Come l’ambiente in cui viene fissata l’opera influisce sulla stessa

Come le opere d’arte fissate a secco vengono influenzate da temperatura, umidità ed esposizione alla luce.

La carta è sensibile all’ambiente circostante e può essere influenzata dai cambiamenti di temperatura, dall’umidità e dall’esposizione alla luce.

Evita l’esposizione diretta alla luce del sole

Proteggi le stampe fissate a secco dalla luce diretta del sole per conservarle a lungo.

Evita alti livelli di umidità

Un ambiente con un alto livello di umidità è assolutamente da evitare in quanto l’umidità favorisce il deterioramento della carte e dei materiali, aumentando il rischio che si formino muffa e parassiti.

Cambiamenti del livello di umidità crea tensione sulla superficie dell’opera d’arte e del supporto causando ondulazioni ed increspature.

Evita pareti umide

Si consiglia di non appendere le opere d’arte sui muri esposti verso l’esterno, in quanto spesso soggetti ad umidità. Ciò può portare alla formazione di muffa sulla carta delle opere d’arte fissate a secco.

Opere d’arte ingiallite?

Se un’opera d’arte si ingiallisce, ciò ha qualcosa a che fare con le condizioni di conservazione e con l’ambiente.

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