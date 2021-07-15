„Aplikacja API, którą opracowało theprintspace, pozwala nam na wystawienie wydruków na sprzedaż, sprawne realizowanie zamówień, a dzięki atrakcyjnym opcjom wysyłki, dostarczanie produktów w rozsądnej cenie. API pozwala nawet na powiadomienie naszych klientów, kiedy ich wydruki zostaną wysłane, co zamyka proces obsługi klienta. API pozwala nam rozwijać sprzedaż, zaoszczędzić czas oraz zapewnić naszym czytelnikom usługi najwyżej jakości.”

Evan Pricco Redaktor Naczelny, Juxtapoz Magazine