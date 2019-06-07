Hasselblad Filmscanner

Unser Flextight ist ein X5-Scanner. Dies ist ein virtueller Trommelscanner, einer der besten auf dem Markt. Wir berechnen £10,50 (inkl. MwSt.) pro 15 Minuten, also £42,00 (inkl. MwSt.) pro Stunde. Wir empfehlen, uns vorher per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren, da unsere Flachbett- und Negativscanner sehr beliebt sind.

£42/hr