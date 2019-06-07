Nasze studio
– Twoim studiem
Przyjdź i wydrukuj swoje prace w naszym wygodnym lokalu w centrum Londynu. Posiadamy terminale do drukowania, nowoczesne kabiny do retuszu z najnowszymi komputerami Mac Pro oraz skanerami płaskimi
i negatywowymi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, eksperci
będą pod ręką.
NASZE STUDIO
Nowoczesna drukarnia
Nasza siedziba znajduje się w Shoreditch w centrum Londynu i jest drukarnią, do której zawsze możesz przyjść, użyć najnowszych Mac Pro oraz nowoczesnych skanerów i jeszcze tego samego dnia wydrukować swoje prace. Złóż zamówienie online przed godziną 15:00,
a będzie gotowe do odbioru tego samego dnia.
Spotkaj się z nami!
Bezpłatne terminale do składania zamówień
Aby zamawianie wydruków było proste i szybkie, możesz użyć naszych komputerów Mac Pro. Jest to szczególnie pomocne w przypadku większych plików, których przesyłanie będzie znacznie szybsze dzięki naszemu dobremu łączu. Zaoszczędzisz masę czasu!
Profesjonalne kabiny do retuszu
Profesjonalne pod kątem właściwego podglądu kolorystycznego kabiny z szybkim i nowoczesnym sprzętem: Mac Pro (64 GIG RAM), monitory Eizo, tablety Wacom, Photoshop.
£12/h
Skaner płaski najlepszej klasy
Kabina do retuszu oraz skaner płaski Epson Expression 12,000XL Pro A3+ CCD, który uchwyci kolory i detale obrazu
£28/h
w nieprzeciętnej rozdzielczości 2400 dpi.
Skaner do negatywów marki Hasselblad
Profesjonalny skaner do negatywów Hasselblad Flextight w kabinie z szybkim i nowoczesnym sprzętem: Mac Pro (64 GB RAM), monitory Eizo, tablety Wacom, Photoshop. Uchwyci pełnię detali i kolorów Twoich negatywów oraz slajdów.
£42/h
Jak drukować?
Zanim zamówisz u nas profesjonalny wydruk, upewnij się, że poniższe 3 kroki zostały spełnione:
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01.
Sprawdź rozmiar pliku
Jeżeli planujesz użyć naszych terminali do zamawiania wydruków, przynieś swój plik w odpowiednim do wielkości wydruku rozmiarze.
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02.
Dodatkowe obramowanie?
Jeżeli chcesz zawrzeć dodatkowe obramowanie obrazu, stwórz je w pliku używając Photoshopa.
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03.
Korekta ekranowa
Wykonaj korektę ekranową, aby zachować zgodność kolorystyczną. Użyj naszych nowoczesnych kabin do retuszu lub ściągnij profile z naszej strony i wykonaj korektę w domu.
Lokalizacja
Düsseldorf, Niemcy
Londyn, Wielka Brytania
Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 10:00 - 20:00
poniedziałek - piątek
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