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Mit unserem Empfehlungsprogramm kannst du für deine nächste Ausstellung im Nullkommanichts kostenlos drucken. Wie das geht? Ganz einfach!

Sobald Sie bei uns eine Bestellung mit einer Kredit-/Debitkarte aufgegeben haben, erhalten Sie einen Empfehlungscode. Geben Sie diesen Code an Ihre Freunde weiter, damit diese 50% Rabatt auf ihre erste Bestellung erhalten (bis zu 60 €). Sie erhalten dann 10% des Betrags, den Ihre Freunde innerhalb von 12 Monaten ausgeben, als Druckguthaben zurück! Für jeden von Ihnen geworbenen Benutzer unterstützen wir außerdem den World Land Trust, um 25 m2 natürlichen Lebensraum zu schützen.

Diese werden uns hoffentlich weiterhin nutzen (sehen Sie sich unsere Kundenbewertungen an), so dass Sie in ein paar Monaten genug Guthaben angesammelt haben könnten, um kostenlos zu drucken. Je mehr Leute Sie werben, desto mehr Guthaben erhalten Sie!

(1) Melde dich mit deinem Konto an. Sie finden Ihren Code auf Ihrer Homepage

(2) Teile den Code auf deiner Website, in sozialen Netzwerken, mit Freunden, werde kreativ!

(3) Lehn dich zurück und freu dich über den Bonus.

(4) In ein paar Monaten druckst du kostenlos