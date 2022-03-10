La majorité des achats d’œuvres d’art en ligne sont effectués avec l’intention de les exposer chez soi. Cette motivation est essentielle dans le cas d’achats d’art en ligne, et les différencie des achats d’art effectués par d’autres biais. En gardant cela à l’esprit, deux points sont à étudier pour vendre de l’art en ligne et encourager les ventes : l’option d’offrir vos impressions pré-encadrées, et le choix d’une gamme de formats.

Proposer une gamme de formats pour encourager les ventes

Proposer à vos clients un choix de tailles peut les inciter à acheter. Toutefois, vous devez veiller à ce que cette gamme de dimensions corresponde au sujet et au style de l’œuvre d’art, plutôt que de proposer simplement 10 formats, d’extra petit à extra grand.

Par exemple, en ce qui concerne le sujet, l’œuvre d’art est-elle complexe et très détaillée ? Si c’est le cas, mieux vaudra l’exposer dans un format moyen à grand pour s’assurer que les détails seront encore visibles à une certaine distance. Dans le cas des portraits, d’une façon générale, il vaut mieux éviter de rendre les gens plus grands qu’ils ne le sont en réalité. Autrement dit, il existe une relation entre la taille de l’œuvre et son sujet. Faire quelques tirages d’essai des tailles que vous souhaitez vendre peut s’avérer utile, car cela vous permettra de visualiser le rendu votre œuvre à différentes échelles. Évidemment, le client n’a pas la même possibilité. C’est pourquoi, lorsque vous utilisez theprintspace pour vendre vos œuvres d’art, nous générons automatiquement des images à l’échelle pour montrer ce que donnerait le tirage une fois placé sur un mur, afin de guider le client dans son choix.

Fournir des tirages d’art prêts à encadrer

Proposer une gamme de formats soulève des questions spécifiques telles que le système d’unités de mesure à utiliser – impérial, métrique ou format A – ainsi que la manière d’augmenter ou de diminuer votre gamme de formats. Nous recommandons une solution qui a fait ses preuves pour inciter à l’achat : proposez vos œuvres d’art dans des formats prêts à encadrer.

Observe en théorie le système métrique, on y utilise encore couramment les unités impériales, ce qui fait de ce pays une sorte d’anomalie. En ligne, vous touchez une audience mondiale, donc le choix du système métrique vous permettra d’offrir au plus grand nombre d’acheteurs possible des œuvres d’art qu’ils pourront encadrer facilement. Nous vous suggérons de rechercher sur internet les tailles standard pour les régions qui constituent votre marché cible principal. Beaucoup de gens achètent des cadres sur Amazon, alors vous pouvez commencer par là. Si vous décidez de proposer vos œuvres d’art proportionnées aux tailles de cadres standards, vous pouvez utiliser notre service de dropshipping d’œuvres d’art, qui peut inclure un cadre prêt à l’emploi dans la commande. En revanche, si vous ne vendez que le tirage, veillez à le préciser dans la description du produit. Pour vous aider, consultez ci-dessous notre tableau des tailles de cadres les plus couramment disponibles pour chaque système de mesure :

Comment theprintspace peut vous aider à vendre de l’art en ligne

En vendant vos tirages d’art en ligne avec theprintspace par le biais de votre propre boutique en ligne, vous pouvez vous concentrer sur la création, la mise en valeur et la promotion de vos produits, tandis que nous nous occupons de la production et de l’expédition des tirages. Rien de plus facile !