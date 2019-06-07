Venez développer vos tirages dans notre laboratoire situé en plein coeur de Londres. Nous avons des terminaux d’impression, ainsi que des cabines de retouche équipées de Mac Pros Apple, de scanners à plat et de scanners pour négatifs. N’hésitez pas à faire appel à notre équipe si vous avez besoin d’aide.
Nous disposons d'un laboratoire high-tech basé à Shoreditch, en plein coeur de Londres, où vous pouvez venir utiliser nos derniers Mac Pros Apple et scanners, et obtenir vos impressions le jour même. Vos commandes en ligne peuvent être récupérées le jour même si vous commandez avant 15h. Venez nous rendre visite, on vous attend !
Terminaux d'impression gratuits
Pour une commande de tirages simple et rapide, vous pouvez utiliser l'un de nos iMac. Pour gérer vos fichiers volumineux en un temps record, rien de mieux que notre connexion Haut Débit.
Cabines de retouche
Cabines haut de gamme pour l’évaluation des couleurs équipées de Mac Pros (64 Go RAM), de moniteurs Eizo, de tablettes Wacom et du logiciel Photoshop.
12 £/h
Scanner à plat
Cabine de retouche + scanner à plat Epson Expression 12000XL Pro allant jusqu’au format A3. Sa barrette CCD de 2400 DPI et son ajustement automatique de la netteté en font un produit dédié aux plus avertis.
28 £/h
Scanner pour négatifs
Notre scanner haute résolution Hasselblad Flextight X5, équipé d’un tambour virtuel, est capable de rendre les détails les plus fins. Nous facturons 10,50 £ (TVA comprise) par tranche de 15 minutes.
42 £/h
Comment imprimer
Veuillez suivre les instructions suivantes avant de venir au studio
01.Vérifier la taille de l'image
Si vous envisagez d'utiliser uniquement le terminal d'impression, veuillez apporter votre fichier image dimensionné à la taille d'impression souhaitée.
02.Avec marges ?
Si vous souhaitez des marges, créez-les vous-même sur Photoshop.
03.Épreuvage écran
Pour une précision maximale des couleurs, effectuez une épreuve écran à l’aide de nos cabines de retouche ou téléchargez nos profils ICC pour la faire chez vous.
Contactez-nous !
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