Beim Online-Kauf von Kunst werden die meisten Kunstwerke mit der Absicht gekauft, sie in den eigenen vier Wänden auszustellen, wobei diese Zahl bei Online-Kunstkäufen noch zunimmt. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, zwei Dinge zu beachten, wenn du Kunst online verkaufen und den Verkauf ankurbeln möchtest: die Möglichkeit, deine Drucke bereits gerahmt und in einer Auswahl von Größen anzubieten.

Biete eine Auswahl an Größen an, um den Verkauf zu fördern

Wenn du deinen Kunden eine Vielzahl von Größen anbietest, kann das die Kaufwahrscheinlichkeit steigern. Allerdings solltest du darauf achten, dass die Größenauswahl mit dem Thema und dem Stil des Kunstwerks harmoniert, statt einfach 10 Größen von extra klein bis extra groß anzubieten.

Handelt es sich bei dem Kunstwerk um ein kompliziertes Design oder eine detailreiche Darstellung? Wenn ja, sollte es am besten in einer mittleren bis großen Größe angeboten werden, damit die Details auch aus etwas Entfernung noch erkennbar sind. Im Falle von Porträts würden wir im Allgemeinen vermeiden, Menschen größer darzustellen, als sie im wirklichen Leben sind. Mit anderen Worten: Es besteht ein Verhältnis zwischen Größe und Motiv. Es kann auch nützlich sein, einige Testdrucke in den Größen anzufertigen, die Sie anbieten möchten, denn so können Sie sich ein genaues Bild davon machen, wie Ihr Kunstwerk in verschiedenen Maßstäben wirkt. Wenn Sie theprintspace nutzen, um Ihre Kunstwerke zu verkaufen, erstellen wir außerdem automatisch maßstabsgetreue Bilder davon, wie der Druck an der Wand aussehen wird, um dem Kunden bei seiner Wahl zu helfen!

Rahmenfertige Kunstdrucke anbieten

Wenn du eine Größenauswahl anbietest, stellt sich die Frage, welche Maße du verwenden sollst – imperial, metrisch oder A-Größe – und wie du deine Größenauswahl vergrößern oder verkleinern kannst. Wir empfehlen eine Lösung, die sich immer wieder als kauffördernd erwiesen hat: Biete deine Kunstwerke in rahmengerechten Größen an.

Das metrische System – d.h. cm/mm – wird offiziell in der ganzen Welt verwendet, außer in drei Ländern. Während das Vereinigte Königreich offiziell das metrische System verwendet, ist die Verwendung imperialer Einheiten immer noch üblich, was das Vereinigte Königreich zu einer kleinen Ausnahmeerscheinung macht. Die potenzielle Online-Reichweite ist global, so dass Sie mit der Wahl des metrischen Systems der größtmöglichen Käuferschicht Kunstwerke anbieten können, die sie problemlos rahmen können. Viele Leute kaufen Rahmen bei Amazon, fangen Sie also dort an. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Kunstwerke in der Größe anzubieten, dass sie in vorgefertigte Rahmen passen, können Sie unseren Dropshipping-Service für Kunstverkäufe nutzen, bei dem ein bereits gefertigter Rahmen mit der Bestellung geliefert werden kann. Wenn Sie nur einen Druck verkaufen, sollten Sie dies in der Produktbeschreibung erwähnen. Um Ihnen zu helfen, finden Sie unten eine Tabelle mit den gängigsten Rahmengrößen für die einzelnen Maßstäbe:

Wie theprintspace dir helfen kann, Kunst online zu verkaufen

Der Online-Verkauf deiner Kunstdrucke mit theprintspace über deinen eigenen Online-Shop bedeutet, dass du dich auf die Erstellung, Verwaltung und Vermarktung deiner Inhalte konzentrieren kannst, während wir uns um die Druckproduktion und -abwicklung kümmern und die Bestellung direkt an deinen Kunden versenden. Einfacher geht’s nicht!