Państwa; lub

9.3.2 ponownie wydrukujemy Obraz i ponownie go dostarczymy bez dodatkowych kosztów dla Państwa; lub

9.3.3 anulujemy zamówienie i zwrócimy Państwu pełną kwotę.

W przypadku ponownej dostawy zamówienia nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami ponownego druku i ponownej dostawy.

9.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za towary. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy ani wymiany produktów w następujących sytuacjach:

9.4.1 jeśli wada lub inny problem leży po Państwa stronie, na przykład, lecz nie wyłącznie, problemy z pikselizacją pliku lub problemy z profilem kolorów prowadzące do słabego odwzorowania kolorów;

9.4.2 produkt wykazuje niewielkie różnice rozmiaru wynikające z nieodpowiedniego przygotowania

plików; lub

9.4.3 towary zostały nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami po ich dostawie; lub

9.4.4 gdy nie zastosowali się Państwo do punktu 5.12.

9.5 Zmiany wynikające ze zmian prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji towarów w Formularzu Zamówienia, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy ustawowe lub regulacyjne.

9.6 Opłata za odbiór. Jeśli ponoszą Państwo koszty zwrotu, a my odbieramy produkt od Państwa, obciążymy Państwa bezpośrednim kosztem odbioru, jaki ponosimy.

9.7 Jak dokonamy zwrotu pieniędzy. Jeśli na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Państwu zwrot pieniędzy, zwrócimy Państwu cenę zapłaconą za towary wraz z kosztami dostawy, przy użyciu metody, której użyli Państwo do płatności. Możemy jednak dokonać potrąceń z ceny, jak opisano poniżej.

9.8 Kiedy nastąpi zwrot pieniędzy. Wszelkie należne Państwu zwroty dokonamy tak szybko, jak to możliwe.

9.9 Warunki mające zastosowanie do towarów zamiennych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszelkich towarów zamiennych dostarczonych przez nas na podstawie punktu 8.2.

10. NASZE USŁUGI

10.1 Zgodność ze specyfikacją w Formularzu Zamówienia. Z zastrzeżeniem naszego prawa do zmiany specyfikacji w Formularzu Zamówienia (patrz punkt 6.1), będziemy świadczyć Państwu usługi zgodnie we wszystkich istotnych aspektach ze specyfikacją usług zamieszczoną na naszej stronie internetowej w dniu złożenia zamówienia.

10.2 Zmiany specyfikacji w Formularzu Zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji Usług, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy ustawowe lub regulacyjne lub jeśli zmiana nie wpłynie istotnie na charakter lub jakość Usług; o każdym takim przypadku powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem.

10.3 Wycofanie i zaprzestanie świadczenia usług. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania oferty którejkolwiek z naszych Usług, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy ustawowe lub regulacyjne lub z jakiegokolwiek innego powodu związanego z prowadzeniem naszej działalności; o każdym takim przypadku powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą Państwo ponieść w wyniku zmiany lub wycofania przez nas którejkolwiek z naszych usług.

10.4 Należyta staranność i umiejętności. Gwarantujemy Państwu, że Usługi będą świadczone z należytą starannością i umiejętnościami.

10.5 Termin wykonania. Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby dotrzymać terminów wykonania

określonych w Potwierdzeniu Zamówienia, jednak terminy te mają charakter wyłącznie szacunkowy, a niewykonanie usług w tych terminach nie uprawnia Państwa do rozwiązania Umowy.

10.6 Nasze usługi. Świadczymy szereg usług, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane i zmieniane. Nasze usługi obejmują (łącznie „Usługi”):

10.6.1 Zamówienia z realizacją druku (Print Fulfilment): Połączenie Państwa Konta CH z własnym sklepem internetowym e-commerce, z własną domeną, za pomocą interfejsu API lub wtyczki/aplikacji do konta Państwa sklepu e-commerce (Państwa Sklep). Muszą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej aktualne wymagania i opcje dostępne dla Państwa Sklepu. Gdy Klient kupuje wydruk artystyczny Obrazu, my zajmujemy się realizacją i obciążamy Państwa kartę kosztem wydruku. Państwa Sklep pozostaje na Państwa własną odpowiedzialność i jest systemem podmiotu trzeciego, nad którym nie mamy kontroli.

Klienci mogą kupować wydruki artystyczne Państwa Obrazów za pośrednictwem Państwa Sklepu. Wydrukujemy i dostarczymy te wydruki Klientowi w Państwa imieniu. Nie sprzedajemy bezpośrednio Klientowi. Sprzedajemy wydruk Państwu w ramach naszych Usług, a Państwo sprzedają gotowy produkt Klientowi.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy realizowali zamówienie na Państwa Obraz, muszą Państwo skontaktować się z nami tak szybko, jak to możliwe, przed wysłaniem zamówienia do Klienta. Jeśli zgodzimy się anulować zamówienie Klienta, nadal będą Państwo zobowiązani zapłacić za wszelkie Usługi, które już wykonaliśmy (takie jak druk), oraz za wszelkie inne poniesione przez nas koszty.

Nasz stosunek umowny istnieje między nami a Państwem. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek relacje z Państwa Klientami.

Nie odpowiadamy za to, czy Państwa Klient otrzyma produkt zgodnie z

obietnicą, ani za to, czy mieli Państwo prawo do sprzedaży tego wydruku.

10.6.2 Open Calls (nabory otwarte): Umożliwia Państwu udział w konkursach, nagrodach i naborach otwartych.

10.6.3 Udostępnianie: Mogą Państwo przesyłać pliki lub projekty (grupy plików) przechowywane na Państwa Koncie CH podmiotom trzecim z następującymi opcjami:

wybór rozdzielczości: wysoka, średnia lub niska;

wysyłanie do konkretnych osób (z adresem e-mail jako identyfikatorem);

utworzenie linku, dzięki któremu każdy, kto go posiada, może uzyskać dostęp do plików i je pobrać;

opcjonalne zabezpieczenie linku hasłem;

opcjonalne dodanie znaków wodnych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie lokalnych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której udostępniają Państwo Pliki. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia części lub wszystkich Państwa Plików oraz Konta CH, jeśli zostaniemy powiadomieni o naruszeniu prawa, a także do przekazania wszelkich informacji w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

10.6.4 Przestrzeń dyskowa: Mogą Państwo przechowywać do 2 GB multimediów (obrazy, filmy, tekst) na swoim

Koncie CH (Konto Podstawowe). Przestrzeń przekraczająca 2 GB podlega

Dodatkowej Przestrzeni Dyskowej. Dodatkowa Przestrzeń Dyskowa podlega naszym opłatom miesięcznym naliczanym za każdy TB, zgodnie z punktem 11.

Mogą Państwo w każdej chwili złożyć wniosek o rozszerzenie Konta CH do większej pojemności, pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat; rozszerzenie wchodzi w życie natychmiast. Jeśli rozszerzą Państwo Konto CH w trakcie okresu rozliczeniowego, pierwsza dodatkowa opłata zostanie naliczona proporcjonalnie według wyższej stawki za pozostałą część bieżącego okresu rozliczeniowego.

Opłaty obowiązują Państwa od dnia przejścia na Dodatkową Przestrzeń Dyskową oraz w każdym kolejnym terminie odnowienia do momentu rezygnacji. Opłaty nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli nie korzystają Państwo z Dodatkowej Przestrzeni Dyskowej i/lub jeśli zamkną Państwo lub obniżą poziom Konta CH w trakcie miesiąca.

Jeśli nie otrzymamy płatności za Dodatkową Przestrzeń Dyskową w ciągu 14 dni od terminu płatności, możemy – bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw i środków prawnych oraz bez odpowiedzialności wobec Państwa – przywrócić Państwa Konto CH do poziomu Konta Podstawowego i usunąć te z Państwa Obrazów, które według naszego uznania przekraczają limit przestrzeni dyskowej Konta Podstawowego. Możemy w każdej chwili potrącić wszelkie kwoty, które są Państwo nam dłużni, z kwotami, które my jesteśmy dłużni Państwu.

Mogą Państwo w każdej chwili złożyć wniosek o obniżenie poziomu Konta CH do mniejszej pojemności; obniżenie wchodzi w życie z końcem okresu rozliczeniowego.

Jeśli w dowolnym momencie korzystania z naszej strony internetowej przekroczą Państwo ilość przestrzeni dyskowej na obrazy, o którą Państwo wnioskowali i (w stosownych przypadkach) za którą zapłacili, możemy, bez odpowiedzialności wobec Państwa, usunąć te z Państwa Obrazów, które według naszego uznania przekraczają limit przestrzeni dyskowej.

Jesteśmy uprawnieni do podwyższenia naszych opłat za Dodatkową Przestrzeń Dyskową w każdej chwili; zaktualizowane opłaty zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Jeśli wnioskowali Państwo o Dodatkową Przestrzeń Dyskową, powiadomimy Państwa o każdym podwyższeniu

opłat, które są Państwo zobowiązani uiścić, a Państwo mogą w każdej chwili zamknąć Konto CH i/lub zrezygnować z Dodatkowej Przestrzeni Dyskowej.

Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z naszych usług „cold storage” (archiwizacji zimnej), będą one świadczone na warunkach i za opłaty określone na naszej stronie internetowej. Będziemy dążyć do odzyskania tych danych w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego wniosku.

10.7 Uczenie maszynowe. Nasze Usługi mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję, taką jak uczenie maszynowe, aby skuteczniej świadczyć Państwu Usługi i ulepszać naszą ofertę. Wszelkie przedstawiane Państwu rekomendacje mają jednak charakter wyłącznie rekomendacji i nie gwarantujemy, że będą one precyzyjne lub trafne. Nie są Państwo zobowiązani do przyjęcia tych rekomendacji, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które mogą Państwo podjąć w ich wyniku.

11. CENA I PŁATNOŚĆ ZA TOWARY I USŁUGI

11.1 Nasze opłaty. Nasze opłaty za towary i usługi, w tym Dodatkową Przestrzeń Dyskową, są podane na stronach www.theprintspace.co.uk www.theprintspace.com www.creativehub.io. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od czasu do czasu.

11.2 Kiedy i jak należy zapłacić. Akceptujemy płatności kartami Mastercard, Visa lub

PayPal. Termin płatności zależy od tego, jaki produkt Państwo kupują:

11.2.1 Za towary muszą Państwo zapłacić przed ich wysyłką. Nie obciążymy Państwa karty kredytowej lub debetowej do momentu wysyłki towarów.

11.2.2 Za usługi muszą Państwo zapłacić przed ich wykonaniem.

11.3 Waluta. Zostaną Państwo obciążeni w euro, dolarach lub funtach szterlingach, w zależności od Państwa waluty lokalnej. Jeśli Państwa waluta lokalna nie jest jedną z tych walut, przypiszemy Państwa kontu walutę domyślną.

11.4 Podatki. W przypadku wszystkich Zamówień z realizacją druku obliczamy podatek od sprzedaży na podstawie kombinacji następujących informacji:

11.4.1 kraju Państwa siedziby lub zamieszkania;

11.4.2 kraju, w którym produkujemy towary;

11.4.3 adresu dostawy, na który wysyłamy towary. Jeśli więc zamówienie nie podlega VAT, powinno to zostać odzwierciedlone przy kasie. Możemy realizować zamówienia w naszym oddziale w Wielkiej Brytanii lub w Niemczech (a od przyszłego czerwca także w USA). Decyzja o miejscu realizacji zamówienia należy wyłącznie do nas.

To obliczenie podatku od sprzedaży ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy traktować go jako dokładnego; wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z zamówień złożonych na naszej stronie internetowej obciążają użytkownika.

11.5 Gdzie znaleźć cenę produktu. Ceną produktu (zawierającą VAT) będzie cena wskazana na stronach zamówienia w momencie składania zamówienia. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby podana Państwu cena produktu była prawidłowa. Prosimy jednak zapoznać się z punktem 11.7, który opisuje, co się dzieje, gdy wykryjemy błąd w cenie zamówionego przez Państwa produktu.

11.6 Przeniesiemy na Państwa zmiany stawki VAT. Jeśli stawka VAT zmieni się między datą zamówienia a datą dostarczenia produktu, dostosujemy stawkę VAT, którą Państwo płacą, chyba że zapłacili już Państwo za produkt w całości przed wejściem w życie zmiany stawki VAT.

11.7 Co się dzieje, gdy podamy błędną cenę. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych najlepszych starań niektóre sprzedawane przez nas towary będą nieprawidłowo wycenione. Zwykle sprawdzamy ceny przed przyjęciem zamówienia, tak aby w przypadku, gdy prawidłowa cena produktu w dniu zamówienia jest niższa od podanej przez nas ceny w dniu zamówienia, naliczyć niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena produktu w dniu zamówienia jest wyższa od ceny podanej Państwu, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania instrukcji przed przyjęciem zamówienia. Jeśli przyjmiemy i zrealizujemy zamówienie, w którym błąd cenowy jest oczywisty i jednoznaczny i mógł zostać przez Państwa w uzasadniony sposób rozpoznany jako błędna wycena, możemy rozwiązać umowę, zwrócić Państwu wszelkie zapłacone kwoty i żądać zwrotu dostarczonych Państwu towarów.

11.8 Nasze prawo do potrącenia. Muszą Państwo zapłacić wszystkie kwoty należne nam na podstawie niniejszego Regulaminu w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, odliczeń lub zatrzymań (z wyjątkiem odliczenia lub zatrzymania podatku wymaganego przez prawo).

11.9 Możemy naliczyć odsetki za opóźnienie w płatności. Jeśli nie dokonają Państwo płatności w terminie, możemy naliczyć odsetki od zaległej kwoty w wysokości 8% rocznie powyżej obowiązującej w danym czasie podstawowej stopy procentowej NATWEST PLC. Odsetki te naliczane są codziennie od terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed wydaniem wyroku, jak i po nim. Muszą Państwo zapłacić nam odsetki wraz z zaległą kwotą.

12. POLECANIE NOWYCH KLIENTÓW I INNE OFERTY

12.1 Jeśli wprowadzą Państwo nowego klienta do naszego systemu, przyznamy Państwu 10% łącznej wartości (bez VAT) wydatków poniesionych przez nowego klienta w pierwszym roku liczonym od jego pierwszego zamówienia (Kredyt za Polecenie) w formie kredytu do wykorzystania na druk. Kredyt za polecenie nie ma wartości pieniężnej i nie może być wymieniany ani przenoszony; może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zamówień druku składanych online w CH. Aby kwalifikować się do kredytu za polecenie, nowy klient musi:

12.1.1 nigdy wcześniej nie używać swoich danych do rejestracji Konta CH ani identyfikatora karty kredytowej lub debetowej do zapłaty za wcześniejszą transakcję, ani nie zostać uznany przez CH za prawdopodobnie tę samą osobę lub osobę działającą w imieniu tej samej osoby; oraz

12.1.2 wydać ponad £25 (bez VAT i przed zastosowaniem jakichkolwiek rabatów) na zamówienie druku lub Dodatkową Przestrzeń Dyskową; oraz

12.1.3 wprowadzić Państwa unikalny kod polecający (przekazany Państwu przez nas) w momencie pierwszego zakupu lub zostać poleconym nam przez Państwa w wyniku udostępnienia lub wysłania pliku, przy którym wprowadzili Państwo jego adres e-mail, i nie użyć kodu polecającego innego użytkownika przy kasie.

12.2 Niewykorzystane kredyty za polecenie wygasają po 36 miesiącach.

12.3 Przy wykorzystywaniu kredytów na druk w zamówieniach druku zawsze pozostanie niewielka kwota do zapłaty w każdym zamówieniu. Kredyt na druk nigdy nie pokryje w całości kosztu druku. Jeśli dostępne kredyty na druk

przekraczają łączny koszt druku, pozostałe kredyty będą dostępne na przyszłe zamówienia.

12.4 Każde nadużycie programu poleceń będzie skutkować anulowaniem kredytów za polecenie. CH ma wyłączne prawo decydowania o tym, co stanowi nadużycie programu poleceń, a decyzja CH jest ostateczna. W tej sprawie nie będzie prowadzona korespondencja.

12.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości kredytu za polecenie lub wycofania tej oferty w każdej chwili, bez uprzedzenia.

12.6 Od czasu do czasu możemy oferować różne zachęty i oferty za korzystanie z naszych usług lub polecanie nam nowych klientów (Oferty ). Warunki Ofert będą dostępne na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wycofania dowolnej Oferty w każdej chwili. Będziemy honorować Oferty spełniające warunki do dnia ich wycofania z naszej strony internetowej.

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

13.1 Definicja Praw Własności Intelektualnej. Na potrzeby niniejszej umowy Prawa Własności Intelektualnej oznaczają patenty, wzory użytkowe, prawa do wynalazków, prawa autorskie oraz prawa pokrewne i powiązane, znaki towarowe i znaki usługowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa do wyglądu i szaty graficznej (get-up i trade dress), renomę (goodwill) i prawo do wystąpienia z roszczeniem z tytułu passing off lub nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do wykorzystywania i ochrony poufności informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic przedsiębiorstwa) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym wszelkie zgłoszenia i prawa do zgłaszania i uzyskiwania, odnawiania lub przedłużania takich praw oraz prawa do zastrzegania pierwszeństwa z nich, a także wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w jakiejkolwiek części świata.

13.2 Gdy przekazują nam Państwo swoje Obrazy, treści, wiadomości lub kontakty (Państwa Materiały), pozostają Państwo

właścicielem wszystkich Praw Własności Intelektualnej do Państwa Materiałów. Nie nabywamy żadnych praw do Państwa Materiałów, z wyjątkiem Licencji określonej w punkcie 13.5.

13.3 Państwa zapewnienia. Zapewniają Państwo, że:

13.3.1 są Państwo jedynym prawnym i faktycznym właścicielem oraz posiadają Państwo wszystkie Prawa Własności Intelektualnej (lub dysponują wymaganą licencją) do wszystkich Obrazów przesyłanych na Konto CH;

13.3.2 nie udzielili Państwo licencji ani nie przenieśli żadnych Praw Własności Intelektualnej do Obrazów na żadną inną stronę;

13.3.3 Obrazy są Państwa oryginalnym dziełem i nie zostały skopiowane w całości ani w części z żadnego innego źródła;

13.3.4 mają Państwo pełne uprawnienia do udzielenia nam licencji na druk (i ponowny druk) Obrazów;

13.3.5 jeśli udostępniają Państwo swoje Obrazy, mają Państwo pełne uprawnienia do udzielenia licencji i zezwolenia

podmiotowi trzeciemu na pobieranie, drukowanie i/lub sprzedaż Państwa Obrazów zgodnie z niniejszym Regulaminem i udzielonymi przez Państwa uprawnieniami;

13.3.6 Obrazy nie zawierają żadnych materiałów naruszających prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa podmiotów trzecich, w tym prawo do poufności, a ich eksploatacja nie narazi nikogo na zarzut obrazy sądu ani naruszenia jakiegokolwiek przepisu ustawowego; oraz

13.3.7 po przeprowadzeniu pełnego i rozsądnego rozeznania nie są Państwo świadomi żadnego roszczenia podmiotu trzeciego, że Obrazy lub jakiekolwiek wcześniej istniejące materiały włączone do Obrazów, lub eksploatacja Obrazów przez Państwa, nas lub jakiegokolwiek Klienta, naruszyły lub naruszą jakiekolwiek prawa podmiotu trzeciego, i zgadzają się Państwo niezwłocznie nas poinformować, jeśli dowiedzą się Państwo o takim roszczeniu.

13.4 Ujawnienie Państwa tożsamości podmiotom trzecim. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że mamy prawo ujawnić Państwa tożsamość każdemu podmiotowi trzeciemu, który twierdzi, że jakiekolwiek Obrazy opublikowane lub przesłane przez Państwa na Konto CH naruszają jego Prawa Własności Intelektualnej, w przypadku gdy brak takiego ujawnienia skutkowałby naruszeniem prawa przez nas (lub naszych agentów lub spółki zależne).

13.5 Nasza licencja na korzystanie z Obrazów. Zgadzają się Państwo udzielić nam w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencyjnych licencji na okres obowiązywania Umowy na kopiowanie Obrazów w celu świadczenia przez nas Usług, aby:

13.6 produkować wydruki (i w razie potrzeby ponowne wydruki) Państwa Obrazów zamówione przez Klientów za pośrednictwem Państwa Sklepu;

13.7 udostępniać Państwu funkcje takie jak miniatury Obrazów, podglądy Obrazów, komentarze, sortowanie, edycja i udostępnianie;

13.8 realizować wydruki artystyczne takich Obrazów zamówione przez Państwa dla Państwa Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem; oraz

13.9 wykorzystywać je w zakresie, w jakim może to być wymagane do świadczenia usług przez nasze przedsiębiorstwo.

13.10 Państwa obowiązek powiadomienia nas. Muszą Państwo niezwłocznie powiadomić nas o:

13.10.1 każdym faktycznym, grożącym lub podejrzewanym naruszeniu Praw Własności Intelektualnej, o którym się Państwo dowiedzą; oraz

13.10.2 każdym roszczeniu podmiotu trzeciego, o którym się Państwo dowiedzą, że Obrazy naruszają prawa jakiejkolwiek innej osoby.

13.11 Usunięcie Obrazów z Państwa Konta CH. Zgadzają się Państwo, że możemy natychmiast usunąć takie Obrazy z Państwa Konta CH i anulować wszelkie zamówienia Klientów na takie Obrazy, które nie zostały jeszcze wysłane. Jeśli jakiekolwiek zamówienia Klientów na Państwa Obrazy zostały już wysłane, zgadzają się Państwo, że możemy zażądać zwrotu towarów (jeśli to możliwe) i/lub kontaktować się z Klientami jako Państwa pełnomocnik.

13.12 Państwa odpowiedzialność. W pełni zwrócą nam Państwo i zrekompensują wszelkie zobowiązania, koszty, wydatki, odszkodowania i straty poniesione przez nas w związku z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu Praw Własności Intelektualnej dotyczącymi Państwa Obrazów.

13.13 Inne Prawa Własności Intelektualnej. Wszystkie Prawa Własności Intelektualnej do Usług lub wynikające z nich bądź z nimi związane (z wyjątkiem praw własności intelektualnej do Obrazów dostarczonych przez Państwa) należą do nas.

14. POUFNOŚĆ

14.1 Każda ze stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie ujawni żadnej osobie żadnych informacji poufnych dotyczących działalności, spraw, klientów, kontrahentów lub dostawców drugiej strony, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 14.2.

14.2 Każda ze stron może ujawnić informacje poufne drugiej strony:

14.2.1 tym ze swoich pracowników, członków organów, przedstawicieli, podwykonawców lub doradców, którzy muszą znać takie informacje w celu wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy. Każda ze stron zapewni, że tacy pracownicy, członkowie organów, przedstawiciele, podwykonawcy lub doradcy będą przestrzegać niniejszego punktu 14; oraz

14.2.2 w zakresie wymaganym przez prawo, właściwy sąd lub jakikolwiek organ rządowy lub regulacyjny.

14.3 Każda ze stron może wykorzystywać informacje poufne drugiej strony wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy.

15. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ PAŃSTWA STRATY LUB SZKODY

15.1 Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za:

15.1.1 śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców (w stosownych przypadkach);

15.1.2 oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd;

15.1.3 naruszenie warunków dorozumianych na podstawie art. 12 brytyjskiej ustawy Sale of Goods Act 1979 lub art. 2 ustawy Supply of Goods and Services Act 1982; lub

15.1.4 wadliwe towary w rozumieniu ustawy Consumer Protection Act 1987; lub

15.1.5 jakąkolwiek sprawę, w odniesieniu do której wyłączenie lub

ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

15.2 Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w punkcie 8.1, wszystkie warunki dorozumiane na podstawie art. 13–15 ustawy Sale of Goods Act 1979 oraz art. 3–5 ustawy Supply of Goods and Services Act 1982 są wyłączone.

15.3 Z zastrzeżeniem punktu 15.1:

15.3.1 nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności, kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego ani innej, za utratę zysku ani za jakiekolwiek straty pośrednie lub następcze wynikające z jakiejkolwiek umowy między nami lub z nią związane;

15.3.2 nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia lub działania jakichkolwiek podmiotów trzecich; oraz

15.3.3 nasza łączna odpowiedzialność wobec Państwa za wszystkie inne straty wynikające z jakiejkolwiek umowy między nami lub z nią związane, kontraktowa, deliktowa (w tym z tytułu zaniedbania), z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego lub inna, jest ograniczona do

100% łącznych kwot zapłaconych przez Państwa za towary i usługi na podstawie niniejszej Umowy i w żadnym przypadku nie przekroczy £50,000.

16. JAK MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

16.1 Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

17. INNE WAŻNE POSTANOWIENIA

17.1 Możemy przenieść niniejszą Umowę na inny podmiot. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną organizację.

17.2 Potrzebują Państwo naszej zgody na przeniesienie swoich praw na inną osobę (z wyjątkiem tego, że zawsze mogą Państwo przenieść naszą gwarancję). Mogą Państwo przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

17.3 Nikt inny nie ma żadnych praw wynikających z niniejszej umowy (z wyjątkiem osoby, na którą przeniosą Państwo naszą gwarancję). Niniejsza Umowa jest zawarta między Państwem a nami. Żadna inna osoba nie ma prawa dochodzić wykonania jej postanowień.

17.4 Jeśli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, pozostała część pozostaje w mocy. Każdy z punktów niniejszego Regulaminu obowiązuje odrębnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna którykolwiek z nich za niezgodny z prawem, pozostałe punkty pozostają w pełnej mocy.

17.5 Zmiany niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu od czasu do czasu, aby lepiej odzwierciedlić:

17.5.1 zmiany w prawie;

17.5.2 wymogi regulacyjne; lub

17.5.3 ulepszenia naszych Usług.

17.6 Nawet jeśli opóźnimy egzekwowanie niniejszej umowy, nadal możemy ją egzekwować później. Jeśli nie będziemy natychmiast nalegać na wykonanie przez Państwa czegokolwiek, do czego są Państwo zobowiązani na podstawie niniejszego Regulaminu, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków wobec Państwa w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszej umowy, nie oznacza to, że nie muszą Państwo tego robić, i nie uniemożliwi nam to podjęcia kroków wobec Państwa w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli nie dokonają Państwo płatności, a my nie będziemy się o nią upominać, lecz nadal będziemy dostarczać towary, nadal możemy żądać od Państwa dokonania płatności w późniejszym terminie.

17.7 Brak spółki. Żadne postanowienie niniejszej umowy nie ma na celu ustanowienia ani nie będzie uznawane za ustanawiające spółkę osobową lub wspólne przedsięwzięcie (joint venture) między stronami, ani nie upoważnia żadnej ze stron do podejmowania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz innej strony, ani do korzystania z naszej marki lub usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w punktach.

17.8 Jakie prawo ma zastosowanie do niniejszej umowy i gdzie mogą Państwo wszcząć postępowanie sądowe, jeśli są Państwo przedsiębiorcą. Jeśli są Państwo przedsiębiorcą, wszelkie spory lub roszczenia wynikające z umowy między nami lub z nią związane, dotyczące jej przedmiotu lub zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne), podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nim, a sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania takich sporów lub roszczeń.