Alex Supran on Unsplash

Grâce à notre programme de parrainage d’impression, vous pourriez imprimer les tirages de votre prochaine exposition gratuitement et en un clin d’œil. Voici la marche à suivre.

Une fois que vous avez passé une commande chez nous en utilisant une carte de crédit/débit, vous obtenez un code de parrainage. Partagez ce code avec vos amis pour leur offrir 50 % de réduction sur leur première commande (d’un montant jusqu’à 60 €). Vous gagnerez ensuite 10 % de leurs dépenses pendant 12 mois sous forme de crédit d’impression. Et de plus, pour chaque utilisateur que vous parrainez, nous financerons le World Land Trust pour protéger 25 m2 d’habitat naturel.

Nous espérons qu’ils continueront à nous utiliser (consultez les avis de nos clients), de sorte que dans quelques mois, vous pourriez avoir gagné suffisamment de crédit pour imprimer des tirages gratuitement. Plus vous parrainez de personnes, plus vous gagnerez de crédits !

(1) Conne(1) Connectez-vous à votre compte. Vous trouverez votre code sur votre page d’accueil

(2) Partagez-le sur votre site web, sur les réseaux sociaux, avec vos amis : soyez inventif !

(3) Reposez-vous en attendant que les crédits s’accumulent.

(4) Quelques mois plus tard, vous pourrez imprimer gratuitement.