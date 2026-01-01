Skąd pochodzi ta nazwa W latach 1950. Kodak sprzedawał papier barwny do kopiowania z negatywów pod nazwą Type C, obok papieru Type R do kopiowania ze slajdów. Produkty się zmieniły, ale nazwa przylgnęła do procesu: każda odbitka wykonana na chromogenicznym papierze barwnym stała się odbitką C-type, C-print albo Type C. Spotkasz kilka innych nazw tej samej rzeczy. Cyfrowy C-type to C-type naświetlony z pliku cyfrowego, a nie przez negatyw w powiększalniku. Odbitka Lambda albo odbitka LightJet to cyfrowy C-type nazwany od marki maszyny, która go naświetliła. Odbitka srebrowa (halogenosrebrowa) albo odbitka chromogeniczna to ten sam obiekt opisany przez swoją chemię. Niezależnie od etykiety papier i proces chemiczny należą do tej samej rodziny. Nasze to cyfrowe odbitki C-type wykonywane na naświetlarkach Chromira, na papierze Fuji Crystal Archive.

Jak powstaje odbitka C-type Papier C-type ma w emulsji trzy ułożone jedna na drugiej warstwy światłoczułe, z których każda składa się z kryształów halogenków srebra i każda jest czuła na jedno pasmo światła: czerwone, zielone albo niebieskie. Każda warstwa zawiera też bezbarwny związek nazywany komponentem barwnikowym. Naświetlanie. W zaciemnionej maszynie naświetlarka zapisuje obraz na papierze światłem czerwonym, zielonym i niebieskim, piksel po pikselu. Nic jeszcze nie widać: naświetlenie pozostawia w halogenkach srebra obraz utajony. Wywoływanie. Papier przechodzi przez wywoływacz barwny. Tam, gdzie warstwa została naświetlona, wywoływacz działa na srebro, a produkt uboczny tej reakcji łączy się z komponentem danej warstwy i tworzy barwnik: cyjan w warstwie czułej na czerwień, magentę w warstwie czułej na zieleń i żółty w warstwie czułej na niebieski. Odbielanie i utrwalanie. Srebro wykonało już swoje zadanie. Zostaje odbielone i wypłukane z papieru, a pozostają tylko trzy obrazy barwnikowe. Płukanie i suszenie. Odbitka wychodzi z maszyny sucha i gotowa. C-type jest więc procesem srebrowym, jeśli chodzi o sposób powstawania obrazu, ale gotowa odbitka nie zawiera ani srebra, ani tuszu: tylko barwniki cyjan, magenta i żółty, zamknięte wewnątrz emulsji. Ten jeden fakt wyjaśnia większość tego, jak C-type wygląda i jak się zachowuje.

Co ten proces robi z obrazem Ton jest ciągły. Drukarka atramentowa buduje ton z wzoru bardzo małych kropek ze stałego zestawu tuszów. C-type nie ma kropek: w każdym punkcie papier wytwarza więcej albo mniej barwnika, proporcjonalnie do światła, które otrzymał. Daje to najgładsze gradienty i największą subtelność tonów, i dlatego fotografowie sięgają po C-type przy skórze, niebie i łagodnych przejściach tonalnych. Obraz jest wewnątrz powierzchni, a nie na niej. Tusz pigmentowy leży na wierzchu papieru. W odbitce C-type barwnik znajduje się w emulsji, więc powierzchnia jest taka sama od najjaśniejszych świateł po najgłębsze cienie, z jednym równym połyskiem na całym arkuszu. Powierzchnia jest wytrzymała. Ponieważ obraz chroni emulsja, odbitka C-type jest trwalsza i bardziej odporna na otarcia niż wydruk atramentowy. W dużej mierze dlatego galerie wybierają ją do odbitek pokazywanych bez szkła z przodu i dlatego jest to papier, który polecamy do podklejania na sucho. Papier jest papierem fotograficznym. Papiery C-type są powlekane żywicą: papierowy rdzeń jest zamknięty między cienkimi warstwami polimeru. Są gładkie, jasnobiałe i powtarzalne. Nie ma teksturowanego papieru C-type, bawełnianego papieru C-type ani papieru C-type o ciepłej tonacji. Jeśli sam papier ma być częścią pracy, to zadanie dla giclée.

C-type i giclée, cecha po cesze Żaden z tych procesów nie jest lepszy. To różne narzędzia, a różnice są na tyle konkretne, że da się je wypisać. C-type Giclée Obraz tworzy Światło, a potem wywołanie chemiczne Tusz natryskiwany na papier Substancja barwiąca Trzy barwniki, powstające wewnątrz emulsji Tusze pigmentowe, na powierzchni papieru Ton Ciągły Zbudowany z bardzo drobnych kropek Zakres barw Naturalny i gładki, z węższym zakresem bardzo nasyconych kolorów Szeroki gamut: sięga bardziej nasyconych kolorów Czernie Głębokie na papierze błyszczącym, nieco miększe na matowym Zależą od papieru: najgłębsze na barytowym i półbłyszczącym, miększe na matowym bawełnianym Papier Papier fotograficzny powlekany żywicą, gładki, jasnobiały Papiery fine art od gładkich po mocno teksturowane, od jasnobiałych po ciepłe Nasze papiery 2: Fuji Matt i Fuji Gloss 7, marek Hahnemühle, Canson, Ilford i Epson Największy wydruk 50 x 150 cali (127 x 381 cm) 60 x 180 cali (152 x 457 cm) na Hahnemühle Photo Rag i Epson Semi-Gloss; 43,5 x 120 cali (110,5 x 305 cm) na pozostałych papierach Trwałość Klasa archiwalna, ponad 80 lat w standardowych warunkach galeryjnych Ponad 80 lat w standardowych warunkach galeryjnych i znacznie powyżej 100 w warunkach muzealnych Odporność powierzchni Wysoka: obraz jest wewnątrz emulsji Delikatniejsza, zwłaszcza na papierach matowych Cena Niższa niż giclée w każdym rozmiarze Jedna cena dla wszystkich siedmiu papierów w danym rozmiarze Nasze wydruki giclée powstają na drukarkach Epson SureColor P9000 z tuszami pigmentowymi Epson UltraChrome HDX. Jeśli chcesz równie dokładnego omówienia tego procesu, przeczytaj poradnik czym jest druk giclée?, a krótkie zestawienie z filmem znajdziesz w artykule różnica między odbitkami C-type a wydrukami giclée. Aktualne ceny obu technik są na stronie z cenami.

Dwa papiery C-type Odbitki C-type wykonujemy na dwóch papierach z linii Fuji Crystal Archive. Fuji Matt. Półmatowy papier fotograficzny z lekkim połyskiem i drobną, groszkowaną fakturą. Daje naturalny kolor i szczegółową, trójwymiarową reprodukcję i jest naszym najpopularniejszym wyborem wśród fotografów. To także jedyny papier, którego można użyć do podklejania Acrylic Reverse.

Półmatowy papier fotograficzny z lekkim połyskiem i drobną, groszkowaną fakturą. Daje naturalny kolor i szczegółową, trójwymiarową reprodukcję i jest naszym najpopularniejszym wyborem wśród fotografów. To także jedyny papier, którego można użyć do podklejania Acrylic Reverse. Fuji Gloss. Profesjonalny papier błyszczący, który podkreśla kolor i daje mocny, nasycony efekt o wysokim kontraście i ostrym rysunku. Metaliczne i specjalistyczne papiery C-type, które niektóre laboratoria kiedyś oferowały (Kodak Metallic, Fuji Pearl i Fuji Flex), zostały wycofane z produkcji i już na nich nie drukujemy. Jeśli dopasowujesz nową odbitkę do starszej, wykonanej na jednym z nich, najbliższą obecną opcją jest Fuji Gloss albo Fuji Matt. Decyzję o papierze najlepiej podejmować z arkuszem w ręku. Nasz zestaw próbek zawiera dziewięć wydruków A4, po jednym na każdym papierze, który mamy w ofercie: siedem papierów giclée oraz Fuji Matt i Fuji Gloss.

Kiedy wybrać C-type, a kiedy nie Wybierz C-type, kiedy: Praca jest fotograficzna i opiera się na gładkim tonie: portrety, niebo, miękkie gradienty, subtelny kolor.

Odbitka będzie podklejana na sucho albo podklejana pod pleksi.

Odbitka będzie pokazywana bez szkła i musi przetrwać przenoszenie i wieszanie.

Chcesz klasycznej fotograficznej powierzchni, matowej albo błyszczącej, bez faktury papieru, która by przeszkadzała.

Drukujesz większą liczbę odbitek i liczy się niższa cena za sztukę. Wybierz giclée, kiedy: Papier jest częścią pracy: teksturowana powierzchnia, bawełniane podłoże, ciepła biel.

Obraz to reprodukowana ilustracja, malarstwo albo rysunek, a matowa powierzchnia fine art jest bliższa oryginałowi.

Obraz ma bardzo nasycone kolory, które chcesz zachować w pełnej sile.

Krótszy bok wydruku jest szerszy niż 127 cm. Czerń i biel to przypadek szczególny. C-type tworzy szarość z trzech kolorowych barwników, więc neutralna czerń i biel zależy od tego, czy te trzy pozostają w równowadze, a monochromatyczna odbitka C-type może mieć lekki zafarb, który zmienia się wraz ze światłem, w jakim się ją ogląda. Wielu fotografom ten efekt się podoba, a niektórym nie. Jeśli neutralność jest dla ciebie ważna, zamów najpierw pasek testowy i przeczytaj nasz poradnik o druku czarno-białym. Nie oferujemy ciemniowych odbitek srebrowo-żelatynowych: najbliższe opcje to C-type na Fuji Matt albo Fuji Gloss lub giclée na Hahnemühle Pearl albo Photo Rag.

Przygotowanie pliku do odbitki C-type Wymagania dotyczące pliku są takie same jak przy każdym wydruku, który wykonujemy, a szczegóły znajdziesz w artykule jak przygotować plik do przesłania do druku. W skrócie: Format. JPEG w maksymalnej jakości albo spłaszczony TIFF bez warstw. 8 bitów.

JPEG w maksymalnej jakości albo spłaszczony TIFF bez warstw. 8 bitów. Rozdzielczość. 300 pikseli na cal w rozmiarze, w jakim chcesz drukować.

300 pikseli na cal w rozmiarze, w jakim chcesz drukować. Kolor. RGB, nie CMYK. Dostarcz plik w Adobe RGB (1998) albo przekonwertowany do profilu ICC papieru, na którym drukujesz, z osadzonym profilem. Nigdy nie wysyłaj pliku bez profilu.

RGB, nie CMYK. Dostarcz plik w Adobe RGB (1998) albo przekonwertowany do profilu ICC papieru, na którym drukujesz, z osadzonym profilem. Nigdy nie wysyłaj pliku bez profilu. Czerń i biel. Nie konwertuj do naszych profili papieru. Eksportuj w Adobe RGB (1998). Ponieważ C-type ma węższy zakres nasyconych kolorów niż monitor o szerokim gamucie, soft proof naprawdę się tu przydaje. Wczytaj profil Fuji Matt albo Fuji Gloss, włącz podgląd próby i zobacz, co dzieje się z twoimi najmocniejszymi kolorami, zanim zamówisz, a nie potem. Kroki opisuje artykuł jak zrobić soft proof wydruku w Adobe Photoshop, a stronę ekranową tej pracy omawia nasz poradnik o kalibracji monitora i dopasowaniu wydruku. Przy wszystkim, co duże albo ważne, próbą, która się liczy, jest pasek testowy z twojego własnego obrazu. To pasek 4 x 30 cali i na C-type kosztuje mniej niż na giclée.

Rozmiary, czas realizacji i pielęgnacja Rozmiary. Odbitki C-type wykonujemy w dowolnym rozmiarze od 4 x 6 cali do 50 x 150 cali (127 x 381 cm). Limit 50 cali to szerokość roli, więc dotyczy krótszego boku odbitki.

Odbitki C-type wykonujemy w dowolnym rozmiarze od 4 x 6 cali do 50 x 150 cali (127 x 381 cm). Limit 50 cali to szerokość roli, więc dotyczy krótszego boku odbitki. Czas realizacji. Datę dostawy dla twojego adresu widzisz w koszyku, zanim zapłacisz. Podklejanie i oprawa ją wydłużają.

Datę dostawy dla twojego adresu widzisz w koszyku, zanim zapłacisz. Podklejanie i oprawa ją wydłużają. Trwałość. Nasze odbitki C-type mają klasę archiwalną, ponad 80 lat w standardowych warunkach galeryjnych: ekspozycja we wnętrzu, bez bezpośredniego światła słonecznego, przy stabilnej temperaturze i wilgotności.

Nasze odbitki C-type mają klasę archiwalną, ponad 80 lat w standardowych warunkach galeryjnych: ekspozycja we wnętrzu, bez bezpośredniego światła słonecznego, przy stabilnej temperaturze i wilgotności. Pielęgnacja. Sposób ekspozycji ma większe znaczenie niż drobne różnice między papierami. Trzymaj odbitki z dala od bezpośredniego słońca i w pomieszczeniu o wilgotności względnej poniżej około 60%.

Najczęstsze pytania Czy odbitka C-type to to samo co odbitka Lambda? Tak, w tym sensie, który ma znaczenie. Lambda i LightJet to marki maszyn, które naświetlają papier C-type z pliku cyfrowego. Papier i proces chemiczny są takie same jak przy każdym innym cyfrowym C-type. Nasze odbitki powstają na naświetlarkach Chromira. Czy odbitka C-type zawiera srebro? Gotowa odbitka nie. Papier wykorzystuje halogenki srebra do zapisania obrazu i dlatego odbitki C-type określa się jako srebrowe, ale srebro jest usuwane podczas obróbki. Pozostają barwniki cyjan, magenta i żółty wewnątrz emulsji. Czy C-type jest lepszy od giclée? Żaden nie jest lepszy. C-type daje ciągły ton, wytrzymałą fotograficzną powierzchnię i niższą cenę. Giclée daje szerszy gamut barw i wybór papierów fine art, w tym teksturowanych i bawełnianych. Do prac fotograficznych, które będą podklejane, zwykle pasuje C-type. Do prac, w których liczy się papier, zwykle pasuje giclée. Czy odbitki C-type są archiwalne? Nasze odbitki C-type mają klasę archiwalną, ponad 80 lat w standardowych warunkach galeryjnych. Zakłada to ekspozycję we wnętrzu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, przy stabilnej temperaturze i wilgotności. Czy mogę wydrukować czerń i biel jako C-type? Tak. C-type buduje szarość z trzech barwników, więc monochromatyczna odbitka może mieć lekki zafarb zależny od światła. Jeśli neutralność jest ważna, zamów pasek testowy. Pliki czarno-białe eksportuj w Adobe RGB (1998) i nie konwertuj ich do profilu papieru. Jaka jest największa odbitka C-type, jaką możecie wykonać? 50 x 150 cali (127 x 381 cm), liczone jako krótszy bok na dłuższy bok. Wydruku o krótszym boku szerszym niż 127 cm nie da się wykonać jako C-type, ale można go wydrukować jako giclée na Hahnemühle Photo Rag albo Epson Semi-Gloss. Który papier C-type wybrać? Fuji Matt, jeśli zależy ci na naturalnym kolorze i półmatowej powierzchni z lekkim połyskiem. To nasz najpopularniejszy papier wśród fotografów. Fuji Gloss, jeśli chcesz więcej kontrastu i mocniejszego, bardziej błyszczącego efektu. Zestaw próbek pozwoli ci porównać je we własnym świetle.

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