Interfejs API dla druku Fine Art
theprintspace oferuje usługę API do profesjonalnego druku dzieł sztuki. Szybki czas realizacji, konkurencyjne ceny, „white label” jako standard oraz niezawodna obsługa klienta. Jeśli szukasz interfejsu API dla swojego sklepu online z dziełami sztuki, który wesprze proces druku, skontaktuj się z nami. Możesz też rozpocząć integrację API, klikając poniższy link.
Zaufanie profesjonalistów z branży artystycznej
Dlaczego nasze usługi druku fotograficznego i Fine Art nie mają sobie równych?
Druk jakości muzealnej
Używany przez galerie i artystów na całym świecie
Szybka realizacja
Zamówione wydruki Fine Art wysyłane są w 24h
Konkurencyjne ceny
Produkt premium w rozsądnej cenie
Produkty Wysokiej Jakości
Wydruki artystyczne w jakości galeryjnej
Wybieraj spośród 11 profesjonalnych papierów C-type i Giclée FineArt. Przepiękna gama kolorów papierów jakości archiwalnej zapiera dech w piersiach!
Twój Branding
Usługi "white label”
Twoje zamówienia wydruków Fine Art realizowane są automatycznie za pomocą usługi “white label”. W prosty sposób możesz dodać swoje logo do etykiety przesyłki oraz opcjonalnego certyfikatu edycji limitowanej.
Konfiguracja
Prosta integracja
Dzięki automatycznemu, ogólnodostępnemu interfejsowi API możesz natychmiast rozpocząć pracę. Skorzystaj z dokumentacji i przewodnika po konfiguracji. Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz porozmawiać, skontaktuj się!
Zarządzanie Zamówieniami
Kluczowe funkcje API
Nasz interfejs API przeznaczony do druku Fine Art jest bogaty w funkcje pozwalające na szybką konfigurację realizacji wydruków oraz sprawne zarządzanie sprzedażą. Zadbaj o zadowolenie klientów dzięki szybkiej realizacji oraz przewidywalnym terminom dostawy.
Twórz zamówienia
Twórz i edytuj zamówienia swoich klientów w prosty sposób
Opcje dostawy
Wybierz usługi pocztowe lub kurierskie. Pobieramy zryczałtowaną stawkę €9 za wysyłkę globalną
Powiadomienia
Otrzymuj automatyczne powiadomienia o wysyłce i kodzie paczki za pośrednictwem webhooków
Debet przy realizacji
W trakcie realizacji zamówienia obciążymy Cię kosztami produkcji
„Aplikacja API, którą opracowało theprintspace, pozwala nam na wystawienie wydruków na sprzedaż, sprawne realizowanie zamówień, a dzięki atrakcyjnym opcjom wysyłki, dostarczanie produktów w rozsądnej cenie. API pozwala nawet na powiadomienie naszych klientów, kiedy ich wydruki zostaną wysłane, co zamyka proces obsługi klienta. API pozwala nam rozwijać sprzedaż, zaoszczędzić czas oraz zapewnić naszym czytelnikom usługi najwyżej jakości.”