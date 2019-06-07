Onze studio
is jouw studio
Kom printen op locatie in ons comfortabele pand in het centrum van Londen. We hebben printterminals, high-spec retoucheercabines met de nieuwste iMac Pro's, en flatbed- en negatiefscanners. Heb je hulp nodig? Deskundige ondersteuning is bij de hand.
ONZE STUDIO
Een state of the art print studio
We zijn gevestigd in Shoreditch, in het centrum van Londen, en hebben een ultramoderne printstudio waar je de nieuwste iMac Pro's en scanners kunt komen gebruiken en je prints dezelfde dag op locatie kunt meenemen. Online bestellingen kunnen dezelfde dag worden opgehaald als je vóór 15.00 uur bestelt. Kom ons bezoeken!
Gratis print terminals
Voor eenvoudige en snelle printopdrachten kun je een van onze iMacs gebruiken. Dit is met name handig voor grotere bestanden. Onze hoge snelheidsverbinding kan het proces voor je aanzienlijk versnellen, waardoor je veel tijd bespaart.
Pro retouchering cabines
High-spec cabine met kleur gebalanceerde schermen, iMac Pro (64 GIG RAM), Eizo-monitoren, Wacom-tablets & Photoshop.
£12/u
Top-spec flatbed scanner
Retoucheer stand + Epson Expression 12.000XL Pro A3 + flatbed CCD-scanner. Leg kleuren en details vast met een uitzonderlijke resolutie van 2400 dpi.
£28/u
Hasselblad film scanner
High-spec werkplek met Hasselblad Flextight-filmscanner, iMac Pro (64 GB RAM), Eizo-monitor, Wacom-tablet & Photoshop. Scan negatieven en dia's in de hoogste kwaliteit.
£42/u
Hoe moet je printen
Voordat je naar onze studio komt lees de volgende richtlijnen
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01.
Controleer de afbeeldingsgrootte
Als je van plan bent om enkel de print terminal te gebruiken, breng dan je bestand in de juiste afbeeldingsgrootte en volgens het gewenste printformaat.
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02.
Randen kiezen
Als je randen wilt, voeg deze dan in Photoshop toe aan het bestand.
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03.
Soft proofen
Voor maximale kleurnauwkeurigheid, soft proof ter plekke met onze high-spec retoucheer cabines of download de profielen en soft proof thuis.
Locatie
Düsseldorf, Duitsland
London, VK
Openingstijden
Openingstijden 10:00 to 20:00
Maandag tot Vrijdag
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Neem contact op
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