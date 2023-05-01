Introduzione al montaggio a secco delle stampe

Una guida introduttiva alle opzioni di montaggio a secco, archivistiche e non, disponibili da theprintspace.

Che cos'è il montaggio a secco?

Il montaggio a secco è un processo in cui la stampa viene incollata a un supporto rigido con un adesivo archivistico. È la soluzione ideale per presentare le tue opere al massimo livello.



Il montaggio fotografico e il montaggio fine art proteggono ed espongono il tuo lavoro in modo pulito e minimalista: è perfetto per mostre di grande impatto, perché permette a chi guarda di concentrarsi sull'opera.

Videoguida: una breve panoramica delle nostre opzioni di montaggio

Montaggio a secco archivistico

Il termine «archivistico» si riferisce alla longevità dell'opera montata: garantisce che non si deteriori e che duri per un periodo di tempo molto lungo.

Tieni però presente che il montaggio a secco è un processo irreversibile: l'opera non può più essere staccata dal supporto. Per questo non è consigliabile per opere originali uniche o per stampe di grande valore.

Le opzioni di montaggio di livello professionale, tra cui acrilico retrostampa (Acrylic Reverse), alluminio e Dibond, sono considerate completamente archivistiche e garantiscono la stabilità delle tue stampe nel tempo.

Montaggio a secco non archivistico

Le opzioni di montaggio a secco più economiche e non archivistiche, tra cui Display Card, Foamex PVC, Foamboard e MDF, contengono contaminanti, inclusi acidi, che a lungo termine deteriorano la composizione della stampa e quindi non sono considerate forme di montaggio archivistico.

La tabella qui sotto ti offre una panoramica dei materiali di montaggio e delle loro proprietà tecniche.

Tieni presente che i nostri tempi di lavorazione per il montaggio sono di 5 giorni lavorativi, a eccezione dell'opzione in acrilico retrostampa (Acrylic Reverse), che richiede 10 giorni lavorativi.

Panoramica dei materiali di montaggio e delle loro proprietà tecniche

Consiglio: la carta che consigliamo per il montaggio a secco

Quando scegli il tipo di carta per il montaggio a secco, ti consigliamo vivamente una delle nostre carte C-type, per una finitura professionale con bordi netti.

Il resistente strato di emulsione di una stampa C-type la rende molto robusta. Al confronto, la nostra gamma di carte giclée è più delicata, soprattutto le carte non patinate in 100% cotone.

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