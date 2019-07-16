Il nostro studio
è il tuo studio
Vieni a visitarci e stampa nel nostro confortevole studio nel pieno centro di Londra. Abbiamo dei terminali di stampa, delle cabine private per ritocco fotografico professionale munite di computer Mac Pro, scanner per negativi e scanner a piano fisso. Se avessi bisogno di aiuto, i nostri esperti saranno a disposizione.
IL NOSTRO STUDIO
Il nostro laboratorio è un'istituzione dell'arte
Siamo a Shoreditch, nel pieno centro di Londra, e abbiamo uno studio di stampa che è ormai un'istituzione, dove puoi venire a usare i più recenti computer Mac Pro e scanner e avere le tue immagini stampate in giornata. In aggiunta, gli ordini online possono essere ritirati in giornata se ordini prima delle 15. Vieni a trovarci!
Terminali di stampa ad uso libero
Per ordinare in modo facile e veloce, puoi usare uno dei nostri iMacs. Risulta molto comodo se hai file molto pesanti - perchè la nostra connessione internet può velocizzare il processo in modo significativo, risparmiandoti molto tempo.
Cabine di ritocco professionali
Cabine di ritocco munite di schermi calibrati , Mac Pro (64 GIGA di RAM), monitor Eizo, tavolette Wacom e Photoshop
£12/ all'ora
Scanner a piano fisso altamente specializzato
Cabina di ritocco + Epson Expression 12,000XL Pro A3+ scanner a piano fisso CCD. Cattura colore e dettagli in modo eccezionale con una risoluzione di 2400 DPI.
£28/all'ora
Scanner per negativi Hasselblad
Cabina di ritocco +Hasselblad Flextight X5 scanner per negativi/pellicola di tutti i formati. Lo scanner più specializzato per produrre le migliori scansioni di pellicole ad altissima risoluzione.
£42/all'ora
Come stampare
Prima di venire a trovarci al nostro studio controlla queste linee guida
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01.
Controlla le dimensioni di stampa
Se stai pianificando di usare i terminali di stampa, ricordati di portare solo i file già ridimensionati all'esatta dimensione di stampa che desideri.
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02.
Vuoi avere un bordo?
Se preferisci aggiungere dei bordi creali usando Photoshop.
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03.
Soft proof
Per una massima accuratezza del colore, fai il soft proofing delle immagini in loco usando le nostre cabine di ritocco, oppure scarica i nostri profili di stampa e usali per fare il soft proof a casa.
Dove siamo
Dusseldorf, Germania
Londra, Gran Bretagna
Orari di apertura
Orari di apertura dalle 10.00 alle 20.00
Lunedì - Venerdì
VUOI PARLARE CON NOI?
Contattaci
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