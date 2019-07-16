IL NOSTRO STUDIO Il nostro laboratorio è un'istituzione dell'arte

Siamo a Shoreditch, nel pieno centro di Londra, e abbiamo uno studio di stampa che è ormai un'istituzione, dove puoi venire a usare i più recenti computer Mac Pro e scanner e avere le tue immagini stampate in giornata. In aggiunta, gli ordini online possono essere ritirati in giornata se ordini prima delle 15. Vieni a trovarci!