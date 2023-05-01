Opzioni di montaggio d’archivio reversibile per l’incorniciatura

Opzioni di montaggio d’archivio per l’incorniciatura

Il montaggio protegge il tuo lavoro e lo mostra in modo professionale. Scopri le nostre opzioni di montaggio, disponibili al momento dell’ordine.

Le opzioni di conservazione e di esposizione di qualità museale sono considerate veramente archivistiche solo se l’opera d’arte può essere facilmente rimossa dal suo ambiente di conservazione (cornice o supporto) senza subire alcun danno o degrado.

Cerniere a T e montaggio tradizionale Float – montaggio di conservazione

Per gli standard di conservazione da museo, l’opera d’arte non deve essere messa sotto pressione o incollata su un supporto. A theprintspace offriamo un montaggio conservativo di qualità museale chiamato montaggio a cerniera o montaggio flottante, che è completamente reversibile.

Le opere d’arte preziose o rare possono essere montate a libro usando un pannello di montaggio in fibra di cotone al 100% e fissate in posizione con del nastro adesivo da archivio.

Nota: Utilizzando uno di questi due metodi le stampe non saranno perfettamente piatte ma sono completamente reversibili. Questi metodi sono considerati i più pratici per opere d’arte di valore e unici.

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