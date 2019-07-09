Pásate por nuestro estudio en el centro de Londres e imprime in situ. Disponemos de terminales de impresión, cabinas de retoque especializadas equipadas con Mac Pro de última generación y escáneres de mesa y de negativos. Si necesitas ayuda, puedes contar con la asistencia de un experto.
Nos encontramos en Shoreditch, en el centro de Londres, y tenemos un estudio artístico por el que puedes pasarte a utilizar nuestros Mac Pro y escáneres, y recibir tus impresiones el mismo día. Si haces tu pedido online, también puedes recoger tus impresiones en el mismo día si haces el pedido antes de las 15:00. ¡Pásate y salúdanos!
Terminales de impresión gratuitas
Para hacer un pedido sencillo y rápido de impresión, puedes utilizar uno de nuestros iMacs. Esto es particularmente útil cuando se trata de archivos grandes, ya que con nuestra conexión a internet de alta velocidad puedes ahorrarte bastante tiempo.
Cabinas de retoque profesionales
Habitaciones especializadas con cabinas de luz equilibrada, un Mac Pro (64gb de RAM), monitor Eizo, tableta gráfica Wacom y Photoshop.
£12/h
Escáner de mesa especializado
Cabina de retoque + Epson Expression 12.000XL Pro A3 + escáner de mesa CCD.
Captura color y detalle en una excepcional resolución de 2400 dpi.
£28/h
Escáner de negativos Hasselblad
Habitaciones especializadas con cabinas de luz equilibrada, un Mac Pro (64gb de RAM), monitor Eizo, tableta gráfica Wacom y Photoshop.
£42/h
Cómo imprimir
Antes de venir al estudio por favor lee las siguientes instrucciones
01.Revisa el tamaño de la imagen
Si tienes pensado utilizar únicamente la terminal de impresión trae por favor la imagen ajustada al tamaño que quieres que tenga la impresión.
02.¿Quieres bordes?
Si quieres bordes créalos en el mismo archivo de Photoshop.
03.Pruebas de pantalla
Para lograr la máxima precisión de color, puedes realizar la prueba de pantalla en nuestras cabinas de retoque o descargarte nuestros perfiles y hacerlo en tu propio ordenador.
Puedes usar la función de chat durante nuestro horario de oficina haciendo clic en el botón azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Como alternativa, rellena el formulario de contacto y uno de nosotros se pondrá en contacto contigo lo antes posible.
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