Komm und drucke vor Ort in unseren ungezwungenen Räumlichkeiten im Herzen Londons. Wir haben Druck-Terminals, hochwertig ausgestattete Retouching-Kabinen mit den neusten iMac’s, Schneidetischen und Negativ-Scannern. Falls du Hilfe brauchst, ist fachkundige Unterstützung zur Hand.
Wir befinden uns in Shoreditch, im Herzen Londons, wo wir ein hochmodernes Druck-Studio betreiben, das du besuchen kannst, um die neuesten iMacs und Scanner zu benutzen und deine Drucke noch am selben Tag abzuholen. Auch Online-Bestellungen können am selben Tag abgeholt werden, wenn du vor 13:00 Uhr bestellst. Komm uns besuchen!
Gratis Druck-Terminals
Für schnelles und einfaches Bestellen von Drucken kannst du einen unserer iMacs benutzen. Dies ist besonders nützlich für größere Dateien - unsere High Speed Verbindung kann den Prozess für dich beschleunigen und viel Zeit sparen.
Pro retouching Kabinen
Hoch ausgestattete Kabinen mit farbbalancierten Sichtungskabinen, Mac Pro (64 GIG RAM), Eizo Monitoren, Wacom Tablets & Photoshop.
£12/hr
Hoch ausgestattete Flachbettscanner
Retouching Kabine + Epson Expression 12,000XL Pro A3+ Flachbett CCD Scanner. Fange Farben und Details in außergewöhnlicher 2400dpi Auflösung ein.
£28/hr
Hasselblad Filmscanner
Unser Flextight ist ein X5-Scanner. Dies ist ein virtueller Trommelscanner, einer der besten auf dem Markt. Wir berechnen £10,50 (inkl. MwSt.) pro 15 Minuten, also £42,00 (inkl. MwSt.) pro Stunde. Wir empfehlen, uns vorher per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren, da unsere Flachbett- und Negativscanner sehr beliebt sind.
£42/hr
Wie drucke ich
Bevor du zu unserem Studio kommst, lies dir bitte folgende Hinweise durch
01.Überprüfe die Bildgröße
Möchtest du nur das Druck-Terminal benutzen, bringe deine Bilddatei in richtiger Größe für die benötigte Größe des Drucks mit.
02.Du möchtest Ränder?
Wenn du Ränder möchtest, erstelle diese bitte mit Photoshop auf der Datei.
03.Soft-proof
Für maximale Farbgenauigkeit solltest du vor Ort Soft-proofen, indem du unsere hoch ausgestatteten Retouching Kabinen benutzt oder aber du lädst dir die Profile herunter und Soft-proofst von zu Hause.
Kontakt aufnehmen
Sie haben eine Frage? Schauen Sie im Hilfe-Abschnitt nach
Verwende die Live-Chat-Funktion, die während unserer Öffnungszeiten in Betrieb ist, indem du auf das blaue Icon in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms klickst. Alternativ kannst du das Formular ausfüllen und ein Mitglied unseres Teams wird sich in Kürze melden.
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